VIDEO: El principal foco de contagio del coronavirus son las secreciones respiratorias de los pacientes infectados - AT

20.35

Los policías de la escuela Nacional de Ávila harán formación online desde el próximo lunes. La formación académica de los alumnos se realizará de forma telemática a través de la plataforma digital de la Dirección General de la Policía. Esta decisión es de carácter temporal y la formación presencial se retomará cuando disminuyan los riesgos del coronavirus.

20.22

La Comunidad Valenciana también cerrará las aulas y anulará las clases a partir del lunes. Informa Alberto Caparrós .

20.21

Pablo Casado reconoce, antes de finalizar la rueda de prensa, que también se ha sometido el test del coronavirus: «Ha dado negativo».

20.20

Casado: «Pensamos que el Congreso se tiene que abrir, con las medidas de contención de contagios que se deba, pero es importante que en una época de crisis como esta, el presidente se dirija a las Cortes. Cuanta más crisis, más Parlamento. El Gobierno tiene que dar cuentas de una gestión que, con plena moderación, vemos francamente mejorable».

20.19

Casado: «Es muy preocupante lo que han descontado los mercados. Necesitamos un plan de choque más allá de vendas»

20.18

Casado: «Coincido con Feijóo e Iturgaiz y apoyo la suspensión de la precampaña en Galicia y País Vasco. Lo importante ahora es la salud»

20.15

Casado: «Pensamos que tiene que haber una mayor coordinación para contener la expansión del virus, más allá de las medidas económicas».

20.14

Casado: «A los jóvenes les pido responsabilidad»

20.13

Casado asegura que el PP apoyará «la convalidación de este decreto ley, pero esperamos que haya más medidas», pero solicita al Gobierno que puedan ejercer el control parlamentario.

20.12

Casado: «Pedro Sánchez ha solicitado que los Presupuestos se comiencen a negociar. No parece la vía, tardaría tres meses en tramitarse. Parece una solución oportunista»

20.20

Casado: «Las medidas de hoy son como tiritas para la hemorragia»

20.09

El líder del PP, Pablo Casado, comparece en rueda de prensa, donde critica las «insuficientes» medidas tomadas recientemente por el Ejecutivo para contener el coronavirus: «Está reaccionando muy tarde»

20.08

La presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, ha anunciado este jueves por la tarde que los colegios de Baleares se cerrarán a partir del próximo lunes. La suspensión de las clases será por dos semanas, informa Josep Maria Aguiló .

20.03

La Comunidad de Madrid está intentando buscar fórmulas para poder fabricar mascarillas y trajes de protección. El consejero vuelve a reiterar, antes de finalizar la rueda de prensa, que es necesario que el Ministerio envíe más medios materiales a los hospitales de Madrid.

20.01

Ruiz Escudero no descarta tener que recurrir, en algún momento, a la ayuda del Ejército si fuera necesario para paliar la pandemia por coronavirus.

20.00

El consejero de Sanidad de Madrid enumera los cinco recursos que establece la nueva estrategia sanitaria: «UCIs, hospitalización, residencias medicalizadas, hoteles medicalizados y domicilios».

19.56

Ruiz Escudero indica que habrá un mando único para la sanidad pública y privada en Madrid en esta crisis del coronavirus.

19.55

Ruiz Escudero, sobre el cierre de Madrid por el coronavirus, sostiene que esa decisión la debe tomar el Gobierno desde Moncloa, no el Ejecutivo regional.

19.54

El consejero de Sanidad madrileño desglosa el estado de los afectados: 154 pacientes están en la UCI.

19.53

El presidente Emiliano Garcia Page acaba de anunciar que mañana viernes se suspenden, con carácter indefinido, las actividades lectivas en todos los centros educativos de Castilla-La Mancha. A partir del lunes el profesorado no tendrá que asistir a los centros educativos.

19.52

El consejero sostiene que el comportamiento de la epidemia es diferente en España que en China: allí el 80% de las personas tenía síntomas leves, y solo el 15 necesitaba cuidados críticos. Aquí, el 60% son leves, el 30% requieren hospitalización y el 10 % cuidados críticos.

19.51

Madrid, como anuncia el consejero, trabaja para cerrar de manera preventiva las discotecas, que pueden actuar como un foco de contagio.

19.50

El consejero de Sanidad explica que las personas con síntomas leves se tratarán en casa y los ancianos en las residencias.

19.49

Ruiz Escudero: «Lanzo un SOS al ministerio de Sanidad porque no nos están llegando medios»

19.48

El consejero subraya que se ha planteado un refuerzo de 1.700 profesionales para los 102 hospitales de la Comunidad de Madrid.

19.47

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, presenta el nuevo plan de la región para combatir el coronavirus. Afirma que ya se han atendido más de 30.000 llamadas al teléfono de atención habilitado.

19.35

El Gobierno aragonés decidió este jueves suspender toda actividad educativa presencial en la región desde el lunes 16 de marzo, para tratar de frenar el avance del coronavirus, cuyos contagios se han acelerado en esta región en las últimas horas, en particular en Zaragoza capital, que concentra la mayor parte de los casos detectados hasta el momento. La medida ha sido anunciada por el presidente regional, Javier Lambán , poco después de saberse que se han detectado casos de coronavirus en un céntrico colegio de la capital aragonesa. La suspensión total de la actividad educativa se prolongará durante un plazo inicial de 15 días. Dentro de dos semanas se decidirá si se prorroga la suspensión o se reanudan las clases. Informa Roberto Pérez .

19.32

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró en su reporte de este miércoles que en América Latina se han detectado al menos 1.192 casos y más de 30 muertes. Explicó además que la mayor cantidad de casos en las Américas los tiene Estados Unidos, donde está presente en casi todo el país. Washington es la ciudad que más contagios ha reportado: 29 de momento. La OPS informó también sobre los fallecimientos en América Latina: Argentina (1), Canadá (1) y Panamá (1). Por su parte, las autoridades de Honduras confirmaron ayer los dos primeros enfermos. Informa, Gabriela Ponte .

