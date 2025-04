Coronavirus España directo: Sanidad notifica 10.598 nuevos contagios y 99 fallecidos en las últimas 24 horas

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 9.663 nuevos casos de coronavirus, de los que 5.087 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 5.613 registrados el lunes, lo que eleva a 3.396.685 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

La incidencia acumulada de contagios sigue aumentando, situándose en los 202,72 casos por cada 100.000 habitantes , en comparación con los 200,98 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

«El nivel de mortalidad en Israel es muy bajo gracias a nuestra exitosa campaña de vacunación y, por lo tanto, podemos relajar más restricciones», añadió el responsable de la cartera de Salud, informa 'The Jerusalem Post'.

Edelstein ha comunicado a través de un comunicado que ha tomado la decisión basándose en las recomendaciones de expertos. «Las mascarillas están destinadas a protegernos contra el coronavirus, por lo que después de que los expertos de la salud llegaran a la conclusión de que ya no son necesarias al aire libre, hemos decidido retirar su obligatoriedad».

El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, ha anunciado que a partir del domingo ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en el país.

Los vaivenes con la gestión de las vacunas de AstraZeneca y la paralización de la vacunación con Janssen está llenando de cientos de miles dosis sin utilizar los almacenes de algunos países de la Unión Europea. En plena escasez de fármacos para combatir el coronavirus, con la cuarta ola avanzando por el continente, los límites impuestos y la desconfianza hacia estos fármacos en parte de la población está generando un «stock» imprevisto en plena carrera hacia la inmunización. Diez millones y medio de dosis que todavía no han sido inyectadas en brazos europeos. Informa Luis Cano .

"Yo no sé qué va a ocurrir dentro de un mes pero creo que es importante que el presidente del Gobierno de España ejerza su responsabilidad, de la que le hemos visto bastante alejado desde el verano", ha manifestado en concreto Fernández Mañueco que ha recordado que todavía hay tres semanas por delante hasta el 9 de mayo, cuando expira el vigente estado de alarma, para que el jefe del Ejecutivo ejerza la cogobernanza que proclama con el objetivo último de llegar a "un punto de equilibrio" entre todos.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a reclamar al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, que convoque una conferencia de presidentes para hablar de forma específica sobre el coronavirus ya que, según ha reprochado, este foro no se reúne para este asunto desde el pasado 31 de julio.

La Comunidad de Madrid se plantea cerrar los puntos de vacunación masiva contra el Covid-19, como el estadio Metropolitano o el Wizink Center, si el Gobierno no le confirma este mismo viernes que va a tener dosis suficientes para la semana que viene.

Según su último informe sobre la evolución de la pandemia, 413 de los nuevos casos corresponden a Vizcaya; 389, a Guipúzcoa y 101, a Álava, y hay otros 13 positivos entre no residentes en la región.

El 30 de marzo de 2021 entró en vigor una ley nacional que prohíbe fumar en la vía pública, al no constituir esta actividad un eximente para quitarse la mascarilla, como si lo es, por ejemplo. Sin embargo, las CCAA deben adaptar sus decretos autonómicos a la realidad nacional, haciendo «explícita» la prohibición de fumar en las terrazas de hostelería y, así, «acabando con la inoperante y difícilmente aplicable distancia de dos metros».

En concreto, los expertos han descubierto en el trabajo, publicado en 'Science Immunology ', que aquellos que no habían padecido Covid-19, llamado COVID naïve, no tenían una respuesta inmune completa hasta después de recibir su segunda dosis de vacuna, lo que refuerza la importancia de completar las dos dosis recomendadas para lograr niveles fuertes de inmunidad.

"No tenemos información de vacunas disponibles más allá de las 157.000 disponibles de Pfizer. Para la semana que viene no tenemos más que esa información", ha lamentado Zapatero en la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia en la región madrileña.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha advertido este viernes de que se podrían llegar a cerrar puntos de vacunación masiva si no llegan más vacunas a la región.