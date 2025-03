Coronavirus España directo: Sanidad notifica 56 fallecidos en la última semana, ninguno más que ayer

4.56

El Covid-19 se ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales en Honduras, con las que suman 262, desde marzo, mientras que los casos de contagiados se elevaron a 6.450 con 123 nuevos registrados este lunes, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El país centroamericano ha registrado hoy la cifra más alta de pruebas de laboratorio PCR, 682, de las que 123 dieron positivo, indicó el organismo en su informe diario sobre la pandemia, en cadena nacional de radio y televisión.

4.40

Las autoridades sanitarias mexicanas han informado de que son ya 120.102 casos del nuevo coronavirus y 14.053 las muertes provocadas por la enfermedad en el país azteca. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha vuelto a insistir en que el país no está preparado para reactivar la economía ni romper con las medidas de distanciamiento social. «Si alguien piensa que ya deben estar abiertos todos los centros de trabajo, las escuelas, quien crea que ya se pueden dar congregaciones en el espacio público o que los cines, los teatros o las playas van a abrir mañana, no. Por favor, que nadie se confunda con esta idea que es falsa», ha aclarado López-Gatell.

4.36

El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) de Uruguay ha informado este lunes de que se han procesado 464 pruebas diagnósticas del coronavirus en las últimas 24 horas y todas han resultado negativas, por lo que es el segundo día consecutivo que no se registra ningún nuevo caso de Covid-19 en el país latinoamericano. Según ha trasladado SINAE a través de su cuenta de Twitter, hasta el momento se han confirmado 845 casos de coronavirus en Uruguay, incluidos 23 fallecidos. Además, 738 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que 84 casos permanecen activos en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y San José.

3.54

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reportó este lunes 5 muertes más y 429 casos de Covid-19, que hacen un total de 398 defunciones y de 16.854 contagios de la enfermedad, a 91 días de haberse detectado la pandemía en el país. La actualización de datos de datos epidemiológicos del Ministerio de Salud señala que del total de casos se han logrado recuperar 10.041 pacientes (62 %). En aislamiento domiciliario se encuentran 5.628 personas, de las que 686 han sido llevadas a hoteles que funcionan como hospitales, en tanto que hospitalizados hay 427 pacientes, 340 en sala general y 87 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional.

3.35

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 1.956.499 casos confirmados de coronavirus y 110.932 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 378.799 casos confirmados y 30.417 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.877 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 164.497 casos confirmados y 12.214 fallecidos, Massachusetts con 103.626 contagios y 7.353 decesos y Pensilvania, que ha reportado 80.339 positivos por coronavirus y 5.953 muertos.

1.55

Argentina tuvo este lunes su día con más fallecimientos por coronavirus, con 29 muertes en 24 horas, con lo que el total de decesos en su territorio alcanza los 693 desde el inicio de la pandemia, según fuentes oficiales. El Ministerio de Salud informó además en su reporte vespertino diario que, tras 826 nuevos casos confirmados hoy, los positivos totales suman 23.620. El foco principal de contagios está situado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su amplio cordón urbano en el que viven cerca de 13 millones de personas.

1.47

Brasil confirmó 679 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el total asciende a 37.134, mientras que los infectados suman ya 707.412, informó este lunes el Ministerio de Salud en una rueda de prensa, en medio de una intensa polémica sobre la omisión y rectificación de datos. Según el boletín presentado por el ministerio, en el mismo periodo fueron registrados 15.654 nuevos contagios de Covid-19 en el país, el segundo con más casos en el mundo, detrás solamente de Estados Unidos. El Gobierno brasileño ha sido acusado en los últimos días de falta de transparencia por la omisión de los números absolutos de Covid-19, por la discrepancia de cifras en los datos presentados en el balance del domingo, y el retraso en la divulgación.

1.32

Colombia pasó este lunes los 40.000 contagios de coronavirus con la confirmación de 1.483 casos nuevos, mientras que las muertes llegaron a 1.308 tras el registro de 49 fallecidos, 17 de ellos en la caribeña Barranquilla. Según el boletín diario del Ministerio de Salud, el país tiene en total 40.719 casos, de los cuales 22.984 están activos. La entidad sanitaria también informó de la recuperación de 1.105 personas, con lo cual la cifra de curados nacionales ascendió a 16.427.

0.22

Las autoridades bolivianas están investigando casos de venta de plasma hiperinmune de pacientes recuperados de coronavirus que se destinaría a transfusiones de enfermos que, a cambio, abonarían una «bonificaciones» de hasta 3.000 dólares. El uso de plasma hiperinmune se aprobó como medida terapéutica y fue validado por el Ministerio de Salud en mayo. El tratamiento con plasma se aplicó primero en La Paz hace dos semanas y este 6 de junio mostró que los resultados eran favorables para la vida del paciente.

23.35

El Ministerio de Salud peruano ha informado de 3.181 nuevos casos y 106 muertes en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que en total suman ya 199.696 los positivos y 5.571 los decesos por la nueva enfermedad. El boletín oficial informa además de 9.661 hospitalizados, 78 más que el domingo, unos datos que parecen confirmar que el país andino ha logrado frenar los contagios después del pico registrado a finales de mayo. El 31 de mayo se informó de 8.805 nuevos casos. Mientras, las muertes, se mantienen más o menos estables por encima de los 100 fallecimientos diarios, pero por debajo de los 200 desde mediados de mayo.

23.12

El gobierno tunecino anunció hoy el fin del toque de queda decretado para combatir la pandemia del coronavirus, casi tres meses después se imponer el confinamiento a la población y tras cinco días consecutivos sin detectar contagios. La directora del Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes, Nissaf Ben Alaya, afirmó este lunes en una conferencia de prensa que tampoco existe a día de hoy ningún contagiado local entre los 56 enfermos que siguen bajo control médico.

23.03

Catar anunció este lunes un plan gradual de cuatro fases, que se empezará a aplicar a partir del próximo día 15, para levantar las restricciones en el país impuestas para contener la propagación del coronavirus. En una rueda de prensa, la portavoz del Comité Supremo de Gestión de Crisis del Gobierno catarí, Lolwah al Khater, anunció que la primera etapa de este plan consistirá en la «apertura limitada de algunas mezquitas» a partir del próximo día 15 de junio. La segunda fase, que dará comienzo el 1 de julio, consistirá en la apertura de más mezquitas y algunos restaurantes y además se permitirán las reuniones de hasta diez personas, que tienen que cumplir con los requisitos sanitarios como el uso de mascarillas para poder salir a la calle.

