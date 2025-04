Coronavirus España directo: Gibraltar confina a su población ante la explosión de contagios de Covid-19

Reino Unido cerrará todas las escuelas de educación primaria de Londres durante dos semanas con el objetivo de contener la expansión del coronavirus en la región. Según ha adelantado el diario 'The Guardian', el Gobierno ha accedido a las demandas de diez áreas de Londres donde no estaban previstos los cierres.

Del total de los nuevos positivos, el 14,8 % (3.889) no presenta manifestaciones clínicas, mientras el número de pacientes dados de alta en la última jornada fue de 18.897.

En su cuenta de Twitter, Aguado ha recordado que el Gobierno central va a enviar a la región 48.750 dosis de la vacuna cada semana. A este ritmo, a su juicio, y al ser necesarias dos dosis por persona, el 30 de junio no habrán vacunado "ni al 10% de la población madrileña".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado al Gobierno de España que aumente el número de dosis de las vacunas contra el Covid-19 que envían a Madrid porque ahora es cuando "no hay que bajar la guardia".

Con respecto al nuevo fallecido, éste es un hombre de edad avanzada y con factores de riesgo. No vivía en residencia de mayores. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en La Rioja 587 personas por Covid-19. De esta cifra, 286 eran residentes de centros de mayores.

La Comunidad de Madrid va a firmar un convenio con las clínicas dentales de la región para que puedan realizar de manera gratuita pruebas rápidas de antígenos de Covid-19 a los ciudadanos siempre que no presenten síntomas.

En rueda de prensa, Repollés ha dicho que a partir del próximo lunes, 4 de enero, todas las actividades no esenciales deberán cerrar a las 20.00 horas. En hostelería, el aforo se limitará al 30 por ciento en el interior y al 50 por ciento en terrazas, con prohibición de fumar en ellas y de consumir en la barra.

Castilla y León ha comenzado el año contabilizando un total de 138.847 positivos por coronavirus, de ellos 289 nuevos, junto con 12 nuevas víctimas mortales (diez en hospitales y dos en residencias) y un total de 19.762 altas hospitalarias, de ellas 20 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad recogidos por Europa Press correspondientes a datos acumulados a 2 de enero de 2021, ya que este día 1 no se ha publicado actualización.

En la víspera de Año Nuevo, el Gobierno británico emitió una guía para los médicos de la Seguridad Social en la que consideraba "razonable" recibir una dosis de otra vacuna si la primera no estaba disponible para la segunda administración, obligatoria en cualquier caso. Hay que puntualizar que el Gobierno británico solo recomendaba esta posibilidad en caso de "alto riesgo inmediato".

Responsables de la agencia oficial para la Sanidad Pública británica (PHE, por sus siglas en inglés) han recomendado este sábado a la población que no intenten mezclar vacunas de diferentes proveedores a pocos días del inicio de la distribución de la vacuna de Oxford / AstraZeneca, el segundo lanzamiento después del de la vacuna Pfizer / BioNTech en diciembre.

Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, en Zaragoza se han contabilizado 121 casos, en Huesca, nueve, y en Teruel, 18, a los que hay que sumar cinco casos en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.