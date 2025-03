Coronavirus España directo: Sanidad no actualiza la cifra total de fallecidos, pero notifica 30 en los últimos 7 días

4.56

Guatemala registró este miércoles la muerte de 14 personas por COVID-19 y 545 nuevos casos de la enfermedad, la cifra más alta de contagios contabilizados en un día desde que se detectó el primer caso en el país el 13 de marzo. El ministro guatemalteco de Salud, Hugo Monroy, informó en cadena nacional que Guatemala suma en total 432 muertes por coronavirus y 11.251 casos tras la última actualización de datos. Monroy detalló que los 14 fallecidos, 13 hombres y una mujer, tenían entre 31 y 86 años, y que en las últimas 24 horas recibieron el alta médica un total de 104 personas.

4.34

Cuba reabrirá las operaciones al turismo internacional en varios cayos de su entorno desde el próximo 1 de julio dentro del plan progresivo de desescalada pos-COVID-19 que iniciará este jueves en todos los territorios del país caribeño, excepto en las provincias de La Habana y Matanzas. El Gobierno cubano anunció la semana pasada la puesta en marcha de un proceso de recuperación -que en su primera etapa incluye tres fases- tras declarar controlada la pandemia del coronavirus en su país, actualmente sin casos activos en 13 de sus 15 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud.

3.33

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 28 nuevos casos de COVID-19 detectados el miércoles, 4 de ellos procedentes del exterior y 24 a nivel local, de los cuales 21 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del brote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 158 casos confirmados.

3.23

Las autoridades sanitarias de México notificaron este miércoles 4.930 nuevos contagios y 770 muertes más por la COVID-19, con lo que el país acumula 159.793 infecciones y 19.080 defunciones desde el inicio de la pandemia en febrero pasado. Los contagios notificados hoy representan la segunda cifra más alta en un día, después de los 5.222 casos que las autoridades de Salud mexicanas informaron el pasado 12 de junio. Los casos acumulados tuvieron un incremento diario del 3,2 % en comparación con los 154.863 que había en la jornada anterior, explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología del gobierno mexicano.

2.57

Argentina confirmó este miércoles 1.393 nuevos positivos de coronavirus, por lo que alcanzó los 35.552 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que tuvo su peor jornada en el apartado de fallecimientos, ya que hubo 35 muertes, que a su vez hicieron que el total se elevase a 913. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y su cordón urbano y donde viven cerca de 13 millones de personas, continúa como foco principal de la pandemia en Argentina, tuvo 1.321 de los nuevos contagios, indicó el Ministerio de Salud en su reporte vespertino diario.

2.53

Las autoridades de Panamá registraron este miércoles 635 nuevos casos y 13 defunciones por COVID-19, para un acumulado de 22.597 contagios y 470 fallecidos, cuando se cumplen 101 días desde que se detectó en el país el nuevo coronavirus. Hay 593 pacientes hospitalizados en territorio panameño, 109 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 484 en planta, mientras que otras 6.987 personas están en aislamiento domiciliario, de ellas 773 en hoteles que funcionan como hospitales.

2.31

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su par de Chile, Sebastián Piñera, acordaron este miércoles "instrumentar un marco de colaboración" en relación con la pandemia de coronavirus que en la actualidad sufren ambos países, informaron fuentes del Gobierno argentino. En un comunicado, la parte argentina indicó que el acuerdo será implementado por los ministros de Salud de ambos países, Ginés González García por Argentina y Enrique París, que acaba de acceder a ese cargo, por Chile.

2.25

Estados Unidos alcanzó este miércoles las cifras de 2.159.446 casos confirmados de COVID-19 y 117.663 fallecidos con la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves), supone 24.473 contagios más que el martes y 809 nuevas muertes. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 385.142 casos confirmados y 30.939 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 22.171 personas.

2.17

El estado de Florida, que está sumando a diario desde hace más de dos semanas millares de casos nuevos de COVID-19, contabilizó este miércoles otros 2.610 en medio de una reapertura sin posibilidad de retroceso, según dijo el gobernador estatal, Ron DeSantis. Las críticas a la postura tajante de DeSantis, que insiste en que el ascenso de los casos entra dentro de lo esperado por el aumento del número de pruebas de COVID-19, no se han hecho esperar y provienen tanto de políticos como de científicos que indican que hay señales de que se están dando "más contagios en la comunidad".

2.07

Las autoridades sanitarias de Colombia confirmaron este miércoles 2.115 casos nuevos de COVID-19 y 63 muertes, lo que aumenta a 57.046 los contagios y a 1.864 las defunciones. Por cuarto día consecutivo, el departamento del Atlántico fue el que más infectados sumó, con 801, seguido de Bogotá (551), Valle del Cauca (226), Bolívar (128), Antioquia (97) y Tolima (65), entre otros.

0.33

Brasil registró este miércoles 1.269 muertes por causa de coronavirus, que elevan el total de fallecidos a 46.510, en tanto que el número de casos confirmados se elevó en 32.188, para llegar a 955.377, informó el Ministerio de Salud. El boletín diario de situación divulgado por ese despacho también informó de que el total de pacientes recuperados se sitúa ahora en 463.474, en tanto que los enfermos que siguen bajo observación suman 445.393.

0.22

Perú desplazó este miércoles a Italia en número de casos de Covid-19, con 240.908 contagios, y se convirtió en el séptimo país en el mundo con mayor incidencia de la pandemia, a pesar de estar en cuarentena por más de 90 días. En las últimas 24 horas, el ministerio de Salud registró a 3.752 nuevos casos en el país, mientras que 201 personas fallecieron a raíz de la enfermedad, con lo cual se elevó a 7.257 los decesos provocados por el coronavirus hasta la fecha. El estado de emergencia está vigente en Perú y se extiende hasta el 30 de junio, pero el Ejecutivo ha adelantado el reinicio de actividades económicas y centros comerciales debido al colapso de su economía y al alto número de personas circulando por las calles buscándose ingresos.