23.00

El Ministerio de Sanidad francés ha informado este lunes de 54 muertes por coronavirus en las 24 últimas horas contabilizadas, lo que supone un ligero repunte con respecto a los 13 fallecidos del domingo. Además hay 211 nuevos positivos. Esta cifra incluye solo a los fallecidos en hospitales, ya que la cifra de decesos en residencias y otros centros sociosanitarios no se hará pública hasta el martes. El total de fallecidos en Francia se sitúa en 29.209 y son 154.188 los casos confirmados, mientras que son 71.062 los pacientes con el alta tras sumar 220 nuevas altas.

22.05

El Gobierno central dio su aprobación este lunes al plan piloto turístico presentado días atrás por la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, para que vengan ya a Baleares turistas alemanes a partir del próximo 15 de junio, es decir, con dos semanas de antelación con respecto a la fecha en que se recuperará en toda España la plena conectividad aérea con el extranjero. Lea la noticia.

21.53

El Gobierno brasileño agrandó este lunes la confusión en torno a la crisis del coronavirus tras presentar en un pequeño intervalo de horas cifras dispares sobre los casos y muertes de Covid-19, una polémica que se suma a la decisión de omitir los datos consolidados de la enfermedad. El Ministerio de Salud informó la noche del domingo un total de 1.382 muertes y 12.581 contagios en las últimas 24 horas, pero poco después presentó un nuevo balance en el que reportó 525 decesos y 18.912 nuevos infectados. Brasil acumula ahora un total de 691.758 casos y 36.455 decesos , frente a los 685.427 contagios y 37.312 muertes contabilizados en un primer momento.

21.40

La Operación Balmis que ha sacado a los militares a la calle para combatir el coronavirus finalizará el próximo día 21 de junio cuando decaiga el estado de alarma, pero las Fuerzas Armadas están listas para volver a actuar en 24 o 48 horas en caso de que haya un rebrote el próximo otoño. Así lo ha revelado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha vuelto a elogiar la "generosidad, entrega y sacrificio" con los que los militares han trabajado para evitar la propagación de la pandemia.

21.28

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha reportado 1.938.823 casos de coronavirus desde el comienzo de la epidemia en el país, con un incremento de 17.919 casos en las últimas 24 horas . En lo relativo a los decesos por Covid-19, son 110.375 en total, 474 más que ayer.

21.20

Sri Lanka, uno de los principales destinos turísticos de Asia, abrirá de nuevo sus puertas a los visitantes extranjeros en agosto , tras cuatro meses cerrado por la pandemia de Covid-19 , aunque con restricciones de viaje y sometiendo a los turistas a varias pruebas de coronavirus durante su estancia. Para llevar a cabo la reapertura, el Gobierno ceilandés indicó que todo el que quiera viajar a Sri Lanka deberá hacerlo con una prueba negativa bajo el brazo, realizada tres días antes de su entrada en el país. Además, el viajero será sometido a otra prueba en el aeropuerto al llegar a Sri Lanka y a varias más durante su estancia, en función de su duración.

21.08

Fuentes del área sanitaria de Orense informaron este lunes de que una menor que había superado la infección por coronavirus en mayo ha sido reingresada al volver a dar positivo en la prueba que le fue practicada. El caso de esta menor se incluye entre las dos personas hospitalizadas por Covid-19 en este área sanitaria, donde otros 41 pacientes se encuentran además bajo seguimiento domiciliario. Lea la noticia.

21.00

Ecuador reportó este lunes 3.642 fallecidos oficiales y 2.423 probables , además de 43.378 positivos por Covid-19, conforme a los datos revelados por el Ministerio de Salud Pública. Desde que se informara del primer caso el pasado 29 de febrero se han recogido un total de 127.576 muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas, con las que se descartaron 57.990 casos.

20.47

Los casos globales de Covid-19 alcanzaron hoy los 6,93 millones , tras un aumento de 136.405 en un día , según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra acumulada de las últimas veinticuatro horas representa un nuevo récord, dentro de una tendencia al alza que se observa desde hace varias jornadas. "Más de 100.000 casos han sido reportados en nueve de los últimos diez días", confirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los fallecimientos superaron oficialmente los 400.000 . El dato diario de defunciones fue de 4.586, lo que indica un incremento estable con respecto a días pasados. Tedros afirmó que más del 75 % de casos proviene de una decena de países, la mayoría de ellos en América y el sur de Asia.

20.40

Francia registró este lunes 54 muertes por coronavirus , con lo que los fallecidos desde el inicio de la epidemia ascienden a 29.209 en el país , donde el número de pacientes graves en cuidados intensivos continúa bajando. Desde el inicio de la epidemia, el pasado 1 de marzo, 102.729 personas han sido hospitalizadas por la enfermedad, que ha dejado 29.209 muertos, de los cuales 18.859 fallecieron en hospitales y 10.350 en residencias de ancianos -esta última cifra no se actualiza desde el pasado 2 de junio-.

20.32

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que "la complacencia es la mayor amenaza" para los países que están superando la pandemia y advirtió del riesgo de nuevas oleadas en lugares donde se están produciendo concentraciones de personas, en particular las protestas contra el racismo. "La OMS apoya la igualdad y el movimiento global contra el racismo y alentamos a los que protestan alrededor del mundo a que lo hagan de una forma segura. Tanto como sea posible, mantengan al menos un metro de distancia de los demás, lávense las manos y lleven una máscara si participan", recomendó el jefe la OMS. El responsable operacional de la lucha contra el covid-19, Mike Ryan, recordó que para que haya contagio se requiere haber estado en contacto prolongado con una persona enferma y que, en principio, en manifestaciones multitudinarias "no se cumple la definición de contacto".

20.25

Israel ha frenado la desescalada ante el coronavirus y hoy decidió mantener las restricciones que preveía levantar esta semana por el aumento de contagios de Covid-19, lo que ralentiza el proceso de reapertura. El impacto del coronavirus en Israel ha sido más bien leve y ya hace tiempo que se superó su fase más crítica, pero el levantamiento de muchas restricciones ha derivado en un aumento reciente de los casos, por lo que el Gobierno quiere extremar las precauciones para impedir un segundo brote que le obligue a tomar medidas más drásticas. Según el digital Times of Israel, que cita al ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, se han diagnosticado 800 nuevos casos de coronavirus en la última semana . Desde el inicio de la pandemia, Israel ha registrado 298 fallecidos y más de 17.900 infecciones.

