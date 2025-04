El coronavirus en España, en directo: Sanidad notifica 19.851 contagios y 231 fallecidos en las últimas 24 horas

Sanidad notificó ayer 20.986 contagios, la cifra más alta de nuevos casos durante toda la pandemia en España. De los nuevos casos, 7.953 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas y el total de infectados asciende a 1.026.281, según el ministerio. La incidencia acumulada también se acelera y crece más rápido batiendo récord. La media española es de 348,99 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Más de 315.000 riojanos afrontan desde este viernes quince días de cierre perimetral de la comunidad, que se extenderá hasta el 7 de noviembre, periodo en el que el cierre de los establecimientos será a las 21.00 horas, salvo farmacias, supermercados y actividades de primera necesidad, entre otros. La Rioja, con una incidencia acumulada a 14 días de 601 casos por 100.000 habitantes, se convierte, tras Navarra, en la segunda comunidad con un confinamiento perimetral de toda la región, que, en el caso riojano, permite los desplazamientos interterritoriales, aunque el Gobierno autonómico recomienda que los ciudadanos no salgan de sus municipios.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 8.399.689 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 222.965 fallecidos por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 72.158 contagios más que el miércoles y de 1.035 nuevas muertes. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33.377. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.955 personas.

La Junta de Andalucía establece a partir de este viernes 23 de octubre que el uso de mascarilla será obligatorio para la práctica deportiva al aire libre si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal y en los establecimientos de hostelería y restauración mientras no se esté consumiendo. Así lo establece una orden de la Consejería de Salud y Familias que entra en vigor este viernes con la modificación de la orden de 14 de julio que regula el uso de mascarillas en Andalucía, que fue aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta para frenar el avance de los contagios de coronavirus Covid-19 en la comunidad tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto y del Comité Director de Alertas presididas por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

Las autoridades sanitarias de Hong Kong han informado este viernes que el vuelo de Nepal Airlines procedente de ese país ha traído consigo once nuevos contagios importados de coronavirus a la antigua colonia británica, que cuenta ya con 5.280 casos acumulados --5.019 recuperados-- y 105 fallecidos.

Los ciudadanos están siendo "muy colaboradores", la jornada del jueves se ha desarrollado con "absoluta normalidad" y no se ha detectado "ninguna infracción", según ha indicado la Policía Local en un comunicado del ayuntamiento turolense.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas 54.366 casos nuevos y 690 muertos, con lo que el total se eleva a 7,76 millones de personas contagiadas y más de 117.306 víctimas mortales, según el balance publicado por el Ministerio de Sanidad indio. El número de casos activos de coronavirus se eleva a 695.509 mientras que las personas que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, son ya 6,94 millones. El número de contagios activos ha descendido desde los 748.538 contabilizados el martes hasta bajar de los 700.000 este viernes, según informa el diario local 'The Hindustan Times'.

El Gobierno griego ha impuesto el toque de queda nocturno en las zonas más afectadas por la pandemia de coronavirus y el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, con el fin de frenar la segunda ola. En un mensaje a última hora del jueves, el primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, reconoció que "se prevé que los próximos meses van a ser duros". "Como un confinamiento generalizado no está entre mis opciones, hacen falta otras medidas, más inteligentes, más selectivas y, en último término, más efectivas", subrayó.

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha comunicado este viernes al presidente Pedro Sánchez que hoy mismo pedirá la declaración del Estado de Alarma para el País Vasco, que gestionará el máximo representante del Gobierno Vasco. La intención de Urkullu es "actuar con la mayor celeridad y diligencia posible para intentar preservar la salud de toda la ciudadanía y limitar la transmisión comunitaria del coronavirus". Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el lendakari ha hablado con Sánchez y le ha trasladado su decisión solicitar la declaración del estado de alarma, después de que ayer la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no autorizara la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados, al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal.

Cantabria aplicará a partir de este domingo nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus, entre ellas el cierre de los locales de hostelería a las once de la noche, y la limitación de las reuniones en grupo a diez personas, mientras que en el interior de bares y restaurantes se reduce a seis. Las medidas han sido anunciadas en rueda de prensa por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha explicado que, según los parámetros que establece el documento acordado entre el Ministerio y las comunidades, Cantabria está en un nivel de alerta 2.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) considera "positivos" los "toques de queda" para frenar el avance del coronavirus pero pide que no se "señale" a los jóvenes justificando esta medida por las fiestas y botellones, porque aseguran que "en la mayoría de los casos" los brotes "no suceden ni por la noche ni afectan a la juventud".

"Mientras llega y no el estado de alarma hemos defendido la adopción del toque de queda, la restricción de movimiento entre las 00.00 y las 06.00 hora; tenemos la decisión política tomada pero necesitamos unas garantías jurídicas", asegura Barbón, quien pretende "adelantarse a la situación".

Aunque reconoce que las medidas tomadas no han sido suficiente, analiza la parte positiva del camino recorrido a lo largo de la pandemia: afirma que se están haciendo más PCR, y que hay más conocimiento científico acerca de la enfermedad. Avierte también que "vienen semanas duras" y dice que las calves son "reducir la movilidad y los contactos estrechos". Apuesta por recurrir al teletrabajo siempre que sea posible: "El Gobierno de Asturias adoptará una resolución para adoptar el teletrabajo y unos turnos que reduzcan los contagios".

A pesar de reconocer que aún "no hay normalidad", da esperanzas diciendo que hay que confiar en la ciencia y en que se encontrará solución, medicamentos y vacuna contra el coronavirus.

“Cuando hay tan incertidumbre la palabra prudencia es la que tiene más pesa”, afirma Fernández tras analizar la situación por la que pasa no solo su comunidad, sino España y el mundo, a causa del coronavirus. Asegura que lo que hay que hacer es “disminuir la movilidad y evitar tener contactos estrechos”. “Esto va para largo”, advierte, y pone el valor “el papel fundamental de nuestros profesionales”.