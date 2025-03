Coronavirus España directo: Sanidad suma 8.959 nuevos casos, 3.607 en las últimas 24 horas, y 40 fallecidos

Los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés) han pedido a todos los estados del país estar preparados para distribuir a finales de octubre o principios de noviembre una posible vacuna contra el COVID-19, en caso de que ésta se apruebe. Según informaron este miércoles el diario The New York Times y la cadena CNN, los CDC enviaron esos documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su discurso ante la convención republicana que esperaba contar con una vacuna antes del fin de año.

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 6.111.485 casos confirmados de COVID-19 y la de 185.669 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 41.435 contagios más que el martes y de 1.080 nuevas muertes, un incremento similar al experimentado el día anterior. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.972, más que en Francia o España.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha informado este jueves de que el país ha logrado situarse por debajo del umbral de 200 casos de coronavirus diarios, después de una semana en la que se alcanzaron cifras récord, superando los 400 positivos, unas cifras que no se habían alcanzado desde el pasado 7 de marzo. En esta ocasión se han diagnosticado 195 nuevos contagios. La última vez que hubo menos de 200 casos fue el 17 de agosto, cuando la cifra fue de 197.

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves once nuevos casos de coronavirus importados y 12 asintomáticos, mientras continúan sin diagnosticarse positivos de transmisión comunitaria. Las autoridades sanitarias han indicado que se han originado un total de 2.528 casos importados de coronavirus en la China continental, de ellos, 2.356 han sido dados de alta tras su recuperación y 172 permanecen hospitalizados, tres en estado grave.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 1.311 nuevos casos y ocho víctimas mortales, frente a los 1.256 contagios y los once fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.

El Ministerio de Salud de Argentina ha registrado este miércoles 10.933 nuevos positivos, lo que significa un total de 439.172 casos acumulados; mientras que el número de fallecidos ha ascendido a 9.118, tras confirma en el último día 147 muertes más. Ante esta situación, en la que la pandemia ha experimentado un repunte en los últimas semanas coincidiendo con la flexibilización de algunas de las restricciones impuestas anteriormente, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha advertido de que no permitirá que la "situación llegue a un punto de colapso", tras registrar un aumento importante en la ocupación de camas de cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud de Colombia ha informado este miércoles de un aumento de 9.270 contagios más y 296 fallecidos adicionales, lo que significa que la cifra de casos acumulados es ya de 633.339 y la de muertos de 20.348. Ante la reciente entrada del país en una nueva fase de desescalada, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha defendido que previo a este paso "Colombia no tuvo la cuarentena más larga ni la más estricta", sino "un aislamiento preventivo obligatorio exitoso, que permitió evitar el colapso del sistema de salud".

La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha pedido a los ministros y consejeros de Sanidad y Educación que haya al menos una enfermera en cada centro para que la vuelta a las clases no empeore la situación provocada por la COVID-19 y se pueda garantizar un entorno escolar más seguro para alumnos y profesores.

Cataluña ha registrado hasta este jueves 134.185 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.589 más que en el recuento del miércoles, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.051, seis más que los registrados el miércoles: 7.894 en hospital o centro sociosanitario --donde se han sumado este jueves un grueso de los que no eran clasificables--, 4.167 en residencia, 829 en domicilio y 161 que no son clasificables por falta de información.

La pandemia de coronavirus ha impuesto unas estrictas medidas de seguridad en el Vaticano y en la agenda del Pontífice que, si bien retomó las catequesis de los miércoles en presencia de fieles, no tiene ningún viaje previsto para los próximos meses. El último viaje de Francisco fue el 23 de febrero en Bari (Apulia) sur de Italia, donde participó en el encuentro el encuentro "El Mediterráneo, frontera de la paz" organizado por la Conferencia Episcopal italiana y que reunió a 59 obispos llegados de 20 países de la región para reflexionar sobre las amenazas y el futuro del Mediterráneo.

El presidente y director ejecutivo de World Vision International, Andrew Morley, destacó que “las niñas y los niños no pueden esperar mucho más. Tenemos que responder donde los niños y las familias son más vulnerables a las réplicas de la COVID-19, y está claro que debemos reforzar el apoyo en los países con sistemas de salud más débiles. Esto es crucial si queremos proteger a todos en todos los lugares. Las fronteras no se pueden cerrar indefinidamente y el virus no distingue entre nacionalidad o nivel de riqueza”.

Más de un millón y medio de personas en todo el mundo podrían morir en una segunda oleada más letal de Covid-19 si los gobiernos no hacen todo lo posible para proteger a la población, según advirtió el informe publicado este jueves por la ONG World Vision.

La Comunidad de Madrid esta investigando a un médico que presuntamente podría estar cobrando por proporcionar certificados falsos para no llevar mascarilla por ser contraproducente para la salud. Así lo ha trasladado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, después de que un programa de 'Cuatro' destapase en un reportaje que esta práctica se estaba llevando a cabo en una clínica privada en Coslada por un precio de 40 euros. La Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria evaluará lo sucedido, que el titular de Sanidad ha calificado de "tremendo". "Nosotros vamos a actuar con absoluta contundencia, porque si alguien sabe que está contagiando y está actuando sin guardar esa cuarentena sería delito contra la salud pública y es muy grave", ha subrayado. Escudero ha sostenido que actuarán "con absoluta contundencia".

