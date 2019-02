Celaá evita dar explicaciones y se remite a Hacienda sobre las deducciones IRPF en centros concertados «Eso es la ministra de Hacienda, no vamos a hablar de este tema ahora», ha comentado la ministra

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se ha remitido a la de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada este martes si el Gobierno va a investigar las deducciones por donaciones en el IRPF que hacen los padres que llevan a sus hijos a los centros concertados.

Lo ha dicho Celaá este martes en declaraciones a la prensa a la entrada a la Comisión de Educación del Congreso donde comparece para explicar su reforma educativa y detallar quién va a pagar la cotización a la Seguridad Social de los alumnos de prácticas.

«Eso es la ministra de Hacienda, no vamos a hablar de este tema ahora», ha comentado Celaá, en alusión a una información del diario digital El Confidencial que afirma que Hacienda estudia eliminar las deducciones en el impuesto de la renta que se aplican las familias al hacer aportaciones voluntarias a los colegios concertados en los que estudian sus hijos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este martes que la Agencia Tributaria pedirá una declaración complementaria en aquellos casos en los que considere que las familias presentaron como donaciones a la escuela concertada lo que en realidad eran gastos a cambio de una prestación de servicio.

Tal y como explica ABC, la Agencia Tributaria no permite que los padres se deduzcan la cuota pagada por el colegio concertado de sus hijos, ya que esto no es una «donación» al haber una contraprestación. Así lo advirtieron el pasado mes de noviembre los asesores fiscales del Reaf ante varias actas levantada por la inspección sobre los últimos cuatro años, en concreto a un contribuyente de Asturias al que reclamaban 337,5 euros. Como señala el secretario del Reaf, Luis del Amo, Hacienda ya ha liquidado este acta. Las cantidades que quedarían a expensas de que la Agencia Tributaria abriera un acta serían las no prescritas, es decir, las de los últimos cuatro ejercicios fiscales desde 2015.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, preguntada por la publicación de informaciones que apuntan a un cambio de criterio de Hacienda respecto a estas donaciones, Montero negó que se haya producido algún cambio sobre este aspecto, pero sí señaló que «parecía que se había desgravado por algunas familias en términos de donaciones cuando no es una donación», ya que «es un dinero que se entrega a cambio de una prestación».

Así, la ministra aseguró que «la mayoría de las familias lo consignan adecuadamente y no tienen un problema con ese tema», pero que le corresponde a la Agencia Tributaria tomar medidas «si consideran que no ha habido una clara interpretación de la norma o un acomodo a lo que se pretendía».

Para la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, se trata de «un ataque a la concertada» que ya empezó desde el Ejecutivo con la intención de eliminar el concepto de «la demanda social» cuando se quiere abrir un nuevo centro educativo concertado.

Precisamente Martín ha preguntado al Gobierno sobre este tema en diversas ocasiones y ha criticado la respuesta de Hacienda ya que puede suponer que las familias de centros concertados tengan que pagar alrededor de 1.000 euros más por hijo.

Se trata de «una subida de impuestos clara a la clase media española», ha apuntado Martín.

Hace unos meses, Escuelas Católicas pidió «tranquilidad» a las familias y a los centros. En un comunicado, señalaron que «hasta el momento, las actuaciones de Hacienda se han restringido a algunos casos aislados y no estamos ante ningún aviso oficial de la Agencia Tributaria que afecte a la generalidad de los padres que han elegido la enseñanza concertada y efectúan donaciones».