0.14

Los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de covid-19. Así, tener sangre tipo A se asocia a un 50 % más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio, mientras que el grupo O confiere un "efecto protector" frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria. Esos son algunos resultados de un estudio internacional con participación española, el cual señala que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves de la enfermedad "puede estar influenciada por sus características genéticas".

23.53

El Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha participado en un estudio internacional que identifica por primera vez factores genéticos que aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria en pacientes con COVID-19. Este estudio se ha publicado en la revista "New England Journal of Medicine" y ha contado con la participación de profesionales de diferentes servicios y grupos de investigación de Vall d'Hebron, así como de otros hospitales del País Vasco, Andalucía y Madrid y de la región italiana de la Lombardía. Los investigadores han estudiado la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves en la infección por el virus SARS-CoV-2 y han visto que podría estar influenciada por sus características genéticas.

23.09

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles nuevos créditos para la actividad agrícola y celebró que "el pánico" promovido por "algunos" con el COVID-19 no llegó al campo, que se ha mantenido trabajando en plena pandemia. "En esta pandemia, el campo brasileño no paró. El pánico, que algunos quisieron promover, no llegó a esa región" y se garantizó "la comida" para la sociedad y para las exportaciones de alimentos, en las que Brasil figura entre los líderes mundiales, dijo.

23.06

Confinado a un aislamiento forzado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, atiende sus deberes vía teletrabajo desde el Hospital Militar, después de que el martes anunciara que él, y su esposa, Ana García, han contraído la COVID-19, que en su país ya ha causado 330 muertos. El estado de salud del mandatario, al menos hoy, es bueno, aunque presenta un cuadro de neumonía y está "recibiendo diversos medicamentos por la vía intravenosa y que solo pueden ser aplicados dentro de un hospital, y no de manera ambulatoria", según informó el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras.

21.56

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha dicho ver factible que la vacuna contra la COVID llegue a principios del año 2021, una vacuna que la organización pide fabricar y distribuir con «equidad». «La fecha sería primeros del año próximo. Los optimistas dicen que antes de final de este año. Ojalá tengan razón», ha afirmado Neira en la conferencia por vía telemática de Barcelona Tribuna: «COVID-19: la encrucijada de la OMS», en la que han interpelado a la experta de la OMS, entre otros, el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic y decano de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla. Informa Efe.

21.38

El coronavirus ha dejado otros 28 fallecidos en el último día en Francia, lo que sitúa en 29.575 la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. Del total de decesos, 19.118 se han producido en hospitales, mientras que otros 10.457 han tenido lugar en residencias de ancianos. Las autoridades han indicado que la cifra de fallecidos en los centros de día no será actualizada hasta el próximo 23 de junio.

21.25

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado este miércoles un nuevo máximo diario de casos, con cerca de 5.000, y ha aprobado el uso de la dexametasona como tratamiento contra la COVID-19, en medio del repunte de contagios en las últimas semanas. El Ministerio de Sanidad saudí ha indicado que durante las últimas 24 horas han sido detectados 4.919 nuevos casos de coronavirus, para un total de 141.234 contagios, mientras que otras 39 personas han muerto, lo que eleva a 1.091 los fallecidos desde el inicio de la pandemia.

21.10

La directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha asegurado este miércoles que «la declaración de la epidemia global y el estado de alerta máxima en salud pública de la OMS no llegó tarde». Lo ha explicado durante la conferencia telemática 'Covid-19: la encrucijada de la OMS' de Barcelona Tribuna. Neira ha insistido en que la declaración, que se hizo el 30 de enero, se realizó a través del sistema de alertas más poderoso de la OMS: «No tenemos un mecanismo más alto que ese».

20.53

El Gobierno y las comunidades autónomas debatirán mañana en el Consejo Territorial la posibilidad de crear un grupo para analizar la situación de las residencias de mayores y proponer medidas que prevengan posibles rebrotes de la pandemia. Este asunto figura fuera del orden del día de la reunión del Consejo Territorial que se ha convocado para acordar el reparto de los fondos recaudados a través de la casilla del 0,7 % del IRPF entre las comunidades autónomas.

20.45

Las pruebas de coronavirus que desde hace semanas realiza el Gobierno de Canarias a todos los inmigrantes rescatados en sus costas han permitido detectar que en la última patera llegada a Fuerteventura hay 14 positivos, según han confirmado a Efe fuentes de la Consejería de Sanidad. Hasta el momento, ese control sanitario había aflorado contagios esporádicos, de uno a dos casos por patera, a pesar de que estas embarcaciones suelen llegar a las islas con entre 25 y 50 personas -a veces más- que navegan juntas y muy pegadas, en travesías que suelen durar de uno a cuatro días (dependiendo del punto de salida).

20.30

Los aplausos colectivos para homenajear el trabajo de los sanitarios y profesionales de servicios básicos durante la crisis del coronavirus persisten en las calles y barrios de las ciudades y pueblos españoles a cinco días de finalizar el estado de alarma en todo el territorio nacional. Así, se cumplen 96 días consecutivos desde que se iniciara el agradecimiento a los trabajadores de la sanidad. A través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, se convocó, a las 20.00 horas, a los ciudadanos al inicio del estado de alarma por el coronavirus para homenajear a los sanitarios y apoyar también a las víctimas de la pandemia.

20.10

Las autoridades de Indonesia han informado de que en el último día se han constatado otros 1.031 casos de coronavirus, lo que sitúa en 41.431 el número total de infectados en el país, que supera a Singapur como país más afectado por la pandemia del sudeste asiático. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Achmad Yurianto, ha indicado que el número de decesos ha aumentado a 2.276, también el más alto de la región, según informaciones del diario 'The Straits Times'. Singapur ha registrado por el momento 41.216 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

19.50

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que la ciudad pasará a la fase dos de la reapertura el próximo lunes e informó que el estado registró ayer el número más bajo de muertes por coronavirus hasta la fecha, con 17 decesos, 15 de ellos en hospitales y dos en residencias. Durante la fase dos, la ciudad, que lleva en la primera fase menos de dos semanas, volverá a parecerse un poco más a lo que era antes de la pandemia, ya que podrán retornar a las oficinas de la Gran Manzana el 50 % de los trabajadores de cada edificio, aunque seguirá lejos de la plena normalización.

