Coronavirus España, en directo | El número de fallecidos por el Covid-19 supera los 300.000 a nivel mundial

El coronavirus deja en Honduras 138 muertos y 2.565 casos de contagiados, la mayoría de ellos repartidos en las regiones norte y central del país, según el último resumen estadístico de este sábado del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El informe, presentado en cadena nacional de radio y televisión, señala que los análisis de laboratorio confirmaron cuatro nuevas muertes, con las que se elevó a 138, lo mismo que 105 casos positivos con la enfermedad, de 531 pruebas PCR, para sumar 2.565 a nivel nacional.

La provincia nororiental china de Jilin sigue sumando nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, aunque mínimos en número, con 3 nuevos positivos detectados este sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad de China. Estos 3 contagios, todos ellos por transmisión local, se suman a otros 2 casos diagnosticados a viajeros procedentes del extranjero hasta sumar el total de 5 nuevos casos en el último día, un ligero descenso respecto a los 8 anunciados el día anterior.

Guatemala comunicó este sábado tres nuevas muertes por coronavirus y sumó 33 víctimas mortales de la enfermedad desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, informó sobre los tres fallecimientos en televisión y detalló que en las últimas 24 horas se detectaron 120 casos de Covid-19, con lo que el país suma 1.763 casos de coronavirus, 1.590 de ellos activos, y precisó precisó que los tres fallecidos de este sábado tenían 19, 75 y 63 años.

Perú y Cuba suscribirán un acuerdo para que una brigada de 85 profesionales de la salud cubanos se sumen en los próximos días a la lucha contra la epidemia de Covid-19 en el país andino, informó este sábado la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información oficial, los ministerios de Salud de ambos países suscribirán un Memorando de Entendimiento que permitirá que la brigada humanitaria cubana, conformada por médicos y enfermeras, sea enviada a establecimientos de salud de las regiones más afectadas por el coronavirus en Perú.

El Gobierno de Nepal ha confirmado este sábado que se ha producido la primera muerte en el país a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, según ha informado el Ministerio de Salud. La primera víctima es una mujer de 29 años que ha fallecido cuando se dirigía al Hospital Dhulikhel. «Una investigación y una serie de pruebas muestran que esta es la primera muerte por Covid-19 en el país», ha confirmado el portavoz adjunto del Ministerio de Salud, Samir Kumar Adhikari.

México llegó este sábado a 5,045 decesos y 47.144 contagios acumulados de Covid-19 con el registro en las últimas 24 horas de 2.112 casos nuevos y de 278 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país. Fue la tercera jornada consecutiva que México superó la barrera de los 2.000 nuevos casos de contagio, con 2.112, es decir, un 4,7 % con respecto a los 45.032 casos reportados el viernes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, urgió este sábado a los diputados del Congreso a ampliar el estado de emergencia, que vence hoy, para enfrentar la pandemia del Covid-19 mientras que la cifra de fallecidos llegó a 26. La solicitud del mandatario tuvo lugar después de que el líder del Congreso, Mario Ponce, convocara una sesión plenaria para discutir y votar la ampliación el lunes.

Panamá agregó 3 muertes más por Covid-19 y 181 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 269 defunciones y un acumulado de 9.449 contagios confirmados, informaron este sábado las autoridades de salud panameñas. El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) detalló en un comunicado que hospitalizados se encuentran 343 pacientes, de ellos 271 en sala general y 72 en las unidades de cuidados intensivos de todo el país. mientras que se contabilizan 6.080 enfermos que se han recuperado.

El Gobierno de Ecuador ha confirmado este sábado que ha registrado 1.256 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que asciende el número total de casos a 32.723. En cuanto al número de fallecidos a causa de la pandemia, se ha registrado un total de 2.688 muertes, si bien las autoridades han resaltado que 3.433 personas han superado el virus, según los últimos datos suministrado por el Ministerio de Salud ecuatoriano.

Brasil registró 14.919 nuevos casos de coronavirus este sábado, con lo que el total de contagiados llegó a 233.142 y el país ascendió al cuarto lugar en la lista de los más afectados por la enfermedad en el mundo, por encima ahora de España e Italia, informó el Ministerio de Salud. Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en América Latina y que esta semana ya había superado en número de contagios a Francia y Alemania, ahora tiene también más casos que España (230.698) y que Italia (224.760). De acuerdo con el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, Brasil registró este sábado 816 nuevas muertes por Covid-19, con lo que el número de víctimas se mantuvo por encima de las 800 diarias por tercer día consecutivo y llegó al total de 15.633 en sólo dos meses, desde el primer fallecimiento por la pandemia el 16 de marzo.

Las autoridades sanitarias de Colombia informaron este sábado de 732 casos nuevos de coronavirus, récord diario de contagios que acerca al país a los 15.000 enfermos, y 16 fallecimientos, con lo que ya son 562 las víctimas mortales de la pandemia. Con los datos de hoy -según los cuales 127 pacientes se recuperaron para un total de 3.587 personas que superaron la enfermedad- Colombia llegó 14.939 casos de Covid-19. Según el ministerio de Salud, se procesaron 6.982 pruebas que elevan a 190.112 el acumulado de Colombia.

Argentina confirmó este sábado 327 nuevos casos de Covid-19, pero no se han registrado en las últimas horas fallecimientos por el coronavirus SARS-CoV-2. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino indicó que desde el último informe emitido en la mañana de hoy -cuando se reportaron siete decesos- no se registraron nuevas muertes, que se mantienen entonces en un total de 363. Con los 327 positivos confirmados este sábado, el número total de contagios registrados desde el 3 de marzo es de 7.805.

El personal sanitario del teléfono de información toxicológica de Múnich ha constatado un aumento de las llamadas de emergencia desde el inicio de la crisis del coronavirus, ha explicado el toxicólogo Tobias Zellner. «Los padres nos llaman más que de costumbre porque los niños han ido de aventura por la casa y han ingerido desinfectantes o sustancias similares», ha explicado Zellner en declaraciones a «DPA». Zellner y sus colegas suelen responder unas 90 llamadas de emergencia al día, pero ahora atienden más de 130, procedentes no solo de hogares, sino también de escuelas infantiles.

El Gobierno ha decidido finalmente permitir las rebajas desde este lunes incluso en los lugares que aún siguen en la Fase 0 de la desescalada siempre, eso sí, que no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que, en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de estas promociones «si fuera necesario». [Lee aquí la noticia completa]

La Región de Murcia no ha registrado fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, aunque continúa creciendo el número de nuevos casos detectado por PCR (+9), según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado este sábado por la Consejería de Salud. Desde las 21.00 horas del viernes, la Región de Murcia no ha registrado fallecidos por coronavirus; mientras que el número de curados aumenta de 2.073 a 2.084 (+11). Los casos de personas afectadas actualmente son 338, nueve más que en el último balance publicado el viernes (la cifra total de afectados desde que comenzó la crisis es de 2.566, 20 más que el día anterior). La cifra de ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) continúa en nueve.

Cataluña suma este sábado 34 víctimas por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra similar a la de ayer (37) y el jueves (37), que elevan a 11.511 el total de muertos en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados este sábado por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.398 han muerto en una residencia de mayores, 158 en un centro sociosanitario y 623 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

Cerca de 600 personas se han vuelto a concentrar este sábado en Salamanca, por segundo día consecutivo, en la Plaza de España y han ido en manifestación hasta la Plaza Mayor de la ciudad bajo el lema 'la revolución de las mascarillas', han informado a Efe fuentes policiales. La concentración se ha vuelto a realizar a través de las redes sociales y sin ninguna organización al frente, ni se ha pedido permiso ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, han señalado fuentes oficiales. Los concentrados se han reunido sobre las 21 horas y se han dirigido andando hasta la Plaza Mayor de Salamanca, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos por el coronavirus. Según los carteles convocantes, que se han movido a través de las redes sociales, esta manifestación se hará «hasta que dure el confinamiento».