20.17

Por sexto día consecutivo los nuevos casos confirmados de Covid-19 en el estado de Florida (EE.UU.) s uperaron este lunes el millar y el acumulado desde el 1 de marzo se situó en 64.904, con 2.712 muertes , según informó el Departamento de Salud estatal. Las autoridades estatales atribuyen a un aumento de las pruebas del coronavirus el crecimiento de los casos, pero hay expertos que lo vinculan con el relajamiento de las medidas de distanciamiento entre personas a raíz de la reactivación económica iniciada el 4 de junio pasado en Florida. Los casos contabilizados de la enfermedad en las últimas 24 horas son 1.066 y las muertes 12 .

20.10

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón , ha señalado que en estos momentos 3.469 personas se encuentran hospitalizadas por Covid-19 en España, de las que 2.823 se corresponden a personas ingresadas en planta y el resto en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Esta cifra representa apenas el 4 por ciento del total de camas disponibles en estos momentos, cercano a las 75.000. En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha recordado que a finales del mes de marzo, en los peores momentos de la pandemia, estaban ocupadas alrededor del 50 por ciento de las camas disponibles, unas 45.000 de las 80.000 en total . "Eso es una barbaridad para una sola enfermedad, es lo que puso en jaque a nuestro sistema sanitario".

19.58

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que la situación mundial de la pandemia de coronavirus mejora en Europa, pero empeora en el resto de continentes. Según el organismo, a nivel mundial, ya hay más de siete millones de personas contagiadas y casi 400.000 víctimas mortales. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

19.45

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este domingo un documento para ayudar a los países a identificar a las personas que han fallecido por Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en el que se reconocen a los muertos por esta causa tanto si han dado positivo en una prueba de laboratorio como los sospechosos. Conozca todos los detalles.

19.33

Las autoridades canadienses han notificado 643 casos y 27 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de positivos a 95.699 . En cuanto a las víctimas mortales por Covid-19, el balance en Canadá desde el comienzo de la epidemia es de 7.800 víctimas mortales por esta enfermedad.

19.25

El Unicaja de Málaga ha anunciado este lunes que ha «aparecido un caso positivo asintomático» entre los miembros de la expedición que se desplazará a Valencia para disputar la Fase Final de la Liga Endesa. Aunque el club, en un principio, optó por no desvelar la identidad del jugador, fue el propio Francis Alonso el que lo hizo minutos después en sus redes sociales.

19.17

La Generalitat considera que la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, junto con las áreas de gestión asistencial del Penedés y el Garraf (hoy se han integrado dentro de esta zona por cuestiones de movilidad), y Lérida , región sanitaria en la que en los últimos días se han detectado brotes aislados de Covid-19, deben seguir en fase 2. Con todo, la Generalitat asegura que esta es la propuesta que se hace hoy, pero que la misma puede modificarse a lo largo de la semana antes de que se pronuncie el ministerio.

19.10

Irlanda ha entrado este lunes en la segunda fase del plan de desescalada frente a la pandemia de coronavirus , por lo que miles de tiendas y comercios de todo el país han vuelto a abrir sus puertas tras dos meses de cierre. Según ha explicado el Gobierno, todas las tiendas podrán reabrir sus puertas siempre y cuando se mantengan las medidas de higiene establecidas y la distancia de seguridad. Irlanda ha registrado desde el inicio de la pandemia 40.542 fallecidos y 286.194 casos confirmados.

19.03

República Dominicana registró 526 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un día desde que comenzó la pandemia, un récord que se alcanza en plena desescalada, según informó este lunes el Ministerio de la Salud. Con este aumento, los casos de coronavirus totalizan 20.126 y los muertos por la enfermedad se elevaron a 539 , tras una nueva defunción, según datos ofrecidos este lunes por el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa virtual.

18.55

Un 30% de las guarderías de gestión privada de Cataluña ha reabierto sus puertas «asumiendo un grave coste económico y situando a estos centros en la inviabilidad a medio plazo», han informado este lunes en un comunicado la Associació Catalana de Llars d'Infants, la Associació de Llars d'Infants de Catalunya y la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya en un comunicado conjunto. Las guarderías han asegurado que han abierto «por responsabilidad con las familias, niños y sociedad», pero que este compromiso no ha sido suficiente para que la mayoría pudieran hacerlo ya que no disponen de recursos tras tres meses sin ingresos.

18.47

India comenzó este lunes la primera fase de la desescalada del mayor confinamiento de su historia, un regreso paulatino a la relativa normalidad de sus 1.300 millones de habitantes tras más de dos meses de estrictas medidas para contener el Covid-19, pese a que la curva de contagios continúa en ascenso. Solo este domingo las autoridades indias informaban de un nuevo récord en el registro de casos confirmados en un solo día, con 9.983 infectados , mientras el número total se situaba hoy en 256.611 contagios y 7.200 muertes. Con este ascenso, es el quinto país más afectado por la pandemia en cuanto a número de casos, con un margen estrecho con el Reino Unido, el cuarto con más contagios.

18.40

Italia ha sumado 65 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el balance a 33.964 víctimas mortales, y ha registrado 280 nuevos contagios , la mayoría en la región de Lombardía (norte), informó hoy la Protección Civil. En total, en Italia han sido contagiadas 235.278 personas desde el comienzo de la crisis, el pasado 21 de octubre, cuando se detectó la primera infección autóctona, y 280 nuevos casos fueron hallados en el último día, un leve repunte respecto a ayer (197).

18.33

Representantes de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espetáculos (España de Noche) se ha personado esta mañana en el Ministerio de Sanidad para reclamar al Gobierno «mayor flexibilidad» y poder abrir con un aforo del 66% que garantice la supervivencia de las 25.000 empresas del sector, tras tres meses de hibernación, y que cifra las pérdidas económicas de 2020 entorno a los 8.000 millones de euros. Dos de cada tres pymes, unas 15.000 empresas, corren el riesgo de desaparecer tras el confinamiento.

18.27

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la pandemia por el nuevo coronavirus está mejorando entre los países europeos, pero «empeorando» a nivel mundial. Y es que, según ha detallado en una rueda de prensa, en los últimos diez días se han notificado a la OMS más de 100.000 casos de Covid-19 y el 75 por ciento de los que se notificaron este domingo procedían de 10 países, especialmente de América y Asia del Sur . Además, Tedros ha comentado que la mayoría de los países de África están experimentando un aumento de los casos, si bien ha señalado que la mayoría de los países africanos tienen menos de 1.000 casos. Dicho esto, y aunque ha reconocido el aumento de casos en algunas partes de Europa del Este y Asia central, ha destacado que muchas regiones están experimentando ya «signos muy positivos» de reducción de la incidencia de la enfermedad.

