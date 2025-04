Coronavirus España directo: Sanidad notifica 11.970 contagios y 209 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 7.118 nuevos casos de Covid, 2.759 en las últimas 24 horas , con lo que la cifra total se acerca a los 900.000 casos (896.086), y la de muertos a 33.204, 80 más.

Según los datos facilitados a Sanidad por las comunidades, excepto Andalucía que no ha actualizado sus cifras por problemas técnicos, el País Vasco se sitúa en primer lugar con 508 positivos confirmados en las últimas 24 horas, seguida de Madrid, con 491, y Navarra, con 363.

En los últimos 14 días, la incidencia acumulada de contagios es de 756,79 en Navarra, 543,43 en Melilla, y Madrid ha pasado de 501 registrado el lunes a 489,15 de ayer.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 7.852.008 casos confirmados de coronavirus y la de 215.803 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El último balance es de 49.727 contagios más que el lunes y de 758 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.306. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.895 personas.

Oxfam Intermón señaló este miércoles que la pobreza en España puede aumentar en más de 1,1 millones de personas por el impacto socioeconómico de la pandemia, lo que supondría que 10,9 millones de personas vivirían por debajo de este umbral en nuestro país. Si no se adoptan medidas específicas, la tasa de pobreza en España pasará del 20,7% al 23,07% de la población tras los efectos del coronavirus, alertó la organización. También destacó que a nivel internacional, la pobreza extrema volverá a crecer por primera vez en 20 años, con un incremento extra de 115 millones de personas que caerían en esta situación.

Las autoridades de Hong Kong han confirmado este miércoles ocho nuevos casos de coronavirus, entre los que hay dos que no se han podido rastrear, por lo que han decidido ampliar una semana más las restricciones de distanciamiento social, incluida la prohibición de reuniones de más de cuatro personas. Entre esos ocho nuevos positivos hay cuatro importados, que proceden de Alemania, Filipinas, Francia e India, detalla el diario 'South China Morning Post'. Con estas cifras, la antigua colonia británica suma 5.201 casos acumulados, de los cuales 4.931 ya se han recuperado, y 105 fallecidos.

La Policía Local de Logroño ha desalojado durante el pasado fin de semana un merendero con 18 menores de edad en su interior y un pub en que el que había 15 personas que no guardaban la distancia de separación.

La medida no afecta a los menores de 17 años en lo que respecta al fútbol y a los menores de 12 en lo relativo a las disciplinas como el judo o el kárate, que podrán seguir practicando esos deportes, si bien no podrán acceder a los vestuarios salvo en el caso de las piscinas.

Las autoridades deportivas belgas han decidido suspender las categorías de fútbol no profesional para adultos y las disciplinas de contacto en sala cubierta al menos hasta el próximo 1 de noviembre.

Aguado asegura que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo en la reunión que mantuvieron ayer que su intención es la de no prorrogar el estado de alarma.

"Tenemos esa carta del Gobierno donde se compromete a no prolongar el estado de alarma", asegura Aguado, e insiste en que ahora es el momento de trabajar en medidas comunes para lograr el control de la pandemia en Madrid.

"Si no somos capaces de reducir la incidencia acumulada de forma radical, seguramente llegarán las Navidades de una forma distinta a cómo las imaginamos", asegura Aguado, de manera que aboga por tomar medidas contundentes.

En las últimas semanas los datos de contagio están bajando, dice Aguado. "También es una realidad que la incidencia acumulada sigue siendo muy alta, y es preocupante. Una cosa no quita la otra. Estamos bajando, pero hace falta bajar más", señala el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Sobre el Puente del 1 de noviembre, Aguado pide ser prudentes. "Haya o no haya restricción legal para hacerlo debemos movernos con precaución", dice.

Las personas con asma que han dado positivo por coronavirus no tienen más riesgo de ingresar en un hospital que otros pacientes, de hecho la prevalencia media de esta patología entre los hospitalizados con COVID-19 es del 6,8 % y no difiere de la del resto de la población. Son las conclusiones de una investigación en Annals of the American Thoracic Society (ANNALATS) que ha revisado varios estudios sobre la prevalencia del asma en pacientes hospitalizados por COVID-19 y de la que informa en un comunicado la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

El Ayuntamiento de Burgos ha adoptado medidas especiales par frenar la escalada de contagios de coronavirus e intentar evitar un confinamiento similar a los de León, Palencia o Miranda de Ebro que la Junta de Castilla y León ha advertido que podría producirse en los próximos días si no se corrige la actual tendencia. El alcalde, Daniel de la Rosa, ha reconocido que la situación de la ciudad de Burgos es "muy complicada", tras mantener una reunión a primera hora de esta mañana en la que han participado todos los alcaldes de capitales de provincia de la comunidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente, Francisco Igea; y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la que se han analizado los últimos datos de la evolución de la pandemia.

Alba ha anunciado, en una rueda informativa, la prórroga de las restricciones para frenar la expansión de la COVID-19, como la recomendación de limitar la movilidad fuera del municipio de residencia y la prohibición de juntarse más de seis personas no convivientes y de vender bebidas alcohólicas a partir de las 22 horas.

Las Navidades no van a ser normales. Y aunque parezca un mensaje pesimista, lo que deslizan epidemiólogos como José Miguel Carrasco, vocal de la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) es que, a menos que la incidencia del coronavirus remitiese, los encuentros familiares y sociales tampoco deberían plantearse en espacios cerrados ni con muchas personas a la mesa.

Andalucía registra nuevos récords diarios de incidencia diaria del coronavirus Covid-19 en la segunda ola de la pandemia con 2.302 casos confirmados por PCR y test de antígenos este miércoles 14 de octubre y con 41 muertes el martes 13, jornada en que la Consejería de Salud y Familias no actualizó los datos por problemas técnicos. Los 2.302 positivos de este miércoles superan los 2.004 registrados el pasado sábado , que suponían el quinto récord diario consecutivo tras los 1.997 registrados el viernes 9, los 1.910 del jueves 8, los 1.907 alcanzados el miércoles 7 y los 1.788 contabilizados del martes 6. Por su parte, este martes 13 se contabilizaron 879 casos confirmados.

La mayoría de las ciudades españolas no cumpliría el nivel de coronavirus improvisado por Illa

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha anunciado este martes la pausa del ensayo de su tratamiento combinado de anticuerpos monoclonales para tratar la Covid-19 en pacientes hospitalizados aludiendo a razones de «seguridad» . La Junta de Vigilancia de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés) del ensayo ha sido la entidad que ha recomendado la pausa en el ensayo, patrocinado por el Instituto nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Trump promocionó el medicamento Lilly, junto con el tratamiento con anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O que recibió por su Covid-19, como equivalente a una cura en un video que publicó la semana pasada

Portugal bate su récord diario de contagios y supera los 2.000 nuevos contagios en 24 horas por primera vez desde el inicio de la pandemia. Entre las medidas urgentes que se implantarán a partir de las 12 de esta noche destacan las siguientes: se declara el estado de calamidad, prohibidos los bautizos y bodas, las reuniones en la vía pública se limitan a cinco personas. Se recomienda el uso de mascarilla por la calle y, por primera vez, el Gobierno va a presentar una proposición de ley en el Parlamento para que la mascarilla se imponga como obligatoria. Si no es así, no se puede aplicar en Portugal.