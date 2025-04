Caso del niño de Morón: Organizan una concentración para recordar que Antonio David sigue desaparecido

El próximo fin de semana se cumplirán 150 días sin que se sepa qué le ha pasado a un menor discapacitado de Morón de la Frontera, que salió de viaje con su madre y nunca regresó a su casa. El asunto está trufado de lagunas porque la progenitora, que llegó a decir que lo había arrojado a un vertedero o que lo había matado, junto a otras versiones dispares. Permaneció días fuertemente sedada porque sufre de esquizofrenia y trastorno bipolar. Tras recibir el alta médica, fue puesta a disposición judicial pero quedó en libertad con cargos. Hoy en día no se sabe dónde está el menor Antonio David Barroso y su madre hace vida normal, arropada por su familia.

La familia paterna del menor ha organizado una concentración para el fin de semana que viene. En concreto, para el domingo 13 de febrero, a las doce de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Morón. Los lemas son: «Justicia para encontrarte» y «150 días sin saber de ti» . Un portavoz de esta rama familiar ha explicado a ABC que el único objetivo que persiguen es que el caso no caiga en el olvido, no se deje de buscar ni de aclarar qué ha podido ocurrir. La víctima es un menor de 15 años, que presenta una severa discapacidad , y del que no se sabe nada hace más de cuatro meses.

A este extraño caso se suma que las familias maternas y paternas no tienen buena relación. A través de redes sociales no se ocultan los reproches que se hacen. Por parte de la familia del padre le piden a la madre del menor que cuente qué hizo con su hijo al que se le pierde la pista en un hotel de Talavera donde los dos pararon durante el viaje; mientras que algunos familiares de la madre le reprochan a su exmarido que no se haya preocupado de su hijo nunca. Peleas aparte, un niño de 15 años se encuentra oficialmente desaparecido y su madre, que fue la última persona con el que se le vio, no arroja ningún dato certero.