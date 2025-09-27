Suscríbete a
Los Javieres adaptará los altares de la iglesia de los jesuitas para que reciban culto los titulares de la cofradía

La cofradía ha mostrado este sábado a los hermanos la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder y la capilla de los Luises

Los Javieres saldrá de la iglesia de los Jesuitas el Martes Santo de 2026

Vista general de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder
Vista general de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder VÍCTOR RODRÍGUEZ
Sevilla

Los Javieres adaptará los altares de la iglesia de los jesuitas para que reciban culto los titulares de la cofradía ya que la idea de la corporación es que el Cristo de las Almas presida el retablo mayor. Así se ha comentado por parte de ... la corporación en la primera visita que han tenido los hermanos en la mañana de este sábado a una iglesia que volverá a la vida después de que haya sido cedida a la hermandad del Martes Santo. Más de un centenar de personas se acercaron a conocer de primera mano la futura sede canónica y dónde se podrán venerar las imágenes.