19.22

El Gobierno prohíbe la entrada de buques de pasaje procedentes de Italia y cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. La medida, que tendrá carácter temporal, entrará en vigor desde las 00:00 horas del 13 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas del 26 de marzo de 2020. No obstante, en el caso de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto, hasta las 00 horas del día 15 de marzo de 2020, se permitirá la entrada en puertos españoles con el único fin de permitir el desembarco de los ciudadanos que lo deseen, que no podrán volver a embarcar

19.18

El Gobierno marroquí ha suspendido hasta nueva orden los vuelos hacia España o los procedentes del país vecino, así como el tráfico marítimo, una medida tomada "en concertación con las autoridades españolas", según un comunicado emitido en la agencia oficial MAP.

19.10

Nicolás Maduro ha ordenado la suspensión de vuelos provenientes de Europa y Colombia por un mes, como parte del protocolo para evitar que el coronavirus entre a Venezuela. La medida comenzará a partir del próximo 15 de marzo. Argentina y Bolivia también han decidido suspender los vuelos provenientes y que se dirigen a Europa para lo que queda de marzo.

18.54

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su mujer, Sophie Grégoire Trudeau, se han puesto en aislamiento voluntario este jueves después de que ella presentara síntomas del coronavirus, aunque aún están esperando los resultados de la prueba diagnóstica. «Habiendo regresado recientemente de un compromiso en Londres, Reino Unido, la mujer del primer ministro empezó a mostrar síntomas similares a los de la gripe, incluyendo un poco de fiebre la pasada noche», ha anunciado la oficina de Trudeau en un comunicado, recogido por Ep. La mujer de Trudeau se ha puesto en aislamiento voluntario a la espera de conocer los resultados del test del coronavirus, si bien el Gobierno ha subrayado que sus síntomas se han reducido.

18.44

La campaña de las primarias demócratas en Estados Unidos se están viendo afectadas por la crisis del coronavirus. Tras la suspensión de actos preelectorales en los últimos días, el Comité Nacional Demócrata ha anunciado el traslado del próximo debate entre Joe Biden y Bernie Sanders , previsto para este domingo, de Phoenix (Arizona) a la capital del país, Washington, por la preocupación por el coronavirus. Un portavoz del Comité, Xochitl Hinojosa, indicó que tendrá lugar en los estudios de la CNN sin público ni un grupo de periodistas. Además, uno de los presentadores, Jorge Ramos, será reemplazado por haber estado en contacto con alguien que a su vez tuvo contacto con una persona que dio positivo en el test del virus. Informa Manuel Trillo .

18.34

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, cancela su viaje a EE.UU. para preparar la visita de Estado de los Reyes.

18.30

En total, hasta la fecha se contabilizan 1.016 fallecidos, 289 más que la víspera, mientras que el número de casos asciende a 15.113, según los datos desvelados por el comisionado extraordinario para el coronavirus, Angelo Borrelli, y recogidos por Efe. Actualmente hay 12.839 casos positivos, 2.249 más que el miércoles, mientras que el número de pacientes que ha superado el Covid-19 asciende a 1.258.

El número de muertos por el nuevo coronavirus en Italia ha superado este jueves el millar, mientras que los casos ya han superado igualmente los 15.000, informa Efe.

18.28

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para adaptar el límite mínimo de 175 días lectivos anuales a, como señala el Ministerio de Educación en un comunicado, «las necesidades derivadas de las medidas de contención sanitaria que se adopten».

18.18

Nuevo balance de Sanidad: 3.004 contagiados, 84 fallecidos y 189 personas dadas de alta.

18.05

Boris Johnson afirma en una comparecencia que cerrar los colegios es contraproducente.

18.04

El Ibex 35, el selectivo de la Bolsa española, se ha desplomado hoy un 14,06 %, el mayor descenso desde que existe este índice, a pesar de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) para hacer frente al impacto económico derivado de la expansión del coronavirus.

17.59

«Ordenado el cierre de todos los centros educativos en Navarra, desde escuelas infantiles y guarderías hasta universidades, durante al menos dos semanas, a partir de este lunes y recomendado desde mañana viernes», ha informado en un comunicado.

17.35

Como consecuencia de la suspensión de la actividad educativa para evitar la propagación del coronavirus, tres de las seis universidades públicas madrileñas -la Complutense, la Autónoma y la Carlos III- han prorrogado quince días más el calendario académico, con lo que los exámenes de la convocatoria extraordinaria se alargarán hasta julio.

17.27

El Departamento de Salud de la Generalitat ha confirmado este jueves 135 casos nuevos de coronavirus SARS-CoV-2, lo que eleva a 316 las personas contagiadas diagnosticadas en Cataluña, donde han fallecido seis personas desde el inicio de esta epidemia, mientras que 25 están en estado grave

17.24

La cofradía de los Afligidos de Cádiz ya ha decidido que no realizará su salida procesional en el próiximo Jueves Santo de la Semana Santa de Cádiz, informa La Voz de Cádiz .

17.22

Un colegio de Zaragoza ha sido cerrado tras detectarse varios casos de coronavirus en este centro educativo. Se trata del colegio concertado Compañía de María, situado en pleno centro de la capital aragonesa, en las confluencias de las calles Bilbao y Canfranc, a escasos metros de la emblemática Puerta del Carmen y del Paseo de la Independendencia. El colegio cuenta con un millar de alumnos y un centenar de profesores. Es el primer centro educativo de Aragón en el que se detectan infecciones de coronavirus. En esta región se han disparado los casos de Covid-19 en las últimas horas, concentrados en su mayor parte en Zaragoza capital, donde preocupa también la alta tasa de mortalidad que está provocando el Covid-19, de más del 10%. Lea la noticia completa .

17.17

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ve "probable" que otros países europeos lleguen "en pocas semanas o incluso días" a tener una situación similar a la observada en Italia o en China por la pandemia de coronavirus. Reclaman que las medidas de distanciamiento social deben aplicarse "con prontitud", estiman fundamental que la población sea "consciente de la gravedad" del Covid-19 y recuerdan que la prevención y el control del coronavirus en hospitales y centros de atención a largo plazo es una prioridad inmediata para "frenar la demanda de atención sanitaria especializada, como las camas de la UCI".

