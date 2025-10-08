Suscríbete a
Dimite la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía

elecciones

«Que vuelva la Esperanza»: Pedro Ignacio García presenta su candidatura con un mensaje de responsabilidad

Pedro Ignacio García Rivero ha hecho la puesta de largo oficial de su candidatura a hermano mayor de la Macarena junto a la basílica

Pedro Ignacio García Rivero, tercer candidato a hermano mayor en La Macarena

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Pedro Ignacio García presenta su candidatura a hermano mayor de la Macarena
Pedro Ignacio García presenta su candidatura a hermano mayor de la Macarena candidatura
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

En este 8 de octubre, nuevamente en la plaza de la Macarena, Pedro Ignacio García Rivero ha atendido a los medios de comunicación en el día en que presenta oficialmente su candidatura a hermano mayor de la hermandad, «con la alegría y la ... confianza de quienes saben que queda menos para que la Santísima Virgen de la Esperanza vuelva con nosotros y que hay un futuro mejor para nuestra hermandad».

