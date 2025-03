Coronavirus España directo: Sanidad aumenta en 7.117 la cifra total de contagios: 2.415 en las últimas 24 horas

Estados Unidos alcanzó en el último día la cifra de 5.737.398 casos confirmados de Covid-19 y la de 177.215 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 37.594 contagios más que el domingo y de 450 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.887, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.662 personas. A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.946, California (12.231), Texas (11.738) y Florida (10.397).

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha emitido una alerta este lunes para desaconsejar cualquier viaje considerado "no necesario" a España, incluidas las islas Canarias, ante un aumento de los casos de coronavirus. Tras actualizar sus recomendaciones de viaje, el Gobierno neerlandés ha indicado en un comunicado que los "viajes vacacionales" no estarían dentro de los considerados "necesarios" y ha señalado que España pasa ahora a estar bajo la categoría de "naranja" debido al riesgo de contagio.

La organización Petra Maternidades Feministas ha solicitado al Gobierno que impulse un permiso universal retribuido para que los padres puedan atender a los niños que no tengan clases presenciales o que estén en cuarentena por algún caso de coronavirus en el colegio. Con un permiso remunerado por el Estado la madre o el padre trabajadores podrán hacerse cargo del cuidado de sus hijos cuando no puedan acudir a la escuela y no volverá a recaer exclusivamente sobre las mujeres "a costa de poner en riesgo sus empleos o empobreciéndose aún más" con excedencias, reducciones de jornada o abandono del empleo.

Así lo anuncia este martes la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz Rojas, quien ha emitido un bando en el que explica que estos parques son utilizados especialmente por el público infantil, por lo que “resulta muy difícil, por no decir imposible, asegurar el cumplimiento de medidas de protección efectivas” contra la COVID-19, como el uso de mascarilla o la distancia social.

Bruce Aylward, epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha asegurado que es decisión de los países hacer la vacuna contra el COVID-19 obligatoria o no para sus ciudadanos.

La cifra de fallecidos totales asciende a 12.959, cinco más que los registrados hasta el lunes: 7.129 en hospital o centro sociosanitario, 4.130 en residencia, 822 en domicilio y 878 que no son clasificables por falta de información.

Flome, empresa valenciana especializada en la fabricación de moldes, piezas y embalaje industrial, ha desarrollado durante la alerta sanitaria de la Covid-19 una mampara protectora individual, portátil y de fácil instalación pensada para ubicarse en pupitres, mesas escolares, y en centros de trabajo donde no se puede guardar la distancia de seguridad.

El Reino Unido mantiene la recomendación de no viajar a España a menos que sea esencial ante el aumento de los rebrotes de la COVID-19 en ese país, y exige una cuarentena de 14 días a todos los viajeros procedentes del territorio español. En la recomendación, según especifica el ministerio de Exteriores, están incluidas las islas Baleares y las Canarias.

La Federación de Asociaciones de Madres Solteras ha pedido este martes que se impulse un permiso retribuido al 100 % para que las familias monoparentales puedan reducir su jornada sin perder el salario para poder cuidar a sus hijos durante la pandemia del coronavirus. "Las familias monoparentales, cuya situación laboral se ha visto duramente golpeada por esta crisis sanitaria, no tienen posibilidad de reparto de tareas en el hogar y no tienen opción de acogerse a las medidas de conciliación sin que se vean mermados sus ingresos", ha denunciado esta Federación en un comunicado.

La consejera de Salud, Alba Vergés, ha rechazado este martes declarar el estado de alarma en Cataluña o en una parte del territorio, tal como ha ofrecido el Gobierno a las comunidades autónomas, al considerar que no es "imprescindible" ni tampoco "necesario". "No pedimos un cierre. No es una herramienta imprescindible", ha señalado en rueda de prensa, en la que ha enfatizado que, de momento, la Generalitat no lo ve "en absoluto necesario".