17.12

El Gobierno asturiano decretará esta tarde el cierre de todos los centros educativos de la región atendiendo a la recomendación del Ejecutivo central, que va a flexibilizar la normativa en cuanto a los requerimientos de presencia física mínima durante el curso escolar ante la crisis del coronavirus.

17.09

Los exámenes para sacarse el carné de conducir se suspenderán a partir de este viernes 13 de marzo "hasta nuevo aviso" en la Comunidad de Madrid, La Rioja y en la provincia de Álava, regiones en las que se concnetra la mayor parte de contagiados por coronavirus. Según informa la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), la propia entidad fue la que solicitó este miércoles al propio director general de Tráfico, Pere Navarro, la cancelación de los exámenes, tanto teóricos como prácticos, en estas tres regiones, y Tráfico ha decidido aplazarlos, según ha confirmado más tarde la propia DGT.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a las comunidades autónomas que cierren temporalmente todos sus centros educativos para contener la propagación del coronavirus. Hasta hoy, las comunidades de Madrid, La Rioja, Euskadi, Galicia, Cataluña, Murcia, Canarias y Navarra han decidido suspender la actividad lectiva como medida preventiva. "La recomendación de cerrar los centros educativos del país es algo que pedimos a los gobierno autonómicos", ha afirmado Sánchez este jueves durante su comparecencia telemática en Moncloa tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario ante la crisis que ha provocado el coronavirus en España, donde hay casi 3.000 contagios y se han producido 84 fallecimientos.

17:01

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha expuesto este jueves de que para las medidas preventivas del coronavirus Covid-19, que contabiliza diez casos de contagio en la provincia, el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas" con relación a la Semana Santa. Recordando que dicha celebración no comienza hasta el 5 de abril, Espadas ha señalado que las decisiones serán tomadas conforme al "ritmo" que corresponde y ha recordado que "si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán en consecuencia.

16:58

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido suspender desde este viernes toda la actividad docente de la región, incluida la universitaria, como medida de prevención ante el coronavirus, según han informado a Efe fuentes del Gobierno regional. Estas mismas fuentes han subrayado que esta decisión se ha tomado tras escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno central. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ofrecerá más detalles de esta decisión en una rueda de prensa convocada a las 18.30 horas.

16.49

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró este jueves qu eno se cerrarán por el momento los colegios de Castilla-La Mancha, pero pidió una posición “de prudencia y responsabilidad”. “Me importa más que en los colegios se lave las manos tres o cuatro veces al día a los alumnos a que se les deje sueltos en las calles, los parques o los centros comerciales porque tan de riesgo es que juegen en un parque a jugar en un recreo”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo castellano-manchego.

16.41

La Feria del Libro de Madrid cambia su fecha de celebración del 29 de mayo al 14 de junio al próximo mes de octubre, en concreto del 2 al 18, para "prevenir y contener la epidemia causada por el virus COVID-19", según ha informado este jueves la comisión organizadora del evento. En declaraciones a Efe, el director de la Feria del Libro, Manuel Gil, ha reconocido que aplazar esta cita ha sido doloroso pero ha asegurado que había que tomarla por responsabilidad y por prudencia.

16:33

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido apoyo a todos los partidos políticos para poder aprobar unos Presupuestos Generales del Estado de 2020 que son "apremiantes" ante la emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus. En la comparecencia de Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado este jueves un primer paquete de medidas económicas para frenar el impacto negativo del COVID-19, el presidente ha urgido a que salgan adelante unas nuevas cuentas públicas.

16.31

El Gobierno ha aconsejado a las personas mayores o con enfermedades crónicas que permanezcan en sus domicilios o residencias como medida preventiva frente al coronavirus y que todo aquel que tenga síntomas evite salir a la calle. Lo ha asegurado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado nuevas medidas sanitarias y económicas ante la progresión del COVID-19.

16.30

Renfe permitirá desde este próximo lunes, 16 de marzo, que los viajeros cambien para otra fecha o anulen sin coste alguno los billetes de tren que tengan adquiridos, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una de las iniciativas incluidas en el paquete de medidas económicas aprobadas por la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este jueves para contribuir a atajar el impacto de la expansión del coronavirus.

16.27

El presidente de Gobierno asegura que "no sobra ninguna sugerencia ni apoyo" para afrontar esta epidemia de coronavirus. "Mi más profundo recocimiento por la responsabilidad con la que las comunidades autónomas y los ciudadanos están afrontando esta crisis». «Todos están respondiendo con pleno espíritu de cooperación. Agradezco al personal sanitario que se está dejando la piel en atender y ofrecer consuelo a los pacientes».

16.21

El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves ha aprobado flexibilizar las normas de asignación de franjas horarias en aeropuertos ('slots') para que las aerolíneas puedan flexibilizar sus operaciones ante la crisis del coronavirus. Además, el Ejecutivo va a destinar 400 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar a las empresas del sector turístico, según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda posterior al consejo de ministros.

16.19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves "responsabilidad y disciplina social" ante una emergencia sanitaria como la del coronavirus cuya propagación, ha admitido, es "demasiado veloz". Así lo ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario, en la que ha destacado la excelente coordinación con las comunidades autónomas y con el resto de administraciones para abordar esta crisis sanitaria.

16.15

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que se concederán aplazamientos de deudas tributarias con la administración a las pymes afectadas por el coronavirus durante seis meses sin intereses. En una comparecencia tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez ha explicado que esta medida, recogida en un real decreto-ley, permitirá inyectar 14.000 millones de euros en la economía.

16.11

Sánchez también anunció que se destinarán 25 millones de euros a las comunidades autómas para reforzar los servicios sociales de atención a los menores de edad en situación de vulnerabilidad. En materia educativa, el presidente de Gobierno anunció la flexibilización del desarrollo del curso escolar para que se puedan realizar actividades no presenciales adecuadas.

16.10

Sánchez anuncia nuevas medidas en un decreto ley para garantizar la protección del personal sanitario y el suministro de materiales. «Vamos a tranferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para la atención sanitaria», aseguró. Será un adelanto a cuenta de la financiación de las Comunidades Autónomas. También se va movilizar 1.000 millones de euros que irán destinadoa a la atención de prioridades sanitarias. Además se va a garantizar los suministros de medicamentos y materiales a precios asequibles.

