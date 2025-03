Coronavirus España directo: Sanidad notifica 262 fallecidos y 2.440 nuevos casos desde el viernes pasado

Estados Unidos alcanzó este domingo la cifra de 6.274.388 casos confirmados de COVID-19 y la de 188.909 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del lunes) es de 32.349 contagios más que el sábado y de 408 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.987 (sin variación respecto al sábado), más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.721 personas por la enfermedad, según las autoridades locales, que brindaron la última actualización de las cifras el sábado.

Cinco comunidades reabren este lunes sus aulas con las medidas anti covid decretadas para evitar la extensión de la pandemia, que ha causado más de medio millón de contagios, situación que inquieta a las familias, a pesar de la llamada a la "confianza" del Gobierno que asegura que los colegios son los lugares más seguros. El pasado viernes Navarra y Madrid fueron las primeras comunidades que abrieron sus centros para la reincorporación escalonada de los más de ocho millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias matriculados para este curso 20-21 y este lunes lo hacen Cantabria, País Vasco, La Rioja, Valencia y Aragón.

Así lo ha concretado en declaraciones a Europa Press el alcalde de la localidad, Manuel Martínez, quien ha detallado que otros seis contagiados ya fueron trasladados a la capital de la provincia por su estado, de forma que en la residencia solo se quedarán 14 residentes que no tienen el coronavirus.

Al margen de las críticas por falta de liderazgo o inacción, hay preguntas que el Ministerio de Educación no puede responder . La pandemia está siendo tan catastrófica como incierta . Y no solo porque no se sabe cómo evolucionará el virus (debate aparte merece la capacidad de previsión del Gobierno) sino porque la sociedad no estaba preparada para esto. Léelo aquí .

El Ministerio de Salud chileno ha confirmado 2.077 nuevos casos de la Covid-19, aunque 1.364 de ellos no presentan síntomas, con los que el total en el país ha ascendido hasta los 422.510 desde el comienzo de la pandemia.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Celaá ha sido preguntada, por ejemplo, por el caso del municipio gaditano de Barbate, que ha pedido retrasar el inicio del colegio por el incremento de casos de coronavirus en su municipio. Ha recalcado que no tiene ninguna importancia que en algunos municipios se pida retrasar el inicio del colegio, porque el periodo obligatorio escolar son 175 días lectivos al año.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha manifestado este lunes que "no tiene ninguna importancia" retrasar unos días el inicio del colegio en algunos municipios debido a un importante número de casos de coronavirus entre sus habitantes.

La cifra de fallecidos totales asciende a 13.095, dos más que los registrados el domingo: 7.926 en hospital o centro sociosanitario, 4.172 en residencia, 831 en domicilio y 166 que no son clasificables por falta de información

Filipinas no abrirá sus fronteras a visitantes internacionales hasta la segunda mitad de 2021 y tiene previsto reactivar gradualmente el turismo doméstico en octubre, confirmó el lunes a EFE un portavoz del Departamento de Turismo. "Cuando otros países levanten los controles fronterizos, el Departamento de Turismo prevé visitantes internacionales de la región en la segunda mitad de 2021", indicó la portavoz Czarina Zara-Loyola.

Los sindicatos policiales CEP, SPP, SUP y UFP han puesto en conocimiento de la Fiscalía Superior de Galicia la existencia de un brote de coronavirus entre los policías de la Unidad de Intervención Policial con base en Vigo por "falta de medidas preventivas". En un comunicado, las centrales sindicales indican que, a pesar de que algún policía presentaba síntomas de posible contagio cuando un Grupo de la Unidad de Intervención Policial regresó hace días a su base de Vigo, los responsables policiales de la Comisaría Local de Vigo y de la UIP "no adoptaron las medidas preventivas necesarias".

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que "el hecho de realizar pruebas PCR el día 1 de septiembre, no garantiza que el 7 de septiembre, un profesor que ha dado negativo no dé positivo", por lo que desde el Ejecutivo aragonés se ha optado por otras medidas para hacer frente a la COVID-19 en los centros educativos de la Comunidad. Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha añadido: "Hemos creído conveniente reforzar otras medidas, como el protocolo que firmamos, entre los Departamentos de Sanidad y Educación, para apoyar a los centros educativos en todo lo que puede ser el tratamiento de las crisis sanitarias que se puedan producir en cada uno de los centros".

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha expresado su oposición a la intención del Gobierno de cubrir mediante bajas laborales de padres y madres el periodo de cuarentena de sus hijos que sean contacto estrecho con un contagiado de Covid-19. La Junta Permanente de la SemFYC señala, en un comunicado, que la medida supone una interferencia grave sobre la capacidad de que los médicos atiendan cuestiones de salud de la población que no se pueden demorar.

En declaraciones al canal estadounidense CNN, Yuri Varlámov, un profesor moscovita que pertenece al sindicato, sostiene que «mientras no hayan ultimado las pruebas clínicas la vacuna no puede administrarse a la fuerza».

La comunidad autónoma de Extremadura ha contabilizado este lunes 114 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, así como nueve brotes nuevos y una mujer de 90 años fallecida en el área de Salud de Cáceres, y que no pertenecía a ningún brote. En estos momentos, los hospitales extremeños cuentan con 54 personas ingresadas con coronavirus, 9 de ellas en UCI, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

«En la UE, por el mecanismo de compra conjunta, están negociando todos los países las vacunas con las farmacéuticas», señala el epidemiólogo sobre las vacunas. « Para vacunar a todo el mundo no va a haber vacunas inmediatamente , pero a final de año habrá vacunas para empezar a vacunar».

«Los colegios están empezando esta semana y empezaremos a ver el impacto a finales de la semana que viene o principio de la otra», señala elepidemiólogo. «Yo creo que vamos a ser capaces de detectar rápido y responder a lo que ocurre en los colegios, pero no es difícil que en algún lugar no pueda generarse algún pequeño brote en los colegios que se tarde más en controlar».

Simón asegura que, según lo escuchado en las reuniones con las comunidades, «hay colegios que consideran que no están listos y otros que consideran que se está exagerando ». El epidemiólogo, por su parte y en términos generales, considera que las comunidades están preparadas para responder.

«La interpretación cambia y no es fácil de interpretar bien por diferentes factores», apunta el epidemiólogo. « Depende de la incidencia en el momento, de la zona donde se haga la prueba...».

«Si las medidas que entran hoy en vigor en Madrid no funcionan, habrá que plantear otras como el confinamientos por barrios», apunta el epidemiólogo. «Es importante que todas las posibles medidas estén sobre la mesa y todas se discutan. Lo que tenemos que evitar no es tomar medidas ni el confinamiento, lo que tenemos que evitar es tomarlas tarde».

« Me congratula que el alcalde de Madrid considera que el confinamiento es una opción que podría tomarse», dice Simón. «Sin embargo, hay muchas cosas intermedias que se pueden hacer».

« Hay lugares donde la presión es mucho mayor que en otros, pero ahora podemos responder con problemas y hay que pensar acciones para descargar esos hospitales de esa sobrecarga», explica Simón. «Tenemos que tratar de mantener de la manera más completa la capacidad hospitalaria para otras cosas que no sean el coronavirus».