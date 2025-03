Coronavirus España directo: Sanidad no comunica ninguna muerte en las últimas 24 horas por segundo día consecutivo

5.17

Guatemala reportó este martes la muerte de siete personas por COVID-19, tres de ellas menores de 30 años, y llegó a 123 decesos causados por la enfermedad. El ministro de Salud, Hugo Monroy, lamentó en cadena nacional la muerte de las seis personas, dos mujeres (50 y 60 años) y cinco hombres (25, 26, 29 65 y 72). El funcionario detalló además que en las últimas 24 horas fueron detectados 250 nuevos contagios y en total Guatemala suma 5.586 casos de coronavirus.

5.00

Estados Unidos alcanzó este martes los 1.831.435 millones de casos confirmados de COVID-19, con 106.180 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) es de 23.144 contagios más que el lunes a la misma hora y de 1.177 nuevas muertes.

4.48

Perú superó este martes a China en fallecidos por la epidemia de COVID-19 y también sumó cerca de 5.000 nuevos contagiados con la enfermedad, con lo que se consolidó como el décimo país del mundo con más contagios declarados, al acumular 174.884 casos. El último boletín ofrecido por el Ministerio de Salud reportó que el país ha llegado a 4.767 decesos desde que comenzó la epidemia, con lo que superó las 4.638 víctimas mortales declaradas por China, el país donde surgió este coronavirus a fines del año pasado.

4.31

La cifra de muertos por COVID-19 en Honduras ascendió este martes a 225, mientras que los contagios a 5.527, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cadena nacional de radio y televisión. El organismo estatal registró ocho nuevos casos de fallecimientos por COVID-19, con los que ya suman 225, y otros 165 confirmados como positivos, de 573 pruebas de laboratorio PCR, para dejar la cifra de enfermos en 5.527.

4.24

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 presentó este martes en Nicaragua un informe en el que reporta 4.217 personas contagiadas y 980 muertos a causa de la pandemia en curso. Los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y colaboradores voluntarios de toda Nicaragua, superan los que presentó este mismo martes el Ministerio de Salud. De acuerdo con el las autoridades nicaragüenses, hasta ahora un total de 1.118 personas han sido infectadas con COVID-19, de las cuales han muerto 46.

4.09

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó un solo nuevo positivo por el coronavirus SARS-CoV-2 este martes en el país asiático, respecto a los 5 registrados el día anterior. Este único caso diagnosticado por las autoridades sanitarias hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes) fue el de un viajero procedente del extranjero -los llamados casos "importados"- y se localizó en la provincia suroriental de Cantón.

3.53

Panamá acumula 352 muertes y superó los 14.000 casos de COVID-19, dijeron este martes las autoridades, que alertaron de un aumento en la tasa de transmisión del nuevo coronavirus y establecieron el uso obligatorio de la mascarilla. El Ministerio de Salud reportó 8 muertes y 258 nuevos casos de la enfermedad, que llevaron el acumulado a 352 fallecidos y 14.095 contagios confirmados del COVID-19, que se detectó en Panamá el 9 de marzo.

3.30

Las autoridades de Salud de México anunciaron este martes 3.891 nuevos contagios, la mayor cifra para una jornada, y 470 decesos para acumular 97.326 casos y 10.637 muertes desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Los casos nuevos mostraron un aumento del 4,2 % en comparación con los 93.435 del día anterior y constituyen la mayor cantidad de contagios notificados en una sola jornada, dijo el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

3.25

Cuba prevé reanudar en septiembre el actual curso escolar detenido por la COVID-19, mientras mantiene las clases televisadas para todas las enseñanzas, informó este martes su ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez. Velázquez despejó las dudas sobre el regreso a las aulas en una comparecencia en la televisión estatal y dijo que lo "aconsejable" es esperar tres meses antes de abrir nuevamente las escuelas, cerradas a fines de marzo pasado por la epidemia.

3.20

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó firmaron un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia por COVID-19 en Venezuela, informaron este martes las partes involucradas. El ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció el acuerdo como una "buena noticia" sin dejar de subrayar reiteradamente que se trata de un acercamiento entre el Ejecutivo de Maduro y "un sector" del antichavismo, aunque el firmante del lado opositor es el médico infectólogo Julio Castro, designado por Guaidó como asesor sanitario del Parlamento.

3.08

Después de dos días seguidos en los que los casos diarios de coronavirus disminuyeron en Argentina, este martes el país sudamericano superó su récord en un día con 904 positivos confirmados, por lo que el total de contagiados es de 18.319 desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud informó además en su reporte diario de que se han producido 13 muertes en las últimas 24 horas y el total de decesos en Argentina se elevó así a 569.

2.57

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este martes que la muerte "es el destino do todo el mundo" al ser interrogado sobre el mensaje que le enviaría a los familiares de las víctimas por el COVID-19 en Brasil y en el día en que el país registró un récord de fallecimientos por la pandemia. "Yo lamento todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo", afirmó el líder ultraderechista en declaraciones que concedió frente al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia brasileña, ante un grupo de seguidores.

2.06

Colombia superó este martes los 1.000 fallecimientos por COVID-19 en una jornada en la que fueron confirmados 1.340 contagios, entre esos el del primer congresista, el liberal José Luis Correa, miembro de la Cámara de Representantes. Según el informe diario del Ministerio de Salud, el país llegó a 31.833 casos y sumó 40 víctimas mortales para un total de 1.009 fallecidos por la pandemia. De los decesos de hoy, diez ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, de ellos seis en Buenaventura, tres en Cali y uno en Candelaria.

1.16

Brasil registró este martes un récord de 1.262 nuevas muertes por COVID-19 en un único día, con lo que el total de víctimas en los dos meses y medio desde el primer fallecimiento por la enfermedad en el país se elevó a 31.199, informó este martes el Ministerio de Salud. El número confirma a Brasil como el cuarto país en número de muertos en el mundo y lo incluye entre los que ya tienen más de 30.000 víctimas junto a Estados Unidos, Reino Unido e Italia.

