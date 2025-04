La OMS censura a los países que abusan de los confinamientos como método

La Organización Mundial para la Salud (OMS), con sede en Ginebra, vivió ayer un día de mucho revuelo. Se despertó con las palabras del médico británico, el doctor David Nabarro, que en una entrevista concedida a la revista «The Spectator»,subrayaba en nombre del organismo ... que «no abogamos por los encierros como el principal método para combatir el virus». Nabarro hizo un llamamiento generalizado a los gobiernos de las grandes potencias internacionales para que no recurran de forma sistemática a los confinamientos, una herramienta que España ha puesto en marcha en cua renta localidades en las últimas semanas, entre las que figura la capital, con polémica incluida por la oposición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con la medida ordenada por la Administración central.

El encargado de la OMS para la pandemia en Europa levantó la espita al señalar que solo hay un caso que justifique aislar a las personas: cuando sirva para «reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados», pero no de manera recurrente. «Apelamos a todos los líderes mundiales a que dejen de usar el confinamiento como su principal método de control», dijo, y sus declaraciones fueron ampliamente difundidas durante todo el día por la prensa española.

España y los confinamientos

Al ser contactada por ABC, la OMSrespaldó ese pronunciamiento de Nabarro, pero también se esforzó en matizarlo. Para empezar, recalcó que el encargado de la OMSpara la pandemia en Europa ya es un exalto funcionario de Naciones Unidas y no quiso entrar a valorar si ponían en entredicho las políticas de Pedro Sánchez que ha impuesto el estado de alarma para Madrid . Aun así, las mismas fuentes precisaron a este diario que, «la OMSnunca ha preconizado el recurso a los confinamientos como medida prioritaria para controlar el virus». «Lo único que se recomienda es que se tomen medidas para limitar la circulación del SARS-CoV-2».

De manera más tibia, durante la conferencia de prensa telemática ofrecida por la tarde, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que «los países pueden hacerlo todo para frenar esta pandemia». El dirigente destacó que «este virus es muy peligroso y no tenemos muchas soluciones».

España utililiza los confinamientos perimetrales en esta segunda ola para controlar la curva de contagios y prevenir el colapso hospitalario a causa de la pandemia y, según las afirmaciones hechas ayer por la OMS, estas medidas no se cuestionan porque «gobiernos, comunidades y empleadores deben aplicar un paquete de medidas para prevenir la transmisión» , y entre ellas sí se contempla la restricción de la movilidad, aunque no se puede abusar de ella como método.

Decisiones puntuales

La OMS considera que «la adopción de una u otra medida para controlar el Covid-19 depende de la valoración que se haga de la situación a nivel nacional o local y los confinamientos son una medida, entre otras, que los gobiernos pueden considerar en algunas áreas geográficas para controlar la expansión del virus», pero siempre con el consenso entre autoridades locales y nacionales si lo advierten «necesario» y pasajero, pero sin olvidar las demás medidas (permanentes y no puntuales) que la OMS repite desde el comienzo de la pandemia.

El mensaje de la OMS es que «debemos aprender a controlar y gestionar este virus usando las herramientas de las que disponemos ahora, adaptándonos en nuestra vida diaria a esta nueva situación para mantenernos y mantener a los demás en seguridad porque desconocemos cuando habrá una vacuna y si ésta será eficaz. Por ahora, no hay garantías.

Sin embargo, la OMS reconoce que los confinamientos no son una medida eficaz a largo plazo para ningún país porque no se puede elegir entre vidas y sustento o entre salud y economía. De acuerdo con el director del departamento de emergencias sanitarias de la OMS y director ejecutivo del organismo, Mike Ryan, «sabemos lo que hay que hacer y sabemos que se trata de una combinación de factores y no sólo uno de ellos los que contribuirán a acabar con esta pandemia». «Tenemos las herramientas y sabemos lo efectivas que pueden ser si son aplicadas, a nivel nacional, de manera proporcionada, en el buen momento y de forma adecuada. No se trata de confinar, lo que los gobiernos están tratando de hacer es no confinar, sino de romper cadenas de transmisión», afirmó el responsable de la OMS. «Solo en circunstancias excepcionales –continuó ayer Ryan– en las que una transmisión intensa, a nivel comunitario, del virus implica tomar medidas de confinamiento para evitar que la enfermedad progrese».

El director de la OMStambién se mostró preocupado por la virulencia de la segunda ola en Europa, que durante los últimos cuatro días ha contabilizado el mayor repunte de nuevos casos (más de 100.000) registrado hasta el momento. Además, se incrementan las hospitalizaciones y el porcentaje de camas ocupadas por pacientes de coronavirus». «Un 70% de los casos registrados corresponden a sólo diez países y el 50% de las infecciones se han detectado en únicamente tres países del mundo. Mientras que en unos países los contagios aumentan otros han podido controlarlo. Por ahora, las medidas que conocemos para luchar contra el coronavirus son nuestra mejor defensa», comentó Tedros.