El Ministerio de Sanidad turco ha informado de 41 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma ya 4.096 decesos. El número total de pacientes recuperados es de 108.137, mientras que los casos activos se sitúan en 35.834, según los datos recogidos por la agencia de noticias oficial, Anatolia. El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, ha explicado que hay 1.610 nuevos casos, para sumar un total de 148.067 casos confirmados. Koca ha destacado que el número de pacientes en cuidados intensivos está disminuyendo, al igual que la tasa de fallecidos en cuidados intensivos.

El Gobierno permitirá en los territorios que estén en la fase 2; es decir, La Gomera, La Graciosa y El Hierro y Formentera a partir del lunes 18 de mayo, celebrar bodas con un aforo máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados y se podrán llevar a cabo en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas. Puede leer la noticia completa aquí.

«Dirán que el fútbol ha vuelto, pero no está claro que la actividad deportiva practicada ayer en los estadios vacíos de Alemania fuera fútbol. Se parecía más a lo que los no aficionados decían antes que era el fútbol: veintidós hombres corriendo detrás de una pelota, ahora desinfectada». Puedes leer la opinión completa de Hughes aquí.

La protesta vecinal que comenzó en la zona de Núñez de Balboa (Madrid) se ha extendido durante estos días a otros barrios de la capital española. Como viene siendo habitual, los ciudadanos salen en la misma zona de Núñez de Balboa, entre las calles Ramón de la Cruz y Ayala, para manifestarse en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez frente al coronavirus. También se han replicado en calles como Céa de Bermúdez, Paseo de la Habana o Condado de Treviño. Desde los balcones y las ventanas, además, han sonado caceroladas como respuesta crítica a la política del Ejecutivo central. Puede ver el vídeo completo de las protestas aquí.

Decenas de personas han participado este sábado, por séptimo día consecutivo, en las concentraciones para protestar contra el Gobierno en la calle Núñez de Balboa, en el madrileño barrio de Salamanca, entre un amplio dispositivo policial. Más de una decena de vehículos policiales ha vigilado el cumplimiento del estado de alarma en esta calle madrileña, en una protesta que se ha realizado también en otras zonas de la capital como Aravaca, Pinar de Chamartín, Chamberí y en otros municipios como Majadahonda. Al grito de «libertad», «Pedro Sánchez dimisión» y con una cacerolada, los manifestantes han recorrido la calle, durante aproximadamente una hora, para evitar ser requeridos por los policías que vigilaban la zona. El jueves los agentes policiales levantaron una propuesta de sanción en Núñez de Balboa por estas concentraciones, según han informado a Efe fuentes policiales.

La Dirección General de Salud del Gobierno francés ha informado este sábado de 96 nuevas muertes en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma ya 27.625 fallecidos. La buena noticia es que la presión sobre los servicios sanitarios continúa disminuyendo con 350 nuevos ingresos por los 438 del viernes y un total de 19.432 pacientes hospitalizados, 2.132 de ellos en cuidados intensivos. «El saldo sigue siendo negativo en cuidados intensivos, con 71 pacientes de Covid-19 menos en comparación con el viernes», destaca la Dirección General de Salud. Además, destacan que en las últimas 24 horas se realizaron 280 intervenciones en urgencias por posible Covid-19, un 5 por ciento de la actividad total. Los traslados urgentes por coronavirus fueron 645, un 2 por ciento de la actividad total. «La epidemia de Covid-19 sigue activa y el virus sigue circulando en Francia. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y cumplir con todas las medidas de barrera, incluido el uso de una mascarilla en público cuando no se puede respetar la distancia física mínima de un metro», subraya la Dirección General de Salud.

El estado de Nueva York, el más afectado en EE.UU con el coronavirus, ha autorizado que a partir del 1 de junio reabran algunas pistas para carreras de caballos y la internacional de automóviles Watkins Glen como parte de su lenta andadura hacia su reapertura económica, aunque por ahora tendrá que ser sin fanáticos, informó este sábado el gobernador Andrew Cuomo. «Podemos tener actividad económica sin tener una multitud, eso es genial, podemos hacer eso en este estado. Pero no hay multitudes, no hay fanáticos», afirmó durante su comparecencia diaria. También informó que se permitirán las cirugías ambulatorias y electivas en los condados de Suffolk, en Long Island (en el sureste del estado y se extiende hasta la ciudad) así como en el de Westchester (al norte). Cuomo no explicó el porqué se comenzarán primero en estas zonas pero sí aseguró que «nadie debe temer de ir a un hospital».

La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a tres establecimeitnos de hostelería y precintado uno por incumplir las restricciones decretadas por el estado de alarma. Durante le día de ayer los agentes locales hicieron 10 propuestas de sanción, cinco de ellas en controles de vehículos en los que fueron supervisados 33, todos ellos autobuses de transporte urbano. En las últimas horas la Policía Municipal ha llevado a cabo 90 intervenciones, 26 de ellas por quebrantamiento del orden publico, 8 para ayudar a personas en distintas situaciones de necesidad, 7 por problemas de convivencia y otras 7 por ruidos o molestias al vecindario.

El Partido Popular, a través de su senadora e integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Sofía Acedo, ha pedido al Gobierno de España que «exija a Marruecos que el pasillo humanitario habilitado en Beni-Enzar sirva también para el regreso a Melilla de los españoles atrapados al otro lado de la frontera». Lea la noticia completa aquí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este domingo por videoconferencia con los presidentes autonómicos, en plena polémica con la Comunidad de Madrid por la continuidad en ese territorio de la fase 0 de la desescalada y tras avanzar que pedirá una quinta prórroga del estado de alarma. A ella asistirán la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Será el primer cruce de impresiones entre Sánchez y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras los duros reproches del gobierno regional al informe del Ministerio de Sanidad que le impide avanzar de fase de desescalada. Algunos responsables autonómicos han avanzado ya las propuestas que llevarán al encuentro. Uno de ellos ha sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que defenderá que sea obligatorio el uso de las mascarillas de protección en los espacios públicos a fin de evitar riesgos de contagio.

El Gobierno de Ceuta ha informado este sábado de que un grupo de 19 menores marroquíes se ha fugado en las últimas horas del pabellón cubierto de la ciudad donde estaban confinados aprovechando una salida al exterior en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma. El portavoz del Gobierno ceutí, Alberto Gaitán (PP), ha señalado en un audio difundido hoy que 19 menores no han regresado al pabellón de Santa Amelia tras los paseos permitidos por la desescalada. Ha explicado que las fugas de estos menores se están repitiendo «a diario» y que en muchas ocasiones «vuelven de manera voluntaria a los pocos días o son devueltos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» cuando son descubiertos por la ciudad. Esta situación ha motivado que el censo de acogidos en el polideportivo se haya reducido a 52 menores.

Compromís ha manifestado este sábado que «mantiene su voluntad de no apoyar al Gobierno central en las próximas votaciones hasta que este no se comprometa a un reparto del fondo creado para la lucha contra el coronavirus que se haga en relación al peso poblacional». La coalición ha reclamado también «mecanismos de cogobernanza en la capacidad de decisión sobre las fases de la desescalada», así como que el ingreso mínimo vital que quiere impulsar el Gobierno «se gestione conjuntamente con los gobiernos autonómicos», ha expresado en un comunicado.