1.01

Chile recibió este martes 133 nuevos equipos de ventilación mecánica y otros insumos médicos procedentes de China para reforzar la red de atención a pacientes con COVID-19, muy exigida y en cuotas de ocupación cercanas al colapso, principalmente en la capital del país. El cargamento, recibido en el aeropuerto por el presidente del país, Sebastián Piñera, incluye 105 ventiladores y 400 equipos de cánulas nasales de alto flujo que proporcionan al paciente oxígeno humificado y que han sido donados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

23.13

Los casos de COVID-19 en Nicaragua aumentaron en un 47,3 % y la cantidad de muertes en un 31,5 % durante los últimos siete días, informó este martes el Ministerio de Salud (Minsa). En la semana del 26 de mayo al 2 de junio, el número de casos de COVID-19 superó el millar, al pasar de 759 a 1.118, según el informe presentado por el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, a través de medios del Gobierno.

21.51

La Mancomunidad de Islantilla tiene previsto poner en marcha a partir del próximo 15 de junio un sistema de información telemática a través de la web y la aplicación para 'smartphones' del destino por el que los visitantes y residentes podrán conocer en tiempo real el nivel de ocupación de cada una de las catorces áreas en las que estará organizada esta playa que comparten los municipios onubenses de Isla Cristina y Lepe. El portal web www.islantilla.es y la 'app' gratuita Vive Islantilla se convertirán así, durante esta temporada estival, en una herramienta muy útil a la hora de escoger el tramo de playa donde disfrutar de unas horas junto al mar, ya que el usuario podrá conocer en todo momento cuál es el área con menor nivel de ocupación y optar por el acceso adecuado para llegar a él, puesto que se han habilitado senderos unidireccionales de entrada y de salida al objeto de evitar que los transeúntes se crucen sin poder respetar la distancia social mínima establecida como medida de prevención.

21.30

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha defendido que «la generalidad» de la atención sanitaria a los usuarios de las residencias de la comunidad durante la crisis del COVID-19, y aceptando que ha podido haber «algún error», ha sido «la correcta» pero ha anunciado que se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para «mejorarla, si procede».

21.10

El Colectivo de Afectadas y Afectados Persistentes por la COVID-19, que agrupa a más de 600 personas que llevan más de ocho semanas con sintomatología y sin poder hacer vida normal, ha denunciado que se sienten excluidos socialmente y desatendidos por la sanidad pública. «Estamos comenzando a experimentar un rechazo social que se pone de manifiesto especialmente a los centros de Atención Primaria (CAP): nos hacen esperar fuera del centro cuando nos tenemos que hacer la PCR; a veces somos los últimos en ser atendidos cuando se nos ha de hacer una extracción de sangre», dice un comunicado remitido a los medios.

20.54

Las autoridades francesas anunciaron este martes 107 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, un repunte respecto a los 31 de la víspera, en el día en que el país entró en la segunda fase de la desescalada. Desde el inicio de la epidemia, se llevan contabilizados 28.940 fallecidos en Francia, precisó la Dirección General de Sanidad en un comunicado.

20.38

Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia y Andalucía han pedido a Sanidad el paso a la fase 3 el 8 de junio, mientras que Castilla-La Mancha lo ha solicitado solo para las provincias de Cuenca y Guadalajara, y Extremadura ha presentado su documentación para la fase 2, en la que «por prudencia» ha decidido permanecer Ceuta. Estas son las peticiones registradas en Sanidad este martes, que se suman a las efectuadas ayer por Madrid para acceder a la fase 2; Cantabria, a la fase 3 con apertura del aeropuerto; Cataluña: a la 2 de la ciudad de Barcelona, las regiones metropolitanas norte y sur y la región sanitaria de Lérida, y a la 3 el resto; y Canarias, a la 3 de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

20.19

Los aplausos colectivos de los ciudadanos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios durante la crisis del coronavirus se han resentido desde que comenzara la fase de desescalada y se permitieran medidas de alivio para volver a lo que el Gobierno ha denominado como la «nueva normalidad». Así, se cumplen 81 días desde que se iniciaran en las distintas ciudades y pueblos de todo el territorio nacional. La convocatoria surgió en redes sociales y aplicaciones de mensajería una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo ante la propagación de la pandemia, siguiendo así los pasos de los italianos, que por entonces ya llevaban confinados desde hace una semana.

20.05

La Consejería de Sanidad informó este martes de que la Comunidad de Madrid comenzará a partir de mañana el reparto de las segundas mascarillas modelo KN95 gratuitas y de máxima seguridad a todos los madrileños a través de las farmacias de la región, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Esta segunda remesa, compuesta por siete millones de unidades, llegó hace dos semanas en aviones fletados por la Comunidad de Madrid.

19.53

Más de 18.310 vecinos de Torrejón de Ardoz han participado este martes en la quinta jornada del test serológico masivo de coronavirus que el Ayuntamiento está desplegando en la ciudad y ya se han realizado las pruebas un total de 86.595 residentes desde el viernes. Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, este miércoles el estudio concluirá el testeo de este estudio convocando al resto de vecinos que aún no se han hecho la prueba (las personas cuyos apellidos comienzan por las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z y aquellos que no han podido acudir hasta ahora, con independencia de su apellido), que tendrán acceso a las pruebas que se realizan en las diez carpas instaladas en el Recinto Ferial por el Grupo Ribera.

19.40

El Gobierno de Navarra trabaja con el Ministerio de Sanidad las condiciones para que la Comunidad Foral pueda pasar a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes, día 8 de junio, aunque manteniendo ciertas restricciones y limitaciones para de evitar posibles rebrotes de la Covid-19. Este marte el departamento de Salud ha hecho llegar al Ministerio el informe con los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia en los últimos días, con cuatro jornadas en una semana sin fallecimietnos y con contagios muy limitados, ayer solo un positivo por PCR.

