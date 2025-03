Coronavirus España directo: Sanidad notifica 6.092 nuevos contagios y 228 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notificó ayer 4.962 nuevos casos positivos de coronavirus y sumó 141 fallecidos más como consecuencia de la infección. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 127,80 casos por 100.000 habitantes , cuando ayer estaba en 128,97.

Según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), con los últimos casos confirmados, su cifra se eleva a 3.200.024 y la de fallecidos a causa de la enfermedad, a 72.565.

En la última semana se han diagnosticado un total de 28.179 casos y las regiones que más positivos han notificado han sido Madrid (7.289), Cataluña (5.265), Andalucía (4.604) y País Vasco (1.965).

El Gobierno de Uruguay no anunció medidas drásticas en cuanto a la reducción de la movilidad, como se había solicitado desde varios sectores políticos y científicos ante el rebrote de la primera ola de Covid-19, y siguió apelando a la libertad responsable de la población.

En este sentido, ha señalado que si los indicadores epidemiológicos no son favorables, los alumnos no volverán a las aulas de forma presencial. Según ha precisado el responsable de la cartera de Educación, las autoridades están constantemente evaluando la situación epidemiológica del país para garantizar un retorno a las aulas presencialmente seguro.

A pesar de que la mayoría de los reguladores de medicamentos de prestigio, incluyendo la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud, continúan insistiendo en que la vacuna Oxford/AstraZeneca es segura y que sus beneficios superan con creces los riesgos, gran parte de Europa ha decidido suspender su administración. El miedo se ha extendido como la pólvora en una quincena de países, lo que está provocando no solo un choque de criterios sino que se aviven las tensiones con el Reino Unido, que abandera esta vacuna. Los británicos creen que la suspensión se debe a razones políticas que no están relacionadas con la lógica. Léelo aquí .

Del total de nuevos contagios, 15 no han presentado síntomas de la enfermedad, mientras que el Ministerio de Salud ha comunicado que hay nuevos casos sospechosos en Shanghái.

La iniciativa legislativa de Bruselas responde a las demandas de países que como Grecia y España cuentan con un importante sector turístico y reclaman medidas para poder reactivar esta industria de cara al verano, si bien desde el Ejecutivo de Ursula von der Leyen insisten en que no debe entenderse como un "pasaporte" sino como un documento con información médica.

Las autoridades sanitarias y farmacológicas esperan a los resultados fornenses para esclarecer las causas exactas de la muerte de una profesora de Marbella. La mujer murió este martes por una hemorrágia masiva en el cerebro, tras casi 15 días enferma achacándolo a los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca. Aunque en un principio no se cree que la muerte sea consecuencia de los efectos secundarios de esta vacuna, se están investigando las causas del desceso para saber qué provocó el falta desenlace de esta mujer de 43 años, a la que los centros donde trabajó recordaron con cariño. Léelo aquí .

Las autoridades de Filipinas han anunciado que los viajeros extranjeros no podrán entrar al país a partir del sábado, medida que estará en pie durante un mes y que ha sido aplicada ante el nuevo repunte de los casos de coronavirus en el país asiático.

"Lo recomendaría y se lo recomendaría a muchas personas que no quieren hacerlo, muchas de las cuales votaron por mí, francamente", ha manifestado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox, en la que ha resaltado que las farmacéuticas trabajaron "contrarreloj" para desarrollar las vacunas.

No obstante, la organización sindical ha hecho un "llamamiento a la prudencia" porque aún se está investigando la relación que pueda existir entre la vacuna de AstraZeneca y los efectos secundarios detectados en éste y otros casos.

Cantabria ha registrado este martes 42 nuevos contagios de coronavirus, que son 12 menos que el día anterior, ha bajado ligeramente la incidencia acumulada tras el ascenso de la víspera y no se han sumado más fallecidos por tercer día consecutivo.

Andalucía registra este miércoles 17 de marzo 1.125 pacientes hospitalizados por coronavirus, 53 menos que el martes y 191 menos que hace una semana, de los que 278 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), once menos que la víspera y 40 menos que hace siete días, lo que supone romper una racha dos días de subidas en ambos aspectos.

La Comisión Europea ha pedido este miércoles que el certificado que reclaman países como España y Grecia para facilitar los viajes turísticos el próximo verano beneficie tanto a quienes hayan sido vacunados como a quienes tengan anticuerpos o un test negativo reciente; al tiempo que ha avisado de que no debe ser entendido como un pasaporte que garantice la libre circulación sino para eximir de medidas sanitarias como la cuarentena a quién lo posea.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.057, que son 12 más que los registrados el martes: 13.306 en hospital o centro sociosanitario, 4.550 en residencia, 1.143 en domicilio y 2.058 que no son clasificables por falta de información.

La votación, que se ha saldado con cuatro votos a favor y uno en contra, ha llegado en un pleno prácticamente vacío. La parlamentaria de Azul y Blanco Miki Haimovich, que ha votado en contra, ha resaltado que el proyecto "no cumple los estándares de un país democrático y libre".

La OMS destacó en un comunicado que es normal que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, pero que esto no significa que "estén relacionados con la inmunización".

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido este miércoles la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a pesar de que varios países han suspendido temporalmente su uso ante el temor de que pueda provocar efectos secundarios como trombos y ha asegurado que él mismo se vacunará con sus dosis. En una intervención en el Parlamento, Johnson no ha dado detalles sobre la suspensión de la vacunación con estas dosis por parte de varios países, sino que ha matizado que "lo mejor que puede decir sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca es que puede confirmar que se vacunará muy pronto". "Ciertamente lo haré con esta vacuna", ha afirmado.

Según ha afirmado, Darias ha pedido a los consejeros en la reunión "que se adopten las medidas acordadas". "Una de ellas no es la de eventos masivos de ninguna índole", ha recordado.

Darias ha insistido en que "podríamos estar o no ante un cambio de tendencia, pero llamo la atención porque estamos bajando un punto por día. Simplemente una llamada de atención y también viendo la situación de otros países. Tenemos que poner todos de nuestra parte". "Sabemos cómo actuar", ha dicho la ministra, por lo que ha hecho una llamada al cumplimiento de las medidas ya vigentes.

En cuanto a más detalles sobre los tres casos notificados de trombos, Darias ha señalado que "nosotros no comentamos ningún caso concreto. Hablamos de la cuestión clínica que anunciamos con toda la prudencia. Desconocemos se habían tenido Covid antes".

Según la ministra, "no hay otro plan" si hay rechazo por parte de la población a la vacuna de AstraZeneca. "Tenemos que esperar a las pautas de la EMA", ha insistido.

Darias ha indicado que el objetivo del Gobierno sigue siendo conseguir una incidencia inferior a 50 o 25 casos por 100.000 habitantes, pero ha indicado que "es muy importante no dejarlo todo a las vacunas".

Darias: "Tenemos estado de alarma hasta el 9 de mayo. No quiero anticipar, pero es muy importante que sigamos con las medidas. Necesitamos que se adopten y tiempo. Una vez que se adopten, hay que perseverar en ellas para poder bajar la incidencia".

Sobre si hay más casos de funcionarios vacunados con AstraZeneca que hayan tenido que ser ingresados en hospitales, Darias ha indicado que esos casos no se han notificado en la base de datos. "Nosotros nos movemos por el rigor, nos lo da la notificación en el sistema de farmacovigilancia que funciona".