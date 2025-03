Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 3.832 contagios y 36 fallecidos en las últimas 24 horas

Puerto Rico registró el primer caso de la variante delta (india) de la covid-19 en un turista estadounidense asintomático y menor de edad, que no requirió hospitalización.

El ministro de Salud de Eslovenia, Janez Pollukar, ha anunciado la pandemia de coronavirus está "formalmente terminada" desde este miércoles, si bien ha advertido de que la "lucha todavía no ha concluido". En un vídeo publicado en el perfil de Twitter de la cartera, Poklukar, grabado en su asistencia a la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Protección del Consumidor de la UE, ha aseverado también que la vacunación sigue siendo una medida de salud pública "clave" para controlar la pandemia.

Los 28.400 aspirantes que optarán este sábado a una de las 3.700 plazas de profesores de Educación Secundaria y FP deberán firmar una declaración responsable para asegurar no haber presentado síntomas de coronavirus ni el día de la prueba ni diez días antes.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.234, dos más que los registrados el martes: 14.146 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.182 en domicilio y 2.340 que no son clasificables por falta de información.

Sánchez ha sacado pecho del avance en la campaña de vacunación, que está alcanzando "velocidad de crucero", durante su intervención en un encuentro empresarial junto con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, quien se encuentra de visita de Estado en España.

Las autoridades sanitarias gallegas llaman a no bajar la guardia ante el coronavirus y, especialmente, este miércoles han lanzado un mensaje dirigido a los jóvenes, la población en la que todavía no ha empezado la vacunación. "La gente joven no es ajena al virus", ha advertido el conselleiro de Sanidade, quien también ha señalado que "además puede llegar a necesitar los ciudades de las unidades de intensivos".

El uso de la mascarilla al aire libre ya no será obligatoria en Francia a partir del jueves, salvo en ciertas circunstancias como los encuentros entre mucha gente, los lugares muy concurridos o los estadios, anunció este miércoles el primer ministro francés Jean Castex.

La ONG Save the Children destacó este miércoles la necesidad de que se priorice la vacunación en los países en desarrollo, donde hay un mayor número de población adulta en riesgo, antes que la vacunación a niños y adolescentes en España. Lo hizo después de que ayer la Comisión de Salud Pública anunciase incluir un nuevo grupo de personas con edades comprendidas entre 12 y 19 años en el plan de vacunación del Covid-19.

«Tiene que haber una posición de consenso. Ahora mismo no todas las comunidades muestran una posición unánime respecto a esto», ha expresado la ministra.