19.30

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido pese a las evidencias, que el Ministerio únicamente ha cambiado los criterios metodológicos en los informes que retratan la evolución del coronavirus en dos ocasiones. «Ha habido dos momentos, efectivamente, en que los responsables del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) han decidido adaptar los datos a la realidad epidemiológica», ha suscrito el ministro en la sesión de control del Senado. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

19.20

Extremadura ha solicitado al Ministerio de Sanidad el siguiente paso en la desescalada, como es el paso de la fase 2 a la 3 a partir del próximo lunes 8 de junio, aunque se muestra favorable a esperar al menos siete días para permitir la libre circulación entre Badajoz y Cáceres. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la videoconferencia celebrada esta tarde para informar de la evolución de la pandemia en la región, que ha añadido que «los datos epidemiológicos nos acompañan y tenemos capacidad para poder pasar».

19.10

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de España, Fernando Simón, afirmó este martes que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia de la COVID-19 en todas las comunidades autónomas. Simón habló sobre esa opción tras el encuentro telemático que mantuvo con la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con los futbolistas Gerard Piqué (Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Asier Illarramendi (Real Sociedad) y Koke Resurrección (Atlético de Madrid).

19.00

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno ha quedado «razonablemente bien» con las compras que ha realizado de material sanitario para hacer frente a la pandemia generada por el nuevo coronavirus, señalando que «siempre» ha actuado en el marco de la legalidad. Illa se ha pronunciado así durante una interpelación en el pleno del Senado realizada por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Fernando de Rosa Torner, quien le ha pedido que expusiera las medidas que va a adoptar el Ejecutivo respecto a los «presuntos contratos fraudulentos» en la compra de material sanitario.

18.50

Irán ha superado de nuevo este martes los 3.000 nuevos contagios de coronavirus, una cifra sin precedentes desde el mes de marzo, cuando el país aún estaba bajo estrictas medidas de confinamiento, si bien el Gobierno por ahora no ha dado muestras de retroceder en ninguno de los pasos. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Jahanpur, ha informado de 3.117 nuevos positivos en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total hasta los 157.562. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 7.942, 64 más que en la jornada previa, según los medios oficiales.

18.40

Desde la playa y en bikini, así asistió la concejala popular de Hacienda y Personal y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torrox, Paola Moreno, a un pleno. Según publia IDEAL , el hecho lo ha denunciado el PSOE de Málaga en su cuenta oficial de Twitter, donde ha compartido una imagen de la videoconferencia junto al siguiente texto: «Una concejala del PP asiste al pleno telemáticamente en el pleno de su Mancomunidad desde un chiringuito de playa y en tumbona».

18.30

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitió este martes que los datos sobre el número de fallecidos «está dando problemas», ya que «no parece muy lógico» que las cifras que trasmiten las Comunidades Autónomas no coinciden con las del Ministerio de Sanidad. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

18.25

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que el recuento de fallecidos por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, que realiza a diario el Gobierno sigue las recomendaciones de los organismos internacionales. Illa se ha pronunciado así en el pleno del Senado a una pregunta formulada por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Alarcó Hernández, quien le ha cuestionado sobre los «continuos cambios de criterios» en los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad a la población en relación a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

18.17

El número de muertos diarios por la COVID-19 ascendió a 324 para llegar a un total de 39.369 decesos durante la pandemia, tras haberse registrado 111 y 113 fallecidos en las dos jornadas previas, según comunicó el Gobierno. El Ministerio de Salud informó de 1.613 nuevos contagios, un día después de que Inglaterra relajase algunas medidas de distancia social y reabriera escuelas de primaria, a pesar de la oposición de algunos expertos.

18.12

Italia ha registrado hoy 55 fallecidos y 318 nuevos casos de contagio con coronavirus en las últimas 24 horas, según los últimos datos de Protección Civil. El número total de muertos desde que se inició la emergencia de coronavirus, el 21 de febrero, es de 33.530 y los casos totales de contagio ascienden a 233.515, contando los enfermos, los muertos y los dados de alta.

18.03

Simón ha admitido que está «cansado», al igual que los equipos de salud pública, y que no tiene la misma fuerza que en marzo. «Estos grupos de salud pública no han tenido descanso y ya pronto tendremos que empezar a modificar la presión que estamos ejerciendo sobre estos equipos», ha finalizado.

18.02

«El ministerio ha tratado de trabajar los aspectos psicológicos del coronavirus para los sanitarios, familiares de fallecidos y para los supervivientes. Todo el apoyo que sea necesario se hará», ha destacado Simón.

17.59

Sobre la reunión entre Sanidad, Deportes y varios jugadores en la que se ha debatido la presencia de público en los partidos, Simón ha destacado que «lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma». «No se ha cerrado ninguna decisión».

17.55

«No sabemos si en España las cepas son más o menos virulentas que en otros países», ha señalado Fernando Simón, quien ha defendido que la letalidad en España es «mínima» teninedo en cuenta que el 5% de la población ha pasado la enfermedad. «Tenemos que ser conscientes del significado de los datos, nos pueden inducir a errror, hay que entender lainterpretación», ha insistido.

17.53

«Los fallecidos son importantes pero tenemos que entender la importancia que puede haber de un dato arriba o un dato abajo en una serie, es menos prioritaria en el momento de la epidemia en la que nos encontramos», según Simón.

17.49

Fernando Simón ha señalado que «los datos que estamos dando ahora tienen unos objetivos muy claros, buscan una detección precoz. Los de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda. Pero los datos que se reciben son los que nos dan las comunidades autónomas. Como les he dicho, hay alguna comunidad que hoy ha tenido un problema a la hora de cargar los datos». En cuanto a la pregunta de los periodistas sobre si no es irresponsable dar lugar a titulares falsos, el experto ha señalado que «los titulares los ponen los periodistas».

17.45

En cuanto a las diferencias entre las cifras de fallecidos que notifica Sanidad y las comunidades autónomas, Simón ha explicado que «nosotros damos los datos que nos envían las comunidades autónomas, es cierto que alguna puede tener algún retraso pero esto no debería significar diferencias, deberían de ser los mismos. Estamos verificando qué son los datos de fallecidos de las comunidades autónomas. También hemos tenido algún problema de carga de datos lo cual puede significar alguna discrepancia. Los datos totales de fallecidos se va a actualizar una vez a la semana». «No es muy lógica la discrepancia entre los datos de Madrid y los que ofrecemos nosotros», destaca el director del CCAES.