18.20

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este lunes de que en las últimas 24 horas se registraron 4.696 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 74 muertes , lo que eleva el balance total a 138.846 infectados y 2.264 fallecidos, y alertaron de que la situación en Santiago sigue siendo «muy preocupante». Santiago , el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, comienza este lunes su cuarta semana consecutiva de cuarentena total, una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país.

18.12

«No sé si el virus se ha debilitado o ha perdido virulencia. Intuitivamente no me parece que sea la explicación más asociada al tipo de pacientes que estamos observando ahora, aunque habrá que estar atentos a esas investigaciones. Sería una buena noticia. Se haya debilitado o no el virus, está teniendo un impacto en la mortalidad menor porque estamos en la fase final de esta ola epidémica. Ahora el porcentaje de casos leves que podemos detectar del total que hay es mucho mayor que en el pico de la pandemia. No es que haya disminuido la virulencia del virus, pero sí que sabemos que del total de casos que hay el procentaje de casos leves es mayor, y por tanto la percepción sobre la virulencia del virus es menor», dice Simón. Termina la rueda de prensa.

18.09

Sobre el uso de mascarillas recogido en el Real Decreto de mañana, Simón dice lo siguiente: «Si no me equivoco, no va a variar de manera sustancial lo ya aprobado en la orden vigente en el decreto de alarma. No hay que reaprender muchas cosas, sino seguir aplicando lo conocido y tener sentido común».

18.06

«Lo que la OMS dice son dos cosas: no incluir en el balance a aquellos infectados cuya muerte se explica completamente con otra enfermedad pese a estar contagiados; e incluir a aquellos casos sospechosos cuya muerte no se explica de otra manera que el coronavirus», indica Simón.

18.03

«El sistema de detección actual es muy oportuno, pero el caso del ámbito sanitario sigue teniendo riesgo. Nos tenemos que preocupar un poco más por los brotes comunitarios. Es difícil que los hospitalarios pasen desapercibidos. En los hospitales están detectando casos, pero la mayor parte son personas asintomáticas porque se están haciendo cribados», dice Simón.

18.00

Simón: «Los datos que doy cada día se utilizan por todos los países para valorar la situación en España. Yo creo que es mejor utilizar los datos de la web, que son más exhaustivos. En este barco estamos todos los países igual, y es verdad que estaría bien si pudiéramos cerrar esa serie de datos de fallecidos pronto, pero creo que vamos a poder resarcirnos con una muy buena calidad de la información que vamos a poder dar. (...) Utilizar los fallecidos para ver cómo está la epidemia creo que es un error. La información de los fallecidos no es la que indica cómo se transmite el virus en un país. El número de fallecidos de los últimos siete días nos indica que estamos en la buena senda».

17.57

Simón: «Desde el 11 de mayo estamos detectando casos más jóvenes, que está asociado a que detectamos más casos leves».

17.54

«El porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes de coronavirus está en torno al 3-4%. A finales de marzo teníamos alrededor del 50% de las camas hospitalarias disponibles ocupadas por casos con coronavirus. Es una barbaridad. En cuanto a camas de UCI, hicimos un gran esfuerzo para incrementar esas camas de cuidados intensivos, y aun así en su momento llegamos a tener casi todas ocupadas por pacientes con Covid-19. Ahora hay muchas camas que no se están utilizando y están a la espera de reactivarse en caso de que sea necesario. Estamos en parámetros cercanos a lo habitual otros años, siendo el número de camas ocupadas por Covid-19 muy bajo, siendo el viernes 527 pacientes en UCI por coronavirus. Esto nos pone en una situación buena y nos indica que probablemente estamos detectando casos leves que requieren menos hospitalizaciones», explica Simón.

17.51

«No hay evidencias de que el virus en sí sea menos virulento. Sí es cierto que la parte proporcional de casos muy graves y casos leves cambia, ya que tenemos una mayor capacidad de detectar casos y diagnosticamos más casos leves, por lo que puede existir la sensación de que el virus es menos agresivo», indica Simón.

17.48

«El total de fallecidos está congelado a falta de actualizar los datos de las CCAA. Estamos esperando esa revisión por parte de las CCAA. Por tanto, aunque los totales se siguen publicando, están congelados. Con fecha de la última semana, son 56 fallecidos», dice Simón.

17.45

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Se han notificado 247 casos con fecha de inicio de síntomas en la última semana. Desde ayer se han notificado 48. Son datos similares a los días anteriores. Si a esto añadimos un número importante de casos asintomáticos, casi un tercio de ellos, nos indica que la evolución de la epidemia en cuanto a enfermos está en claro descenso».

17.40

Las autoridades de Polonia han informado este lunes de que una sola mina de carbón de la región de Alta Silesia , en el sur del país, ha sido escenario del mayor incremento de casos de coronavirus registrado en el país. Según datos del Ministerio de Sanidad, durante el fin de semana se han detectado 1.151 nuevos casos a nivel nacional. En Polonia han muerto por el momento 1.157 personas a causa del coronavirus , mientras que un total de 26.561 han dado positivo . Sin embargo, la alta cifra de casos en Alta Silesia ha impedido al país dejar atrás el pico de contagios.

17.33

La Xunta ha decidido retrasar al próximo mes de julio la apertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, según establece un decreto firmado este lunes por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, como autoridad competente delegada. El Gobierno gallego considera que el funcionamiento de este tipo de locales no procede por ahora y considera preferible esperar a que se pueda evaluar el resultado del levantamiento de otras restricciones, como el libre tránsito entre las cuatro provincias gallegas, en vigor desde este mismo lunes.

17.27

La Policía Nacional ha sancionado a 35 personas por participar en una fiesta en un polígono de Parla (Madrid) el pasado sábado sin respetar las restricciones impuestas para la fase 1 de la desescalada, entre ella un funcionario de la Embajada de Ecuador en España. Los agentes acudieron sobre las seis y media de la tarde del sábado al Camino de la Fundación de Parla, ubicado en una zona industrial, y sorprendieron en un descampado a cerca de 40 personas entre adultos y menores celebrando una fiesta, con una parrillada. Los agentes sancionaron a 35 personas por incumplimiento del Real Decreto sobre el estado de alarma, ya que no respetaban «ninguna medida de seguridad», según las fuentes.