19.30

La Comunidad Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas cuatro fallecidos por coronavirus, diez nuevos contagios (cuatro de ellos en residencias de ancianos) y 87 nuevas altas, que elevan a 14.037 el total de personas curadas desde el inicio de la pandemia. Según los datos facilitados este miércoles por la Conselleria de Sanidad, en estos momentos solo hay 87 personas ingresadas en hospitales de la Comunitat Valenciana por COVID-19, de las que 11 permanecen en la UCI.

19.15

Unos 400 trabajadores han dado positivo en las pruebas del coronavirus en un matadero en el norte de Alemania, lo que provocó el cierre de las escuelas locales y una investigación urgente, dijeron el miércoles funcionarios. Toennes, uno de los mayores procesadores de carne de Alemania, dijo que había dejado de sacrificar el miércoles y que estaba cerrando el matadero por etapas, informa Reuters.

19.00

18.45

El pasado lunes la Policía Nacional impidió la entrada a Mallorca de 25 pasajeros en total, que habían embarcado en dos vuelos internacionales procedentes de Múnich y de Zúrich. La actuación policial se produjo porque no estaba justificado el viaje de esas personas y porque no cumplían ninguno de los requisitos contemplados en el actual estado de alarma, lo que supone que sólo se pueden desplazar hasta el Archipiélago por razones justificadas de trabajo, salud o residencia. Más detalles .

18.30

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas a día de hoy un total de 207 diligencias por posibles delitos en la gestión de residencias de ancianos durante la pandemia por covid-19, la mayoría de ellas en la Comunidad de Madrid, donde este tipo de expedientes son ya 99 y han dado lugar por el momento a un total de 6 causas penales. En toda España 24 juzgados ya investigan penalmente por este asunto. Según consta en el documento hecho público por Fiscalía General, se tiene constancia esta semana de la incoación de un total de veintinueve nuevas diligencias de investigación. Ocho en la Fiscalía Provincial de Madrid, tres en la Fiscalía de Área de Getafe Leganés, cuatro en la de Móstoles Fuenlabrada, tres en la Fisclaía Provincial de Barcelona, dos en la de Jérez de la Frontera, y una en las Fiscalías Provinciales de Cáceres, Teruel, Ciudad Real, Toledo, Ávila, Burgos, Palencia, Girona y una más en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

18.15

La Comunidad de Madrid ha cuantificado en su último informe epidemiológico cuatro fallecidos diarios por coronavirus en hospitales, uno más en relación a ayer, y los nuevos contagios siguen al alza con 57, seis más respecto a las últimas 24 horas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad alude a que Madrid concentra 65 nuevos contagios, 23 más, y reporta siete fallecidos con Covid-19 durante la última semana, la misma cifra que ayer, para un total acumulado de 8.691 decesos.

18.10

Las muertes por la epidemia de Covid-19 en Italia han aumentado a 43 este miércoles frente a las 34 el día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, mientras que el recuento diario de nuevos casos aumentó a 329 desde 210 el martes. El total de muertos desde el brote salió a la luz en febrero ahora se sitúa en 34.448, dijo la agencia, la cuarta más alta del mundo después de las de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil.

18.06

El director del CCAES ha señalado que hay un estudio sobre la dexametasona que «viene a demostrar lo que se sospechaba, es muy bueno» y ha confiado en la fiabilidad de la investigación pese a que todavía no conoce los detalles

18.02

«El uso de dexametasona, igual que el uso de algunos antihistamínicos, está instaurado en los servicios sanitarios para muchas patologías. Entre ellas, inflamatorias. Es un tratamiento sintomático, no acaba con la infección, favorece el estado general del paciente para que el sistema inmune reaccione y actúe contra el virus».

17.56

En cuanto a la llegada de viajeros, Simón ha señalado que «la realización de PCR es una opción que siempre ha estado sobre la mesa». «Hay que replantearlo desde varios puntos de vista. Si es positivo hay que darle una salida. Un negativo no implica que esa persona no está infectada, con lo cual puede generar una falsa seguridad. Ahora mismo el ministerio no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas»

17.53

«A nivel de la Unión Europea se está trabajando para que el acceso a la vacuna sea equitativo. En esa línea se llegará a los acuerdos en los que todos confluyamos y en los que haya consenso. España tiene abiertas varias líneas que nos ponen en una posición prioritaria para acceder a las vacunas».

17.51

«Los mataderos tienen condiciones muy particulares por el tipo de trabajo y los grupos sociales de los que procvienen esos profesionales. No sé en alemania cuál es el uso de prevención en los mataderos. Como no tenemos detalles es difícil valorar qué ha podido pasar».

17.49

Respecto a las camas de UCI que tiene España, Simón ha expicado que «estamos por encima de lo habitual, tenemos la capacidad de incrementra muy rapidamente las camas de UCI». No obstante, desde que se produce la infección de una persona hasta que tiene la necesidad de UCI pasa un tiempo en el que se puede reaccionar. «En españa tenemos una capacidad suficiente», ha valorado Simón.

17.46

«Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar», ha recordado Simón. «Lo cierto es que nos preocupa a los técnicos de salud pública y a los científicos, es un reflejo de lo que podría pasar en cualquier país».

17.45

«El brote que más preocupa es el de Pekín. Estamos todos pendientes de ver si está realmente controlado o no. En españa estamos también pendientes, aunque no hay apenas transmisión descontrolada, son ya brotes identificados. Los de País Vasco en un centro sanitario de País Vasco y otro en mataderos en Catañula nos interesan mucho».

