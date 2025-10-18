Tarde de procesiones de gloria este domingo en Sevilla

Sevilla cierra un fin de semana muy mariano con varias salidas procesionales de gloria. Además de los diferentes rosarios que se rezarán por la mañana en la ciudad, y del traslado de vuelta de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente ... desde el convento de Santa Ana hasta su parroquia, las hermandades letíficas de las Nieves y el Rosario de San Julián realizarán sus anuales salidas esta tarde.

La primera de ellas será la Virgen de las Nieves, que saldrá de la parroquia de Santa María la Blanca a eso de las 18 horas para recorrer los jardines de Murillo y las calles del barrio de Santa Cruz acompañada de la banda de música Maestro Tejera. El recorrido que seguirá es Santa María la Blanca, Cano y Cueto, paseo Catalina de Ribera, Nicolás Antonio, plaza de Santa Cruz, Santa Teresa, Ximénez de Enciso, pasaje Abreu, Rodrigo Caro, plaza de la Alianza, Joaquín Romero Murube, plaza del Triunfo, plaza de la Virgen de los Reyes, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca, entrando a las 22.30 horas.

Por su parte, la Virgen del Rosario de San Julián comenzará su procesión desde la parroquia de San Julián media hora más tarde, discurriendo por las calles de su feligresía: San Julián, Madre Dolores Márquez, Macasta, Sorda, Duque de Montemar, San Luis, plaza del Señor de la Resurrección, San Luis, plaza de San Marcos, Siete Dolores de Nuestra Señora, plaza de Santa Isabel, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y San Julián, con la entrada también prevista sobre las 22.30 horas. En este caso, el acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol abriendo paso y la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María tras la Virgen.