España ha realizado 1.919.411 test rápidos PCR desde el inicio de la epidemia de la COVID-19, según ha informado hoy en una nota el Ministerio de Sanidad, según la cual se ha cubierto porcentualmente más población en las comunidades de La Rioja, País Vasco y Asturias, y menos en Andalucía, Murcia y Extremadura. Según el Ministerio, en los últimos siete días las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 18 %; además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 40,75 por cada 1.000 habitantes. Junto a las pruebas diagnósticas PCR practicadas, las comunidades autónomas han precisado que las pruebas diagnósticas efectuadas son 1.118.429 test rápidos de anticuerpos, lo que desvela una tasa de 23,75 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 33 % respecto a la semana anterior. En el caso de Baleares, esta estadística incluye test serológicos de anticuerpos. En total, desde el inicio de la epidemia, se han efectuado hasta el momento 3.037.840 pruebas diagnósticas de la COVID-19. De los datos facilitados por las autonomías, la comunidad que más pruebas PCR ha realizado por cada mil habitantes es Madrid, con 403.633 y una tasa de 60,37, seguida de Cataluña, con 342.933; Valencia, con 156.383 (31,28 por mil), y País Vasco, con 153.531 (70,37).

Gran parte del país alcanzará este lunes la fase 1 del proceso de desescalada, salvo Barcelona y su área metropolitana, las capitales de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que siguen en la fase 0, el Gobierno central les permite algunas medidas de alivio. La polémica por la falta de una respuesta oficial al Ejecutivo madrileño, que ha llegado hoy, y la ampliación del estado de alarma ha centrado buena parte de la actualidad de la jornada respecto a la pandemia del coronavirus. Lea las ocho noticias sobre el coronavirus aquí.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Palencia ha denunciado la agresión que sufrieron el pasado viernes cuatro funcionarios del Centro Penitenciario de Dueñas y que tuvieron que ser atendidos en el hospital al presentar rotura del tabique nasal, fractura de un dedo pulgar, así como una «ingente» cantidad de golpes y contusiones en cara y cuerpo. Lea la noticia completa aquí .

El análisis de movilidad de la red de telefonía móvil promovido por la Generalitat, elaborado entre el 16 de marzo y el 27 de abril, confirma que el 92% de la población permaneció en su área de residencia en los días no laborables, mientras que el 88% lo hizo en los días laborables. Lea la información completa aquí.

Con la renuncia de Nelson Teich, el segundo ministro de Sanidad que tira la toalla desde el inicio de la pandemia en Brasil, aumenta aún más la preocupación por la falta de un liderazgo sanitario claro en un momento en que el país bate récords en número de contagios por Covid-19. Solo este viernes se detectaron más de 15.000, lo que situaba la cifra total ayer sábado en 220.291, según el Instituto Johns Hopkins; mientras que el número de fallecimientos roza casi las 15.000 personas. Informa Verónica Goyzueta, corresponsal en Sao Paulo.

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha acordado este sábado anular la normativa que establecía la libertad horaria para los establecimientos de productos de primera necesidad, una decisión adoptada el pasado 15 de marzo para garantizar el abastecimiento de la población durante la emergencia sanitaria. Lea la noticia completa aquí.

Desde que se decretó el estado de alarma, hace dos meses, los Reyes han realizado más de 150 actividades -entre visitas, mensajes, reuniones, gestiones, audiencias, llamadas y videoconferencias-, todas relacionados con la pandemia del Covid. Sin embargo, una gran parte de la sociedad no se ha enterado. Informa Almudena Martínez-Fornés.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este sábado que «no necesariamente» toda la Comunidad pasará a fase 1 el próximo lunes 25 y, de hecho, ha recalcado que «a día de hoy alguna provincia lo tiene complicado, aunque pueden cumplir los criterios durante esta semana». En declaraciones a Radio Nacional de España, Igea ha precisado también que la única comunidad de este país que hace públicos sus criterios es Castilla y León y ha recalcado que «hay que sujetarse a esos criterios aunque seamos también flexibles, si se puede». El vicepresidente de la Junta ha indicado también que con los positivos conocidos hoy Castilla y León sigue en una especie de «meseta» y que hay que continuar viendo y observando los datos «día a día».

El reinicio de la Bundesliga ha supuesto este sábado la vuelta del fútbol en Europa tras dos meses de parón por el coronavirus. Un deporte ahora sin público, con presencia de mascarillas en los banquillos y sin celebraciones en los goles, entre otras novedades. Varios futbolistas han mostrado sus sensaciones en las redes sociales, en la que han publicado sus comentarios. Lea la información completa aquí.

La Administración de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos (FDA) ha informado este sábado de que autoriza la utilización de una prueba del coronavirus que se realiza a partir de muestras tomadas por uno mismo en su propia casa para posteriormente remitir el material a un laboratorio. «La FDA ha emitido una autorización de emergencia de uso para el Kit Casero de Prueba del Covid-19 Everlywell» , ha explicado el organismo en un comunicado, que advierte de que la prueba solo se puede realizar tras prescripción médica. Esta prueba puede ser utilizada por individuos en su propia casa tras haber respondido a un cuestionario a través de Internet que debe ser revisado por una entidad sanitaria. El sujeto se puede tomar una muestra nasal y luego remitirla a un laboratorio en un vial con solución salina.

Italia ha registrado 153 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas , lo que supone un descenso respecto a los datos del viernes y eleva el balance a 31.763 víctimas mortales por la pandemia, según los datos divulgados este sábado por Protección Civil. Desde que se registrara el primer caso de contagio local, el 21 de febrero pasado, Italia ha contabilizado 224.760 contagios , lo que supone en las últimas 24 horas un incremento de 875 respecto a las 789 infecciones del viernes.

El número de muertos por COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha situado hoy en 302.059, mientras que los casos totales ascienden a 4,42 millones , según las estadísticas del organismo con sede en Ginebra. La gráfica de nuevos casos diarios se ha mantenido estable desde hace más de un mes en torno a los 80.000 contagios por jornada , mientras que la de fallecidos, aunque con muchos altibajos, parece tendente al descenso, con unos 4.000 muertos cada día cuando hace un mes llegaron a ser el doble. América se ha consolidado como la región más afectada con 1,9 millones de contagios, seguida de Europa (1,84 millones) y Oriente Medio (315.000).

