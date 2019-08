La completa descripción que dio la víctima en Bilbao facilitó la detención exprés de sus seis violadores La víctima fue al hospital de Basurto, donde los médicos avisaron al Juzgado de las lesiones

En Bilbao ayer muchas personas se hacían la misma pregunta: ¿hay más manadas que antes o son más visibles? «Se denuncian más, hay más eco mediático, y las mujeres tenemos también más sensación de inseguridad», responde a ABCZuriñe Ojeda, portavoz del colectivo Gafas Moradas en el País Vasco. Esta entidad fue una de las organizaciones vecinales que promovieron ayer una concentración a las 19.30 en la Plaza de Arriaga de la capital vizcaína para mostrar su «repulsa y condena» a la última Manada que actuó en Bilbao, concretamente la noche anterior en el céntrico parque de Etxebarria, el mayor entorno verde y público de la ciudad. Allí, al filo de las 23.00 horas del jueves, seis varones, todos de edades comprendidas entre los 18 y 36 años, violaron presuntamente a una joven de 18 años.

La víctima habría acudido por su propio pie al hospital de Basurto, donde fue atendida y examinada por un médico forense. Los facultattivos observaron lesiones propias de una «agresión sexual» y dieron parte al Juzgado. Ella denunció haber sido víctima de una violación múltiple. Según pudo saber este periódico, en su declaración ante agentes de la Policía Autonómica vasca, ofreció una minuciosa descripción física de sus presuntos agresores, lo que habría facilitado la identificación y rápida detención. La joven llamó la atención, incluso, del llamativo tatuaje que presentaba uno de ellos en el brazo.

En menos de cinco horas, la Ertaintza, en colaboración con un dispositivo de la Policía Local, arrestó a los seis hombres en la zona de La Ribera. Al parecer, y según varios medios locales, todos son de origen argelino y magrebí. No obstante, ayer la Ertaintza no confirmó a ABC este extremo.

La Policía vasca mantiene abierta la investigación en torno a este caso y ayer acordonó la zona en la que se produjo el ataque para recabar pruebas. Al cierre de esta edición, la joven había recibido el alta hospitalaria, mientras los seis jóvenes permanecían en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Hartazgo

Como Ojeda, cientos de personas se mostraron ayer «hartas» de estas violaciones en grupo. Según los datos del departamento vasco de Seguridad, los delitos sexuales crecieron un 37% en Bilbao el año pasado. En poco más de un mes, se han denunciado tres violaciones. En la pasada noche de san Juan, una menor de 17 años enunció una agresión múltiple por parte de cuatro hombres en un bajo de la calle Iturribide de Bilbao. El juez ordenó prisión para tres de los cuatro arresatdos. Según la declaración de la víctima, fue drogada para anular su voluntad.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Juan María Aburto no comparten la alerta en la ciudad. «Los índices de delincuencia no son mayores que en otras ciudades del País Vasco», subrayaron. Tambien negaron a este medio que el parque donde se produjo el ataque sea un «punto negro» en el mapa de la conflictividad local, tal y como apuntan algunos vecinos, que señalan que en el entorno del barrio de Begoña se ubican en las últimas semanas grupos de hombres que acosan verbalmente a las mujeres.

Ojeda y las decenas de mujeres que se unieron en la protesta opinaron que sí hay cierta sensación de «impunidad» porque estos delitos salen «baratos». De hecho, advierte, «no es casual que los taxistas de Bilbao se hayan ofrecido recientemente a esperar a que las pasajeras entren en sus domicilios; o que los autobuses se detengan entre paradas si una viajera así lo demanda».

La repulsa no solo se produjo en la calle. Hubo un frente institucional de todos los partidos, unidos en la «condena» firme a estos hechos. El regidor peneuvista grabó un vídeo, que colgó en sus redes sociales. Aburto se mostró «horrorizado» y confió en que «caiga todo el peso de la Ley y la Justicia» sobre los autores. «Siento rabia e impotencia. Es deleznable, inaguantable, inaceptable», calificó.