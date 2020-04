Cómo se mueve y surte cada país en el «bazar» chino de productos sanitarios contra el coronavirus

1. Reino Unido

EFE

Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres, informa:

«Keep calm and combat coronavirus» es una de las frases impresas en las cajas con material médico que el Reino Unido le ha comprado a China para combatir la pandemia del Covid-19. Además, pese a haber dejado la UE el pasado 31 de enero tras el Brexit, Reino Unido se ha unido a otros países de la UE en su plan para adquirir kits de protección para el personal sanitario, como mascarillas y ropa apropiada. Sin embargo, actualmente hay escasez en algunos lugares. Por ejemplo en Gales algunos médicos de cabecera han denunciado que están teniendo que comprar su propio equipo de protección personal, y algunos incluso están fabricándolo ellos mismos con impresoras 3D. El departamento de salud ha señalado que la demanda global de equipos de protección personal está complicando su adquisición en las cantidades necesarias. No obstante, el NHS (el sistema nacional de salud) afirma que «de momento» hay un «suministro adecuado», aunque habrá problemas si la crisis se dilata en el tiempo.

Lo mismo pasa con los test de prueba. El NHS dice que solo pueden realizar un número limitado de pruebas debido a la escasez de hisopos, kits de prueba y reactivos. Pero hay un problema añadido: los kits de prueba de coronavirus fabricados en Gran Bretaña se venden en el extranjero ya que el Reino Unido no tiene suficientes laboratorios, según ha afirmado la empresa biotecnológica Novacyt, que ha vendido kits de prueba por valor de 17,8 millones de libras a más de 80 países. Sin embargo, solo se han vendido equipos por valor de 1 millón de libras al Reino Unido. El gerente de marketing Novacyt, Achilleas Neophytou, afirma que los laboratorios en Gran Bretaña no han podido hacer frente a la demanda. «Incluso si entregamos diez veces la cantidad de kits al Gobierno, el factor limitante sigue siendo la capacidad de prueba y eso se vuelve cada vez más difícil si el personal del laboratorio se autoaisla», dijo al periódico MailOnline.

Por otro lado, el Gobierno ha dicho que la próxima semana se empezarán a repartir miles de respiradores en los hospitales que han sido fabricados en tiempo récord por un grupo de empresas, incluidas GKN y Mercedes.

2. Rusia

EFE

Rafael M. Mañueco, corresponsal en Moscú, informa de que según lo acordado entre los presidente de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, acaba de llegar a Moscú un avión de la Fuerza Aérea rusa con 26 toneladas de material médico. La nota distribuida por el Ministerio de Industria y Comercio ruso señala que «la carga con un peso total de 26 toneladas incluye mascarillas médicas, respiradores, trajes protectores, guantes y cobertores para calzado desechables, así como termómetros infrarrojos».

El comunicado informa que todo el material médico importado de China se enviarán para su posterior distribución al Centro Médico Pirogov, dependiente del Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa, para ayudar en la propagación del coronavirus. La agilización y seguimiento del envío se ha supervisado por los ministerios rusos de Industria y Comercio, Sanidad y Defensa.

Con anterioridad, Rusia había también proporcionado asistencia sanitaria a China, enviando una partida de más de 23 toneladas a la ciudad china de Wuhan el pasado 9 de febrero. Según el ministro de Industria y Comercio, Denís Mantúrov,«el presidente Vladímir Putin dijo en la reciente cumbre de emergencia del G20 que los países del mundo no pueden actuar de manera individual ante la actual pandemia» de Covid-19.

«Rusia también está ayudando a los países que más están sufriendo la propagación del coronavirus», agregó Mantúrov. Efectivamente, Rusia acaba de enviar un avión con equipamiento médico a Estados Unidos y el mes pasado casi una quincena de aeronaves militares rusas invadieron el norte de Italia para ayudar a detener la epidemia con personal médico, utensilios sanitarios y sistemas de desinfección.

3. Italia

EFE

Ángel Gómez Fuentes, corresponsal en Roma, informa de que Italia tuvo dificultades en las compras de mascarillas y ventiladores en los primeros días tras el inicio de la pandemia, el 21 de febrero. Después resolvió en parte el problema con material mascarillas compradas en África del Sur y en otros países. La responsabilidad de las compras era de Protección Civil, cuyo director, Angel Borrelli, explicó las dificultades iniciales: «India, Rusia, Rumanía o Turquía bloquearon las exportaciones para reservarlas cuando crecieran sus curvas de contagios».

