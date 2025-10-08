«Que vuelva la Esperanza»: Pedro Ignacio García presenta su candidatura con un mensaje de responsabilidad

En este 8 de octubre, nuevamente en la plaza de la Macarena, Pedro Ignacio García Rivero ha atendido a los medios de comunicación en el día en que presenta oficialmente su candidatura a hermano mayor de la hermandad, «con la alegría y la ... confianza de quienes saben que queda menos para que la Santísima Virgen de la Esperanza vuelva con nosotros y que hay un futuro mejor para nuestra hermandad».

En estos quince días entre una comparecencia y otra, Pedro García ha comentado: «Lo principal es que estas quince personas nos hemos puesto a trabajar para cumplir el objetivo marcado: que vuelva la Esperanza. Y, para lograrlo, lo primero es escuchar. Escuchar para, después, coser la hermandad. Hemos iniciado un proceso de escucha y de compartir horas con hermanos que quieren que regrese la Esperanza, y que la nuestra vuelva a ser una hermandad en calma, que tenga claro su rumbo».

Tampoco buscará, en el proceso electoral, titulares con los que lograr votos. Su única intención es gestionar una hermandad tan grande como la Macarena, según ha apuntado. «No esperen, tampoco, una pedrea de ocurrencias diarias. Nuestro programa no será una batería de propuestas en busca de titulares o golpes de efecto. Jamás haremos, por ejemplo, una promesa sobre el patrimonio de la hermandad sin un análisis técnico y económico previo».

Especialistas en cada materia

«Por eso, nos comprometemos a realizar siempre un estudio concienzudo de cada proyecto, a cargo de especialistas en la materia, para asegurarnos de que sea no solo necesario, sino también viable y asumible. Y, en función de ese estudio, tomaremos las decisiones. No se trata de sorprender, se trata de gestionar».

Para Pedro Ignacio García, no son rechazables las propuestas que no provengan de su candidatura, porque, tal y como ha comentado, «todo lo que sea bueno para la hermandad lo asumiremos y haremos nuestro, venga de donde venga».

El candidato a hermano mayor de la Macarena ha cerrado su intervención a los medios de comunicación comentando que «este equipo que hoy ha registrado sus candidaturas de 'Vuelta a la Esperanza' lo hace para hacer una hermandad mejor y una cofradía mejor. Porque nosotros sabemos la importancia que tiene la vida de hermandad, pero, también, la cofradía en la calle. Por eso, mantendremos lo mucho que se ha hecho bien a lo largo de 430 años de historia, intentaremos mejorar lo mejorable y recuperaremos aquello que nunca debería haberse perdido. Y, para ello, como digo, contaremos con los mejores».