Dragados S.A ha presentado este sábado un ERTE para los trabajadores del servicio de mantenimiento de vías públicas e infraestructuras de Madrid , según ha informado UGT en un comunicado. El pasado miércoles 29 de abril, la empresa comunicó a los representantes legales de los trabajadores el inicio de un procedimiento de suspensión de contratos por causas productivas y organizativas relacionadas con el coronavirus, para 192 trabajadores de los 223 que conforman la plantilla , de los 3 lotes de que se compone el contrato de la mencionada empresa con el Ayuntamiento de Madrid, para el mantenimiento de las vías públicas e infraestructuras. El contrato supone un coste de más de 260 millones de euros para el Consistorio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana que investigará «hasta el final» la publicación del contrato erróneo adjudicado por más de 500.000 euros a la cadena Room Mate, dueña del apartamento en el que se aloja, porque «es gravísimo y es un delito». En este sentido, Ayuso considera que esta publicación se debe a una campaña de desprestigio contra el empresario Kike Sarasola y contra ella misma para «tapar la desastrosa gestión del Gobierno». Toda la información en la sección de Madrid.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firmará una orden por la que habilitará a partir del lunes los aeropuertos de Tenerife Sur, Alicante-Elche, Sevilla, Menorca e Ibiza como aeródromos adaptados para la desescalada. Así lo ha anunciado el propio Ábalos a través de un mensaje en su perfil de Twitter en el que ha informado que estos aeropuertos serán designados como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública internacional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este sábado que está considerando retomar parte de la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de haber congelado las aportaciones al organismo en abril. «Este es uno de los numerosos conceptos que están siendo considerados bajo el cual pagaríamos el 10 % de lo que hemos estado pagando durante muchos años, poniéndonos al nivel de los pagos mucho más bajos de China», ha escrito Trump en su cuenta de Twitter. «Aún no he tomado una decisión final. Todos los fondos están congelados» , ha agregado el mandatario desde la residencia presidencial de Camp David (Maryland), a las afueras de Washington, donde pasa el fin de semana.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, analizará este lunes ante el Consejo de Política Federal , el órgano que reúne a los presidentes autonómicos y secretarios generales de las federaciones, el proceso de desescalada y el escenario que se abre ante una nueva petición de prórroga del estado de alarma. A las once horas y por videoconferencia comenzará la intervención de Pedro Sánchez , a la que seguirán los turnos de los presidentes autonómicos y secretarios territoriales que deseen intervenir. La reunión se celebrará 48 horas antes de que el Congreso de los Diputados discuta una nueva prórroga del estado de alarma de una duración de un mes.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha pedido hoy a los fieles católicos que «extremen las medidas de prudencia» ante el reinicio el próximo lunes del culto público en las iglesias , con un aforo máximo de un tercio de su capacidad. Las iglesias podrán reabrir el próximo lunes en el área metropolitana de Barcelona para el culto público a pesar de seguir en la fase 0 de la desescalada por la pandemia de la COVID-19 gracias a las medidas de alivio anunciadas por el gobierno catalán.

Canarias ha vivido este viernes su cuarto día consecutivo sin fallecimientos de pacientes con coronavirus , una circunstancia que se produce por primera vez en las islas desde que se declaró en España el estado de alarma. Desde que el 13 de abril murió en Canarias el primer paciente con coronavirus, no había habido cuatro días seguidos sin decesos , aunque sí se han registrado algunos episodios de dos jornadas sin muertos.

El gobierno checo se plantea comprar hasta el 100% de CzechAirlines, la aerolínea de bandera del país vinculada a la firma Smartwings. Una decisión que podría adoptarse finalmente a finales de junio y que estaría justificado al considerar a la aerolínea «un insterés estratégico». Smartwings ha dado la bienvenida al debate y asegurado que seguirán jugando un rol importante en sector, mencionando a sus 2.500 empleados.

La Bundesliga ha sido la pionera en retomar la competición tras la pandemia del coronavirus.Desde este sábado, el mundo del fútbol mira a Alemania con mucha atención. Los germanos son los pioneros en este nuevo deporte donde no existen las aficiones, ni los abrazos después de 66 días de pausa forzada. De momento, sin público y novedades como el limitado contacto físico. Aquí están las imágenes de este «nuevo» deporte.

Austria abrirá esta medianoche las fronteras con seis de sus ocho países vecinos , incluyendo Alemania pero no Italia, tras dos meses de cierre hermético por la pandemia del coronavirus, informó hoy el ministerio del Interior en Viena. Las autoridades austríacas, que de momento harán controles aleatorios en las fronteras , pretenden facilitar así la libre circulación de bienes y personas, sobre todo empleados que pasan la frontera para llegar a sus puestos de trabajo. Además de Alemania , se abrirán las fronteras con Suiza, Liechtenstein, República Checa, Eslovaquia y Hungría.

La Universitat de València ha presentado una solicitud de patente d e una candidata a vacuna contra la Covid-19, desarrollada por un equipo de investigación del Departamento de Microbiología, que ya ha producido una primera versión en el sistema de células de insecto y baculovirus y en breve comenzará los experimentos con animales. Según ha informado la universidad en un comunicado, se trata de una vacuna del tipo de subunidad -aquellas diseñadas a partir de componentes de virus o bacterias- y está basada en la proteína S del SARS-CoV-2. Lea la noticia completa aquí

Las industrias azulejeras españolas han informado que su facturación cayó un 45% en abril, lo que representa 160 millones de euros , mientras que la entrada de pedidos ha caído un 50% en el conjunto del sector de baldosas cerámicas. La patronal del sector, Ascer, ha indicado que la drástica caída de la facturación refleja la situación de un sector que ha estado activo en la medida de lo posible desde el inicio del estado de alarma, mientras que otras actividades como el turismo, el ocio o la restauración están completamente paralizadas desde marzo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no ha encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial como pomos de puerta o teclados, según un último informe de la agencia médica de la ONU. Sin embargo, la organización mantiene su recomendación a favor de la desinfección de superficies y objetos, siempre que sea posible y para tranquilidad de la población. El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta siete días sobre una superficie. En este sentido, la OMS recuerda que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio, lejos de las condiciones del mundo real.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha considerado «una pen «que no se considere la propuesta de su partido de desconfinar Madrid «por zonas», pues por razonaes de densidad de población «no es lo mismo desconfinar la sierra norte que desconfinar Móstoles o Leganes» . En un mensaje en la red social Twitter, Monasterio ha asegurado que esta idea de su grupo «tiene todo el sentido» por «la distinta densidad y el distinto nivel de contagio» y que no «todas las zonas de Madrid se han visto afectadas por igual en el nivel de contagios».

La aerolínea Air Nostrum ha cerrado una ronda de financiación de 130 millones de euros con el aval del ICO y anunciado que volverá a la actividad a partir del 24 de mayo con vuelos interislas en Baleares, con tres frecuencias diarias entre Mallorca e Ibiza y dos entre Mallorca y Menorca. La compañía aérea destinará la financiación obtenida a cubrir las necesidades de tesorería para el resto del año y hacer frente a los compromisos financieros que implica el paulatino regreso de la aerolínea a la operación, de acuerdo con las fases de desescalada contempladas por las autoridades y las previsiones de recuperación de los mercados.

Hasta un total de 34.466 personas han fallecido por coronavirus en Reino Unido desde que llegó el virus a las islas, tras producirse 468 muertos más. También se eleva el número casas sospechos por encima de los 40.000, según el Ministerio de Sanidad.

El informe del Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, explicita que Madrid no pasa de fase por el riesgo de contagios, la falta de detección del virus y de PCR. Además, el Gobierno exige mejor coordinación asistencial en las residencias y alerta de un rebrote por la alta densidad y conectividad de la región. El informe , al que ha tenido acceso ABC, analiza la propuesta de la Comunidad de Madrid del 13 de mayo. Está firmado por Pilar Aparicio Azcárraga a las 21.57 horas, es decir, tres horas después de hacerse público el dictamen de que Madrid no pasaba a la fase 1 el viernes. Sin embargo se ha filtrado hoy a un medio afín al Gobierno mientras la presidenta regional daba una rueda de prensa. Lea la información completa, aquí.

Visible enfado en la Comunidad de Madrid después de que el Gobierno decidiese ayer que la región no está preparada para pasar a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus. «Si Madrid se arruina se va a arruinar España», ha dicho tajante la presidenta Isabel Díaz Ayuso en una rueda de prensa en la que ha subrayado la necesidad de que los negocios vuelvan a abrir para que no se sigan perdiendo puestos de trabajo ni se sigan cerrando empresas. Lea la información completa aquí.

El Ministerio de Sanidad, en contra de lo que venía diciendo hasta este mismo momento, ha hecho público el informe por el que niega a Madrid el pase a la fase 1 de desescalada. Ha tomado esa decisión después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, amenazara en una entrevista a ABC con llevar el asunto a los tribunales si el Gobierno central no les enviaba por escrito el documento. Y, para más «inri» ha filtrado el documento en plena rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Lea la información completa aquí.

Ya puedes leer la crónica de nuestra compañera María Lozano , sobre una de las polémicas de este sábado.