Italia ha tenido que seguir diversos canales, incluido el de la producción nacional, para garantizarse cien millones de mascarillas mensuales. El director de Protección Civil evitó en todo momento caer en la especulación de un mercado sin escrúpulos, que funciona así: «Intermediarios internacionales, y sin escrúpulos, se presentan a los administradores de las empresas médicas con las maletas llenas de dinero. Acaparan las mascarillas y luego van a venderlas al Estado que más ofrece. Nosotros, durante demasiado tiempo, nos hemos tenido que dirigir a las estructuras centralizadas de las compras públicas, un procedimiento lento». El director de Protección Civil reconoce que también a él le ofrecieron las mascarillas aprecios desorbitados, seis veces más altos de lo normal: «Sí, pero cuando la petición es desproporcionada rechazo ordenarlas: No puedo tirar el dinero del Estado».

Después, el 14 de marzo, el gobierno de Giuseppe Conte nombró un comisario extraordinario con poderes ejecutivos para la emergencia del coronavirus, Domenico Arcuri, un mánager que realiza una gestión muy eficaz, incluyendo la compra de material. Una declaración realizada tras su nombramiento da idea de cómo se está moviendo para afrontar la grave epidemia: «Estamos en guerra, yo debo encontrar las municiones y hacer que este país la gane antes o mejor que los demás. Por ejemplo, nos sirven 90 millones de mascarillas al mes, un número extraordinario, pero hemos activado todos los canales para lograrlo». Hoy Italia tiene prácticamente resuelto en general el problema de la compra de material.

4. Alemania

Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, informa de que el pasado 4 de marzo, el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, después de una reunión interministerial y ante la creciente demanda internacional de material médico, afirmó que “hemos decidido que el material que hay en Alemania se queda en Alemania. Posteriormente, tras la presión de Bruselas, el gobierno alemán rectificó y afirmó que «se permitirá llegar material allí donde sea especialmente necesario». Desde entonces, son muy pocos los hospitales alemanes que se han quejado hasta ahora de falta de material. Solamente cuando algunas ciudades como Jena están planteando la obligatoriedad de la mascarilla para entrar, por ejemplo, en supermercados, ha surgido la cuestión del aprovisionamiento. El ministro Spahn ha asegurado que «no dependemos solo del mercado mundial», señalando a la apropia red empresarial alemana, y ha enfatizado que el gobierno cuenta con suficientes «incentivos para la producción de máscaras».

El ministro de Interior, Horst Seehofer, ha empezado a trabajar en una ley que «garantice la producción nacional» y el ministro de Finanzas, Olaf Scohl, ha garantizado que el gobierno federal otorga «compromisos financieros necesarios para que las empresas que ahora asumen cierto riesgo, conviertan su producción».

A estos incentivos se acoge la empresa familiar Mank, en Westerwald, que ha reconvertido su producción de manteles y productos de higiene para la producción en masa de mascarillas. «Hemos reconvertido nuestra maquinaria», explica su gerente,Serdar Ergin, que asegura estar produciendo ya 100.000 mascarillas al día con las que abastece al mercado minorista. «Por ahora solo hay un puñado de empresas que pueden hacer esto en Alemania, pero cada día se suma alguna más». La próxima semana, esperan comenzar a fabricar también mascarillas para personal médico, tanto quirúrgicas como FFP2 y FFP3, con especificaciones de fabricación más exigentes.

Las empresas textiles Trigema, Eterna o Trans-Textil, junto a proveedores del sector automovilístico como Zettl, en Weng, que antes fabricaba fundas de asientos para coche, se han pasado a la producción de material médico, al igual que parte de las cadenas productivas de BMW y Audi. La empresa de moda de Passau Trixi Schober, se está especializando en asesoras a pequeñas empresas sobre cómo modificar su producción para sumarse al reto, además de proveer a los servicios sanitarios locales. A los equipos se suma también personal voluntario. "Estoy más que impresionado y abrumado por el compromiso y la cohesión de las personas", dice Axel Theiler, Director Gerente de Franz Mensch GmbH, que produce ropa protectora médica en Buchloe. La compañía había pedido ayuda a través de la radio y las redes sociales, y desde el pasado viernes 850 voluntarios colaboran empaquetando los productos para poder atender a la desbordante demanda.

En cuanto a la producción de desinfectantes, destilerías coo Bärwurz-Quelle y Liebl, de Bad Kötzting, o Penninger, de Hauzenberg, suministran alcohol a farmacias y clínicas.

Oliver Möllenstädt, gerente general de la asociación de la industria de procesamiento de plásticos, afirma que los materiales básicos para la fabricación, polipropileno y polietileno, están disponibles en Alemania. La a ingeniera Marieluise Lang, del centro de plásticos SKZ, un instituto de investigación en Würzburg, confirma que cada semana asesoran a empresas de desean sumarse a la fabricación.