17.42

«Son 141 casos diagnosticados ayer, pero la fecha de inicio de síntomas no corresponde ayer. Por fecha de inicio de síntomas, 154 casos en los últimos 7 días. La tendencia es descendente. Se confirma que no está afetada por los retrasos que ha podido haber en los últimos días. Son 735 con inicio de síntomas en los últimos 14 días», ha indicado Fernando Simón, director del CCAES.

17.40

Venezuela ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ejerza sus «buenos oficios» para impedir que la «bomba humanitaria» en la que se ha convertido Brasil para sus propios ciudadanos y toda la región por lo que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una «negligencia criminal» en la gestión de la pandemia de coronavirus acabe explotando. El embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, ha enviado una carta a Guterres para exponerle «la peligrosa situación que sufre América del Sur, incluida Venezuela, como resultado del agresivo avance de la COVID-19 y de la irresponsable actuación del señor Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, país donde se ubica hoy el mayor foco de la enfermedad en la subregión».

17.36

Andalucía alcanza los 1.432 fallecidos por coronavirus Covid-19 tras sumar este miércoles su primera muerte de la semana por esta enfermedad, según los datos difundidos por la Consejería de Salud, que registran un repunte diario de casos confirmados por PCR con diez en una jornada en la que contabiliza tres nuevos hospitalizados, ninguno en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y otras 128 personas que ya han superado la enfermedad.

17.32

17.28

La plataforma Ciencia Con Futuro ha promovido este miércoles una 'manifestación' online para denunciar la situación de la investigación en España y para pedir estabilidad laboral, financiación, transparencia e igualdad y diversidad, entre otros. «La pandemia por coronavirus y la emergencia climática que vivimos demuestran una vez más que #SinCienciaNoHayFuturo. Necesitamos más y mejor investigación», reclama el colectivo.

17.23

La Comisión Europea ha pedido este miércoles contar con herramientas para poder actuar contra empresas extranjeras que lleguen al mercado europeo reforzadas con subsidios de países como China o Estados Unidos y que pudieran desestabilizar la competencia o acceder con ventaja a licitaciones públicas o infraestructuras clave en la Unión Europea. «No debemos ser ingenuos», ha pedido el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, durante una rueda de prensa en Bruselas en la que ha advertido de la necesidad de tomar medidas para evitar que las subvenciones extranjeras «falseen» la competencia en el Mercado Único o el acceso en pide de igualdad de las empresas a los procedimientos de contratación pública en la UE.

17.17

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que este miércoles será la segunda jornada desde que empezó la crisis sanitaria que no se van a notificar fallecidos por coronavirus, a lo que ha sumado que tampoco en las últimas 24 horas se han registrado ingresos de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. Durante una visita a la localidad toledana de Yeles, García-Page ha considerado con estos datos que pronto se volverá a la normalidad, pero «hay que tener mucha prudencia».

17.14

La comunidad madrileña presenta la mayor tasa de transmisión del virus, que se calcula con el número de contagios por cien mil habitantes en las últimas dos semanas. Según esta ratio, Madrid tiene una tasa de 20,68. Cataluña, por su parte, tiene 17,72. Castilla-La Mancha y Castilla y León también presentan una transmisión por encima de 15 contagios por cien mil personas, informa Servimedia.

17.10

El presidente del Consejo Andaluz de Enfermería y del Consejo General de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, ha pedido que las esculturas y homenajes a sanitarios sirvan para no olvidar «todo lo bueno y lo malo que deja esta pandemia de Covid-19». La Junta de Andalucía ha presentado en un acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía, ocho esculturas del artista sevillano Navarro Arteaga que homenajean el trabajo de los profesionales sanitarios ante la pandemia por Covid-19. Estas obras se instalarán en puntos de las capitales de provincia de Andalucía y muestran dos manos juntas como forma de representar los aplausos que los ciudadanos han dedicado a enfermeros y profesionales sanitarios en los meses de confinamiento en sus hogares.

17.05

Según el último balance de Sanidad, la cifra total de personas infectadas de coronavirus en España es 244.683, mientras que la de muertes se mantiene en 27.136. Además, 11.630 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 10 en los últimos 7 días; y 124.732 han precisado hospitalización, 97 en la última semana.

16.55

El Ministerio de Sanidad mentiene congeleda la cifra total de fallecidos, pero ha notificado hoy que han sido 30 las personas que han perdido la vida en los últimos 7 días por el coronavirus. He habido un repunte en cuanto a las personas diagnosticadas en la última jornada. Hoy se han registrado 141, mientras que ayer fueron 76.

16.46

El aeropuerto de Ibiza ha recibido este miércoles a los primeros turistas extranjeros de la temporada en llegar a la isla pitiusa, en un vuelo procedente de la ciudad alemana de Dusseldorf, en el marco del plan piloto de apertura de corredores turísticos seguros promovido por el Gobierno balear. El avión ha aterrizado a las 12.30 horas, con 76 pasajeros a bordo. Según han declarado a los medios estos visitantes, la mayoría de ellos se alojarán ahora en segundas residencias propias, tanto en Ibiza como en Formentera. Informa Josep María Aguiló. Más detalles.

16.30

La Junta de Andalucía tiene «la esperanza» de que el Gobierno incluya dentro del plan específico para el sector turístico anunciado hace unos días por su presidente, Pedro Sánchez, la propuesta de un «bono vacacional» que se traduzca en «una desgravación en la declaración de la renta de los españoles que viajen por España hasta final de 2020 como mínimo». Así lo ha trasladado este miércoles el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Gabinete de Crisis constituido por el Gobierno andaluz ante la pandemia del coronavirus.

16.20

El Ministerio de Sanidad ha avalado este miércoles la propuesta de la Conselleria de Salud de la Generalitat para que las regiones sanitarias de Barcelona y Lérida avancen a la fase 3 del plan de desescalada por coronavirus a partir de este jueves. Así, todas las regiones sanitarias de Catalunya estarán en fase 3, han informado a EP fuentes de la Conselleria de Salud.