16.00

El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, asegura que nos enfrentamos a "una epidemia global" que necesita medidas extraodinarias. Recuerda que la cuarentena será considerada baja laboral y se hará compra centralizada de suministros. Para contener el virus se ha suspendido los viajes del Imserso, se han cancelado vuelos entre Italia y España.

15.40

La Junta de Castilla y León ha trasladado al Gobierno y a la Conferencia Episcopal la «recomendación de suspender» la celebración de la Semana Santa ante la evolución de la epidemia de coronavirus en España. El vicepresidente de la Junta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, ya había avanzado ayer que dada la situación era probable que se llegara a tomar la decisión de cancelar la Semana Santa, de igual manera que se había procedido con otros eventos masivos como las Fallas de Valencia.

15.36

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves que se van a "limitar" las comparecencias ante los medios de comunicación como medida preventiva contra el coronavirus, pandemia que, según los últimos datos, suma en la Comunidad de Madrid 38 fallecidos y 1.388 casos positivos.

15.34

El Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento e inflación para la zona euro en los próximos años para incorporar el impacto del coronavirus sobre la actividad del bloque del euro, aunque la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, ha reconocido durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la entidad que estos pronósticos han quedado obsoletos por la rápida propagación de la enfermedad, que se ha convertido en pandemia.

15.31

El Ministerio de Defensa ha decidido aplazar todos los actos de jura de bandera previstos para las próximas semanas como medida de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, según han asegurado a Europa Press fuentes militares. Con esta medida, el Departamento dirigido por Margarita Robles pretende evitar el riesgo que puede suponer la congregación de cientos de personas para los actos de jura de bandera, además de los desplazamientos de personal civil y militar que conllevan.

15.19

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien está al frente de la coordinación de la respuesta frente al coronavirus en el país, ha reclamado este jueves a todos los ciudadanos que regresen desde Europa a que se pongan en cuarentena. "Vamos a monitorizar a todos los estadounidenses que regresan y les vamos a solicitar que voluntariamente se pongan en cuarentena durante 14 días", ha explicado en declaraciones a la cadena ABC News, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la víspera la prohibición de entrada al país de los extranjeros que hayan visitado recientemente la Europa continental.

15.12

La Universidad de Salamanca (Usal) ha decidido suspender, de "manera provisional", todas las actividades lectivas de al entidad académica "hasta que las autoridades sanitarias se pronuncien", según se ha informado a la comunidad universitaria en un comunicado. Así lo ha comunicado la Universidad de Salamanca mediante un escrito, de un único párrafo, remitido a los medios, firmado por el rector y notificado a las 14,30 horas

15.00

«Estamos ante una situación extraordinaria». Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha pedido «comprensión» y «solidaridad» a los ciudadanos, para que «juntos» afronten la pandemia por el coronavirus. Está previsto que esta tarde a las 19.00 horas se celebre un Consejo Ejecutivo extraordinario para poner en marcha nuevas medidas para luchar contra el virus. Esta mañana, ya se ha dado la orden de que mañana cierren las guarderías, colegios, institutos y universidades y lo hagan durante 15 días. Y en materia económica se fomentará el teletrabajo y se abrirá una línea de ayudas de hasta 1.000 millones para las empresas. Informa Daniel Tercero .

14.58

El Banco Central Europeo (BCE) decidió hoy bajar las exigencias de capital para los bancos de la zona del euro y les permitirá que operen temporalmente por debajo de sus actuales requerimientos de capital. El BCE informó de que va a permitir a los bancos usar las reservas de liquidez para afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus. Informa Efe.

Wall Street abrió la sesión de este jueves con sus tres indicadores hundiéndose un 7%, por lo que tuvieron que paralizarse las operaciones 15 minuto s, en una reacción de pánico por la prohibición de viajes de Europa a Estados Unidos durante un mes ordenada por el presidente Donald Trump mes tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar pandemia el brote de coronavirus. Minutos después de la apertura en la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 cayó un 7% y activó un mecanismo de protección contra la volatilidad por el que se mantendrán suspendidas las negociaciones 15 minutos. El Dow Jones llegó a bajar un 7,20 % y el Nasdaq un 7,03 %. Informa Efe.

14.48

El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA), Jesús Cimarro, ha señalado en declaraciones a Europa Press que los teatros están ya en «una situación dramática» ante el cierre de numerosos centros debido a la pandemia del coronavirus. «Es una situación dramática, con cierres y suspensiones de programaciones y giras incluso en ciudades donde en principio no hay alarma. En algunos teatros ya se están empezando a hacer ERTES y va a haber mucha gente en desempleo», ha alertado Cimarro.

14.39

El Gobierno de Finlandia ha ordenado la cancelación de cualquier acto con más de 500 personas y ha instado a los organizadores de otros con menor afluencia a considerar también la suspensión para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La primera ministra, Sanna Marin, ha recomendado el trabajo a distancia en la medida de lo posible, así como extremar la precaución en los contactos con grupos de riesgo como ancianos, según la cadena pública Yle.

14.37

La Junta de Castilla y León pide oficialmente a la Conferencia Episcopal y al Gobierno que se suspenda la Semana Santa.

14.35

La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a los taxistas de la importancia de la limpieza de los coches debido al Coronavirus. Las recomendaciones, auspiciadas por la Federación Española del Taxi, incluyen desinfectar los vehículos al menos una vez al día y desinfectar con frecuencia las partes de contacto frecuente como las manillas de puertas, apoyabrazos, cinturones y anclajes.

14.29

El presidente colombiano, Iván Duque, declaró este jueves la «emergencia sanitaria» en el país por la pandemia del coronavirus y anunció que se cancelan todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas. «Frente a la declaratoria de pandemia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) debemos tener claro que se deben tomar medidas adicionales», manifestó el presidente de Colombia, país que ha confirmado hasta el momento nueve casos de Covid-19.

14.25

Batet anuncia el pleno del Congreso para el 24 de marzo con voto telemático. La semana que viene, dice, se celebrará una Junta de portavoces telemática y se evaluarán las formas para establecer, entre otras cosas, reuniones por videoconferencia.

