La Selectividad adaptada al coronavirus: así se harán los exámenes El Ministerio de Educación publica un protocolo de cómo se realizará la EBAU en la fase 2, aunque contempla excepciones para los territorios que no hayan alcanzado dicha fase. También elabora la guía sobre cómo deben actuar los centros en la fase 2, en la que habrá una apertura parcial de los mismos

Josefina G. Stegmann MADRID Actualizado: 16/05/2020 01:18h

Tras la «cesión» del Ministerio de Educación a las comunidades respecto a qué hacer de la vuelta al cole sí que han enviado un documento sobre cómo abordar la EBAU, más conocida como Selectividad. El documento, «Medida de prevención e higiene frente al Covid-19 para la realización de la evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2020»

al que ha accedido ABC, recomienda ampliar las sedes del examen para disminuir aglomeraciones y permitir un aforo reducido, escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen, que tendrán que ser en fila y con distancia interpersonal de dos metros.

Dentro del aula, entre los alumnos deberá existir la misma distancia. Se recomienda, además, el uso de mascarilla higiénica a todos lo que accedan al centro y siempre que no se pueda asegurar la distancia interpersonal. El documento aclara que no se recomienda el uso de guantes. Eso sí, para los profesores, «puede valorarse la utilización de guantes de un solo uso en los momentos de contacto estrecho con el alumnado como la identificación, entrega y recogida de exámenes o resolución de dudas o incidencias».

El profesorado vulnerable para Covid-19 (hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares...) podrá acudir, «siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita». El texto señala que, si bien de acuerdo con el plan hacia la nueva normalidad, la EBAU se realizaría en la fase 2, «se preverán alternativas para los territorios que no hayan alcanzado dicha fase». Por último, no podrán acceder al centro personas con síntomas compatibles con Covid-19, tampoco a las que se les diagnosticó la enfermedad y no finalizaron el aislamiento o las que estén en cuarentena domiciliaria. Sin embargo, el documento establece que se prevean alternativas «para no menoscabar sus opciones de elección de plaza».

Las aulas se limpiarán y desinfectarán después de cada prueba y los baños y se colocará en los accesos al centro, aulas y baños de dispensadores con preparados de base alcohólica para que puedan hacer higiene de manos, al menos al entrar y salir del centro y las aulas, y siempre que sea preciso. Además, los baños deben disponer de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos.

Alumnos con necesidades educativas especiales

El documento señala que se debe prestar especial atención al alumnado con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo educativo, «ya que pueden necesitar ciertas adaptaciones como acompañantes de apoyo, aula NEE y medios materiales o ayudas técnicas, que se facilitarán con los criterios de prevención que se establecen en este documento. Además, los acompañantes del alumnado con necesidades especiales deben cumplir las normas de prevención generales, manteniendo la distancia física respecto al resto de personas.

Medidas de higiene en la fase 2

Educación también detalló ayer en otro documento las condiciones de higiene, muy similares a las de la EBAU, en las que se reabrirán los centros en la fase 2 (que contempla, entre otras cuestiones, que acudan a clase de forma voluntaria los alumnos de 4º de la ESO o 2º de Bachillerato o que abran los centros para los menores de 6 años cuando ambos padres trabajen presencialmente, esta última opción, descartada por prácticamente todas las comunidades).

El documento señala que no podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por esta enfermedad, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19.

En la misma línea, el documento establece que se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños con las mismas condiciones detalladas en el párrafo anterior. Para ello, «las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno tuviera fiebre o síntomas compatibles con Covid-19 no deberá asistir al centro».

Comedor

Además, se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón. «Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón». En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día. Para el caso de apertura de comedor, «es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como la ventilación después de cada servicio». Además, deberá limitarse al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.

Ocupación de aulas y otros espacios

La distancia mínima interpersonal será de 2 metros. El centro podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes pero en todo caso aplicando siempre la distancia interpersonal de 2 metros. Se priorizarán en la medida de lo posible los espacios al aire libre.

En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas para lograr una distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. La organización de la circulación de personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se organizará para mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros se deberá utilizar mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, por parte del personal de los centros educativos, así como por parte del alumnado a partir de la etapa de Educación Primaria, en la medida de lo posible, en todos los espacios de la escuela siempre que se haga un uso correcto de la misma.

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza.