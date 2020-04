Comprueba el riesgo de contagiarte de coronavirus según tu profesión

Luis Cano SEGUIR Actualizado: 16/04/2020 19:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vuelta laboral de las profesiones no esenciales esta semana ha sembrado inquietud a los trabajadores. Autorizados a acudir a su centro de trabajo, el riesgo de contagio de coronavirus aumenta.

Más allá de los profesionales sanitarios que atienden a enfermos de coronavirus, en contacto diario y directo con el Covid-19, en todas los empleos, en mayor o menor medida, hay posibilidad de sufrir un contagio. La atención al público o el contacto cercano con los compañeros de trabajo, inevitable en muchos oficios, eleva el riesgo.

La siguiente tabla, así como el gráfico superior, muestra el riesgo en cada profesión, en función de la proximidad con otras personas, bien por la atención al público o la cercanía con compañeros de trabajo, o la exposición a agentes infecciosos. La exposición no se refiere solo al Covid-19, sino a cualquier vector de contagio, químico o biológico. La proximidad en el caso del coronavirus es fundamental, puesto que la cercanía a otras personas supone el principal foco de exposción al contagio.

El rango de proximidad comprende desde el 0, trabaja al menos a 30 metros de otra personas, a 100, trabaja en contacto físico directo con otra persona, tocándola. Una valoración de 25 significa trabajar con otros pero no necesariamente cerca, como por ejemplo en un despacho. Un riesgo de 50 en proximidad supone trabajar cerca de otras personas, a un metro de distancia, como por ejemplo en una oficina. Una valoración de 75 implica trabajar muy cerca, casi tocándose.

El riesgo de exposición responde a la pregunta de con cuánta frecuencia el trabajo implica la exposición a enfermedades o agentes infecciosos. No se refiere al coronavirus específicamente, sino a cualquier a cualquier vector de contagio. Riesgo cero de exposición significa nunca. Riesgo 25, una vez o más al año, pero no cada mes. Riesgo 50, una vez o más al mes, pero no cada semana. Riesgo 75, una vez o más a la semana, pero no cada día. Riesgo 100, cada día.

La valoración del riesgo por proximidad y exposición está elaborada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, recogida en su base de datos O*NET. La tabla que se muestra es una adaptación a la denominación de las profesiones en España, establecidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-11, recogida por el Instituto Nacional de Estadística.

De higienistas dentales a escritores

Según esta clasificación, la profesión de higienista dental implica el mayor riesgo de contagio, tanto por la proximidad como por la exposición, con una valoración de 100 en ambas variables, la máxima posible. Las profesiones del área de Sanidad son las más peligrosas. Enfermeros especializados y no especializados, odontólogos, médicos de familia y fisioterpeutas encabezan el listado.

Aunque el personal sanitario es el más expuesto, otras profesiones implican un riesgo potencial. El área de asistencia social y cuidados también supone un alto nivel de preocupación, bien por la proximidad, como los cuidadores de niños o los peluqueros, bien por la exposición, como los empleados de pompas fúnebres. En estas profesiones el teletrabajo no es una opción.

Los miembros y cuerpos de seguridad también ocupan un lugar destacado en la clasificación: policías, bomberos, guardias civiles, militares. Así como los profesionales de enseñanza, más aún los trabajadores en educación especial, con un mayor contacto directo.

En el lado opuesto están las profesiones prácticamente a salvo de cualquier contagio. Escritores, artistas plásticos y pintores decorativos ocupan la parte baja de la tabla de riesgo. Profesiones tan dispares como peones agrícolas, operadores de máquinas o programadores tienen en común un bajo o nulo nivel de exposición a agentes infecciosos y un bajo contacto con otras personas. El riesgo cero no existe.