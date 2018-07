El Defensor del Paciente sugiere a todos los clientes de iDental que se realicen las pruebas de VIH y hepatitis C Según su presidenta, Carmen Flores, se han cometido irregularidades desde antes de septiembre de 2017



La asociación El Defensor del Paciente ha aconsejado a todos los clientes de las clínicas iDental que se realicen las pruebas de VIH y hepatitis C, debido a la supuesta falta de limpieza de las instalaciones de todos los centros, mientras estos permanecieron abiertos.

Tras la publicación de una entrevista en «La Voz de Almería» a Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, ABC se ha puesto en contacto con ella. Denuncia que «este asunto no afecta únicamente a Almería», sino que lo hace a todas las clínicas de España. «Es una situación de la que ya alerté en 2017. Estas clínicas tienen cero asepsia, y todos los pacientes que pasaron por esas consultas deberían hacerse las pruebas de VIH, hepatitis C, y otras enfermedades infecciosas». Además, Flores ha afirmado que ya advirtió de esto a la Fiscalía General de Estado, y a todas las Comunidades Autónomas, pero que no obtuvo respuesta alguna.

«Tenemos constancia de que se han cometido irregularidades, se utilizaban materiales sin esterilizar para varios pacientes, únicamente se limitaban a limpiarlos con agua y lejía», ha comentado Flores y añade: «Es algo que podría llegar a provocar la transmisión de enfermedades».

Denuncia del COEM

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) interpuso una denuncia contra iDental, sus administradores y responsable sanitario, en el Juzgado de Guardia de Arganda del Rey (Madrid) tras la ausencia de noticias de las historias clínicas de los pacientes de la clínica iDental de Rivas.

El organismo ha tenido constancia del cierre de la clínica iDental situada en la calle Marie Curie, de la localidad madrileña de Rivas. Desde ese momento, los pacientes allí tratados se han encontrado las puertas cerradas del establecimiento y la imposibilidad de acceder a sus historias clínicas.

El COEM ha afirmado que estas acciones han sido realizadas con el objetivo de defender los derechos de los pacientes.