17.41

«El país con más casos a nivel global sigue siendo Estados Unidos, con incrementos que se mantienen similares, más de 20.000 casos de un día para otro. A medida que van pasando las semanas siguen llemando la atención», ha destacado Simón. El segundo país en número de contagios es Brasil.

17.36

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado en la rueda de prensa diaria que el número de casos está en descenso y que la evolución va a mejor. Sobre los 34 fallecidos en los últimos 7 días, ha señalado que el dato se debe tratar con «precaución» por que ha habido «algún problema» a la hora de cargar las cifras de alguna comunidad autónoma.

17.34

Los casos globales de COVID-19 llegaron , pese al retroceso de la pandemia en zonas como Europa Occidental o Asia Oriental, ésta sigue en ascenso a nivel mundial. En las tres últimas jornadas se superó la cifra de 110.000 nuevas infecciones diarias, nunca antes alcanzada, debido sobre todo a la aún alta incidencia del coronavirus en países como Estados Unidos, Brasil, Rusia, la India o Perú.

17.24

Según el Ministerio de Sanidad, de los 34 muertos con fecha de los últimos 7 días, uno se localiza en Andalucía, dos en Aragón, dos en Asturias, uno en Canarias, seis en Castilla y León, nueve en Cataluña, tres en Comunidad Valenciana, cinco en Extremadura, dos en Galicia, uno en País Vasco y dos en La Rioja.

17.15

Durante el día de hoy las comunidades sí han notificado muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que contrasta con la cifra aportada por el Ministerio de Sanidad. Ayer ocurrió lo mismo y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, achacó la diferencia a que el ministerio solo comunica los que tienen como fecha de defunción el día anterior al recuento.

17.05

Los contagiados en la última jornada han ascendido a 137, casi el doble que ayer, cuando se registraron 71. Más de la mitad de los casos se han contabilizado en Madrid (73) y le siguen Cataluña (17) y Andalucía (12). Hay cuatro comunidades que no han registrado ningún caso: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. La cifra total de confirmados por PCR en España asciende a 239.638, de los que 6.524 han sido diagnosticados en los últimos 14 días.

17.00

El Ministerio de Sanidad no comunica ninguna muerte por coronavirus en las últimas 24 horas por segundo día consecutivo. Por tanto, los decesos contabilizados por la pandemia se estancan en 27.127. El número de fallecidos en los últimos 7 días es 34, uno menos que los notificados ayer.

16.58

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha denunciado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados las «dantescas escenas» que se han visto de profesionales sanitarios atendiendo a pacientes con Covid-19 sin los recursos y materiales necesarios. «La pandemia nos han cogido con el paso cambiado y hemos visto escenas dantescas en los profesionales sanitarios y esto es algo no debería haber ocurrido y que no puede ocurrir otra vez. Todavía no sabemos si el escenario que viene va a ser peor y por eso es necesario ponerse a producir material y ser solidarios», ha comentado Romero a los grupos parlamentarios, quienes han mostrado su apoyo al trabajo realizado por los profesionales sanitarios durante la pandemia.

16.53

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que Yemen está inmerso en una «carrera contrarreloj» por una sucesión de desafíos a los que ahora se suma la COVID-19, que ya estaría dejando en zonas como Adén tasas de mortalidad que están «entre las mayores del mundo», pese a la falta de datos oficiales. La guerra que comenzó en Yemen en marzo de 2015 ha convertido al país en «la mayor crisis humanitaria de todo el mundo», hasta el punto de que 24 millones de personas, cuatro de cada cinco yemeníes, necesitan ayuda humanitaria. Dos millones de niños sufren desnutrición aguda y casi cuatro millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, 80.000 de ellas este año.

16.45

Las comunidades autónomas podrán determinar la movilidad entre sus provincias en la fase 3 de la desescalada, pero el traslado entre distintas comunidades autónomas no se producirá hasta que se alcance la «nueva normalidad», según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Rechaza así la propuesta del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que planteó ayer la posibilidad de que el próximo 8 de junio comience la movilidad entre comunidades autónomas. (Lea la noticia completa pinchando aquí)

16.37

RTVE ha decidido donar 60.000 euros obtenidos por doce premios a distintos programas de televisión a un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) relacionado con la investigación de la Covid-19. El estudio seleccionado investigará las razones que han facilitado la propagación de la enfermedad en las residencias de ancianos y permitirá adoptar medidas que reduzcan el riesgo de contagio. El acuerdo para la donación ha sido firmado esta mañana por la secretaria general corporativa de RTVE, Elena Sánchez, y por la vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Rosina López-Alonso. El documento ha sido ratificado telemáticamente por la administradora provisional única, Rosa María Mateo, y por el secretario general del CSIC, Alberto Sereno.

16.25

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, remarcó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que durante la nueva normalidad, tras la última tercera fase de la desescalada, «seguirán vigentes» las medidas de prevención como el lavado de manos, la distancia entre personas de dos metros, el uso de mascarilla y la higiene de espacios públicos y privados. El titular de Sanidad subrayó que la tercera etapa de esta desescalada «será la nueva normalidad que no significa otra cosa que aprender a convivir con el virus hasta que no tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna».

16.15

Las autoridades de Tokio pidieron hoy a los habitantes de la capital japonesa que extremen las precauciones por un preocupante aumento de los casos de Covid-19 y avisaron que si crece la tendencia aplicarán medidas para restringir actividades. La alerta emitida por las autoridades de la zona metropolitana difiere del estado de emergencia sanitaria puesto en vigor por el Gobierno de Shinzo Abe el 7 de abril pasado y que fue levantado el 25 mayo al disminuir el número de infectados. Pero las autoridades de Tokio informaron hoy de que en las últimas 24 horas se registraron 34 casos de contagio en el área metropolitana, el nivel más alto desde el pasado 14 de mayo, cuando todavía estaba en vigor el estado de emergencia sanitaria.

