Pedro Ignacio García Rivero, tercer candidato a hermano mayor en La Macarena

Nuevos movimientos electorales en La Macarena. Pedro Ignacio García Rivero ha publicado una carta abierta anunciando su intención de presentar su candidatura a hermano mayor de La Macarena en las próximas elecciones del mes de noviembre. García Rivero ya ocupó el cargo de prioste de la Esperanza entre los años 2009 y 2013, en el primer mandato de su tío como hermano mayor, Manuel García.

En la carta, García Rivero destaca que «no ha sido una determinación fácil ni tomada a la ligera» y reivindica que la hermandad necesita «serenidad». «Mi más vivo deseo será recomponer la paz y la unidad en nuestra Casa», explica el candidato en su comunicado. Asimismo, descarta que el paso se haya dado «por frivolidad o ambición».

La candidatura de Pedro Ignacio García Rivero

Respecto a su candidatura, García Rivero señala que la Junta será «nueva y diversa», si bien añade que los hermanos que compongan la candidatura «habrán de tener ese bagaje». En este sentido, cabe destacar que Pedro Ignacio es hermano de Fernando García Rivero, actual consiliario tercero de la corporación. Su candidatura vendría a suplir la ausencia de Eduardo Dávila Miura tras su dimisión y retirada de la contienda electoral.

Con la de Pedro Ignacio García, ya son tres las candidaturas que aspiran a liderar la corporación en los próximos cuatro años. Su anuncio se suma a los ya realizados por José Luis Notario, actual consiliario segundo, y Fernando Fernández Cabezuelo.