14.15

Seis comunidades autónomas, Madrid, Murcia, País Vasco, La Rioja, Galicia y Cataluña, han decidido cerrar los centros educativos de todas las etapas por la crisis del coronavirus que se vive en España. Cataluña, Galicia y Murcia han sido las últimas en sumarse a una lista que comenzó esta semana en La Rioja y en el País Vasco para continuar por la comunidad madrileña.

14.07

El Ayuntamiento de Madrid ha dado instrucciones a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios para no celebrar velatorios de personas que hayan fallecido por coronavirus o tuvieran síntomas de enfermedades respiratorias. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha informado de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que además ha señalado que las bodas civiles que ofician concejales del Ayuntamiento se celebrarán a puerta cerrada mientras dure la pandemia, sólo con la presencia de los contrayentes y los testigos.

14.05

Varios vehículos pertenecientes al personal sanitario del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) han sido vandalizados esta madrugada, según ha podido saber ABC . Los hechos, de los que se desconoce la autoría, han ocurrido esta noche. Las lunas y los interiores de cuatro vehículos han sido destrozados sin que los propietarios hayan echado en falta ningún enser, lo que descartaría el robo. Todos los coches, salvo uno, pertenecen al personal del hospital, que se encuentra trabajando a destajo debido a la crisis del coronavirus.

14.00

La crisis a raíz de la pandemia del coronavirus ya supera incluso nuestra barrera atmosférica: el espacio también va a sufrir las consecuencias del nuevo virus importado desde China. La Agencia Espacial Europea (ESA) junto con la agencia espacial rusa Roscosmos han anunciado este jueves que retrasan dos años la misión ExoMars, que buscará restos de vida pasada en Marte y que desde hoy tiene entre agosto y octubre de 2022 como nueva fecha de lanzamiento. «Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por los inspectores generales de Europa y Rusia, los expertos de ExoMars han concluido que hace falta más tiempo para efectuar los ensayos necesarios y garantizar que todos los componentes de la nave estén listos para su aventura en Marte», han detallado en un comunicado. Léelo aquí .

13.57

El Parlamento de Cataluña prepara su cierre temporal como consecuencia del coronavirus. La Comisión de Acción Exterior, prevista para esta tarde, ha quedado suspendida. Y la Mesa parlamentaria tiene prevista una reunión mañana por la mañana para acordar las medidas a adoptar, con el cierre como la opción más probable. Hoy, la Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado el dictamen de los presupuestos para 2020, paso previo para su aprobación en el pleno. En relación a este punto, la CUP ha pedido que las cuentas se retiren porque las consecuencias de la pandemia se desconocen. Informa Daniel Tercero .

13.47

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha urgido este jueves a los madrileños a que realicen únicamente «actividades imprescindibles» y a «extremar las precauciones» ante el avance del coronavirus en la capital, ya convertido en pandemia. «Vienen días, semanas muy difíciles y muy complicadas, son momentos de incertidumbre para todos los que vivimos en esta ciudad y apelamos a la responsabilidad individual de todos los que vivimos en la ciudad de Madrid», ha apuntado el regidor en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de la ciudad.

13.42

ÚLTIMA HORA: La Generalitat de Cataluña cierra la guarderías, colegios, institutos y universidades mañana.

13.41

El Sindicato de Estudiantes ha pedido al Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigio por Isabel Celaá la suspensión de los exámenes de Selectividad de este año, previstos para junio en todas las comunidades autónomas, y propone que, de forma excepcional, la nota media de Bachillerato sea la nota de corte para acceder a la universidad el próximo curso.

13.37

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torr a, ha anunciado que el gobierno catalán adopta «un primer paquete» de medidas económicas «para mitigar los efectos negativos» de la pandemia del coronavirus. Torra ha detallado que la primera medida es abrir «una línea de crédito de 1.000 millones de euros para mejorar la liquidez de las empresas», que se formalizará a través de entidades financieras con el aval del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

13.32

En la comarca catalana del Anoia, donde este miércoles por la tarde se confirmó un brote de coronavirus con el epicentro en Igualada y especial incidencia en su hospital , los responsables locales de la zona se ha producido un «empeoramiento de la situación«. El, foco que ayer contaba con 20 positivos y 250 confinados por prevención, ya ha suma 49 afectados (33 de ellos profesionales sanitarios). El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha exigido al Govern durante su comparecencia pública «que mande inmediatamente un refuerzo para las plantillas del hospital, que está exhausta». «Es necesario, es imprescindible», ha clamado el responsable municipal, que también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona, «ya que no habrá ningún problema de suministro», y ha pedido la máxima prevención personal. Léelo aquí .

13.31

Una mujer de Cabra, tercer caso positivo en Córdoba. Léelo aquí .

13.26

La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido este jueves suspender quince días la actividad parlamentaria por la crisis del coronavirus, después de que en 48 horas hayan dado positivo una ministra del Gobierno (Irene Montero, de Unidas Podemos), un miembro de la Mesa de la Cámara (la vicepresidenta Ana Pastor, del PP) y dos diputados de Vox. Esos positivos han obligado a seguir protocolos de cuarentena, y de hecho el grupo parlamentario de Vox, el tercero en número de diputado, ha dejado de acudir al Congreso y varios miembros del Gobierno se han quedado en sus domicilios y van a participar a distancia en el Consejo de Ministros. En ese contexto, el Congreso ha decidido parar su actividad dos semanas y sólo prevé celebrar un Pleno el 24 de marzo pero sólo para votar unos decretos leyes pendientes cuya tramitación iba a caducar.

13.24

Un joven tailandés, de 26 años, que ingresó el lunes en un hospital de Zimbabue para realizarse las pruebas del coronavirus se escapó del centro de salud con la ayuda de su familia. Luego fue visto comprando medicamentos en una farmacia, lo que hizo saltar las alarmas y la policía se movilizó para iniciar su búsqueda. El paciente volvió de manera voluntaria al Hospital de Enfermedades Infecciosas Wilkins en la capital, Harare, al día siguiente y dio negativo. Se desconocen los motivos de la fuga, el responsable del departamento de salud de Harare vaticinó que quizá le entró el pánico ante un posible contagio del Covid-19. No hay casos registrados en Zimbabue; en la vecina Sudáfrica ya hay 17 casos confirmados, uno de los pacientes de la provincia de Gauteng se encuentra en estado crítico. Informa Alba Amorós .

