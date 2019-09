Accidentes de tráfico «El conductor que mató a mi hijo ni se enteró. Miraba el móvil» Miguel Ángel había estrenado coche diez días antes. Iba tranquilo a trabajar, pero se cruzó con un varón más pendiente de su teléfono que de la carretera. El padre no lo superó

El hijo de María Ángeles, Miguel Ángel Pérez Villafranca, murió en un accidente de tráfico con 20 años el 23 de marzo de 2006. Su marido y padre del joven no lo superó. Cinco años después, se quitó la vida. El agujero en el alma de esta mujer ya lo imaginará el lector, casi sobraría contarlo. Pero hacerlo es para Angelines, como la conoce todo el mundo, una terapia de tributo a su hijo, una razón para hacer el bien de esta mujer creyente hasta el tuétano.

Angelines habla por el manos libres del coche mientras concede a ABC una emotiva entrevista. Se dirige a trabajar, hace más de 38 años que utiliza el permiso de conducción para desplazarse de su pueblo a 8 kilómetros de Granada. Y no le ha cogido miedo a la carretera pese a todo. Tiene otro enemigo.

«Me entra descomposición, literalmente, cada vez que veo a un conductor tocando el móvil, hablando con el teléfono en la mano, chateando... El alma me da un vuelco». Un hombre que estaba más pendiente del terminal que de la carretera manipuló su móvil, invadió el carril contrario y chocó contra el Fiat Stylo de Miguel Ángel. El joven iba a trabajar, no corría. Estaba ilusionado con su segundo coche, era nuevo, se lo había comprado hacía diez días y dejaba a un lado el de segunda mano que le regalaron sus padres.

El choque frontal provocó su fallecimiento casi inmediato. Pese a que el conductor negligente había tomado alguna cerveza y dio positivo en el test, además de la infracción homicida del móvil, no tuvo que responder ante la Justicia. No pasó un solo día en la cárcel, «no tenía castigo», entonces tampoco estaba regulado como delito contra la seguridad vial, apela la delegada de Stop Accidentes en Andalucía. Ni siquiera se presentó voluntario para realizar trabajos por la comunidad, condena Angelines.

Ella sigue contando, con una asombrosa naturalidad, que el padre de Miguel Ángel no pudo remontar. Trabajaba en una multinacional, y estaba muy a menudo fuera de casa. Cuando regresó tras la muerte de su hijo y afrontó la nueva realidad, ya en el hogar, no pudo superarlo. Se quitó la vida un día de los Santos Inocentes.

Talleres de seguridad vial

De los talleres textiles de Cortefiel donde siempre trabajó, ahora, esta valiente mujer de 59 años se pasea por talleres de seguridad vial y autoescuelas, colegios y allá donde la citen, para concienciar a los nuevos conductores de la necesidad de aparcar el «smartphone» dentro del vehículo. «Se tendría que obligar y activar un dispositivo en los coches que solo permitiese que entrasen las llamadas urgentes y por manos libres. Que todo lo demás se castigara con dureza. Si te mensajean o necesitas hablar, paras el coche en un desvío, pero no sigues hablando. ¡Qué injusta te parece la vida cuando el que hace las cosas mal bien, muere!», exclama con pundonor.

Miguel Ángel estaba muy unido a ella. «Era mi vida y yo la suya, teníamos una gran complicidad». Era un chico muy especial y como homenaje a él, está dispuesta a mover cielo y tierra, protagonizar campañas y visibilizar el problema del móvil al volante. «Lo que haga falta», insiste, porque, a su juicio, no hay mayor bomba en la carretera. «Somos tan prepotentes, actuamos con tanta arrogancia, que pensamos que nunca nos tocará a nosotros. Ni a los nuestros. “Yo controlo”, piensas, me puedo permitir el lujo de coger el móvil y hasta mandar un whatsapp. Pero no eres capaz de esperar un minuto a la llamada o de parar en un arcén».