16.14

La Comunidad de Madrid y Cataluña recibirán 3.400 millones y 3.200 millones respectivamente del fondo de 16.000 millones no reembolsables que ha aprobado el Gobierno para repartir entre las Comunidades Autónomas, lo que supone que ambas regiones absorberán el 41% del total del fondo global, según estimaciones de sendos gobiernos autonómicos. De este modo, el Ejecutivo central destinará un total de 6.600 millones a las dos regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus, según las cifras autonómicas recogidas por EP.

16.00

La Comisión Europea financiará parte de las investigaciones europeas de la vacuna contra el coronavirus a cambio de un acceso preferente a las dosis que se fabriquen de la fórmula exitosa, según recoge la Estrategia de Vacunas de la Unión Europea publicada este miércoles. «A cambio del derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas en un plazo determinado, la Comisión financiará parte de los costes iniciales a los que se enfrentan los productores de vacunas», indica el texto, según Efe.

15.54

El Principado de Asturias ha informado de que en la jornada del martes 16 de junio no se ha producido ningún fallecimiento por COVID-19, de tal forma que el número total se muertes con infección por SARS-CoV-2 (confirmados por prueba PCR) sigue estando en 332. Además, según la actualización del Principado en base a los criterios de Sanidad, el total de casos acumulado confirmados mediante prueba diagnóstica (casos PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por Elisa), se sitúa en 2.436, dos menos que la jornada anterior.

15.45

Los rebrotes de coronavirus detectados este pasado martes en Valladolid, en concreto en dos residencias privadas y en el hospital Río Hortega, están controlados, según ha informado la Junta de Castilla y León, que apunta que son en total 26 casos positivos. En el Hospital Universitario Río Hortega son ahora mismo un total de tres profesionales y cinco pacientes los casos confirmados, mientras que las dos residencias de mayores donde se han detectado nuevos casos de coronavirus mantienen los 18 positivos comunicados de manera inicial ayer, sin ningún caso nuevo, informa Efe.

15.38

La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 30 víctimas mortales y 345 casos, frente a los nueve fallecidos y los 378 contagios de la jornada anterior, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 187.184 personas contagiadas y contagios y 8.830 fallecidos.

15.27

Un estudio realizado conjuntamente entre el Servicio de Obstetricia y Ginecología y la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre en mujeres embarazadas con Covid-19 atendidas en este centro demuestra que, en este tipo de pacientes, el riesgo de neumonía grave con necesidad de oxigenoterapia es elevado y probablemente superior al de mujeres infectadas de la misma edad. Así lo reflejan los resultados de una investigación publicada en la versión de acceso libre de la revista «e-Clinical Medicine» del grupo Lancet, cuyas conclusiones difieren de otras series difundidas anteriormente en el ámbito científico. Concretamente, un 60 por ciento de las 52 gestantes con Covid-19 sintomáticas estudiadas tuvieron neumonía. Más detalles.

15.15

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para abordar un plan para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras la vuelta a la actividad, una reclamación que le ha realizado públicamente durante las últimas semanas. Según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, todos los miembros del Ejecutivo autonómico han coincidido en mostrar su «preocupación» porque con la apertura del aeropuerto a turistas «no se adopte ningún tipo de control».

15.05

Dos de cada tres españoles (65,7%) ha descartado irse de vacaciones en este primer verano tras el coronavirus, y los que salen tienen decidido apostar por el turismo nacional, fundamentalmente a segundas residencias, según revela el Barómetro de Opinión del mes de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De ese 27,2% de españoles que piensa irse este verano de vacaciones, la mayoría piensa irse más de dos semanas (un 40,6%), seguido de aquellas que han planeado irse entre una y dos semanas (33,1%) y una semana (19,6%). Un 5,1% piensa irse menos de una semana.

14.56

Una residencia de ancianos de Valencia ha habilitado un «arco de los abrazos» para que los internos puedan abrazar «de manera segura» a los familiares que van a visitarlos después de tres meses sin haber podido hacerlo debido a la pandemia de coronavirus, con todas las medidas de higiene y prevención. La iniciativa, que se ha puesto en marcha esta semana en la residencia Ballesol Valterna, consiste en un panel de plástico que se higinieza en cada uso y unas mangas «de usar y tirar» que permiten que, al inicio o al final de la visita, se puedan producir los abrazos entre los mayores y sus familias, según ha explicado a EFE el director del centro, Jesús Alcázar.

14.45

Más de la mitad de los españoles que contactaron en algún momento con los servicios sanitarios al notar síntomas de Covid-19, concretamente el 69%, aseguran que no se les practicó ninguna prueba para constatar si tenáin o no la enfermedad. Así lo recoge el barómetro especial de junio del CIS dedicado a la pandemia, que se ha publicado este miércoles. Del total de entrevistados, solo un 7,6 afirma que tuvo que contactar con los servicios sanitarios al presentar síntomas del coronavirus, mientras que un 92,4% nunca tuvo la sospecha. De los que contactaron, el 43,4% recurrieron a su médico de cabecera, mientras que el 30,3% lo hicieron a través de los teléfonos que las comunidades autónomas activaron para la pandemia. Un 11,5% acudió directamente al servicio de urgencias de un hospital y un 7,5% al de atención primaria. El 14,2% lo comunicó mediante el 061 o 112. En este sentido, la atención recibida fue muy buena para el 42% y buena para el 33,9%. El 6,6% la considera mala y el 6,7% muy mala. Además, hay un 3,5% que asegura que no consiguió contactar con los servicios sanitarios. Léelo aquí .