13.20

Una mujer de 84 años de Albacete es la primera fallecida en Castilla-La Mancha a causa del coronavirus, que deja ya a 115 afectados en la Comunidad Autónoma, lo que supone un aumento de 44 casos con respecto a la jornada de este miércoles.

13.17

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el miércoles una cuarentena nacional de 21 días a pesar de que el país todavía no ha confirmado ningún caso de coronavirus. Como manera preventiva, Bukele aprobó la medida pocas horas después de que la Organización Mundial de la Salud calificó a la crisis provocada por el Covid-19 como una pandemia. Los casos más cercanos a El Salvador dos infectados por coronavirus en Honduras, ocho en México y trece en Costa Rica. La cuarentena prohíbe a ciudadanos extranjeros entrar en el país centroamericano. Informa Adrián Espallargas.

13.16

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado además del cierre de centros educativos, que las concentraciones en espacios cerrados se limitarán a 50 personas.

13.10

Los casos de contagio en España se elevan a 2.968, según los últimos datos de Sanidad. El número de fallecidos sube a 84, y el de altas a 189.

13.09

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está en aislamiento preventivo por coronavirus, así como otros cinco miembros de su gobierno, aunque todos siguen ejerciendo sus responsabilidades y hoy mismo han mantenido la comisión de gobierno por primera vez por vía telemática.

13.02

Murcia también cerrará los centros educativos, según ha explicado la directora general de Centros.

12.57

La UEFA suspende la Champions y la Europa League por el coronavirus. Léelo aquí .

12.55

Zarzuela anuncia que se han realizado las pruebas de coronavirus a los Reyes. Ahora están a la espera de los resultados.

12.52

La Xunta de Galicia también ha decidido suspender las clases.

12.51

El Cabildo Catedral de Córdoba ha emitido hoy, 12 de marzo, un comunicado en el que informa de la toma de medidas ante la crisis sanitaria que vive España por el coronavirus. La más destacada es que reducirá el aforo de visita a la Mezquita-Catedral a un máximo de 1.000 personas simultáneamente. Estamos hablando del principal monumento de Córdoba. El año pasado, volvió a batir récord y superó los dos millones de visitas. Léelo aquí .

12.45

Irlanda cierra guarderías, colegios y universidades hasta el 29 de marzo por el coronavirus.

12.41

En Italia se cancelan hasta los más antiguos ritos , pero permanece el que para muchas personas con ansia de cultura y de información constituye también un rito: Ir a un quiosco para comprar el periódico. Seguramente nada será igual en Italia después de esta epidemia del coronavirus. El país está cambiando radicaLmente para habituarse a la rigurosa normativa que impone el gobierno. Italia ha cancelado incluso el que seguramente es el rito más antiguo de la humanidad: El despedir a los propios seres queridos. La mayor parte de los que se están yendo al otro mundo son personas ancianas . Hasta el día 11 de marzo los fallecidos en Italia por el coronavirus fueron 827 . Pero no son un simple número. También en cada una de ellas y a su alrededor hay un mundo de afectos y dejan un enorme vacío en sus familias. Se marcharon sin un funeral y sin la presencia de amigos y familiares, salvo uno o dos allegados, por las disposiciones de aislamiento decretadas por el gobierno. Léelo aquí .

12.32

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha decidido que todos los funcionarios públicos permanezcan en sus casa desde mañana, salvo los de los servicios esenciales.

12.31

El Gobierno del Principado ha decidido cerrar a partir de mañana todos los centros educativos no universitarios del concejo de Oviedo durante catorce días revisables como medida preventiva ante la epidemia de coronavirus, que ya ha dejado en Asturias 46 contagiados y un fallecido . El consejero de Salud, Pablo Fernández, quien ha dicho que el Ejecutivo no descarta nuevas medidas en función de la evolución de la epidemia, ha explicado que la decisión se toma tras la detección del foco en el Colegio Fundación Masaveu de Oviedo, con 29 casos, y su extensión a otros centros.

12.16

El Gobierno vasco ha ordenado el cierre de todos los colegios de la comunidad, siguiendo la línea de Madrid y la Rioja. En Cataluña ya son 17.000 alumnos los que se han quedado sin clase desde el lunes. Son 44 centros educativos en total. De los centros cerrados, 39 pertenecen a la zona de Igualada y pueblos cercanos.

12.13

La Consejería de Sanidad madrileña ha comunicado hoy a los sindicatos la suspensión de permisos y licencias de vacaciones al personal sanitario por el avance de la epidemia de coronavirus, y autoriza a los centros a flexibilizar las jornadas laborales según las necesidades. Estas instrucciones, de aplicación desde este jueves, se enviarán a todos los centros sanitarios y estarán sujetas a modificación en función de la evolución de la epidemia, han dicho fuentes de UGT tras la reunión extraordinaria de la mesa sectorial de Sanidad celebrada hoy.

12.11

La Liga española, en la Primera y la Segunda división, ha sido suspendida al menos las dos próximas jornada s, informa la patronal de los clubes en un comunicado. «Ante las circunstancias conocidas esta mañana, referidas a la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, LaLiga considera que se dan ya las circunstancias para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el COVID- 19. En consecuencia, de acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, acuerda la suspensión, al menos, de las dos próximas jornadas. Lea más aquí.

11.56

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas 7 muertos y 364 contagiados confirmados más por coronavirus, lo que eleva las cifras a 38 fallecidos -todos con patologías previas- y 1.388 casos positivos, según los últimos datos proporcionados por el Gobierno regional. La Consejería de Sanidad ha aumentado a 10 el número de laboratorios para realizar las pruebas de coronavirus -a los ocho actuales se suman ahora la Fundación Alcorcón y el Hospital de La Princesa-, y han aumentado a 1.724 los contratos de refuerzo de personal (1.017 contratos por coronavirus que se unen a los 707 contratos prorrogados del Plan de Invierno).