Los grupos de Más Madrid, PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han recriminado este sábado el empeño de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en que la región pase a la fase 1 cuando aún no se dan las condiciones sanitarias para hacerlo con garantías . Los portavoces de los tres grupos, Pablo Gómez Perpinyà, José Manuel Freire y Jacinto Morano, respectivamente, han manifestado su postura después de la rueda de prensa ofrecida este mediodía por Díaz Ayuso, con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que ella ha dicho que la permanencia de Madrid en la fase 0 se enmarca en un «choque ideológico» .

Preguntas sobre posibles recortes futuros en pensiones o salarios, si existe un plan b y le pide más información sobre el informe de la Comunidad de Madrid. Sánchez destaca que hay «incertidumbre» en toda Europa sobre el impacto económico del Covid-19. «Estamos en una fase muy prematura para elaborar unos Presupuestos», apunta Sánchez quien vuelve a destacar las medidas de apoyo desplegadas «para que nadie se quede atrás». «No habrá recuperación económica si no superamos la emergencia sanitaria», destaca el jefe del Ejecutivo. Referencias al decreto de empleo en el campo, con la compatibilidad de salarios del campo en la recogida de cosechas con el cobro del paro. «Queremos sostener todo el tejido productivo, una vez superada la emergencia sanitaria, reemprender la senda que llevábamos hasta que estalló esta crisis», apunta.

Sánchez destaca que se están tomando «decisiones difíciles» y asegura que empatiza con el nivel de responsabilidad de las comunidades autónomas. Destaca las reuniones de comités técnicos y científicos, asegura que se «toma nota de todo y se hacen actas que serán públicos». En este sentido, destaca que todos estamos aprendiendo en este camino ya que «nos enfrentamos a un virus desconocido»

El presidente del Gobierno se abre a cambios legislativos para la etapa posterior a la desescalada, que estima que termine durante el próximo mes pero evita entrar en el detalle de las negociaciones.

El presidente del Gobierno destaca sobre la cuarentena que se están asumiendo las recomendaciones de Bruselas y que son medidas que también afectan «a los nacionales que regresen a España», dentro de un contexto de desescalada. Asegura que ha habido interlocución continua con Francia y «entiende» la cuarentena decretada por el país vecino. Además matiza que no afectaría a los trabajadores transfronterizos «ya acordadas con los gobiernos galo y luso».

Sánchez es preguntado por las declaraciones del ministro de Consumo sobre el turismo y asegura que la creación de un Ministerio de Industria y Turismo demuestra su compromiso y garantiza «el apoyo del Gobierno» al sector de la automoción, aunque menciona también la posibilidad de «ayudas europeas».

14.26

Más preguntas sobre la nueva prórroga del estado de alarma y si tiene los apoyos suficientes: Sánchez considera que sobre la recepción del informe que lo importante es que se ha remitido: «Mi obsesión es vencer al virus: el Gobierno de ESpaña juega en el mismo equipo», destaca y cree que «la unidad puede salvar vidas, muchos empleos y empresas». Sánchez pide que no se quiebre esta nueva etapa por «entrar en discrepancias que no son tales». Sobre la negociación de la prórroga, asegura que esta continúa y afea que Vox o PP se niegen sin conocer la propuesta. «NO es una decisión únicamente política, sino una decisión basada en la ciencia, en la comunidad científica», justifica sobre la decisión de pedir un mes de estado de alarma frente a los 15 días que solicitaba en otras prórrogas. «Los ritmos los marca la ciencia», insiste.

Sánchez vuelve a destacar el esfuerzo del Gobierno para proteger a las empresas y las familias, poniendo en marcha un Ingreso Mïnimo Vital.

Sánchez destaca que «Julio Anguita ha sido una figura histórica» y que con las discrepancias en el pasado con Izquierda Unida muestra su respecto del Gobierno de España y el PSOE. El presidente del Gobierno responde que lo «importante es mantener las distancias» y no tanto los fines de las manifestaciones que se vienen produciendo. En este sentido, pide no «relajar» las conductas sociales. Vuelve a negar que haya un poso ideológico tras estas medidas, y vuelve a reclamar el éxito del confinamiento alcanzando una tasa de contagio inferior al 1%.

No aclara Sánchez que vayan a acudir o no al MEDE pero asegura que no se le puede llamar rescate, ahora al programa SURE sí, para financiar las prestaciones con desempleo. «El Mede es una línea precautoría, con una condicionalidad vinculada al gasto sanitario: si tiene que acudir, acudirá», apunta Sánchez quien confirma que sí que acudirán al Sure.

El presidente del Gobierno asegura que todavía quedan «cuatro semanas» de desescalada, pero que no dependerá solo del Ejecutivo sino de la evolución de la pandemia, la «disciplina social» u otras recomendaciones. Sánchez abre la puerta a un estado de alarma asimétrico, y pide el apoyo a los grupos parlamentarios.

Sánchez preguntado por la nueva prórroga asegura que «estamos en una nueva etapa de esperanza» y admite que tiene que cambiar porque no es una etapa de contención y confirma que tendrá una única autoridad delegada: Sanidad. También habla de que habrá diálogo bilateral con cada autonomía. «Es fundamental seguir con el estado de alarma», apunta apoyándose en el informe de seroprevalencia, habla de que el 5% de la población ha sido contagiada. Un porcentaja, a su juicio, menor y que nos deja vulvnerable. «Necesitamos seguir restringiendo la movilidad», destaca

Más preguntas sobre un posible impuesto a los ricos: Sánchez vuelve a escudarse en el acuerdo de Gobierno con Podemos y destaca que se va a liberar un tercer tramo de avales y ayudas ICO de 20.000 millones de euros

«Vamos paso a paso: cuando Madrid esté en condiciones de pasar a la Fase 1, el Gobierno de ESpaña lo certificará», asegura Sánchez quien dice que «el Gobierno de ESpaña en la lucha contra el virus va en el mismo equipo que las comunidades autónomas», apunta.

Sánchez defiende la «transparencia» de su Gobierno y el trabajo del equipo del doctor Simón. También considera que el proceso de desescalada será «progresivo» y «asimétrico», en referencia a territorios por densidad de población e índice afectación que haya regiones que vayan más retrasadas. Defiende el presidente que todos lso indicadores para pasar de fase se han acordado antes con las comunidades «y con el respaldo de la comunidad científica»

Sánchez destaca que haya una comisión tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos para la prolongación de los ERTEs. Sánchez reivindica los ERTE como apoyo, en concreto, el 82% de los trabajadore afiliados están en un ERTE o en la prestación por cese de actividad de los autónomos y habla de un nivel de protección superior al 92% de lso afiliados a fecha de 12 de marzo. Nueva Línea ICO de 20.000 millones de euros. Sánchez se ha referido sobre un impuesto para ricos remitiéndose al programa de Gobierno, «con mayor vigencia por la pandemia» y habla de «justicia social», además de la transición ecológica o la reindustrialización de ESpaña.

Sánchez asegura sobre la decisión de someter a cuarentena a quienes vengan a España obedece a lo que ha denominado como «necesidad de prudencia» y a la progresiva salida del confinamiento. En este sentido, ha asegurado que España ha participado en la elaboración de las recomendaciones de la Comisión Europea.

El presidente del Gobierno confía en que pronto se pueda homenajear a los fallecidos por la pandemia y cree que el mejor homenaje es recordar la historia reciente de España de enfrentamiento. Comienza el turno de preguntas.

En referencia a una de las polémicas de esta semana sobre el turismo y la cuarentena impuesta a todos los que lleguen, apunta que se necesita «seguridad» para que vuelvan los turistas, anuncia que se desescalará «paso a paso» y garantiza el apoyo «total» del Gobierno. No cree que se deban «saltar» etapas poniendo en riesgo la salud.