17.20

Sanidad ha registrado 48 nuevos positivos , para un total de 241.717 desde el inicio de la pandemia, mientras que ayer se produjeron 102 contagios. En los últimos 14 días, 932 personas han iniciado síntomas de Covid-19, 247 en la última semana. Los 48 nuevos confirmados se localizan en Andalucía (uno), Aragón (cuatro), Asturias (dos), Canarias (uno), Cantabria (dos), Castilla y León (cinco), Cataluña (seis), Comunidad Valenciana (nueve), Galicia (uno), Madrid (8), Navarra (6), País Vasco (dos) y La Rioja (uno).

17.13

Los datos de este lunes muestran un descenso del número de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Si hoy se han notificado 48 , ayer fueron 102 . La cifra total de es de 241.717, 167 más que ayer (por positivos atrasados).

17.06

A la espera de «descongelar» la cifra total de fallecidos, esta se mantiene con el mismo registro que el domingo: 27.136 . Esto se debe a que el Ministerio de Sanidad pretende actualizar los datos de decesos de Covid-19 cuando haya fecha de defunción de todos ellos. Pese a que Fernando Simón explicó que los datos estarían disponibles a finales de la semana pasada, estos siguen «congelados». Se han detectado 56 decesos en la última semana.

17.00

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 48 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 241.717. En cuanto al número de fallecidos a causa de esta enfermedad, son 56 en la última semana , sin variar el balance total desde ayer: 27.136.

16.50

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) ha sido seleccionada para participar en el desarrollo de un nuevo test de diagnóstico del virus de la Covid-19 capaz de detectarlo en menos de dos minutos a través del aire espirado por la nariz y que costaría menos de un euro. El nuevo test se está desarrollando en el marco de un consorcio internacional en el que está integrado el Área de Investigación en Vacunas de Fisabio y podría servir también para detectar otros virus respiratorios nuevos que pudieran surgir en el futuro.

16.42

A la yugular. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias , ha responsabilizado unívocamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , de la situación en la residencias durante la crisis sanitaria. Iglesias, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha criticado el modelo de gestión de las residencias de ancianos y ha asegurado que lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es «un auténtico escándalo, si no es un crimen». Más detalles.

16.33

La patronal Hostelería de España ha calculado que un 20% de los bares y restaurantes del país no volverá a abrir sus puertas tras la crisis provocada por la Covid-19, de acuerdo con los primeros datos que maneja de reaperturas en el marco de la desescalada. Así lo han avanzado este lunes fuentes de la entidad, que han apuntado que en aquellas regiones que hoy entran en fase 3 se espera la apertura de todos los establecimientos que no lo habían hecho hasta ahora, excepto aquellos que han cerrado sus puertas a título definitivo.

16.25

El Ministerio de Sanidad iraní ha instado a su población a que usen las mascarillas en lugares públicos, después de que el país tema estar enfrentándose a una segunda ola de coronavirus , la cual podría ser incluso peor que la primera. Este lunes, Irán ha notificado 3,574 casos y 70 fallecidos en las últimas 24 horas , lo que eleva el total a 173.832 positivos y 8,351 víctimas mortales.

16.10

Un conductor de ambulancia de 63 años que prestaba servicio en Segovia ha fallecido este lunes como consecuencia del coronavirus, según ha informado Ambuibérica, concesionaria del transporte sanitario de Castilla y León. Fuentes de la empresa han precisado a Efe que se trata de un hombre de 63 años que ha fallecido este lunes en un hospital de Valladolid como consecuencia del coronavirus, a pesar de que durante los últimos días su pronóstico de salud había mejorado.

15.58

La Sagrada Familia reabrirá sus puertas al público el próximo 4 de julio y lo hará en tres fases con el objetivo de reconocer y homenajear a los ciudadanos de Barcelona , especialmente a aquellos que han estado en primera línea de la lucha y prevención del Covid-19. Lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa telemática el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, junto al director de operaciones del templo, Marc Martínez , en la que han dado los detalles de reapertura de actividades y construcción.

15.50

Las autoridades británicas han registrado 55 fallecidos por coronaviru s en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total a 40.597 víctimas mortales a causa de esta enfermedad. En cuanto al número de casos, son 1.205 positivos notificados desde ayer, siendo el balance 287.399.

15.43

El Gobierno ha distribuido 130,4 millones de mascarillas a las comunidades autónomas y otros organismos entre el 10 de marzo y el 5 de junio, 9,3 millones de ellas en la última semana, ha informado el Ministerio de Sanidad. El ministerio dirigido por Salvador Illa ha precisado este lunes en un comunicado que ya ha repartido 180,1 millones de unidades de material sanitario.

15.30

El Rey ha animado este lunes a afrontar la crisis con el ánimo y los valores de los deportistas de alta competición. «Los 47 millones de españoles somos un gran equipo» , ha afirmado, y para superar esta crisis, «necesitamos apoyarnos en todos esos valores que os definen a vosotros, los deportistas». Este es el mensaje que el Rey ha transmitido este lunes durante su visita al Centro de Alto Rendimiento, situado en el Consejo General de Deportes.

15.18

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha denunciado este lunes que hay profesores que reciben presiones para que aprueben a los alumnos, sobre todo de Bachillerato , y así puedan llegar a hacer la EBAU, más conocida como Selectividad . Lea la noticia completa.

15.10

El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) , junto con la Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, acaba de publicar la Guía para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en las empresas de transporte turístico (autocares turísticos, rent a car, transporte por cable y transporte turístico acuático) con directrices y recomendaciones sobre medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Lea la noticia.

14.59

El Rey ha subrayado que los 47 millones de españoles conforman un gran equipo y les ha animado a actuar como tal, de forma solidaria, para superar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y volver a situar al país en lo más alto. Don Felipe ha lanzado este mensaje durante la visita que ha realizado junto a Doña Letizia al centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD), su primer acto al estrenar la Comunidad de Madrid la fase 2 de la desescalada tras las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19.

14.52

Argentina ha entrado este lunes en la fase 5 de su desescalada, lo cual implica que la mayoría del país pasará del «aislamiento» al «distanciamiento social» salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras cinco localidades.El presidente, Alberto Fernández, anunció el pasado jueves en rueda de prensa que la cuarentena obligatoria se prorrogaría hasta el 28 de junio en las zonas más afectadas por la pandemia de coronavirus, mientras que las demás pasarían a un «distanciamiento social, preventivo y obligatorio».

14.40

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 8.985 casos y 112 muertos, lo que eleva el balance a más de 476.000 contagiados y 5.971 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus, el mismo día en que el alcalde de la capital, Sergei Sobianin, ha anunciado el levantamiento este martes del confinamiento en la capital.