16.07

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha afirmado no entender cómo contabiliza los fallecidos por COVID-19 el Gobierno central, que este lunes afirmó que se habían contabilizado «cero casos» cuando la Comunidad reportó dos. «También me lo pregunto», ha señalado Casado en rueda de prensa en referencia a cómo contabiliza el Ejecutivo central los casos, y ha incidido en que Castilla y León había registrado dos, pero Castilla-La Mancha cinco y Asturias tres. Hoy la comunidad ha sumado este martes cero contagios en las últimas 24 horas y dos fallecidos en los hospitales, en León y Segovia.

16.00

El presidente de Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Serafín Romero, ha solicitado, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, aprobar «con carácter de urgencia» una Estrategia Nacional contra el nuevo coronavirus y crear una reserva «estratégica» de equipos de protección individual, tanto para los sanitarios como para los ciudadanos. Así, y tras reiterar la necesidad de un acuerdo sanitario y social al máximo nivel que facilite las reformas necesarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), ha propuesto que el Congreso designe una Comisión para sintetizar los principales problemas de organización y funcionamiento del SNS, para llevar a cabo un conjunto articulado de medidas de mejoras específicas.

15.52

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha explicado que se han registrado tres «microbrotes» en la Comunidad en Soria, vinculado a un desplazamiento de migrantes desde Almería para ser acogidos, y en residencias de mayores de carácter privado ubicadas en Valladolid y de Sotillo de la Adrada (Ávila), en estos últimos casos relacionados con la movilidad de los trabajadores. En concreto, aunque la mayoría son casos asintomáticos y leves, en la residencia Ballesol de Valladolid se han detectado 13 nuevos y en la de Sotillo 28, mientras que en dos pisos donde se acogió a migrantes en Soria se han contabilizado siete.

15.45

Las comunidades autónomas podrán determinar la movilidad entre sus provincias en la fase 3 de la desescalada, pero el traslado entre distintas comunidades autónomas no se producirá hasta que se alcance la «nueva normalidad», según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha precisado que las autonomías pasarán a tener «gobernanza plena» en la fase 3, por lo que podrán decidir si permiten la movilidad entre las unidades territoriales de su propia comunidad.

15.38

El Principado de Asturias ha registrado seis fallecidos por COVID-19 este lunes, jornada en la que no se ha producido ningún nuevo contagio. El número de casos activos -369- ha descendido en el Principado de Asturias en 21 personas. El total de casos acumulados no varía este lunes y sigue en 2.425. El número de fallecidos por la COVID-19 sube a 321 desde el inicio de la crisis sanitaria. Desde el pasado 19 de mayo, el Gobierno contabiliza exclusivamente como casos de COVID-19 los confirmados por PCR o por la prueba Elisa, pero no por otros test, como los de anticuerpos, algo que afectó a la serie histórica de datos. El Principado ha explicado que la modificación responde «en exclusiva» al criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad.

15.30

La Comunidad de Madrid ha registrado 12 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas y 14 casos nuevos notificados de contagiados, unas cifras muy similares a las del lunes, cuando se informó de 11 muertos y 15 infectados. De acuerdo con el informe de situación que publica a diario la Comunidad de Madrid, desde el inicio de la pandemia hay 9.087 fallecidos con coronavirus en la región y 69.398 contagiados.

15.22

La organización Save The Children lamenta que no exista un criterio de «equidad» en el regreso a las aulas permitido durante la fase 2 del plan de desescalada para recibir clases presenciales de refuerzo y repaso, y critica que sea «opcional», así como restringido a los estudiantes de cursos como segundo de Bachillerato o cuarto de ESO. «No volver a los colegios hasta septiembre supondría seis meses de desconexión educativa para los niños y las niñas en pobreza y exclusión, lo que condicionaría gravemente su futuro», afirma la ONG en un comunicado donde reclama a las comunidades autónomas que prioricen la educación de los niños y las niñas más vulnerables durante la desescalada.

15.15

Médicos Sin Fronteras (MSF) y Amnistía Internacional (AI) han reclamado este martes conocer los detalles de los contagios entre el personal sanitario para saber en qué centros y entre qué especialidades se ha dado el mayor número de casos y poder adoptar medidas de protección que eviten nuevas infecciones. Así se lo han trasladado los responsables de estas dos organizaciones a los portavoces de Sanidad en el Congreso y el Senado de las diferentes fuerzas políticas, en un encuentro para abordar la situación del sistema sanitario durante la epidemia de coronavirus, informa Efe.

15.03

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes una Orden Ministerial en la que se recoge la petición de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias para que se autorice de nuevo el transporte de pasajeros en barco desde y hacia la península. Toda vez que esta alternativa de viaje se encontraba paralizada desde la entrada en vigor de las restricciones a la movilidad aprobadas a mediados de marzo para evitar la propagación del coronavirus o Covid-19 en Canarias, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

14.45

El laboratorio farmacéutico de origen italiano Angelini Pharma ha donado, a través de su filial española, cerca de 150.000 botes de gel hidroalcohólico y 144.000 unidades de guantes de nitrilo al sistema de salud pública español para que se repartan en centros de todo el país. En un comunicado, Angelini Pharma España ha señalado este martes que desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 se ha comprometido «a responder a la abrumadora solicitud de soluciones para la higiene, tanto aumentando la capacidad de producción como a través de importantes donaciones de geles hidroalcohólicos».

14.32

La Generalitat descarta pedir el pase de la Comunidad Valenciana a la fase 3 de la desescalada por el coronavirus esta semana tras el avance a la 2 ayer lunes. El jefe del Consell, Ximo Puig, se ha inclinado por esta posición en una comparecencia ante los medios tras su visita a los laboratorios de Global Omnium, donde le han informado sobre los primeros datos de los análisis de las aguas residuales para hallar restos de Covid-19. Léelo aquí .

14.24

Bélgica ha registrado menos de un centenar de nuevos casos confirmados por coronavirus en las últimas 24 horas, según el balance actualizado del Servicio de Salud Pública que informa además de apenas 26 ingresos hospitalarios y 19 muertes ligadas a la pandemia. En total, 9.505 personas han perdido la vida por dolencias vinculadas al virus desde que la Covid-19 llegó a Bélgica, país en donde se han diagnosticado hasta ahora 58.615 casos positivos de contagio.

