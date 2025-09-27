Los Javieres adaptará los altares de la iglesia de los jesuitas para que reciban culto los titulares de la cofradía ya que la idea de la corporación es que el Cristo de las Almas presida el retablo mayor. Así se ha comentado por parte de ... la corporación en la primera visita que han tenido los hermanos en la mañana de este sábado a una iglesia que volverá a la vida después de que haya sido cedida a la hermandad del Martes Santo. Más de un centenar de personas se acercaron a conocer de primera mano la futura sede canónica y dónde se podrán venerar las imágenes.

El hermano mayor, José Antonio Oliert; la junta de gobierno, y el hermano de la cofradía, profesor e historiador, Manuel Jesús Roldán, han explicado el origen de la iglesia, la historia y cómo se va a configurar cuando llegue la cofradía ya que según Oliert y preguntado por ABC, «aún hay que esperar a que llegue el decreto del arzobispado del cambio de sede canónica para que se pueda comenzar a estudiar el traslado de las imágenes».

Para que se pueda ver al crucificado y la Virgen de Gracia y Amparo en el templo de la calle Jesús del Gran Poder, el máximo responsable de la corporación ha señalado a este periódico que «se está barajando que para el quinario del año que viene, los titulares ya estén en la nueva sede y también hay que tener en cuenta que los cultos de la dolorosa son ahora en octubre y noviembre y se celebrarán en la parroquia de Omnium Sanctorum». A partir de ahí, habrá que esperar al acuerdo final en el seno del cabildo de oficiales.

Continuando por el antiguo templo de San Francisco de Paula, los responsables de la corporación señalan el altar donde irá la Virgen de Gracia y Amparo y San Juan Evangelista, el cual es donde estaba anteriormente La Gran Madre, obra de Duque Cornejo, y que está en el crucero de la iglesia en la nave de la izquierda o del evangelio. Ambos retablos, tanto el mayor con el crucificado como el de la dolorosa, sufrirán cambios para albergar a las imágenes en el futuro.

Imágenes que han dejado los jesuitas en el templo

Además, los jesuitas han dejado otras tallas en la iglesia como son por ejemplo la conocida como Virgen de la Victoria, una obra de Benito Hita de Castillo que hay en una hornacina en el retablo mayor. También, un Sagrado Corazón, un San José con el Niño Jesús o un San Francisco Javier, el cual es titular de la corporación del Martes Santo.

Una de las tareas que pretende la corporación es la creación de una capilla sacramental en uno de los espacios que tiene la gran iglesia del siglo XVII. Si los fieles entran por la calle Jesús del Gran Poder, podrán ver la inmensidad de un templo que tiene a los pies del mismo, otro lugar donde se veneran los restos del Venerable Padre Tarín, jesuita de la centuria pasada y que está camino de los altares.

La hermandad se ha comprometido a mantener el culto de este sacerdote y a colaborar activamente en las celebraciones de los jesuitas. Junto a la capilla del Padre Tarín, está otra talla interesante que cuidará los Javieres como es la Virgen del Sagrado Corazón de Lorenzo Pérez Comendador de 1917 por lo que existe un patrimonio más que interesante en la nueva sede canónica de la corporación del Martes Santo.

Por otro lado, la otra gran joya de este complejo monumental es la capilla de los Luises, donde apunta Oliert que «también se celebrarán cultos de la cofradía» por lo que preguntado por este periódico por si pudieran haber besamanos o quinarios explica que «se estudiará usar ambos templos para estas celebraciones y se irá decidiendo abrir la iglesia o la capilla ya que también se tendrá que venerar a los santos jesuitas y al Padre Tarín».

La capilla de los Luises

A través de una gran puerta en un lateral del presbiterio, se pasa a un 'zaguán' que conecta ambos espacios de culto y que tiene puerta hacia la calle Trajano. Una vez que se entra en la capilla de los Luises, obra de Aníbal González, cambian las paredes de blanco y las naves laterales por el ladrillo visto (muy identificativo con el regionalismo) y los paneles de azulejos diseñados por Gustavo Bacarisas con la vida de Jesús.

Tanto Oliert como Roldán explican que se está analizando el estado del paño de azulejos por si necesitan algún mantenimiento ya que esta capilla como la iglesia han estado cerradas desde hace varios años. Otro detalle que podrán ver los hermanos, fieles y devotos será un hermoso cuadro de Juan de Roelas del siglo XVII sobre temática jesuítica que está colgado en este espacio. Notable es también el retablo, una obra del XIX en caoba cuya hornacina principal la preside una Inmaculada que es una copia de 'La Cieguecita' de Martínez Montañés.

«Aunque ahora nos vamos a centrar en el triduo de la Virgen en Omnium Sanctorum, seguimos trabajando aquí junto con artistas y colaboradores de la hermandad para continuar adecentando el templo de cara a cuando se produzca el traslado definitivo», según ha señalado el hermano mayor, José Antonio Oliert.