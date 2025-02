Las comunidades loberas se plantan: irán al Supremo si el Gobierno prohíbe la caza del lobo

Piden diálogo, pero si no lo hay, las cuatro comunidades loberas no dudarán en ir a los tribunales . Es el aviso que los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria han lanzado este martes al Gobierno. Porque si el Ejecutivo no modifica para el 15 de junio su plan para prohibir la caza del lobo en el conjunto del país , las autonomías coordinarán su propio texto y, además, presentarán ante el Tribunal Supremo un recurso al veto gubernamental con la petición de medidas cautelarísimas para paralizar su aplicación.

Así lo han explicado este martes de forma conjunta los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades. «Se pide algo sencillo de entender, como es una mesa de trabajo y la retirada del proyecto de orden ministerial », ha dicho el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha criticado que «no se puede poner en el Boletín Oficial del Estado (BOE)» la orden «y luego querer hablar».

Estas comunidades albergan el 95% de las poblaciones del cánido en España y han recibido con preocupación el aviso de Transición Ecológica de que prohibirá la caza del lobo en toda España, a más tardar, el 25 de septiembre de este año , haya o no consenso sobre la estrategia de gestión de la especie. Por ello, las cuatro comunidades insisten una vez más, y tras meses de enfrentamiento, en la necesidad de respetar el consenso y de sumar al diálogo a las organizaciones agrarias y al Ministerio de Agricultura. También reclaman la necesidad de actualizar el censo nacional del lobo y de que la estrategia «se avance de abajo a arriba y no a la inversa».

Una estrategia al margen

Pero en caso de no ser escuchados, las comunidades loberas han decidido plantar cara al Gobierno . Y avisan: si el 15 de junio el Transición Ecológica no ha retirado la orden ministerial por la que se veta la caza del lobo, coordinarán sus censos para desarrollar uno nacional y elaborarán s u propia estrategia nacional de gestión del lobo, al margen de la del Ministerio, que elevarán a la conferencial sectorial.

Además, presentará un recurso contencioso administrativo ante el Supremo y pedirán medidas cautelarísimas hasta que haya una sentencia firme. «Con ello se defiende el territorio y la ganadería extensiva como medio para la pervivencia del medio rural», ha dicho Suárez-Quiñones.