14.18

Sigue aquí en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,

14.17

Una empresa de Gerona, Nebulizerair, ha creado un nebulizador homologado por la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad, según informan sus responsables, que desinfecta de manera inmediata de la covid-19 cualquier tipo de superficie. El sistema es único en España y aplicable a espacios como habitaciones de hotel, piezas de ropa, restaurantes, interior de vehículos o accesos a aeropuertos.

14.05

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado suspender de urgencia -sin escuchar antes al Ministerio de Sanidad-, la orden del pasado 19 de mayo por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. El demandante considera que la mascarilla, a la que se refiere como un «ilicito salvoconducto para una mínima vida social», vulnera sus derechos fundamentales. Luis Miguel Ortega, abogado especializado en temas sanitarios, acudió al Supremo por el cauce del procedimiento especial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales contra la Orden de Sanidad, por entender que vulnera su derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución), así como su derecho al honor (artículo 18) y a la libertad de expresión (artículo 20) de la Constitución.

13.55

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este martes con expertos del mundo de la medicina, entre ellos responsables médicos de hospitales madrileños y profesores universitarios, además del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez, dentro de su ronda de consultas para fortalecer la sanidad tras la crisis de COVID-19 y prever medidas ante un posible rebrote del virus. Con este encuentro, la presidenta da continuidad a la cita que mantuvo con otro grupo de destacados sanitarios a mediados de mayo, con los que analizó el plan de desescalada de la región, y a las reuniones que ha venido manteniendo a lo largo de la crisis sanitaria con gerentes de hospitales públicos y privados, con sindicatos o con el equipo de expertos formado por la Consejería de Sanidad para afrontar el coronavirus.

13.42

La Junta de Castilla y León pedirá el paso a la fase 2 de toda la Comunidad Autónoma, un nivel en el que se encuentra desde este lunes, 1 de junio, el área de salud del Bierzo, en la provincia de León, como ha recordado este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Según ha confirmado Casado en rueda de prensa, Castilla y León se encuentra en una «situación favorable» con «pocos casos cada día» ya que ha conseguido aplanar la curva y, aunque ha reiterado su llamamiento a seguir vigilantes, ha apostado por pasar a la segunda fase en el proceso de desescalada a la nueva normalidad.

13.35

Iñigo Urkullu ha enviado al Ministerio de Sanidad su propuesta para que el conjunto del País Vasco pase la próxima semana a la fase 3 al entender que el territorio cumple con «todos los requisitos tanto desde el punto de vista asistencial como epidemiológico». Con el avance al siguiente ciclo de la desescalada del coronavirus, el lendakari y el resto de presidentes autonómicos recuperarán la práctica totalidad de las competencias que se atribuyó el Gobierno central a raíz de la activación del Estado de Alarma, una promesa que arrebató el PNV a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo a la nueva prórroga. Este acuerdo posibilita al Ejecutivo vasco acomodarse a una desescalada con ciertas «singularidades» que ha desgranado tras el Consejo de Gobierno de este martes. Léelo aquí .

13.28

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Sanidad solo contrató a 30.517 profesionales, entre marzo y mayo, frente a los 50.000 prometidos para afrontar la crisis generada por el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. «Esta cifra no compensa las bajas por contagios y muestra la precariedad laboral de estos días», ha dicho, para avisar de que «tampoco compensa los 18.320 contratos que se perdieron en la sanidad durante enero y febrero y que sin duda, situaron a la sanidad española en una situación de debilidad respecto a la magnitud de la crisis sanitaria que afrontamos».

13.12

La Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (Aesprof) publicó ayer un estudio según el cual el número de personas que habrían muerto realmente en España por la pandemia de coronavirus, entre el 14 de marzo y el 25 de mayo sería, de 43.985, cifra muy alejada del recuento total oficial (27.127 ). Sanidad no reportó ayer precisamente ningún deceso : 0 muertos en 24 horas. Léelo aquí .

13.00

El Gobierno ha distribuido en los últimos días más de 3,8 millones de mascarillas para reforzar la compra de las comunidades autónomas y facilitar su reserva estratégica y otros tres millones para Cruz Roja, Cáritas y CERMI para su reparto entre colectivos vulnerables. Según ha informado este martes el Ministerio de Sanidad en un comunicado, desde el pasado 10 de marzo las comunidades, ciudades autónomas y otros organismos han recibido del Gobierno más de 113 millones de mascarillas.

12.50

Organizaciones sociales y sindicatos han pedido este martes un incremento del gasto sanitario de 1.000 euros por persona y año para salvaguardar el Sistema Nacional de Salud (SNS), una de las doce recomendaciones que figuran en el documento que han entregado a los miembros de la comisión de reconstrucción. En concreto, los firmantes son: Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria -Faecap-, FACUA, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos -CEAV-.

12.42

El departamento de Salud de la Generalitat propuso ayer al Ministerio de Sanidad que la ciudad de Barcelona y las regiones metropolitanas norte y sur avancen a la fase 2 de la desescalada a partir del día 8 de junio. En la misma propuesta, el gobierno catalán plantea que las regiones sanitarias del Camp de Tarragona, Tierras del Ebro y la del Alto Pirineo y Arán avancen a la fase 3. En cuanto a la región sanitaria de Lérida, también se ha pedido que pueda avanzar hasta la fase 2, a pesar de que «esta propuesta está condicionada a la progresión de los indicadores». El resto de regiones sanitarias, la de Gerona y Cataluña Central, y las áreas de gestión asistencial Penedés y Garraf se mantendrán en la fase 2, tal como estaba ya previsto. El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas (CCAES), Fernando Simón, ha dicho que «si las cosas van bien y la evolución de la epidemia lo permite» Madrid y Barcelona estarán en la fase 2 de la desescalada el día 8 de junio. Léelo aquí .

12.30

La ciudad china de Wuhan, donde se originó la actual pandemia de coronavirus que deja ya más de 6 millones de casos en todo el mundo, ha efectuado casi 10 millones de test en un lapso de dos semanas en los que solo ha detectado 300 casos asintomáticos. Según ha explicado en rueda de prensa Lu Zuxun, profesor del Colegio Médico Tongji, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, entre el 14 de mayo y el 1 de junio se han efectuado 9.899.828 test de COVID-19.