Si se aprueba una nueva prórroga, el titular de Sanidad verá reforzado su poder y concentrará la máxima autoridad. ADemás, Sánchez ha anunciado que seguirán las limitaciones de movimientos y de otros derechos.

El presidente del Gobierno recuerda que la «amenaza» del virus continúa y pide que «se siga a rajatabla» todas las indicaciones de Sanidad como la distancia social o el uso de mascarillas. «Son recomendaciones de salud pública no ideológicas», asegura Sánchez y habla de que siguen los contagios directos que toca localizar.

Sánchez destaca que «la mayoría del país» pasará ya a Fase 1, y destaca que las excepciones son las áreas con mayor densidad de población junto a gran parte de Castilla y Léon añadiéndose «algunos alivios» y lo justifica en una decisión de expertos sanitarios.

Sánchez destaca el éxito que ha supuesto el confinamiento y desmiente que funcione la vía de la inmunidad de rebaño, cree que la infección hubiera alcanzado a más de 30 millones de compatriotas con 300.000 fallecidos. Cree que el aislamiento social y la prudencia son la vía para combatir el virus. En concreto, ve bien la limitación de contactos personales y la movilidad.

Sánchez destaca sobre el estudio de seroprevalencia, «uno de los más ambiciosos de Europa», y destaca la irregular impacto de la enfermedad en España. Además que solo uno de cada 20 españoles ha sido contagiado por el virus y destaca la mayor letalidad entre las personas mayores.

Sánchez dedica un primer recuerdo a Julio Anguita y asegura que ESpaña va avanzando hacia la normalidad. «Son enormes si consideramos nuestro punto de partida», Sánchez menciona que el ritmo de contagio hace dos meses era del 35%.

España ha realizado un total de 1.919.411 pruebas diagnósticas PCR desde que comenzó la epidemia por Covid-19 , según los datos notificados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad. En los últimos siete días, las Comunidades Autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 18%. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 40,75 por cada 1.000 habitantes.

Tres titulares de esta rueda de prensa: Ayuso pide por escrito que el Gobierno le justifique porque Madrid no ha pasado de fase, asegura que l as relaciones con Ciudadanos son «buenas» y anuncia que abrirá una investigación sobre la polémica alrededor de su estancia en un hotel de Room Mate (Kike Sarasola) durante el confinamiento y su aislamiento tras contagiarse de Covid-19. Una estancia que ha asegurado que «se ha pagado de su bolsillo». Además, pide una reunión bilateral con el Ejecutivo de Sánchez.

Escudero responde a la última pregunta y destaca que desde hace 5 semanas hay descensos en paciente hospitalizados, fallecidos y nuevos contagios, e insiste en que «Madrid no puede esperar más para pasar a Fase1». Se acaba la rueda de prensa desde Puerta del Sol.

Pregunta La Sexta sobre el informe del Gobierno en el que niegan el pase de fase: Escudero reconoce que desconoce dicho documento y se defiende que se ha aumentado hasta 15.000 PCR para realizar y menciona el acuerdo de recursos humanos en la mesa sectorial. A proósito de la movilidad, defiende la respuesta asistencial de la Comunidad. Cree que con lo poco que se conoce el informe, el consejero de SAnidad insiste en que lo que se sabe no justifica el no pase de fase.

Ayuso considera que es «complicado» saber a qué atenernos, y asegura que se ha pedido una reunión bilateral: «Madrid necesita saber cuál va a ser su destino en las próximas semanas», apunta y reconoce que hay mucha preocupación por el incremento de las colas para pedir comida. Cree que es necesaria la colaboración de ambas administraciones y Escudero anuncia que se van a tomar medidas concretas en lo que respecta a los centros escolares. «En el momento que se vaya a abrir, las desinfecciones se harán con plenas garantías para todos», ha apuntado.

Escudero, a preguntas de ABC, no ha valorado diferenciar la desescalada por municipios y lo ha justificado en dos razones: la movilidad y la densidad de población. Confirma también que el informe justificativo de la negativa del paso de fase se ha recibido durante la rueda de prensa y recuerda que en la primera ocasión no hubo informe.

Pregunta sobre el apartahotel, Ayuso se defiende que «no hay contraprestación» con Sarasola y niega que haya estado en «dos o tres apartamentos» y asegura que en el hotel estaban solo repatriados y que se hacían precios estipulados al mes, «que yo me pago de mi bolsillo». NIega que cueste al erario público y añade que ha estado «absolutamente centrada en los intereses de Madrid» y que se fue a este apartamento para ello.

Ayuso vuelve a ser preguntada por qué encuentra «motivaciones políticas» en la decisión de negar el pase de fase a Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid habla de las discrepancias ideológicas entre ambas administraciones, cree que al gobierno central no le gusta el modo de vida ni las medidas. Habla de «claridad y decisión» para proteger la vida de los ciudadanos en la gestión del Covid-19, además considera que se han tenido que «buscarse la vida» con el material de protección. Ayuso habla de «un choque ideológico», de pensar que con un mando único ellos protegen mejor a los ciudadanos y pueden decidir sobre sus vidas.

Escudero asegura que «el informe sobre la negación del paso de fase 0 a 1 lo recibí por una llamada del ministro horas antes de la rueda de prensa» y desconoce la filtración del citado medio en medios de comunicación.

Escudero se muestra «sorprendido» por las críticas del Colegio de Médicos , cuando el refuerzo se aprobó hace unos días en la mesa sectordial, asegúra el consejero de Sanidad quien asegura que este Colegio hace a veces la labor de los sindicatos y destaca la importancia de la atención primaria cuando ya los contagios no son poblacionales sino individuales.

Referencia a las críticas del Colegio de Médicos por la falta de medios de protección y de recursos humanos ante la posibilidad de un rebrote. «Creo en los criterios técnicos de la Consejería de Sanidad», responde contundente Ayuso quien reivindica que se adelantaran a decretar los cierres de colegios y centros de mayores. La presidenta madrileña habla de «convivir» con la pandemia y, sobre todo, del daño económico en la Comunidad. Muestra su respecto al Colegio de Médicos.

Escudero, a preguntas de los periodistas, da algunos datos : del 11 a 15 de mayo se han realziado hasta 6.600 prueba de diagnóstico, 1.300 diarias y asegura que se está «en el proceso de reforzar» la atención primaria. Habla también de seguimiento telefónico, y no duda en hablar de «fase de transición». El consejero aprovecha para elogiar su trabajo y de que se han llegado a seguir hasta 300.000 casos.

Ayuso insiste en que el handicap de Madrid seguirá, el de la densidad de la población y asegura que las medidas a adoptar son dar mayores equipos de protección a la población. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que Madrid es «un motor económico» para el resto del país, por su «capacidad para atraer inversión extranjero». En su opinión, no nos podemos permitir parar.

Preguntado sobre qué más puede hacer Madrid para pasar de fase, Escudero habla de que en la anterior vez se les pidió reforzar la atención primaria y «lleva preparándose para este paso desde hace semanas» y ahora, asegura que no han recibido ninguna crítica del ministerio. «No sé qué más se puede hacer más: No hemos recibido ninguna crítica del Ministerio de SAnidad», ha apuntado.

Ayuso apela a la «responsabilidad individual» y anuncia nuevas medidas de prevención. Toma la palabra el consejo de SAnidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero

Ayuso asegura que está esperando que el Gobierno justifique su decisión y, sobre todo, «quién, bajo que criterios decide» y pide «transparencia» para conocer quién será el responsable.