14.35

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado este miércoles en Ibiza que el plan piloto para atraer turismo a las Islas ha provocado que, desde el lunes, se haya registrado una «aceleración de reservas» y compromisos de apertura de algunos establecimientos. En rueda de prensa, la líder del Ejecutivo balear ha señalado que precisamente este miércoles han llegado a Ibiza 76 turistas de Düsseldorf, en un avión con capacidad para unos 180 pasajeros. Además, touroperadores como TUI han comercializado para la próxima semana dos vuelos más desde Alemania. En concreto, para los días 27 y 29 y cuyos turistas se alojarán en dos hoteles de Ibiza y en uno de Formentera. «Es una buena noticia para los ciudadanos de las Pitiusas», ha reiterado

14.25

La ceremonia de Estado de homenaje a las víctimas del coronavirus y a las personas que han luchado en primera línea contra la pandemia y que se celebrará el próximo 16 de julio presidida por el Rey tendrá lugar en el Patio de la Armería del Palacio Real. El Gobierno ha informado del lugar en el que se desarrollará ese homenaje después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzara esta mañana en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Congreso que se celebraría el día 16 del próximo mes.

14.15

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para abordar un plan para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras la vuelta a la actividad, una reclamación que le ha realizado públicamente durante las últimas semanas. Según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, todos los miembros del Ejecutivo autonómico han coincidido en mostrar su «preocupación» porque con la apertura del aeropuerto a turistas «no se adopte ningún tipo de control».

14.05

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá formalmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez una reducción del IVA que afecta a las mascarillas y a los hidrogeles del 21 al 4 por ciento. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se ha alcanzado este acuerdo fuera del orden del día.

13.50

Un estudio realizado conjuntamente entre el Servicio de Obstetricia y Ginecología y la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre en mujeres embarazadas con Covid-19 atendidas en este Centro demuestra que, en este tipo de pacientes, el riesgo de neumonía grave con necesidad de oxigenoterapia es elevado y probablemente superior al de mujeres infectadas de la misma edad. Así lo reflejan los resultados de una investigación publicada en la versión de acceso libre de la revista e-Clinical Medicine del grupo Lancet, cuyas conclusiones difieren de otras series difundidas anteriormente en el ámbito científico. Concretamente, un 60 por ciento de las 52 gestantes con Covid-19 sintomáticas estudiadas tuvieron neumonía. De ellas, la mitad necesitaron tratamiento con oxígeno y una cuarta parte presentó distrés respiratorio, complicación grave consistente en una respuesta inflamatoria pulmonar que provoca respiración rápida y trabajosa, falta de aliento y presión sanguínea baja que pueden llegar a producir fallo orgánico, aunque entre los casos analizados no se registraron fallecimientos. En las pacientes más graves se administró tratamiento inmunomodulador con tocilizumab, necesitando dos de ellas ingreso en UVI para ventilación mecánica. La mitad de las pacientes presentaron neumonías leves y se pudieron dar de alta de forma precoz, presentando un perfil de bajo riesgo. La identificación de este perfil de bajo riesgo en otras pacientes podría evitar la necesidad de ingreso hospitalario.

13.35

El número de curados por COVID-19 se mantiene en la Región de Murcia a 1.414, sin sumar ninguno en las últimas 24 horas, mientras la cifra de afectados han sumado dos positivos, según el balance correspondiente a las 23.59 horas de este martes publicado por la Consejería de Salud.

13.25

El catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, el español Daniel Prieto-Alhambra, ha revelado hoy que el Jenner Institute ya está produciendo la vacuna diseñada y desarrollada por científicos de esta universidad británica para poder distribuir en diciembre, después de que se demuestre que es efectiva. El Jenner Institute, fundado en 2005, forma parte del Departamento de Medicina de Nuffield en la Universidad de Oxford y tiene como objetivo desarrollar vacunas para enfermedades de gran importancia para la salud pública mundial como malaria, tuberculosis o el VIH.

13.17

El 65,7 por ciento de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones este verano, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El sondeo del CIS señala que a un 40,8 por ciento lo que más le preocupa del coronavirus son los efectos sobre la salud, frente a un 34 que apunta a los económicos, aunque hay un porcentaje del 24,9 por ciento que admite que ambos efectos le inquietan por igual.

13.02

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho este miércoles un llamamiento a la máxima «responsabilidad y sentido común» de los andaluces para que cumplan con todas las recomendaciones sanitarias y se evite así que pueda haber algún rebrote del coronavirus en la comunidad, después de que se esté viendo que en otros países que ya iniciaron procesos de desescalada se hayan producidos esos rebrotes. Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención durante el acto de presentación de la escultura dedicada a los profesionales que luchan contra la pandemia del Covid-19, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

12.50

Nueva Zelanda, Austria y Alemania figuran entre los gobiernos con una mejor respuesta en la lucha contra el coronavirus, mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se encuentran entre los peores, según el índice elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist con 21 países de la OCDE. Junto a Nueva Zelanda, con una puntuación de 3,67; Austria y Alemania (3,56), se sitúan en el grupo de cabeza de las naciones analizadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Australia, Dinamarca, Islandia, Israel y Noruega (3,44).

12.43

Las autoridades de Irán han informado este miércoles de 2.612 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva el balance provisional de personas contagiadas por encima de 195.000. En concreto, según el Ministerio de Sanidad iraní, 195.051 personas han contraído el nuevo coronavirus, de las cuales casi 155.000 se han recuperado. Sin embargo, otras 9.185 pacientes han perdido la vida, 120 más que en el balance del martes, informa la agencia de noticias Tasnim.

12.32

Las funerarias han registrado hasta este miércoles 12.480 muertes en Cataluña por coronavirus (11 más que en el último balance): 6.809 en hospital o centro sociosanitario, 4.086 en residencia, 791 en casa, y el resto son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

12.20

El Banco de Alimentos de Barcelona ha repartido más de 5.203 toneladas de productos básicos de alimentación, por un valor de más de 11,5 millones de euros, durante los tres meses de estado de alarma. Desde el inicio de la crisis sanitaria, esta entidad social ha atendido las necesidades de 160.849 personas cada mes, un 41,4% más que antes de la pandemia de coronavirus. Léelo aquí .