El continente africano cuenta con un 14 % menos de nuevos casos de Covid-19 en los últimos siete días que en la semana anterior, una tendencia a la baja que se produce a pesar del aumento de test diagnósticos, informó hoy el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades africano (África CDC). "Los números nos indican que lo que estamos haciendo funciona", dijo esperanzado el director del África CDC, John Nkengasong, en una rueda de prensa virtual, pero advirtió: "no estamos cantando victoria, aún queda mucho camino por andar".

Tailandia detectó este jueves el primer caso de contagio local de la COVID-19 en 101 días, un preso de 37 años encarcelado la semana pasada en una prisión de la capital y que ha sido transferido a un hospital de la cárcel, informaron las autoridades sanitarias del país asiático. El hombre infectado con el nuevo coronavirus, cuya identidad no se ha hecho pública, no había viajado al extranjero y era un DJ que vivía con cinco miembros de su familia en Bangkok antes de ir a la cárcel, según informó el director de epidemiología del Departamento de Control de Enfermedades, Walairat Chaifoo, en una rueda de prensa.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha alcanzado hoy el centenar de casos activos de covid-19 al sumar esta mañana otros seis, por lo que el Gobierno ceutí no descarta la posibilidad de poder cerrar el tráfico marítimo con Algeciras (Cádiz) si sigue empeorando la situación.

Simón dice que se han notificado 589 nuevos brotes en la última semana, 3.700 casos en total de esos brotes y 7 casos por brote; no obstante, destaca que la cifra de casos por brotes se está reduciendo y que el trabajo realizado respecto al ocio nocturno están "dando sus frutos".

Simón explica que Madrid es la comunidad "que más nos tiene que preocupar" al tener una densidad de población muy alta, aunque dice que se están implementando las "medidas adecuadas" y está "casi seguro de que se observará su efecto en breve". Recalca que es una zona en la que el control es difícil y señala, sobre la preocupación de Castilla La-Mancha y Castilla y León, que "tienen que tener un ojo en Madrid, pero también mirar lo que pasa en su comunidad". Ayer, Emiliano García-Page anunció que había solicitado al Ejecutivo central un contingente de entre 400 y 600 rastreadores para que la región esté prevenida ante «el efecto Madrid ». "No estamos en una situación de plantear un confinamiento de Madrid", ha asegurado.

Simón explica que, ahora mismo, no hay ninguna vacuna. "Hay previsiones de que alguna de las que está en ensayo pudiera estar disponible a final de año", añade, aunque pide prudencia.

Fernando Simón ha informado de que se están reduciendo los brotes asociados al ocio nocturno. El 36 por ciento se habrían producido en el ámbito social, un porcentaje inferior al que había hasta ahora. "Esto es una buena noticia porque demuestra que las acciones que se han hecho en el ámbito del ocio nocturno están dando resultados", ha señalado. No obstante, ha llamado la atención sobre los brotes que están surgiendo en los centros sociosanitarios, ya que representan el 10 por ciento de todos, lo que supone un "pequeño incremento". "Esto nos tiene que preocupar porque son los grupos vulnerables, aunque es cierto que las cifras distan mucho de ser las de marzo o abril", ha zanjado.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que entre los meses junio, julio y agosto han llegado a España 146 personas con síntomas de Covid-19 "saltándose" los controles. Asimismo, Simón ha informado de que se ha detectado 364 casos de coronavirus que pudieron llegar a ser infectivos en 276 vuelos. Estos casos han generado 1.859 contactos a los que ha habido que realizar un seguimiento y, de ellos, 1.465 se han distribuido en diferentes comunidades, 263 fueron contactos en un vuelo que llegó a España pero que se fueron a otros países de la Unión Europea y 105 se fueron a países no europeos.

Fernando Simón ha asegurado que "no es lógico" plantear un confinamiento en Madrid porque la situación actual de transmisión, aunque es "preocupante", no lo requiere. De esta forma, Simón ha mostrado su apoyo a las declaraciones realizadas este jueves por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien ha descartado realizar un confinamiento perimetral de Madrid , así como de confinamientos generales.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha expresado su oposición a la intención del Gobierno de cubrir mediante bajas laborales de padres y madres el periodo de cuarentena de sus hijos que sean contacto estrecho con un contagiado de covid. La Junta Permanente de la SemFYC señala, en un comunicado este jueves, que la medida supone una interferencia grave sobre la capacidad de que los médicos atiendan cuestiones de salud de la población que no se pueden demorar.

El rodaje de 'The Batman', la nueva adaptación cinematográfica del legendario personaje de DC, ha sido paralizado tras confirmarse un positivo por Covid-19 entre el personal que trabaja en la producción. Según 'Vanity Fair', la persona afectada es su protagonista, el actor Robert Pattinson. Desde Warner Bros han confirmado en un comunicado la paralización temporal del rodaje de la película que dirige Matt Reeves ante un positivo por Covid-19 de un miembro de la producción, que se encuantra aislado según los protocolos establecidos.