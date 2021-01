La UE acusa a AstraZeneca de ocultar el contrato para eludir sus responsabilidades Bruselas entregó 336 millones de euros a la compañía para comprar una producción no condicionada a la autorización por parte de la EMA del fármaco

La Comisaria Europea de Sanidad, Stella Kiriakides, ha dicho que la actitud de AstraZeneca «no es ni correcta ni aceptable» y que todas las empresas y entidades implicadas tienen «una responsabilidad moral» de contribuir a aliviar los efectos de la pandemia. «En nuestro contrato no se especifica que ningún país tiene una prioridad por haber firmado antes» y apela a la compañía que haga público el contrato de suministro de vacunas «por el bien de los ciudadanos europeos y no europeos».

De esos detalles que ya se han desvelado se sabe que Bruselas entregó 336 millones de euros a la compañía para comprar una producción «a riesgo» lo que significa que esta se comprometía a producir dosis para la UE incluso antes de que se hubiera autorizado el uso de la vacuna en Europa «y no hay ninguna duda sobre eso».

No hay tampoco ninguna relación entre este debate y la aprobación del uso comercial de la vacuna por parte de las Agencia Europea del Medicamento, prevista para los próximos días. También se ha sabido que en el contrato se especifica que la compañía utilizaría las dos factorías que se encuentran en el Reino Unido para proporcionar vacunas a la UE y no solamente las dos que están en la UE (en Bélgica y en Alemania). Y puesto que la versión de la compañía asegura que los «problemas de rendimiento» se han dado en la de Bélgica, la Comisión ya ha pedido a las autoridades belgas que lleven a cabo una inspección de la planta, para verificar la situación de la misma.

«No queremos discutir, queremos las vacunas»

«En el contrato se dice que la compañía se asegurará de tener una capacidad de producción suficiente y si ahora no lo tienen, es una violación del contrato» dijo la comisaria Kiriakides. Por ahora la Comisión insiste en que su objetivo sigue siendo el de recibir las vacunas. «No queremos discutir, queremos tener las vacunas, lo que nos interesa es llegar a una solución».

En caso de que la disputa llegase a judicializarse, el contrato prevé que será la justicia europea la que debería decidir quien es responsable. Esta tarde a las 16.30 está prevista una nueva reunión en la que se ha comprometido a participar la representante de AstraZeneca, Iskra Reic, que ya ha advertido que no tiene mucho que añadir sobre lo que había dicho anteriormente el director de la compañía en una entrevista publicada en varios medios europeos.

El consejero delegado del grupo, el francés Pascal Soriot, viene a explicar que «el acuerdo con el Reino Unido se alcanzó en junio (2020), tres meses antes del acuerdo con Europa y Londres estipuló que la cadena de producción del Reino Unido iría primero al Reino Unido».

Según la farmacéutica , en el contrato con la Comisión Euopea firmado en agosto, por 400 millones de dosis, «se menciona que las plantas de fabricación británicas eran una opción para Europa, pero solo más tarde» y en este sentido «no estamos de ninguna manera comprometidos contractualmente con la UE. Dijimos: haremos nuestro mejor esfuerzo, pero sin ninguna garantía de éxito». Para la Comisión «esto no es correcto». AstraZeneca atribuye los retrasos a problemas en sus fábricas situadas en Europa que «no han sido tan eficientes como los demás. Es realmente mala suerte. No hay nada misterioso».