11.52

La senadora por Orense del PP, Carmen Leyte , positivo por coronavirus. Estaba pendiente de confirmación por parte del centro de nacional de microbiología de Majadahonda, y la recibió anoche. Según fuentes del PP gallego, la senadora desconoce cuál pudo ser el foco de contagio.

11.38

Ciudadanos ofrece su apoyo a Sánchez para tramitar unos PGE de emergencia de forma urgente.

11.34

Metro aplica medidas especiales de limpieza desde el pasado domingo. Se han comenzado a usar soluciones desinfectantes, prestando especial atención a todas las superficies con las que viajeros y trabajadores puedan entrar en contacto.

11.28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá. Será una rueda de prensa telemática.

11.24

La Consejería de Salud del Gobierno balear ha informado este jueves de que una mujer con patología crónica que había dado positivo por SARS-CoV-2 ha fallecido esta noche en el Hospital de Son Espases de Palma, donde se encontraba ingresada. La Consejería de Salud ampliará la información en la rueda de prensa posterior a la reunión con los agentes económicos y sociales, que se celebrará hoy en la sede del Ejecutivo autonómico. Los análisis han confirmado también otros cuatro positivos por SARS-CoV-2 en Mallorca, informa Josep Maria Aguiló .

11.21

Tras el positivo de Irene Montero, se aplaza la comparecencia del ministro de Sanidad en la Comisión del Congreso.

11.18

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha informado este jueves de que en la Comunitat Valenciana hay un total de 92 personas afectadas por coronavirus , de las que 22 están hospitalizadas, otras 40 se recuperan en sus casas con un buen estado general y otros 30 son mayores de la residencia de Torrent (Valencia) en la que se detectó un brote. En su comparecencia en Les Corts para informar sobre el impacto de la pandemia , el «president» ha explicado que hay 67 casos positivos en la provincia de Valencia, 22 en Alicante y tres en Castellón. A todos esos casos activos hay que sumar el del hombre ya recuperado en Castellón y el fallecido en Valencia.

11.16

Tras el positivo de Irene Montero, a lo largo de esta mañana se le hará la prueba de la enfermedad al resto de miembros del Ejecutivo.

11.03

Irene Montero ha dado positivo por coronavirus. Pablo Iglesias está en cuarentena.

10.48

La presidenta electa de Ciudadanos, Inés Arrimadas , dará una rueda de prensa este jueves en la que los periodistas podrán plantear sus preguntas por Whatsapp a través de su equipo de prensa. Las declaraciones de Arrimadas se ofrecerán en directo a través de la página web, de modo que, tal y como señalaron desde la formación, «las normas de contención ante el coronavirus sean, en la medida de lo posible, compatibles con el derecho de los periodistas a informar y, por tanto, también a preguntar».

10.47

El Sindicato de Enfermería Satse ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que implemente medidas para una mayor protección frente al coronavirus de las profesionales sanitarias embarazadas, tras el primer positivo en Andalucía de una gestante, enfermera de un centro de salud de Málaga. En un comunicado, la organización sindical ha señalado que los profesionales de enfermería están en «primera línea» de atención tanto en hospitales como en primaria, donde se encargan de la recogida de muestras y, por consiguiente, «se encuentran muy expuestos al contagio».

10.31

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir , cifró este jueves en 2.800 los visitantes que acudieron ayer al museo y los comparó con los «alrededor de ocho mil» que s uelen registrar diariamente en esta temporada . Hoy amanece cerrado para prevenir la expansión del nuevo coronavirus en Madrid. «Empezamos el año con cifras récord; sin embargo, desde el 1 de febrero empezó a flojear y las pasadas semanas pasamos de los ocho mil que tenemos por estas fechas a los cuatro mil», explicó Falomir en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Servimedia.

10.30

Kazajistán anunció este jueves la cancelación de la duodécima Conferencia Ministerial (MC12) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que debía celebrarse en la capital de este país centroasiático entre los días 8 y 11 de junio próximo, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

10.23

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje Españolas (Fetave) y la Asociación de Líneas Aéreas (Ala) han pedido al Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe hoy las medidas anunciadas ayer por el presidente , Pedro Sánchez, para ayudar al sector ante la grave situación que ya se le está planteando por la crisis del coronavirus.

10.21

La Comunidad de Madrid ha anunciado el cierre al menos durante quince días de sus 84 centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad intelectual y el servicio de atención temprana, atendiendo a las recomendaciones de Sanidad ante la epidemia de coronavirus. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería madrileña de Sanidad ha informado este jueves de que esta medida afecta a 12.658 plazas de discapacidad intelectual , a las 716 de enfermedad mental y las 1641 plazas de discapacidad física.

10.19

La ciudad de Nueva York cancelará por primera vez en sus 258 años de historia el desfile de San Patricio , previsto para la próxima semana, ante la propagación del coronavirus en la región. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo al respecto que «estamos esperando confirmación», lo que así hicieron posteriormente medios locales, que apuntan a que hoy se producirá la desconvocatoria oficial del emblemático desfile. Informa Efe.

10.16

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha recordado que decretar el cierre de la región no es competencia autonómica, por lo que no han sopesado dicha decisión, y se ha puesto a disposición del Gobierno central. «Haremos todo lo que el Ministerio de Sanidad nos diga, lo que el Gobierno de España nos vaya pidiendo. Si ellos finalmente deciden hacerlo que nos comuniquen cómo se cierra Madrid y nos pondremos nosotros en marcha a cooperar en todo lo que podamos», ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

10.12

La dirección de la Semana Internacional de Cine de Santander (SICS) ha decidido atrasar esta IV edición al mes de septiembre , como medida responsable y preventiva ante la creciente crisis sanitaria. Según ha indicado la dirección en un comunicado, esta decisión «en ningún caso supone una cancelación» de la semana de cine santanderina, prevista entre el 21 y el 26 de abril, sino un aplazamiento. Las fechas concretas de la IV SICS se comunicarán próximamente.

