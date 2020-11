Celaá niega que el castellano sea moneda de cambio para dar luz verde a los Presupuestos Por su parte, Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC, compareció minutos después de acabar la intervención de la ministra y dijo que la enmienda «no tiene nada que ver con los Presupuestos, yo estoy en Educación y me limito intentar a que el sistema derogue la Lomce y esto no lo vamos a hacer a cualquir precio»

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha evitado dar su palabra de honor sobre si la enmienda a la «ley Celaá» que quita la referencia a que el castellano sea lengua vehicular en toda España pactada por PSOE, Podemos y ERC y que, previsiblemente, se aprobará mañana tiene que ver con la negociación de los Presupuestos.

Por su parte, Montse Bassa, portavoz de Educación de ERC, compareció minutos después de acabar la intervención de la ministra y dijo que la enmienda «no tiene nada que ver con los Presupuestos, yo estoy en Educación y me limito intentar a que el sistema derogue la Lomce y esto no lo vamos a hacer a cualquir precio».

Por su parte, Celaá dijo que «nos remitimos a los hechos: el castellano y las lenguas cooficiales son de lenguas de trabajo en los centros educativos de España, en todos ellos. La actuación del Ministerio de Educación es autónoma, no depende de nada, se trabaja para el bien de los alumnos, para mejorar su capacitación profesional y enfrentarse a un mundo dificil», señaló la ministra en un briefing ofrecido a los medios para detallar los presupuestos de Educación.

Añadió sobre la misma cuestión que, «hicimos un proyecto de ley que está en fase de tramitación; lejos queda del objetivo de este ministerio de desalojar al castellano; el castellano y las lenguas cooficiales son objeto de tratamiento en las escuelas y seguirán siéndolo de acuerdo a la Constitución y a los estatutos de autonomía para llegar al objetivo de que al final de la educación obligatoria todos los alumnos desarrollen su destreza del castellano y sus lenguas cooficiales». Añadió, tal como apuntaron fuentes parlamentarias del PSOE a ABC que «para eso se incorporan medidas compensatorias de tal manera que en zonas donde haya necesidad de fortalacer el castellano se haga».

Tal como avanzó ABC, Celaá anunció que se destinarán 200 millones de euros para la creación de plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública, priroitaramente uno o dos años, dejando afuera a la concertada a la que solo se le destinan fondos para un programa de refuerzo en Ceuta y Melilla (PROA+).

El secretario de Estado, Alejandro Tiana, también presente en el briefing, negó cualquier ataque a la concertada y dijo que «es un error; en relidad lo que queremos es subir el número de plazas para atender a los niños menores de 3 años. En España estamos en tasas de cobertura de en torno al 33 por ciento y querríamos llegar a una cobertura simular a la de las comunidades con tasas más altas, como el País Vasco, con 53 por ciento».

«Tenemos que atender es el sector más vulenrable que necesita escuelas públicas y gratuitas»

Añadió que «estamos hablando de creación de plazas no de sustitucion de plazas; ademas los datos que tenemos dicen que el sector de población que tiene más problemas con la cobertura es el de menor nivel de renta, por tanto, el objetivo es cubrir más plazas para hacer efectiva la igualdad de oportunidades; lo que tenemos que atender es el sector más vulenrable que necesita escuelas públicas y gratuitas».

Por su parte, Celaá dijo que no hay ningún ataque al sector: «Lo que le he dicho siempre: el proyecto de ley no hace ninguna ataque a la concertada, es plenamente consciente de la libertad de elección de las familias y de que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y privados concertados. Este proyecto mantiene el compromismo con la legislación vigente y con la artículo 27 de la Constitución».