14.30

Desde este lunes hasta la entrada de la Comunidad de Madrid en la fase 3, el aforo máximo permitido en el interior de los locales de hostelería de la región será del 50% y no del 40% como se había contemplado inicialmente. La ampliación llega tras una petición de Hostelería Madrid a la presidenta Isabel Díaz-Ayuso del pasado 29 de mayo, como ha anunciado en declaraciones a los periodistas Juan José Blardony, director general de esta organización. Los hoteleros pidieron ampliar el aforo, de conformidad con lo establecido por la ordenación jurídica del estado de alarma, que permite la flexibilización por parte de las autonomías de determinadas restricciones de ámbito nacional.

14.25

Las fuentes bebedero de San Sebastián vuelven a funcionar de forma progresiva desde este martes tras ser clausuradas como medida de prevención ante el Covid-19, según ha informado el edil de Vías Públicas del Ayuntamiento donostiarra, Miguel Ángel Díez. A partir de mañana se dará servicio de agua potable a las fuentes ubicadas en las zonas más transitadas de la ciudad y grandes parques, según ha señalado Díez.

14.14

La cadena de valor de la hostelería, conformada por Hostelería de España, Aecoc y Fiab, han puesto en marcha a través de la plataforma 'Juntos por la Hostelería' la campaña #SoyPatrimonio2020 en la que se postula como candidata a ser declarada Patrimonio de la Humanidad 2020. En concreto, la plataforma ha lanzado esta petición a través de Change.org para proteger y homenajear a bares y restaurantes españoles, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

14.06

Noa, una bebé de 14 meses que sufre una neumopatía intersticial, una enfermedad genética que afecta a los pulmones, ha sido dada de alta tras superar el Covid-19 y permanecer dos semanas ingresada en estado grave en la UCI pediátrica del Hospital Vall d'Hebron. La bebé, que ya se encuentra con sus padres en Amposta (Tarragona) y que nació prematuramente, ingresó el pasado 16 de marzo por Covid-19 en el Hospital Joan XXIII de Tarragona y cinco días después fue derivada al Hospital Vall d'Hebron al empeorar y presentar afectación cardíaca.

13.56

El nuevo Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid se levantará junto al «donut» de Valdebebas, en los terrenos del Campus de la Justicia. De hecho, compartirá parcela con el Instituto de Medicina Legal, que fue habilitado como morgue provisional durante la pandemia y podría volver a dedicarse a ese uso si lo hiciera necesario un nuevo brote epidémico. Léelo aquí .

13.42

El Departamento de Salud investiga un foco de Covid-19 en el Hospital de Basurto al haber dado positivo ocho pacientes y dos profesionales sanitarios, con lo que el total de afectados por el momento son diez personas. Se ha identificado a 80 personas como contactos estrechos de los contagiados y se han practicado hasta la fecha 90 pruebas PCR entre pacientes, visitas y sanitarios, aunque se trata de una cifra provisional porque «se está abriendo el abanico de contactos» y podrían hacerse pruebas a más personas.

13.32

Un paciente de 68 años ha salido de la UCI del Hospital de Barcelona tras permanecer 75 días ingresado en esta unidad en situación crítica a consecuencia del Covid-19, según ha informado el médico intensivista Genís Carrasco. En un tuit, el especialista del Hospital de Barcelona ha informado de que Josep, como se llama el paciente, fue el primer afectado de Covid-19 que tuvo que intubar porque no podía respirar a causa de una neumonía grave en los dos pulmones, y ha sido el último en recibir el alta de la UCI de este centro sanitario privado.

13.25

Doce organizaciones entre las que se encuentra la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) pidieron este lunes la creación de un fondo específico para «rescatar» a la sanidad pública, a la que llaman a «blindar» asignándole, al menos, un 78% del gasto sanitario total. En paralelo, abogan por la creación de una agencia de salud pública para mejorar la capacidad de respuesta y prevención ante futuras pandemias.

13.12

El primer tren de suministro sanitario procedente de China ya se encuentra en tránsito, desde la estación ferroviaria de Yiwu con destino Madrid, cargado con 34,6 millones de mascarillas quirúrgicas y 400.000 buzos desechables, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Se espera que llegue a la capital española a finales de junio. De este modo, tal y como ha explicado el departamento que dirige Salvador Illa, se «diversifica» la modalidad de transporte de material sanitario de importación para «ganar en eficiencia» desde el punto de vista económico, y se optimizan los costes derivados de estas importaciones, puesto que el transporte vía férrea es 15 veces menor que a través de avión.

13.00

La Sagrada Familia reabrirá sus puertas al público el próximo 4 de julio y lo hará en tres fases con el objetivo de reconocer y homenajear a los ciudadanos de Barcelona, especialmente a aquellos que han estado en primera línea de la lucha y prevención del Covid-19. Lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa telemática el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, junto al director de operaciones del templo, Marc Martínez, en la que han dado los detalles de reapertura de actividades y construcción.

12.50

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública remitirá este lunes al Ministerio la documentación para que toda la Comunitat Valenciana pase a la fase 3 a partir del próximo lunes, 15 de junio, con movilidad entre las tres provincias.

12.38

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha solicitado a la Administración medidas de flexibilización para los centros de formación vial que se encuentran en la fase 3 del plan de desescalada. Entre ellas, la patronal pide ampliar el aforo al 50%, siempre que se respete una distancia social, y que en caso de que el centro de formación haya dispuesto que se apliquen unas medidas de protección para los alumnos y personal de la autoescuela, como mascarillas, el aforo se amplíe hasta un 75%. Hasta la fecha, las autoescuelas podían reabrir a partir de la fase 2 con un tercio de su aforo.

12.18

El hospital alavés de Txagorritxu, uno de principales focos de coronavirus del País Vasco durante la crisis sanitaria, ha activado el protocolo de alerta tras confirmar que dos pacientes y un sanitario se han contagiado. El primero de ellos, que fue ingresado para realizarle una operación por causas ajenas al Covid-19, había dado negativo en los test PCR tanto antes como después de la cirugía. Mientras se investigan las causas de lo sucedido, el centro ha tomado ya sus primeras medidas y ha puesto en aislamiento a una decena de profesionales. El Departamento autonómico de Salud informó de que, tras ser aislado el paciente «cero», se procedió a la realización de pruebas PCR al personal y los residentes del hospital. A raíz de ello se detectó que un profesional y otro paciente de la planta se habían contagiado. Posteriormente se procedió a la desinfección de las estancias donde se hayan encontrado los dos pacientes positivos. Léelo aquí .

