AstraZeneca dice que la pausa en sus ensayos es un procedimiento de rutina y los voluntarios piden calma

Ivannia Salazar SEGUIR Londres Actualizado: 09/09/2020 18:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la universidad de Oxford junto a la compañía farmacéutica AstraZeneca es una de las más avanzadas del mundo en este momento, y en la que países enteros tienen puesta su esperanza. Sin embargo, los ensayos, que se encuentran en su tercera fase al igual que el de otras nueve vacunas, fueron suspendidos temporalmente debido a que un voluntario afincado en Reino Unido desarrolló enfermó, aunque la farmacéutica aclaró que no se sabe aún si esto se debe a una reacción adversa a la inmunización o a otra causa, por lo que los ensayos estarán en pausa mientras se lleva a cabo una investigación. Según informó The New York Times, citando fuentes del proyecto, el voluntario padece mielitis adversa, un síndrome inflamatorio que afecta a la médula espinal.

La BBC informó de que esta es la segunda vez que las pruebas de la vacuna de Oxford se paralizan, lo que refuerza la idea de que suele ser un procedimiento común en este tipo de desarrollos. Un portavoz de AstraZeneca aseguró, en un comunicado, que «como parte de los ensayos globales controlados y aleatorios en curso de la vacuna de Oxford contra el coronavirus, nuestro proceso de revisión estándar ha establecido una pausa en la vacunación, para permitir la revisión de los datos de seguridad».

Acelerar la revisión

La misma fuente explicó que «esta es una medida rutinaria» que se pone en marcha «siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los voluntarios de los ensayos, lo que asegura su integridad». La investigación debe además contar con una revisión independiente. Con respecto a los tiempos -se esperaba que las primeras dosis pudieran entregarse tan pronto como diciembre-, el portavoz detalló que «estamos trabajando para acelerar la revisión de este hecho único con el fin de minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma del ensayo. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros participantes y con los más altos estándares de conducta», afirmó.

Joan Pons Laplana, voluntario español de la vacuna, declaró a ABC que no ha recibido ninguna información oficial por parte de la farmacéutica ni del laboratorio sobre la suspensión temporal del ensayo clínico. «Si es verdad que solo uno de los 30.000 voluntarios ha ingresado en el hospital, no sabemos el motivo, puede ser por cualquier cosa. Pero los protocolos indican que hasta que no se sepa la causa, que a lo mejor no tiene nada que ver con la vacuna, el proceso se tiene que parar». Pons aprovechó para hacer un llamamiento a la tranquilidad a través de un vídeo enviado a los medios: «Esto forma parte de cualquier ensayo clínico. Hasta que no se aclaren las cosas, lo normal es parar, porque la seguridad de las personas es la prioridad número uno y está por encima de todo», por lo tanto, «no hay que alarmarse, hay que esperar porque de momento no se sabe si esto está relacionado con la vacuna», dijo, y explicó que en la fase tres hay voluntarios mayores o con enfermedades crónicas. «Pido paciencia y calma, tenemos que esperar a ver lo que pasa, parar ensayos es lo normal, es lo que se tiene que hacer».