Curiosa pregunta la de Antena 3 sobre la inclusión en los currículum la inmunidad al Covid-19, es decir, que tengan anticuerpos. Simón se muestra sorprendido y asegura que «no entiende» que algunos quieran privilegiar el tener anticuerpos o no del virus. Finaliza la rueda de prensa. Siguiente cita: a partir de las 13:30 comparecerá Sánche.

Simón asegura que «todavía no se puede vincular los repuntes de los últimos días a posibles concentraciones de personas» y habla de «otros factores» que podrían estar detrás. También niega que hayan detectado nuevos rebrotes, aunque sí habla de «pequeños incrementos» en algunas regiones y asegura que se está en una fase en que se busca «mayor sensibilidad». «Aparentemente no tenemos nuevos rebrotes, sí un incremento marginal comunidad a comunidad pero que juntos si se registran», apunta.

Simón cree que habrá que adoptar medidas concretas de seguridad sanitaria en el caso de los comicios vascos y gallegos, y tambián pide «tener cuidado» con las manifestaciones, aunque evita pronunciarse sobre su legalidad. En concreto, pide que se respete el distanciamiento físico y las medidas de higiene.

Simón justifica que se han valorado todos los criterios y reconoce que la evolución de la epidemia «va muy bien» y elogia el trabajo realizado, pero matiza que ha tenido un ivel de ingresos en UCI mucho más elevada al del resto de ESpaña y que ha tenido «un volumen tremendo de casos». En este sentido, habla de que se está reforzando el sistema de atención primaria. Aunque elogia el trabajo de la Comunidad de Madrid cree que todavía le quedan «días» para tener todos los requisitos.

«No hemos detectado brotes activos en ninguna comunidad autónoma», asegura Simón llamando a la prudencia y señala que solo hay 10 nuevos ingresos en UCI, lo que considera algo positivo.

Simón comparece desde La MOncloa y habla de la detección de personas asintomáticas y asegura que se están haciendo pruebas a personas que comenzaron con síntomas hace algunas semanas. «Son cifras similares de días anteriores, tendremos que ver cómo evoluciona», comenta.

El número de personas que han superado la enfermedad asciende a 144.446 personas, tras registrarse 337 nuevos curados en las últimas 24 horas. Por su parte, el número acumulado de profesionales sanitarios con positivo notificados por parte de las CCAA es 50.723

España registra la mejor cifra de muertes desde el 15 de marzo, cuando se registraron solo 21 fallecidos. En concreto, el número de fallecidos ha caído este sábado hasta los 102. También cae el número de nuevos contagios, hasta 539 alcanzando un total de 230.698 contagios frente a los 549 nuevos contagios registrados ayer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a primera hora de la tarde de este sábado en rueda de prensa, en torno a las 13:30 horas , para informar sobre la situación de la lucha contra la COVID-19 en pleno enfrentamiento con la Comunidad de Madrid por los cambios de fase en el plan de desescalada, han señalado fuentes de la Moncloa.

El Consejo General de Enfermería ha comenzado a distribuir entre los colegios provinciales de Enfermería el pedido de 200.000 mascarillas FFP2 que encargó a China y que podrán utilizar en breve profesionales sanitarios de hospitales, centros de salud y sociosanitarios de toda España. «Nuestro principal objetivo es salvaguardar la seguridad de los profesionales y hasta que no hemos constatado que estas mascarillas cumplen con las especificaciones técnicas oportunas, no hemos procedido a su distribución», ha explicado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido que las protestas contra el Gobierno central que reflejan el «hartazgo» de los madrileños se hagan con «toda la seguridad desde el punto de vista sanitario» y ha augurado que estas críticas «no se van a poder contener». En una entrevista con Cope esta mañana, recogida por Efe, Ruiz Escudero ha apuntado que estas protestas que se han sucedido en puntos de la región como el barrio de Salamanca de la capital son algo que «por desgracia» va a ir «a más» porque «esas concentraciones van aumentando en distintos municipios y distintas zonas».

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 5.909 los fallecidos con COVID-19 o sintomatología acorde con la enfermedad en las residencias de mayores desde el pasado 8 de marzo, lo que supone 23 muertes más en los últimos cuatro días en estos centros, en los que han perdido la vida 7.609 ancianos durante este tiempo. Según los datos enviados por la Consejería de Políticas Sociales al Ministerio de Sanidad, desde el 8 de marzo hasta este sábado, 1.203 ancianos han muerto en residencias de la región con coronavirus y 4.706 con sospecha de padecerlo , y que perecieron sin que se les realizase la prueba. El total de muertes ocurridas en las 475 residencias de ancianos de la región y de las 235 para personas con discapacidad y con enfermedad mental en este período es de 7.690, por lo que el coronavirus sería responsable del 76,84 % de muertes ocurridas en estos centros residenciales.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha destacado hoy el valor de la prensa crítica contra los totalitarismos, especialmente en los tiempos actuales marcados por el coronavirus , y la necesidad de discernir entre información veraz y «mentiras». «Las y los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica», ha declarado Merkel en su mensaje semanal a sus compatriotas, dedicado al 75 aniversario de la prensa libre surgida tras el caída del nazismo. La democracia necesita «hechos e información» , capaces de discernir entre «verdad y mentira» y, a la vez, de proyectar «distintas perspectivas de la realidad y diversidad de opiniones», ha estimado.

Indonesia reporta 529 nuevos contagios y eleva el número de contagiados hasta los 17.025, informa Reuters

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este sábado que «mucha gente tiene la sensación de que Pedro Sánchez ha negociado con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno» . Tras denunciar el «oscurantismo» con el que está actuando el Ejecutivo al amparo del estado de alarma, ha anunciado que, aparte de pedir cuentas en el Parlamento, su partido acudirá a los tribunales para «proteger la salud de los españoles».

El sindicato Comisiones Obreras en Madrid ha pedido este sábado a la Comunidad de Madrid que la semana próxima, «de verdad», ponga en marcha todos los mecanismos requeridos para que la región pueda pasar a la fase 1 completa de la desescalada. En un audio remitido esta mañana, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha afirmado que si la Comunidad sigue en fase cero con algunas mejoras, como lo decidió el viernes el Gobierno central, es porque «no ha hecho los deberes».

Rusia ha informado de que el número de casos detectados en el país se ha elevado a 272.042, así como del fallecimiento 119 personas más en las últimas 24 horas elevando la cifra oficial de víctimas de la pandemia a 2.537 personas.

El plazo de validez de los certificados de ITV de los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encuentra dentro del estado de alarma se amplía en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de este periodo hasta que se hubiera vencido el certificado. El BOE ha publicado este sábado una orden, que entra en vigor hoy, por la que se amplia de modo escalonado la prorroga automática que ya se había estipulado en una normativa anterior para los certificados de inspección técnica de vehículos hasta los treinta días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma.

El 46 % de los españoles ve poco probable comprarse un coche nuevo o de ocasión en los próximos 18 meses y el 21% solo se lo plantea para evitar posibles contagios si tiene que usar el transporte público. Esta es una de las principales conclusiones del «Estudio global del impacto de la COVID-19 en el automóvil» de la compañía de investigación de mercados y de opinión Ipsos. La encuesta fue realizada entre el 8 y el 14 de abril pasados a 11.000 personas (mil de cada uno de los países participantes: Estados Unidos, China, Japón, Brasil, Francia, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, Rusia e India) con edades comprendidas entre los 18 y los 74 años.

Rusia resgistró 9.200 nuevos casos confirmados de coronavirus, frente a los 10.598 del día anterior. El número total de infectados en todo el país es de 272.043, mientras que las víctimas mortales ascendieron a 119 personas en las últimas 24 horas y ya son en total 2.537.

