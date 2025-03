Vídeo: Fernando Simón: "Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días salga o no negativo, tenemos que ser responsables"

«Los centros de mayores son de riesgo por la fragilidad de la población y nos preocupan, pero no se deben cerrar todos» Esta mañana, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad se ha referido a los dos nuevos focos conocidos en Madrid: la residencia La Paz y el Centro Municipal de Mayores de Valdemoro. En total, España acumula cinco muertes por el virus y 345 casos

Esta mañana ha comparecido Fernando Simón, director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad y se ha referido a los dos nuevos focos de coronavirus conocidos en Madrid, concretamente dos centros de mayores: la residencia La Paz, donde vivía la mujer de 99 años con patologías previas cuyo fallecimiento en el Gregorio Marañón se conoció ayer (hay 15 positivos en total contando a la fallecida y a la auxiliar de enfermería), así como el Centro Municipal de Mayores de Valdemoro (con 16 positivos más 4 ajenos al centro), donde acudía un hombre de 76 años también con patologías previas, cuarta muerte por coronavirus a la que se suma otra de Aragón de un hombre de 87 años. La suma de muertos en España por el nuevo virus asciende, por lo tanto, a cinco .

«Los centros sociosanitarios son de riesgo, no por la cantidad de transmisión, sino sobre todo por la fragilidad de la población por lo que nos preocupan. Las medidas que se toman en estos lugares van dirigidas al control de la transmisión pero sobre todo a la protección de grupos que pueden tener consecuencias más graves que el resto, y esto implica reducir todos los riesgos posibles de contacto entre personas potencialmente infectadas y contactos y, sobre todo, reducir el contacto de personas que pueden transmitir a más gente de lo normal», explicó Simón.

Por lo tanto, se están baranjando medidas y algunas se están aplicando como la posibilidad de reducir la presencia de personas que están en centros de día y poder hacer atención domiciliaria ; se está barajando mecanismos de prevención asociados al personal sanitario, a las visitas ...que obviamente son factores potenciales de contaminación y diseminación y todas estas medidas se están barajando; algunas se están planteando para aplicarlas, otras se pondrán en marcha según su posible utilidad se propondrán en el futuro».

En cualquier caso, preguntado por ABC, Simón señaló que « los centros de día no se tienen que cerrar ; las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar; en zonas pequeñas, concretas de alguna comunidad, que no en toda la comunidad, que hay algunos agrupamientos de casos que indica una potencial transmisión en esas zonas pequeñas se tiene que valorar la posiblidad de hacer acciones en esos centros sociosanitarios. En ellos hay que valorar las medidas eficaces y depende mucho de cada centro; se tiene que actuar específicamente para cada centro, no podemos generalizar para todos los centros o para todo el territorio ».

La pregunta se realiza por la circulación entre trabajadores sanitarios y sindicatos de un « borrador no oficial » de la Comunidad de Madrid que planteaba cerrar los centros de día para mayores, incluyendo los dependientes de los ayuntamientos así como restringir las visitas en las residencias. De hecho, las visitas se restringieron en La Paz y el centro de Valdemoro se cerró según ordenó la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Valdemoro, informa Ep. Simón dijo, sin embargo, que en Valdemoro lo que se está haciendo es atención domiciliaria «para todos los casos en los que se pueda» .

En Europa, (aparte de Italia con 769 casos en las últimas 24 horas con un total de 3.800) los tres países más afectados («también es lógico porque son los tres países con mayor población», dijo Simón) son Alemania que tiene 534 casos y ha notificado en las últimas 24 horas 185 nuevos casos, Francia que tiene 423 y ha notificado en las últimas 24 horas 46. Luego le sigue España que sería el tercer caso más afectado (o el cuarto contanto a Italia, así como el cuarto con mayor población) que tiene 345 casos , es decir, 82 nuevos desde la última actualización.

«Es un número de nuevos casos mayor de lo habitual»

«Es cierto que es un número de nuevos casos mayor de lo habitual pero también es cierto que este número se concentra fundamentalmente en una comunidad autónoma con un incremento mayor (Madrid) y además, en dos núcleos de transmisión bien identificados, lo cual, aunque nos preocupa, el incremento de riesgo de transmisión comunitaria o de focos no conocidos o sin vínculo no ha aumentado significamennte. Seguimos manteniendo, ahora mismo, alrededor de 12 situaciones en las que no tenemos identificado el vínculo», apuntó Simón.

En cuanto al resto de casos, « que es por encima del 90 por ciento , siguen siendo casos secundarios a casos conocidos o casos importados», insistió Simón por lo que se mantiene el nivel de contención.

Simón informó también de incrementos importantes en La Rioja, «que puede llamar la atención por la relación número de casos/población, con 29 casos, aunque están asociados a un único evento de transmisión bien identificado que no debería suponer un riesgo poblacional en principio») y, también Valencia (con 30 casos, «también asociado a un único grupo de casos que están relacionados con una importación», aclaró Simón).

Madrid es la comunidad con más casos, que tiene 137 actualmente , de la cual, «muchos de los casos están ya cerca de resolverse y de los problemas que teníamos de agrupamientos de casos ya se están delimitando un posible origen y se tiene bien controlada a la población; tenemos dos focos en centros sociosanitarios que nos pueden generar alguna inquitud por ser poblaciones frágiles que pueden tener una letalidad mayor de lo esperado»

En total en España, hay 9 pacientes en UCI y 5 fallecidos, todos en personas de riesgo.