9.59

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado , ha hecho pública este jueves una resolución por la que decreta la suspensión total de la actividad docente presencial en el ámbito de la universidad, incluyendo las prácticas en empresas, organismos e instituciones a partir del próximo lunes, día 16. La resolución, que ha sido dada a conocer por el propio rector a través de su perfil en la red social Twitter y consultada por Efe, encomienda a la Gerencia de la Universidad la adopción de las actuaciones necesarias para compatibilizar el adecuado funcionamiento de los distintos servicios y la conciliación de la vida familiar, haciendo uso de medidas tales como el sistema de teletrabajo o la reordenación de los turnos de trabajo.

9.48

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha explicado que el País Vasco estudia la posibilidad de reincorporar a médicos ya jubilados para acabar con la crisis del coronavirus. Así lo ha comentado durante una entrevista concedida a RNE.

9.45

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha hecho un llamamiento a que se cierren las discotecas de la autonomía para evitar la «concentración masiva» de personas, porque aunque afecta a los mayores todos pueden transmitir el virus. «Tenemos que ser solidarios entre nosotros», ha remarcado. En una entrevista en «Telecinco», recogida por Europa Press, la dirigente madrileña he hecho hincapié en que se están tomando «decisiones durísimas» pero que hay que llevarlas a cabo porque lo importante es «salvar vidas».

9.42

Unas 60 personas a bordo de un crucero de río en Camboya permanecen en cuarentena después de que tres pasajeros británicos dieran positivo por el brote del nuevo coronavirus, según han informado este jueves las autoridades sanitarias camboyanas. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad de Camboya ha informado de que un matrimonio británico ha dado positivo por coronavirus este miércoles y que otra mujer británica a bordo del crucero 'Viking' fue hospitalizada por el virus desde hace varios días, según ha informado el diario digital Fresh News.

9.40

Habilitan el gimnasio de La Paz para ampliar las Urgencias por coronavirus. Léelo aquí .

9.22

«Las manifestaciones grandes le hacen un favor al virus, en vez de obstaculizarlo». Lee aquí la entrevista a Walter Ricciardi, que se ha convertido en la máxima autoridad sanitaria italiana, el científico que marca la línea en la lucha contra el coronavirus.

9.14

Roberto Stella, presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos y Dentistas de la provincia de Varese, en la región de Lombardía (norte) y uno de los primeros médicos contagiados en Italia, ha fallecido este miércoles con coronavirus, informó el colegio en una nota. Léelo aquí .

9.10

La Bolsa española se hunde el 5,49 % en la apertura de este jueves, hasta los 7.027,90 puntos, tras las fuertes pérdidas registradas en EE.UU. y Asia, y con los inversores a la espera de las posibles medidas que pueda aprobar el Banco Central Europeo (BCE) para hacer frente al coronavirus, declarado pandemia.

9.06

La expresidenta del Congreso Ana Pastor ha asegurado en Cope que se encuentra «muy bien». «Me encuentro muy bien, lo he pasado ya y ahora estoy asintomática», ha contado.

8.48

El Grupo MásMóvil ha secundado la iniciativa de otras grandes compañías de telecomunicaciones de ofrecer sin coste a sus clientes un incremento de datos de navegación o acceso a contenidos televisivos, dependiendo de las marcas, «con el objetivo de contribuir a que la situación generada por el coronavirus les sea lo más llevadera posible». Pepephone ha aumentado de forma gratuita 5 GB en todas las líneas para todos sus clientes y MásMóvil ofrecerá a partir de este jueves tres meses de Sky TV de forma gratuita para todos sus clientes. Yoigo regalará tres meses de Sky TV y tres meses de FlixOlé de forma gratuita a toda su base de clientes. Lebara ha añadido 12 países a sus tarifas con llamadas internacionales incluidas para que a los clientes les resulte más sencillo comunicarse con sus seres queridos. Además, ahora los gigas que no hayan consumido durante el mes se acumulan para los meses siguientes, sin ningún límite.

8.45

China ha anunciado que ya ha pasado el pico del coronavirus, según informa Reuters.

8.30

El Real Decreto-ley que incluye la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus Covid-19 entra en vigor este jueves.

7.32

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha declarado el estado de emergencia sanitaria en el país a causa de la pandemia y ha decretado siete medidas especiales para controlar la entrada al territorio de todas aquellas personas que viajen desde las regiones del mundo más afectadas.

7.06

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se someterá a la prueba del coronavirus, después de que tres ministros del Gobierno y dos senadores anunciaran el miércoles que permanecerían en cuarentena después de haber mantenido contacto con una de las 49 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en todo el país.

6.38

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este jueves de 114 casos nuevos de coronavirus en el país, la cifra más baja confirmada en más de dos semanas.

6.30

El Gobierno indio anunció este jueves la suspensión, hasta el 15 de abril, de todos los visados, excepto los diplomáticos y de trabajo, emitidos para los ciudadanos de cualquier país del mundo, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación de pandemia por el coronavirus.

6.20

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves la muerte de 11 nuevas personas, lo que supone un total de 3.169 fallecimientos, a causa del nuevo coronavirus y el contagio de otras 15, sumando así 80.793, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan al país asiático.

6.19

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 anunciaron hoy jueves el evento inaugural de la cita deportiva, un partido de sóftbol entre las selecciones de Japón y Australia que se disputará el 22 de julio en Fukushima.

6.17

La noche del miércoles podría ser la última con partidos de la NBA esta temporada. La liga de baloncesto de EE.UU. anunció esa misma noche, mientras se disputaban varios encuentros, la suspensión temporal de la temporada. La decisión se tomó después de que Rudy Gobert, el pívot francés de los Utah Jazz, diera positivo en una prueba de coronavirus. [Puedes leer la noticia completa haciendo click aquí]

6.15

En un mensaje dirigido a la nación, Donald Trump ha anunciado la suspensión de vuelos desde el Espacio Schengen hacia el país norteamericano durante 30 días. Asimismo, el Gobierno insta a reconsiderar todos los viajes al extranjero por el "impacto global" del coronavirus, al elevar a nivel 3 (de un máximo de 4) el riesgo sanitario mundial. [Puedes leer la noticia completa haciendo click aquí]