Cinco aeropuertos y ocho puertos son desde este sábado los únicos puntos de entrada a España a través de avión o barco para minimizar los riesgos de importación de casos en el proceso de desescalada, medida que estará vigente hasta el 24 de mayo, un plazo que se puede prorrogar. Según la orden ministerial publicada el viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), los aeropuertos son Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca.

El plazo de validez de los certificados de ITV de los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encuentra dentro del estado de alarma se amplía en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de este periodo hasta que se hubiera vencido el certificado. El BOE publica este sábado una orden, que entra en vigor hoy, por la que se amplia de modo escalonado la prorroga automática que ya se h

Eliminar los folletos de uso compartido, lavar la ropa de servicio a 60 grados como mínimo o poner papeleras sin apertura manual son algunas recomendaciones del Gobierno a los alojamientos rurales para afrontar esa nueva normalidad derivada de la COVID-19, en la que buscan recuperar a los clientes. Estas sugerencias han llegado por medio de una guía difundida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace unos días, un documento en el que figuran medidas respecto al personal, los clientes y el propio establecimiento, y que constituyen un primer paso en la adaptación de los alojamientos para que sean capaces de recibir a los viajeros con la seguridad adecuada.

El último paciente de Camboya con el nuevo coronavirus se recuperó y abandonó el hospital, dejando el país del sudeste asiático con cero casos, dijo el ministro de salud el sábado, mientras instaba a una vigilancia continua. En total, en Camboya ha habido 122 casos del virus que causa COVID-19 y ninguna muerte por la enfermedad desde que emergió en China y comenzó a extenderse por todo el mundo, infectando a más de 4.5 millones y matando a unas 300.000 personas desde enero.

El total de casos nuevos de coronavirus de la India aumentó a 85.940 el sábado, superando a China, donde se originó la pandemia el año pasado, aunque un estricto bloqueo impuesto desde fines de marzo ha reducido la tasa de contagio. Los líderes estatales, las empresas y los indios de la clase trabajadora pidieron al primer ministro Narendra Modi que reabra la economía de la guerra, pero se espera que el gobierno extienda el bloqueo, que de otra manera expiraría el domingo, aunque con menos restricciones.

El Ministerio de Salud informó de 606 casos nuevos de coronavirus en Colombia, que acumula 14.216 contagiados, más de mil de ellos en el departamento del Amazonas, mientras que 21 fallecimientos elevaron a 546 la cifra de víctimas mortales. Con las cifras de hoy, el Amazonas acumula 1.003 contagiados, de los cuales 35 fallecieron, y se mantiene la preocupación en esta región selvática y fronteriza con Perú y Brasil. el presidente Iván Duque ordenó militarizar esta semana el paso fronterizo con Brasil situado en Leticia, y el Gobierno anunció la creación de un comité binacional con Perú que «se encargará de registrar la evolución de la pandemia en la zona de frontera».

Los muertos por Covid-19 en Honduras desde marzo ya suman 134 y 2.460 los casos de contagio, informó este viernes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mientras que el Gobierno, ante mucha gente que no usa mascarilla, aboga ante el Parlamento para que sea obligatorio su uso. El informe estadístico del Sinager, de hoy, señala que de 519 nuevas pruebas de laboratorio, 142 dieron positivo, y 377 negativo. Los recuperados sumaron once, con los que la cifra llegó a 264.

Italia permitirá los viajes internos desde el 3 de junio y, ante la apertura anticipada el próximo lunes de muchos negocios en el país, establecerá medidas como la separación de un metro entre clientes para evitar contagios de coronavirus. El Gobierno de Giuseppe Conte se reunió la noche del viernes para aprobar dos decretos que avancen la reapertura del país y establezcan medidas de seguridad dentro de los negocios a partir del lunes.

Los nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 en China procedentes del extranjero, los llamados casos «importados», sumaron 6 de los 8 casos totales diagnosticados este viernes (fueron 4 en total en la víspera), después de dos días de contagios únicamente locales. La Comisión Nacional de Sanidad informó hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del viernes), había detectado los mencionados 6 casos «importados» en la ciudad oriental de Shanghái (5) y en la isla meridional de Hainan (1).

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, amplió ayer el estado de excepción en todo el territorio nacional otros 30 días, para proteger a la ciudadanía de la propagación del Covid-19. A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario manifestó que mediante el decreto número 1052 había extendido el estado de excepción por 30 días. «Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia», argumentó Moreno en el tuit.

Organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron duramente este viernes sobre la expansión del Covid-19 en Brasil tras la salida de Nelson Teich, el segundo ministro de Salud que renuncia a esa cartera en menos de un mes por las divergencias con el presidente Jair Bolsonaro. Tanto Oxfam como Amnistía Internacional (AI) expresaron su «grave preocupación» por la renuncia del oncólogo a la cartera de Salud en momentos en que la crisis en Brasil por el coronavirus se agrava y comienza a entrar en su «fase más aguda».

Las autoridades de Salud de México notificaron ayer que el país acumula 4.767 decesos y 45.032 casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia al sumar en las últimas 24 horas 2.437 nuevas infecciones y los 290 fallecimientos. «Es el segundo día consecutivo que tenemos más de 2.400 casos en 24 horas», dijo el director de Epidemiología del gobierno mexicano, José Luis Alomía, al presentar el reporte técnico del coronavirus en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 1.442.924 casos confirmados de Covid-19 y la de 87.493 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del sábado) es de 26.396 contagios más que el jueves y de 1.680 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 345.813 casos confirmados y 27.841 fallecidos, una cifra parecida a las de Francia y España y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

Argentina registró ayer 345 nuevos casos de contagio de coronavirus y suma un total de 7.479 positivos y 356 fallecidos, al término de una semana en la que comenzó una fase de mayor flexibilización de la cuarentena. Del total de nuevos casos, 214 fueron detectados en la ciudad de Buenos Aires, 86 en la provincia de Buenos Aires y 25 en la provincia de Chaco. En las últimas 24 horas murieron 3 personas, 2 en la provincia de Buenos Aires y 1 en la provincia de Chaco, por lo que el total de fallecidos ascendió a 356.

Brasil registró ayer 15.305 nuevos casos de Covid-19 en un único día, una cifra récord que elevó el número de contagiados a 218.223 y que coincidió con la renuncia del segundo ministro de Salud en menos de un mes por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro en torno al combate a la pandemia. El boletín diario divulgado por el Ministerio de Salud mostró que el número de nuevos casos de la enfermedad saltó desde 13.944 el jueves, cuando ya había sido un récord, hasta 15.305 este viernes, lo que confirmó a Brasil como el epicentro de la pandemia en América Latina y el sexto país con más contagiados en el mundo.

El estado de Florida, que este viernes sumó casi 1.000 nuevos casos de Covid-19 hasta alcanzar los 44.138 confirmados y las 1.917 muertes por la enfermedad, ampliará el lunes día 18 la primera de las tres fases de reapertura, con gimnasios y más aforo en los comercios, anunció hoy el gobernador, Ron DeSantis. Con 21,48 millones de habitantes y una economía basada principalmente en el turismo, un sector paralizado por el coronavirus, Florida sumó 928 nuevos casos y 42 muertes más de Covid-19 en las últimas 24 horas, según el Departamento de Salud.

Cataluña ha vuelto a contabilizar 37 víctimas por coronavirus en las últimas 24 horas, las mismas que el jueves, que elevan a 11.477 el total de muertos en esta comunidad desde el comienzo de la pandemia, según los datos aportados este viernes por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.394 han muerto en una residencia de mayores, 157 en un centro sociosanitario y 620 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.