5. Francia

Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París, informa de que China ha sido el primer proveedor de Francia de material sanitario, en el momento álgido de la agravación de la crisis, confirmando unas relaciones privilegiadas al más alto nivel del Estado.

Según el ministerio francés de Sanidad, Francia ha importado de China, con rapidez y eficacia, 5,5 millones de máscaras y varios centenares de toneladas de «material sanitario diverso».

Esas importaciones se han beneficiado de un diálogo de fondo, entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente francés, Emmanuel Macron, que oficia de «intermediario» entre Pekín, Washington y la Unión Europea (UE) desde hace algún tiempo.

Xi Jinping, realizó el mes de noviembre pasado una visita de Estado a París, que terminó con varios acuerdos diplomáticos y comerciales sensibles para ambos partes.

Cuando el coronavirus comenzó a hacer estragos en China, Macron fue uno de los primeros jefes de Estado en ofrecer los servicios y solidaridad de Francia, en los terrenos que Pekín considerase oportunos.

Cuando la crisis comenzó a propagarse en Europa, Emmanuel y Macron y Xi Jinping lanzaron la iniciativa de una convocatoria de urgencia del G20, a través de una vídeo conferencia. Iniciativa que culminó con el anuncio de la movilización de 5 billones de dólares para el conjunto de las economías de los países miembros .

Tras ese diálogo de fondo, al más alto nivel, cuando Francia ha necesitado máscaras y material sanitario, para prevenir y combatir el coronavirus, Pekín ha respondido con urgencia y sin problemas conocidos.

6. Países nórdicos

José-Pablo Jofré informa de que las poblaciones de los Países Nórdicos no son comparable con los grandes Estados de Europa como lo es España y aunque el uso intensivo de materiales de protección como mascarillas, batas o guantes están agotando los stocks, la situación no es crítica. Así lo aclara, por ejemplo, el ministro de Salud de Finlandia Aino-Kaisa Pekonen: «A nivel nacional, la situación con respecto al equipo de protección para el personal sanitario es buena, pero hay áreas que necesitan reabastecimiento», ha comentado Pekonen el miércoles y agrega que «no hay una escasez crítica de personal o equipo en nuestros hospitales». La situación es extrapolable a Suecia, Noruega y Finlandia, aunque en Dinamarca ya se han levantado voces de alarma: Frank Rosengren Lorenzen, coordinador de una iniciativa para imprimir protectores oculares en 3D ha comentado que «las cadenas de suministro (de materiales de protección) globales están rotas, por lo que no somos capaces de obtener el material o los productos que necesitamos» y ha incentivado a aportar con ideas creativas para producir el material en el país.

7. Portugal

Francisco Chacón, corresponsal de ABC en Lisboa, informa de que las excelentes relaciones entre Portugal y China, vigentes desde que llegó al Gobierno luso (en diciembre 2015) el primer ministro socialista, António Costa, facilitan el desembarco de material médico en Lisboa procedente del gigante asiático en plena lucha contra el coronavirus.

El primer envío fue anunciado por la directora general de la Salud, Graça Freitas, y arribó el pasado 22 de marzo con guantes, máscaras y trajes de protección como artículos más demandados. Con posterioridad, la aerolínea bandera portuguesa, TAP, realizó el vuelo más largo sin escala que haya operado nunca, en sus 75 años de historia: 14 horas de Lisboa a Shanghái.

Fue el mismo recorrido efectuado por la compañía local de chárter HiFly, a instancias de la Fundación Mirpuri, para transportar 24 toneladas de material médico. Faltan por transportarse los ventiladores que el Ministerio de Sanidad ha solicitado igualmente a China.

8. Estados Unidos

Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York, informa de que «la ironía más cruel es que este país depende ahora de China para estos productos», dijo ayer Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, sobre la escasez de equipamiento médico.

Cuomo y otros gobernadores se han quejado de que los estados deben competir entre ellos por conseguir materiales y los precios se disparan. «Los ventiladores, que antes costaban 20.000 dólares, están ahora por los 50.000», dijo esta semana, después de semanas reclamando al Gobierno federal que coordine la compra para todo el país. Donald Trump, sin embargo, ha animado a que cada estado haga la guerra por su cuenta. Mientras el país acelera la producción propia, China es el principal cliente. El resultado es una carrera alocada por estos equipamientos, en la que también participan entidades privadas. Un avión cargado de material para el hospital Mount Sinai, de Nueva York, una de los hospitales privados más exclusivos del país, llegó desde China esta semana. Robert Kraft, el millonario propietario de los New England Patriots de fútbol americano, también ha mandado el avión del equipo a China a por suministras para su estado, Massachussetts.