12.16

El Ayuntamiento de Vitoria multará con 300 euros a quien arroje en la calle mascarillas y guantes higiénicos que se utilizan para tratar de evitar los contagios por coronavirus y ha recomendado que tampoco se depositen en las papeleras de la vía pública. El concejal de Planificación y Gestión Ambiental, César Fernández de Landa, ha explicado este martes que la determinación de endurecer las sanciones en el caso de mascarillas y guantes sanitarios viene precedida de la campaña de concienciación puesta en marcha por el Ayuntamiento a principios del mes de mayo.

12.00

El sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la implantación de un servicio de enfermería en todos los aeropuertos de Cataluña y que se posibilite la incorporación de una profesional como parte de la tripulación de cabina en los vuelos de larga duración, para reforzar la prevención frente al Covid-19. SATSE ha recordado este martes en un comunicado que los aeropuertos son espacios de riesgo para contagiar la COVID-19 por la gran afluencia de personas que diariamente los utilizan, por lo que considera «fundamental» que en todos ellos se habilite un servicio de enfermería para controlar la aparición de nuevos rebrotes de la enfermedad.

11.47

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 8.863 casos y 182 víctimas mortales, lo que eleva el balance a más de 423.000 contagiados y más de 5.000 fallecidos, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas se confirmaron 8.863 casos de covid-19 en 84 regiones del país, de ellos 3.784 asintomáticos», ha explicado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.30

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 375.000 víctimas mortales y más de 6,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 10.00 horas de este martes, el balance global del coronavirus asciende a 6,2 millones de casos y 375.711 víctimas mortales en 188 países y territorios.

11.20

India ha sobrepasado por tercer día consecutivo el umbral de los 8.000 nuevos casos de coronavirus y se acerca a los 200.000 en total, en el marco de una pandemia que ha dejado más de 5.500 fallecidos en el país asiático, que ya ha comenzado a levantar algunas de las restricciones impuestas con el confinamiento el pasado mes de marzo. En concreto, ya hay más de 198.000 casos de coronavirus en India, 8.171 más que el lunes, mientras que la cifra de fallecimientos ha aumentado hasta 204, hasta un total de 5.598, según datos del Ministerio de Sanidad. India es ya el país más afectado por la pandemia en Asia y el séptimo a nivel mundial.

11.08

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que el Gobierno está haciendo un estudio pormenorizado de la evolución de los precios en supermercados de algunos productos de primera necesidad durante la pandemia. En declaraciones en La Ser, el titular de Consumo ha explicado que la subida de los precios que se han apreciado en algunos alimentos puede deberse a «múltiples razones» y por ello se está evaluando distintos aspectos para comprobar si se están realizando subidas abusivas o no.

11.00

El conseller de Educación de Cataluña, Josep Bargalló, ha afirmado este martes que la reapertura ayer de centros educativos situados en zonas en la fase 2 de desescalada «es como habíamos previsto, con pocos alumnos». En una entrevista en la Cadena Ser, el conseller ha añadido que «cada día habrá muy pocos alumnos» y que «sumando los que asistan durante todos los días no se llegará a la mitad» de los alumnos.

10.30

El Gobierno ha abierto la posibilidad de aumentar la oferta de trenes y autobuses de media distancia, esto es, regionales, así como las conexiones aéreas con los territorios no peninsulares, para facilitar los movimientos de los ciudadanos «sin que se produzcan aglomeraciones» durante la desescalada. Así lo establece una disposición final incluida en una Orden del Ministerio de Sanidad que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La orden mantiene que la oferta de todos estos servicios de transporte de media distancia se debe mantener en el porcentaje del 30% respecto a lo habitual en circunstancias normales que se estableció cuando se decretó el estado de alarma.

10.17

El Gobierno de Bolivia ha elevado este lunes por encima de los 10.000 la cifra provisional de infectados por la pandemia de coronavirus, a la que se le atribuyen en 24 horas una treintena de decesos, una cifra sin precedentes desde que se detectaron los primeros casos de este brote. En concreto, según el Minsiterio de Salud, ya se han registrado 10.531 casos de Covid-19 en el país sudamericano, 549 más que el domingo. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 343, mientras que más de 1.100 personas han logrado superar la enfermedad.

9.45

Una empresa malagueña ha creado una aplicación para plataforma web y móvil para informar en tiempo real del aforo y el estado de las playas abiertas en el litoral español, iniciativa en la que ya han confiado los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) o Marbella (Málaga). La aplicación «PlayasApp» ha sido desarrollada por la empresa Herbecon Systems, de Sierra de Yeguas (Málaga) y ofrece a los ciudadanos de forma gratuita y sin necesidad de registro información en tiempo real sobre el aforo de las playas, bolsa de aparcamientos, tiempo, temperatura e incidencias, con el fin de ayudarles a decidir si acudir o no a una determinada zona costera.

9.31

Brasil ha registrado ya más de 30.000 muertes por coronavirus, después de duplicar en apenas dos semanas la cifra de fallecidos, y en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún considera que el país sudamericano está lejos de haber alcanzado su pico de contagios. En concreto, según los datos recabados por las autoridades de los diferentes estados, en Brasil han perdido la vida al menos 30.046 personas víctimas del Covid-19, la enfermedad derivada de este nuevo coronavirus, según el recuento del portal G1.

9.12

Alemania registró en mayo la cifra récord de 7,3 millones de empleados en la modalidad de jornada reducida conocida como «Kurzarbeit», casi seis millones más que en ese mismo mes de 2009, durante la crisis financiera global, según un estudio del instituto económico alemán Ifo. «Esta cifra nunca fue tan elevada», señaló el experto en mercado laboral del Ifo Sebastian Link, quien recordó que durante la crisis financiera, el pico de jornada reducida en mayo de 2009 se sitúo en 1,5 millones de empleados.

