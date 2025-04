La borrasca Filomena dejará en tres días en España más nieve de la que habrá en Polonia

La nieve que cayó ayer jueves en España fue solo el prólogo. Aunque medio país se ha visto ya bajo su blanco y gélido manto, la peor parte del temporal está aún por llegar . Se esperan «días complicados», avisó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su departamento ha activado por primera vez el Plan General de Emergencias del Estado (aprobado el 15 de diciembre), mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hoy en alerta 31 provincias p or los efectos de la borrasca Filomena , con Madrid, Valencia, Toledo, Cuenca y Albacete en riesgo extremo. En estas provincias se pueden dar acumulaciones de 20 centímetros en menos de 24 horas, y podrían ir acompañadas de ventisca.

Tras un breve respiro, las nevadas serán más copiosas este viernes y sábado. «En la zona centro, lo peor será el sábado» , apunta a ABC José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteored. Tras varios días bajo el temporal, las acumulaciones crecerán de forma destacable. Los modelos meteorológicos de la Aemet apuntan a espesores generalizados de 20 centímetros en la zona centro y este peninsular, pero será posible llegar incluso al medio metro en algunos puntos , sobre todo en el entorno del Sistema Ibérico y zonas montañosas del sureste.

Video. Filomena se ceba con el sur ATLAS

Si se cumplen las previsiones, el resultado será que el sábado habrá más nieve acumulada en España que en países del norte de Europa acostumbrados a ello, como Polonia . Así lo reflejan los mapas del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF), ya que la mayor parte del territorio polaco estará con acumulaciones generales de unos 10 centímetros de nieve, lejos de lo previsto para la Península, donde solo se librará Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía de los estragos de la borrasca.

El mayor riesgo por nevadas está previsto en zonas de Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. No obstante, la cota de nieve variará de forma importante de norte a sur, oscilando entre los 800-1.200 metros de Andalucía, a los 200-400 metros de la mitad norte.

«La nevada va a durar hasta el domingo», apunta Maldonado, aunque ese día ya irá remitiendo y el lunes solo se verán afectadas las provincias del mediterráneo. Mientras, Protección Civil recomienda evitar los desplazamentos. Solo ayer hubo 199 carreteras afectadas , según la Dirección General de Tráfico.

Avisos por frío

Hoy se mantienen también avisos por temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero en toda la Meseta Norte, después de que el temporal haya dejado ya mínimas inferiores incluso a los 20 grados bajo cero. Según los registros oficiales de la Aemet, los más destacados ayer jueves fueron los -17,3 ºC de Reinosa (Cantabria); los -14,3º de Villablino (León); o los -12,3º en Benasque (Huesca).

Sin embargo, los datos arrojados por una estación privada en Vega de Liordes, en los Picos de Europa, registró -35,6 grados , solo un día después de que otra estación no oficial situada en El Clot de la Llança (Lérida) registrara el miércoles 34,1 grados bajo cero . No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología no reconoce estos registros al ser estaciones privadas: para la Aemet el récord de bajas temperaturas en España aún lo ostentan los -32º registrados en el Lago Gento , en el Pirineo de Lérida, en 1956. De cara a la semana que viene, avisa Maldonado, las temperaturas volverán a ser extremadamente bajas. En Madrid, por ejemplo, se prevén -11º. «Si se cumple, se van a batir récords de temperaturas mínimas», dice Maldonado.