11.55

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 8.985 casos y 112 muertos, lo que eleva el balance a más de 476.000 contagiados y 5.971 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 8.985 nuevos casos de la infección por coronavirus en 83 regiones, incluidos 3.293 casos sin síntomas clínicos», ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.43

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha comparecido este lunes en el Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en la que ha reclamado que las farmacias comunitarias continúen dispensando fármacos hospitalarios una vez acabe la pandemia de Covid-19. «Una de las necesidades de los pacientes es poder acceder a su medicación en la farmacia sin tener que desplazarse sin sentido al hospital, cuando se trata de un medicamento que no requiere control clínico inmediato. En los últimos años, los españoles han perdido accesibilidad a estos medicamentos y con ello igualdad sanitaria efectiva. Esto ocurre porque 3 de cada 4 principios activos, es decir el 72 por ciento de los nuevos medicamentos, los más innovadores, se dispensan en el hospital por razones económicas y no clínicas, como debería ser según la legislación», ha lamentado durante su intervención.

11.30

El laboratorio farmacéutico HC Clover PS ha colaborado con el Banco de Alimentos de Madrid con la donación de 1.300 euros, equivalentes a 777,2 kg de alimentos, ha informado el laboratorio en un comunicado. La campaña 'online' de recogida, que se ha llevado a cabo desde el 19 y hasta el 31 de mayo, ha contado con la aportación de 500 euros por parte de Clover Acción Social, dependiente del área de Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa. La iniciativa se ha hecho extensible a los 260 empleados que forman HC Clover PS y que están distribuidos en las dos plantas de producción que la Compañía tiene en Madrid.

11.20

El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha defendido las medidas adoptadas por su gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus, a pesar de la elevada tasa de mortalidad y de que el principal epidemiólogo, Anders Tegnell, ha reconocido errores. «La estrategia fue la correcta», ha subrayado. Lofven ha tenido que responder ante el Parlamento frente a las críticas de la oposición, en un debate en el que el líder de los Moderados, Ulf Kristersson, ha considerado «obvio» que hubo «fallos fundamentales» en la respuesta oficial a la crisis del Covid-19.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2, pero sí estudiará si se puede pedir «flexibilizar algo». Esta decisión afecta a Castilla y León, que ha mantenido desde el comienzo de la desescalada recelos sobre la velocidad de las nuevas medidas de la Comunidad de Madrid, especialmente las relacionadas con la movilidad entre autonomías, ya que la Junta ha explicado en varias ocasiones que la llegada de personas provenientes del territorio vecino estuvo detrás de buena parte de los contagios.

11.03

Los viajeros internacionales que lleguen a partir de hoy al Reino Unido deben guardar una cuarentena obligatoria de 14 días a fin de evitar nuevos brotes de coronavirus procedentes del extranjero. Aquellos que se salten la medida serán sancionados en Inglaterra con 1.000 libras de multa (unos 1.107 euros), según anunció el pasado 22 de mayo la ministra británica de Interior, Priti Patel, aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte -el resto del Reino Unido- han establecido sus propias sanciones.

10.55

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha comentado este lunes que «no descartaría» que la vuelta a las aulas a partir del próximo curso escolar 2020-2021, en septiembre, pueda producirse en Andalucía «con absoluta normalidad» si no hay «rebrotes» en la evolución de la pandemia del coronavirus en estas próximas semanas en la comunidad autónoma. Así lo ha trasladado el consejero portavoz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que, acerca de la vuelta a las aulas a partir del próximo curso escolar, ha querido dejar claro que «se va a pactar con la comunidad educativa», de forma que no se hará «a espaldas de los andaluces».

10.42

Los centros de Atención Primaria avanzarán este lunes 8 de junio a la etapa 3 del plan de reactivación asistencial en el marco de la desescalada con motivo de la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, por el que retomarán la actividad programada y reservarán huecos en las agendas para demanda del paciente. Así consta en el documento del Sergas 'Plan de Reactivación Asistencial en Atención Primaria en relación con la infección por el virus SARS-CoV-2', recogido por Europa Press, en el que se indica que desde el 8 de junio se recuperará la actividad programada y se reservarán huecos en las agendas para demanda del paciente, ya que hasta la etapa 2 la citación se hacía por indicación del profesional tras valoración telefónica.

10.30

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y poco más de siete millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 7.00 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 7.015.128 casos y 402.285 víctimas mortales en 188 países y territorios.

10.16

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado este lunes que el Gobierno regional contempla pedir el cambio a Fase 3 el próximo lunes, tras pasar a Fase 2 este mismo lunes. Según ha indicado en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press, «después de estar analizando los datos de la última semana y en vista del buen comportamiento que están teniendo», se puede contemplar solicitar avanzar hacia la fase 3 dentro de una semana.

10.01

Las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán abrir en aquellos territorios que estén en la fase 2 de la desescalada con un aforo máximo de un tercio y no más de 400 personas. Así lo pone de manifiesto la orden publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se modifican diversasórdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional. Este límite en las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre se incrementa en fase 3 hasta el 50 por ciento del aforo permitido y no más de ochocientas personas.

9.50

Nueva Zelanda regresará a partir de esta medianoche a la práctica normalidad después de que la nación oceánica informara este lunes de que ya no tiene ningún infectado en su territorio, anunció su primera ministra, Jacinda Ardern. El gobierno neozelandés anunció hoy la relajación de medidas al nivel más bajo, lo que en la práctica implica que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas.

9.20

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado en Pakistán los 100.000 casos este lunes con más de 2.000 víctimas mortales tras contabilizar en las últimas 24 horas 4.728 contagios y 65 fallecidos. Con los nuevos datos, el balance asciende a 103.670 personas contagiadas y 2.065 víctimas mortales, según los datos del Ministerio de Sanidad paquistaní. Hay más de 5.000 personas que están recibiendo tratamiento médico en hospitales, de las cuales 262 están con respiradores. Del total de personas que han dado positivo por coronavirus, el 34 por ciento se han recuperado.

9.05

El 52% de la población española (unos 25 millones de ciudadanos) estará este lunes en la fase 3 de la desescalada y un 48% (cerca de 23 millones de personas) progresará a la fase 2. Hoy se encontrarán en la fase 3 Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Melilla, Murcia y País Vasco, más las provincias castellanomanchegas de Guadalajara y Cuenca, y las áreas sanitarias catalanas de Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona.

