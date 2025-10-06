La Virgen de la Victoria del templo del Sagrado Corazón

La iglesia de los jesuitas guarda muchos tesoros que va a custodiar la hermandad de los Javieres cuando se asiente en este templo de la calle Jesús del Gran Poder. Entre los muchos que se irán redescubriendo, hay varias tallas que pertenecen a la orden ... que estaba antes en este lugar antes de la llegada de la Compañía en el siglo XIX. Primitivamente, este espacio fue ocupado por los Mínimos hasta la llegada de los franceses y todavía quedan piezas que pertenecieron a ese convento que existió junto a la Alameda de Hércules.

Una de las imágenes que formaron parte de aquel cenobio es la Virgen de la Victoria, una obra de Hita de Castillo que está en una de las hornacinas laterales del altar mayor de la iglesia y que estará junto al Cristo de las Almas en el futuro. Antes de la llegada de los jesuitas, la talla presidía la parte central del retablo y llegó a estar depositada en la parroquia de San Lorenzo, según las diversas investigaciones realizadas por el hermano de la corporación del Martes Santo e historiador Manuel Jesús Roldán.

La advocación de Victoria está íntimamente ligada a la orden de San Francisco de Paula y esta imagen destaca por tener los elementos característicos del escultor del siglo XVIII como los gestos dulces de la Virgen y el Niño Jesús o el tratamiento de los ropajes que existían también en la talla de las Maravillas que desapareció en 1936 durante el ataque a San Juan de la Palma.

Tras la llegada de la Compañía de Jesús a esta iglesia en el siglo XIX, trajeron esculturas provenientes de otros espacios de los jesuitas como la Casa Profesa (hoy templo de la Anunciación) o el Noviciado (San Luis de los Franceses). La Virgen de la Victoria fue desplazada y se colocó el Sagrado Corazón de Jesús que hasta la fecha preside la hornacina central de un retablo que se hizo en la centuria decimonónica y que según Roldán «es poco habitual en el panorama sevillano por sus formas y sus materiales». Está realizado en mármol y se ordena en un banco, dos cuerpos con tres calles y áticos.

El Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de la Victoria en el altar mayor de los jesuitas. Los Javieres proyecta colocar al Cristo de las Almas en el lugar que ocupa el Sagrado Corazón Víctor rodríguez

Además de la talla mariana y el Sagrado Corazón, hay un San José y había un San Ignacio de Loyola que se han llevado los jesuitas tras la cesión del templo a la hermandad de los Javieres. Cuando los fieles entren en la iglesia, podrán ver a la Virgen de la Victoria relativamente cerca ya que el presbiterio es de grandes dimensiones.

Había otra imagen de la Virgen en el crucero de la iglesia que era la Gran Madre, una talla de Duque Cornejo pero que la Compañía de Jesús ha reubicado en el Centro Arrupe. En el altar donde se encontraba esta escultura, recibirá culto la Virgen de Gracia y Amparo, la titular mariana de la corporación del Martes Santo.

Hay que señalar como curiosidad que la dolorosa estará en otro altar diferente al del Cristo por primera vez en su historia ya que cuando fue realizada por Fernández Andes, estuvo a los pies del crucificado en la primera etapa de la cofradía en el Sagrado Corazón; y luego, en la capilla de los Cervantes de la parroquia de Omnium Sanctorum.

La Virgen de la Victoria de los jesuitas abc

La Virgen de la Victoria es sólo una talla más de la larga lista de obras que realizó Benito Hita de Castillo porque hay otras imágenes que dejó para las hermandades sevillanas o que se encuentran en iglesias hispalenses como son el San Juan de la cofradía de la Amargura, los ángeles Lampareros de la capilla de la Universidad, los de San Lorenzo o los mancebos de San Juan de la Palma.