12.12

BlaBlaCar, la red social que conecta a personas interesadas en compartir coche para sus desplazamientos, volverá a operar desde el próximo domingo, día 21, coincidiendo con la finalización del estado de alarma en el país y el levantamiento de las restricciones de movilidad. La firma reinicia su actividad incluyendo en su web y su aplicación una opción que permite limitar a uno el número el número de viajeros del vehículo, además del propio conductor.

12.00

La Federación Dental Internacional (FDI) ha publicado una serie de recomendaciones con los 10 principios clave para la práctica odontológica y la promoción de la salud bucodental durante la pandemia del coronavirus. «Los profesionales de la salud oral, las organizaciones dentales y los organismos reguladores tienen que hacer frente a diversos desafíos para continuar brindando atención dental y promover la salud oral de la población, al mismo tiempo que protegen a los pacientes y profesionales de la amenaza para la salud del SARS-CoV-2», explica la FDI en un comunicado.

11.43

La Unidad de Trastornos Cognitivos de Lleida, ubicada en el Hospital Universitario de Santa María, ha demostrado el empeoramiento de los síntomas neuropsiquiátricos de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, así como un deterioro cognitivo leve durante las cinco semanas de confinamiento. En un estudio, publicado en la revista 'European Journal of Neurology', los investigadores Beatriz Lara, Anna Carnes, Farida Dakterzada, Ivan Benitez y Gerard Piñol-Ripoll, del grupo de investigación de Neurociencias Clínicas, han analizado el impacto de la epidemia en 40 pacientes de la unidad, han informado este miércoles en un comunicado conjunto la Universitat de Lleida, el IRBLleida, el Hospital Universitario de Santa Maria y el Institut Català de la Salud.

11.35

El Gobierno de India ha actualizado este miércoles el balance de víctimas mortales de la Covid-19 con más de 2.000 nuevos fallecidos, un dato sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que deriva de una actualización de las estadísticas recabadas por los distintos estados. En concreto, el Ministerio de Sanidad indio ha elevado a 11.903 el recuento de fallecidos, 2.003 más que en la jornada anterior, mientras que el dato de contagiados ha aumentado hasta los 354.065, 10.974 más, según informan los medios locales.

11.20

El Rastro de Madrid, el mercadillo bicentenario de la capital, tampoco abrirá este domingo 21 de junio pese a que Madrid y todo el país estrenan la 'nueva normalidad' provocada por el coronavirus y el Ayuntamiento de Madrid no tiene por el momento fecha concreta de reapertura. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció la pasada semana que el Rastro abriría en la fase 3, un escenario que la región ya no solicitará porque con la llegada de la nueva normalidad pierde sentido, dado que son las comunidades autónomas las que deben definir las limitaciones para evitar contagios.

11.10

La Fundación ANAR ha atendido durante el estado de alarma un total de 11.682 peticiones de ayuda de menores de edad, y más de la mitad de ellas están relacionadas con casos de violencia, seguidas de maltrato psicológico y los abusos sexuales. Es el balance del total de peticiones de ayuda de menores de edad y sus familias recibidas por esta Fundación de ayuda a niños y adolescentes en riesgo desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó en confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus.

11.00

Dos semanas antes del levantamiento de todas las restricciones contra el Covid-19, Bulgaria ha vuelto a registrar un nuevo máximo diario de contagios, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país balcánico. Según el sistema nacional de información de Covid-19, en las últimas 24 horas se identificaron 112 nuevas infecciones, siete más que anterior máximo, registrado hace cuatro días.

10.52

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia en las últimas 24 horas 194 muertos y menos de 8.000 casos, quedando el balance diario por debajo de esta cifra por primera vez desde comienzos de mayo, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han detectado 7.843 casos de coronavirus en 84 regiones, de los cuales 2.494 corresponden a casos asintomáticos, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.

10.45

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 139.500 casos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario y eleva el total a más de 8,17 millones de personas contagiadas y más de 443.000 víctimas mortales, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 8,17 millones de casos y 443.730 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas supera los 3,95 millones, con Estados Unidos al frente de la lista, con 585.803 personas curadas.

10.37

Un total de 8.167 usuarios de residencias de ancianos y centros sociales de la Comunidad de Madrid han fallecido por todas las causas entre el 8 de marzo y el 16 de junio, lo que supone el 16,24 por ciento del total de residentes, según datos facilitados por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad al Gobierno de España. Concretamente, 1.252 residentes murieron confirmados con prueba de esta nueva enfermedad y 4.729 con síntomas compatibles. En total, 5.981 ancianos desde el 8 de marzo hasta ayer martes, dos más que en los últimos cuatros días, murieron por coronavirus, lo que supone el 73,23 por ciento del total de fallecidos.

10.27

Los centros tecnológicos Tekniker y Gaiker, miembros de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), están colaborando en el desarrollo de un kit «ultrasensible y rápido» como alternativa a las pruebas PCR para la detección del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19. Este sistema, según han informado los responsables del trabajo, permitirá realizar más test, en «menos tiempo» y sin necesidad de recurrir a las instalaciones de un laboratorio especializado. Además, es también un kit genético «económico».

10.17

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este miércoles que se prevé ampliar las pruebas PCR a los contactos directos de las personas infectadas, aunque no tengan síntomas, en una decisión que, previsiblemente, se tomará en el consejo interterritorial de sanidad. Léelo aquí .

9.57

El Gobierno de Bolivia ha confirmado este martes 810 nuevos positivos por coronavirus, lo que eleva el balance provisional de casos a casi 20.000, con Santa Cruz, actual epicentro de la pandemia en el país sudamericano, de nuevo batiendo récords de contagios. A este departamento corresponden tres de cada cuatro casos confirmados en las últimas 24 horas, en concreto 625. Las autoridades han emprendido una campaña de rastreo en domicilios para tratar de detectar casos sospechosos y contener así la expansión del virus, que suma en todo el país 19.883 positivos.

9.40

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 30 víctimas mortales y 345 casos, frente a los nueve fallecidos y los 378 contagios de la jornada anterior, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 187.184 personas contagiadas y contagios y 8.830 fallecidos.

