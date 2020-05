Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

ABC Actualizado: 15/05/2020 20:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. España suma ya 27.459 fallecidos y 230.183 positivos por el coronavirus.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas del virus Covid-19 ABC pone en marcha una nueva «newsletter» especial para todos sus lectores. Para empezar a recibirla, solo debes completar un breve formulario de registro.

1. El Gobierno no deja pasar a Madrid a fase 1 aunque concede medidas de alivio

El Ministerio de Sanidad quiere imponer a la Comunidad de Madrid una «fase 0,5», como se ha planteado con la ciudad de Barcelona. De este modo, el Gobierno central se inclina por negar a esta región, al menos una semana más, el avance a la fase 1. Desde Sanidad apuntan que Madrid es la región con más casos y que no tiene suficientes medidas para la detección rápida del virus ni para rastrear los contactos que hayan podido tener en su entorno las personas infectadas. Por ello, dicho ministerio teme que haya algún rebrote. Por su parte, fuentes del Gobierno madrileño han calificiado esta propuesta de «despropósito». «Nosotros pedimos el pase a la fase 1, en ningún caso el 0,5. Un 0,5 sería una decisión discrecional y sin razones técnicas por parte del Ministerio de Sanidad», señalan fuentes de la Consejería de Sanidad.

2. Sanidad no aprueba que el uso de la mascarilla sea obligatorio

El Gobierno no ha aprobado que el uso de la mascarilla sea obligatorio en espacios públicos. Se trata de uno de los temas que se ha tratado este viernes en la reunión con las comunidades autónomas. No obstante, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha señalado en una rueda de prensa que es «altamente recomendable» si no se pueden cumplir las medidas de seguridad como la distancia de dos metros. El Ministerio ya había trasladado este lunes a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la posibilidad de aumentar la obligatoriedad de las mascarillas. Sin embargo, en la reunión hubo «opiniones en distintos sentidos».

3. La UE pone en marcha el fondo de 100.000 millones para ayudar a financiar los ERTE

Los gobiernos de la Unión Europea han alcanzado este viernes un acuerdo político para poner en marcha el fondo europeo de 100.000 millones de euros que ayudará a los países a financiar sus planes para evitar despidos masivos a causa de la pandemia de Covid-19, como los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) españoles. Los Veintisiete han logrado un consenso sobre este instrumento (bautizado con las siglas SURE) a nivel de embajadores. Ahora debe ser aprobado formalmente a nivel de ministros, algo previsto para el próximo martes, con el objetivo de que sea ya operativo desde el 1 de junio, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

4. El origen del coronavirus se complica: no vino directamente de pangolines

Antes de la actual pandemia, los Betacoronavirus, un grupo de coronavirus que infecta a mamíferos, habían causado dos graves epidemias: la de SARS, en 2003, y la de MERS, en 2012. El reservorio natural de estos virus, es decir, el grupo de animales hospedadores donde se replican y evolucionan, son los murciélagos. Pero en ambos casos, los virus no llegaron hasta humanos hasta después de infectar a hospedadores intermedios: otros animales, en esta ocasión civetas y dromedarios, que sirvieron como «puente» hacia las personas. Las evidencias genéticas apuntan a que el SARS-CoV-2 proviene de un virus presente en murciélagos y se sostiene que lo más probable es que infectara a un hospedador intermedio que facilitó su transmisión hasta humanos, causando la terrible pandemia de la Covid-19. Conocer cómo ocurrió es clave para controlar la aparición de nuevos virus, pero todavía no se ha dado con ese hospedador intermedio.

5. El estado de alarma en España, una «excepción» en la Unión Europea para hacer frente al coronavirus

El «terremoto» causado por el coronavirus no solo ha hecho temblar los cimientos de occidente, sino que se ha convertido en un reto para los países de la Unión Europea. El desafío es mayúsculo, y no solo en términos sanitarios. Las democracias europeas han tenido que aplicar medidas que afectan directamente a los derechos de los ciudadanos para contener al virus. El Parlamento Europeo ha publicado un informe en el que compara las medidas que cada estado miembro ha aplicado para hacer frente al virus. En este primer documento analizan cómo han actuado Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Polonia y España. El organismo destaca que aunque todas las medidas aplicadas son «similares» sus marcos constitucionales no, y esgrime que el caso español es «una excepción» en el continente.

6. Alemania abrirá el lunes la negociación para un corredor turístico que incluye a España

Alemania da el primer paso para abrir un corredor de turismo con España, para lo que será necesaria una negociación que llevará a cabo el Ministerio de Exteriores. El ministro alemán Heiko Maas ha convocado a una videoconferencia que tendrá lugar el lunes a España, Italia, Austria, Grecia, Croacia, Portugal, Malta, Eslovenia, Chipre y Bulgaria, asumiendo así competencias que hasta ahora se había apropiado el ministro de Interior, Horst Seehofer, que había negociado por su parte con Austria, Suiza, Francia, Dinamarca y Luxemburgo. Maas desea entablar «un diálogo entre países de la Unión Europea» a fin de consensuar las medidas a adoptar para un levantamiento de las restricciones a los viajeros, según ha confirmado un portavoz de su oficina.

7. Estos son los alimentos cuyo precio se ha disparado en abril, según el INE

El precio de las hortalizas y las legumbres se ha encarecido un 10,4% en abril respecto a marzo, el mayor repunte para un mes en el que el confinamiento ha forzado un cambio del patrón de consumo, con productos y servicios que han salido de la cesta de la compra como los viajes o la restauración. Para analizar el impacto que esta situación está teniendo en los precios, el Instituto Nacional de Estadística ha creado dentro del índice de precios de consumo (IPC) dos grupos especiales, uno de bienes y otro de servicios, que incluyen lo que más se está consumiendo durante el confinamiento. La subida mensual de los Bienes Covid-19 ha sido del 1,1%, mientras que los Servicios Covid-19 se han abaratado un 1,5% respecto a marzo.

8. El Vall d'Hebron realiza el primer trasplante a un paciente que ha superado el coronavirus

Una joven de 15 años con una cardiopatía congénita ha sido trasplantada recientemente del corazón en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona tras haber superado la COVID-19, en el primer trasplante pediátrico y adulto que se ha hecho en España a un paciente que ha superado el coronavirus. La joven padecía desde nacimiento una estenosis mitral, una cardiopatía congénita que se caracteriza por un estrechamiento del orificio de la válvula mitral del corazón. «Es una paciente compleja que estava en una situación grave pero controlada. Se había sometido a cuatro cirugías de corazón, la primera, a los seis meses», ha remarcado a ABC el doctor Ferran Gran, cardiólogo pediátrico y coordinador médico de Trasplante Cardíaco Pediátrico del centro.