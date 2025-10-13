Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Morante se corta la coleta en Las Ventas

Las tres mil caras de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur

La misión de la Esperanza de Triana alcanzó el domingo su cénit de emotividad cuando los vecinos de una de las barriadas más pobres de España recibieron con todo lo que tenían a la Virgen en su traslado de San Pío X a Jesús Obrero

La Esperanza de Triana cose las Tres Mil a Sevilla

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Suscríbete
Más información Si ya estás suscrito, inicia sesión
El Polígono Sur se volcó con el rosario matutino de la Esperanza de Triana
El Polígono Sur se volcó con el rosario matutino de la Esperanza de Triana Manuel Gómez
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si es cierto eso de que los ojos son el espejo del alma, en el Polígono Sur pocas veces ha habido tantas almas invadidas a la vez por la emoción como este domingo. El traslado de la Esperanza de Triana desde la parroquia ... de San Pío X hasta la de Jesús Obrero recorriendo las calles de las Tres Mil Viviendas tuvo a una buena parte del vecindario volcado y numerosas personas de otros puntos como testigos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app