9.25

El homenaje de Estado por las 27.000 víctimas oficiales que deja hasta el momento la pandemia de coronavirus se celebrará el próximo 16 de julio presidido por el Rey y con la asistencia de los máximos dirigentes de las instituciones europeas y de la Organización Mundial de la Salud, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

9.20

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la orden por la que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como 'Puntos de entrada con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional', según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19, una vez finalizado el estado de alarma. A propuesta del Ministerio de Sanidad, del de Política Territorial y Función Pública y del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se determinan que los únicos aeropuertos de entrada son el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche, Seve Ballesteros-Santander, Bilbao y Valencia.

9.05

Los funcionarios de la Administración General del Estado podrán acogerse a cuatro días de teletrabajo y uno presencial para cuidado de menores de 14 y personas dependientes tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato CSIF y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, a partir del próximo día 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, según ha informado el sindicato, que ha precisado que se trata de una modalidad «voluntaria y reversible».

8.52

La Alhambra reabre este miércoles después de tres meses cerrada por el coronavirus, aunque sólo podrán entrar 4.250 visitantes cada día porque el aforo se ha reducido a la mitad. Además, el itinerario será algo diferente, sobre todo en algunos accesos y salidas. El aforo se va a controlar tanto en la taquilla del monumento como en la venta online y con el propio personal de control e información del Patronato de la Alhambra y Generalife.

8.43

Las autoridades sanitarias colombianas han informado este martes de que la cifra de afectados por el coronavirus en el país latinoamericano roza ya los 55.000, el día en que la práctica totalidad de los comercios de la capital, Bogotá, han reabierto sus puertas. En concreto, Colombia contabiliza un total de 54.931 casos de coronavirus, después de los 1.868 confirmados en las últimas 24 horas. Asimismo, el Ministerio de Salud del país ha trasladado que otras 75 personas han fallecido a causa del Covid-19, por lo que el cómputo global de víctimas mortales ha ascendido las 1.801.

8.30

Pekín desinfectará todos los mercados, restaurantes y campus universitarios de la capital y realizará test de coronavirus a sus trabajadores y responsables, anunciaron hoy las autoridades sanitarias municipales. Según el diario oficial Global Times, los responsables municipales anunciaron que conducirán «una inspección preventiva integral en todos los mercados, restaurantes y comedores», que incluirá la realización de test de ácido nucleico. Esta medida se toma después de que la capital elevase ayer el nivel de alerta sanitaria del 3 al 2, después del brote del virus en el principal mercado de la capital, que ha dejado ya 137 casos desde el pasado jueves.

8.11

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado un endurecimiento de las medidas de aislamiento decretadas para aquellas personas que ingresen en el país, después de que se registraran dos nuevos casos del Covid-19 en dos mujeres británicas, 24 días después de que se confirmara el último contagio. La primera ministra, Jacinda Ardern, ha explicado que aquellas personas que ingresen al país se someterán dos veces a la prueba del Covid-19 y ya no se otorgarán permisos para abandonar la cuarentena obligatoria, tras conocerse que estas dos ciudadanas británicas tan solo cumplieron seis días de confinamiento para poder a su padre moribundo en el hospital.

7.45

El subsecretario general del Gobierno Municipal de Pekín, Chen Bei, ha anunciado este martes por la noche a través de una conferencia televisada el cierre inmediato de todos los barrios que han sido declarados de alto y mediano riesgo y todos sus residentes tendrán que guardar cuarentena. Horas antes, las autoridades decretaron el cierre nuevamente de todos los colegios de la capital china, la limitación de taxis y vehículos VTC a circular tan sólo dentro de la ciudad y el cierre de las líneas de autobuses procedentes de provincias cercanas.

6.37

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este martes de que ha contraído la COVID-19, lo mismo que su esposa, Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante, de 51 años de edad, dijo que seguirá ejerciendo sus funciones mediante teletrabajo.

6.31

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 44 nuevos casos de COVID-19 detectados el martes, 11 de ellos procedentes del exterior y 33 a nivel local, de los cuales 31 se registraron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital. Pekín aumentó el martes por la noche el nivel de respuesta a emergencias por la COVID-19 en un intento de frenar la propagación masiva del rebrote detectado el pasado jueves en el mercado mayorista de Xinfadi, que deja hasta ahora 137 casos confirmados.

6.30

América seguía este martes revaluando medidas para resistir ante el avance incierto de la pandemia del coronavirus, que deja ya cerca de 4 millones de contagiados y 205.000 muertos en el continente, en medio de crecientes alertas sobre una crisis histórica de hambre y pobreza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que los casos globales de COVID-19 confirmados ascienden a 7,94 millones, mientras que la cifra de fallecidos es de 434.796. El continente americano, con 3,84 millones, es la zona con más contagios, seguida del Europa con 2,43 millones, pero la cifra de casos diarios en América se sitúa desde principios de mes en torno a 70.000 infecciones, y la de Europa en alrededor de 20.000.

6.29

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró hoy los progresos conseguidos en Reino Unido con el uso de dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso en todo el mundo, para tratar a pacientes críticos de COVID-19, y felicitó a la Universidad de Oxford y el Gobierno británico por el hallazgo. "Es el primer tratamiento que ha mostrado ser capaz de reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requirieron oxígeno o ventilación", destacó en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien extendió su felicitación a los hospitales británicos "que contribuyeron a este descubrimiento científico para salvar vidas".

6.28

Brasil, uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus, llegó este martes a 45.241 fallecidos y 923.189 casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud que confirman que la pandemia aún avanza a un ritmo acelerado. Ese informe oficial indica que en las últimas 24 horas fueron confirmados en el país 1.282 fallecimientos por causa de la COVID-19 y 34.918 nuevos contagios. Además, 436.219 pacientes están bajo observación, en tanto que el número de enfermos recuperados llega ahora a 441.729.