Tarde de procesiones de gloria este domingo en Sevilla

Las Nieves de Santa María la Blanca y el Rosario de San Julián recorrerán sus feligresías en sus anuales salidas procesionales este tercer domingo de octubre

La misión de la Esperanza no termina en Triana

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Las Nieves de Santa María sale esta tarde en procesión m. j. r. rechi
Pepe Trashorras

Sevilla cierra un fin de semana muy mariano con varias salidas procesionales de gloria. Además de los diferentes rosarios que se rezarán por la mañana en la ciudad, y del traslado de vuelta de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente ... desde el convento de Santa Ana hasta su parroquia, las hermandades letíficas de las Nieves y el Rosario de San Julián realizarán sus anuales salidas esta tarde.