8.50

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania seis víctimas mortales y 214 casos de coronavirus, frente a los 22 fallecidos y los 301 contagios de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 184.000 contagiados y más de 8.600 muertos. En total, el país ha registrado ya 184.193 contagios y 8.674 fallecidos, según ha informado este lunes el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

8.35

Los usuarios de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid podrán recibir visitas de familiares a partir del lunes, tras tres meses de prohibición por la pandemia del coronavirus, con una serie de medidas de restricciones como la cita previa, la duración de un máximo de 30 minutos y que será en un espacio habilitado aislado del resto de dependencias del centro, preferiblemente al aire libre. Según el plan de desescalada en residencias realizado por la Consejería de Políticas Sociales, al que ha tenido acceso Europa Press, podrá haber visitas de familiares semanales o 1 por residente (preferiblemente siempre el mismo) si bien el número de visitantes podrá ampliarse a dos cuando uno de los visitantes requiera de la ayuda de una tercera persona, para aquellos residentes que estén asintomáticos los 14 días previos en espacios designados en anterior fase, con las medidas de seguridad e higiene determinadas por las autoridades sanitarias.

8.15

Discotecas y bares nocturnos de algunas partes de España, entre ellas Navarra, reabren nuevamente esta próxima madrugada, con un tercio de su aforo, sin pista de baile y con un 75% de mesas en zonas al aire libre, según recoge la orden ministerial SND/507/2020 publicada este sábado en el BOE. Desde «Spain Nightlife», patronal estatal del ocio nocturno, valoran «positivamente» este paso hacia la nueva normalidad, aunque consideran también que un tercio de aforo es «algo muy limitado», lo que hará que muchos locales decidan no abrir hasta que no puedan acceder a un aforo superior, algo que deberá ser valorado por las autonomías, encargadas de gestionar sus regiones en la fase 3.

7.45

Metro de Madrid recuperará su horario habitual de cierre a partir de este lunes con la entrada de la Comunidad en la Fase 2 de la estrategia de desescalada, con lo que el servicio del suburbano se prolongará hasta la 1.30 horas. Además, se implantará un nuevo sistema automatizado en los tornos de varias estaciones para controlar la entrada de los usuarios y «garantizar» que no se supera el aforo, habrá un incremento del número de trenes y, desde el martes, se reabrirán la totalidad de los accesos a las estaciones que permanecían cerrados.

7.30

Corea del Sur completó este lunes la última fase de la reapertura escalonada de escuelas entre las dudas que generan los repuntes de casos de coronavirus en la región en torno a Seúl, la más poblada del país. Las aulas se abrieron para aproximadamente 1,35 millones de alumnos pertenecientes a primero de secundaria y a quinto y sexto de primaria, los últimos en reincorporarse al colegio según el plan gradual trazado por las autoridades surcoreanas. Informa EFE.

7.20

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y poco más de siete millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 7.00 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 7.015.128 casos y 402.285 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,14 millones.

6.56

Nueva Zelanda regresará mañana martes a la práctica normalidad después de que la nación oceánica informara de que ya no tiene ningún infectado en su territorio, anunció este lunes su primera ministra, Jacinda Ardern. El gobierno neozelandés anunció hoy la relajación de medidas al nivel más bajo, lo que en la práctica implica que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y reanudar sus actividades cotidianas.

6.51

Los casos confirmados de coronavirus en Honduras aumentaron este domingo en 172 hasta llegar a 6.327, en tanto, los muertos se elevaron a 258, informaron las autoridades a pocas horas de que el país reabra de manera gradual su economía, tras casi tres meses de confinamiento forzado por la enfermedad. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) indicó en cadena nacional de radio y televisión que en las últimas 24 horas se registraron en el país ocho decesos por COVID-19, cuatro de ellos en el departamento de Cortés, en el norte del país, el más afectado por el nuevo coronavirus con 3.842 casos y 192 fallecimientos desde marzo pasado.

6.40

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó este domingo que 18 trabajadores de la Casa Presidencial o agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad del Ejecutivo dieron positivo a COVID-19, al tiempo que descartó haber sido uno de los contagiados. En su mensaje habitual dominical en cadena de radio y televisión, Giammattei, médico de profesión, anunció que la Casa Presidencial será sanitizada y cerrada hasta que «se le tenga que hacer la prueba a todos (sus ocupantes) con el fin de que el brote sea controlado».

6.31

Las autoridades de México anunciaron este domingo que su país acumula 117.103 personas enfermas y 13.699 fallecidos de COVID-19 desde que llegó el coronavirus SARS-CoV-2 al territorio mexicano a finales de febrero. Estos datos suponen un aumento de 3.484 contagios y 188 fallecidos en las últimas 24 horas, y es la primera vez desde que comenzó el mes de junio que la cifra de muertos diarios es menor a los 200. Con 30.223 casos y 3.696 decesos confirmados, Ciudad de México sigue siendo el foco rojo de la pandemia en el país.

6.30

Singapur y China iniciaron este lunes una «burbuja de viaje» entre los dos países tras mantener controlados los contagios por el nuevo coronavirus y con el objetivo de reiniciar la actividad económica. Conforme a este acuerdo bilateral, firmado a finales de mayo, los ciudadanos de ambas naciones podrán retomar desde hoy los viajes oficiales y de negocios esenciales entre la ciudad-estado y seis urbes chinas, como Shanghái o Guangdong, detalló el Ministerio singapurense de Exteriores.

6.29

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático sumó cuatro nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2 este domingo, todos ellos detectados en viajeros procedentes del exterior, los llamados casos «importados». Las autoridades sanitarias detallaron que tres de estos casos se habían localizado en la provincia central de Sichuán y el cuarto en Shanghái, en el este del territorio chino. A pesar de haber introducido algunas excepciones en el control fronterizo, China sigue manteniendo el veto de entrada al país a los ciudadanos extranjeros, que entró en vigor el pasado 28 de marzo, por lo que la mayoría de los casos «importados» son de chinos provenientes de otras naciones.

6.28

El retraso y la falta de datos consolidados sobre la pandemia del COVID-19 en Brasil levantaron voces de protesta entre la clase política, el Poder Judicial y las asociaciones de prensa contra el nuevo método de registro de muertes y contagios implementado por el Gobierno. Según el boletín de este domingo, Brasil es el segundo país con más casos confirmados detrás de Estados Unidos (685.427) y el tercero en número de muertos (37.312). En las últimas 24 horas fueron 1.382 fallecimientos y 12.581 casos.