9.00

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha mostrado su preocupación este martes ante la treintena de nuevos casos del Covid-19 vinculados a las iglesias católicas del área metropolitana de Seúl en vísperas de la reapertura de las escuelas. Las autoridades han confirmado 38 nuevos contagios, 36 de ellos de transmisión local e identificados todos ellos en Seúl, sus alrededores y en Incheon, en el norte del país.

8.50

El Gobierno de Japón aprobó hoy el uso de un nuevo tipo de test PCR basado en muestras de saliva de los pacientes, con el que aspira a ampliar el número total de pruebas realizadas y reducir el riesgo de contagio para el personal médico. Los nuevos test estarán cubiertos por el seguro sanitario público y se realizarán a pacientes que hayan tenido síntomas del Covid-19 durante un máximo de nueve días, el período durante el cual el virus permanece detectable en la saliva de los infectados, según anunció este martes el Ministerio de Salud de Japón.

8.35

Metro de Madrid reabrirá este martes 115 accesos de estaciones que permanecían cerrados como medida de protección a los empleados del suburbano y para optimizar recursos durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y ante el descenso de la demanda de hasta un 90 por ciento que se llegó a registrar en los momentos de mayor restricción de la movilidad. Además, Metro tiene previsto recuperar su horario habitual de cierre, hasta las 1.30 horas, cuando la Comunidad de Madrid alcance la fase 2 de la desescalada, tras haber adelantado el último servicio a las 0:00 horas por la alerta sanitaria.

8.18

Las autoridades de Singapur han autorizado a partir de este martes retomar aquellas actividades que «no representen alto riesgo de transmisión», después de que la economía del país haya estado paralizada en los últimos dos meses a causa de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. Singapur reabre a partir de este martes el 75 por ciento de su economía, al mismo tiempo que los más pequeños vuelven a las escuelas para retomar sus clases, después de que el primer ministro, Lee Hsien Loong, apuntara el lunes que esto supondría «un gran alivio para todos», pero «no exento de ciertos riesgos».

8.00

Rusia ensayará una vacuna contra el coronavirus en militares voluntarios, según ha anunciado este martes el Ministerio de Defensa del país, que ha confirmado hasta el momento más de 410.000 casos de la Covid-19 y casi 5.000 muertes. «El Ministerio de Defensa ha finalizado la selección de voluntarios para ensayos clínicos de una vacuna única, desarrollada localmente, contra la nueva infección», ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado, recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

7.50

La mayor colección itinerante actual del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) —entre las que se incluyen obras de Picasso, Miró o Dalí— se encuentra confinada en un almacén de Tokio después de la cancelación de su exposición en la capital japonesa por la pandemia de coronavirus. Debido a la falta de vuelos por la situación sanitaria global, ni los organizadores japoneses de la exposición pueden devolver las obras a España ni los técnicos de la MNAC pueden verificar en persona el buen estado de estas. Informa EFE.

7.30

Japón está abriendo sus principales enclaves turísticos aplicando medidas para evitar un incremento descontrolado de casos de Covid-19, como la limitación de aforo adoptada desde este martes por los jardines del palacio imperial de Tokio. Estos jardines tokiotas abrieron sus puertas tras dos meses cerrados por la pandemia de coronavirus, aunque por el momento se limitará el acceso a 100 personas al día y se les exigirá llevar mascarilla y se tomará al público la temperatura antes de entrar, según detalles facilitados por la Agencia de la Casa Imperial y EFE.

7.10

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que América Latina se ha convertido en la «zona roja» de transmisión del coronavirus, al tiempo que ha avisado de que la situación en estos países «está lejos de ser estable». Según ha informado el director de Emergencias Médicas de la OMS, Michael Ryan, en las pasadas 24 horas, cinco de los diez países que más cantidad de casos del coronavirus han reportado se ubican en las Américas. «Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México», ha desvelado Ryan. Informa Europa Press.

6.32

México supero la cifra de 10.000 muertes por Covid-19 con las 233 notificadas este martes, y llegó a 93.435 casos al sumar 2.771 en esta jornada, informaron las autoridades sanitarias de este país.En el primer día de la nueva normalidad decretada por el gobierno mexicano, los fallecimientos acumulados llegaron a 10.167 desde que el 13 de marzo se presentó la primera muerte a causa del virus SARS-CoV2, un aumento del 2,3 % en comparación con el día anterior. Adicionalmente, las autoridades sanitarias han reportado 851 muertes sospechosas a las cuales se les han hecho pruebas de laboratorio para determinar si fueron a causa del Covid-19 o por otras enfermedades.

6.31

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático detectó este lunes 5 nuevos contagios de coronavirus SARS-CoV-2, tras los 16 diagnosticados en la víspera, que había sido la cifra más alta desde mediados de mayo. Los 5 casos registrados por las autoridades sanitarias hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del lunes) fueron todos de viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados", y se localizaron en la provincia central de Sichuán (2), Shanghái (este, 1), Cantón (sureste, 1) y Shaanxi (centro, 1). Además, la fuente oficial indicó de que, en el último día, se había dado de alta a 8 pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 73, de los cuales 3 se encuentran en estado grave.

6.30

Estados Unidos supero este lunes los 1,8 millones de casos confirmados de Covid-19, con más de 105.003 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En concreto, el número de contagios a las 20.00 hora local (00.00 GMT) era de 1.808.291, mientras que los muertos llegaban a 105.003. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 371.711 casos confirmados, una cifra únicamente por debajo de Rusia y de Brasil. Tan solo en Nueva York han muerto 29.917 personas, seguido por la vecina Nueva Jersey con 160.918 casos confirmados y 11.729 fallecidos; Massachusetts con 100.805 contagios y 7.035 decesos; y Pensilvania, que ha registrado 76.646 positivos por coronavirus y 5.567 muertos.

6.29

Brasil registró en las últimas 24 horas 12.247 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados llegó a 526.447, y 623 nuevas muertes, que elevaron el total de víctimas a 29.937, informó este lunes el Gobierno. El nuevo boletín del Ministerio de Salud confirmó que menos de cien días después del registro del primer caso (26 de febrero) Brasil es el epicentro del nuevo coronavirus en América Latina, el segundo país con mayor número de contagios en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos, y el cuarto en muertes, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido e Italia.