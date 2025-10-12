Suscríbete a
+Pasión

La Esperanza de Triana cose las Tres Mil a Sevilla

Un traslado de más de tres horas hace presente la piedad popular en el Polígono Sur

La parroquia de Jesús Obrero se viste de gala para recibir a la Esperanza de Triana

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana recorre las calles del Polígono Sur en su traslado a Jesús Obrero
La Esperanza de Triana recorre las calles del Polígono Sur en su traslado a Jesús Obrero MANUEL GÓMEZ
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hubo cohetes y campanillas. Hubo emoción y guirnaldas de flores de papel. Hubo pancartas y súplicas. Saetas y rezos. Gritos y vítores como en la calle Pureza un Viernes Santo por la mañana. Y empujones, bulla enorme ante las andas de la Esperanza ... de Triana que recorrió en casi tres horas y media el kilómetro y medio que separa las parroquias de San Pío X en las Letanias y Jesús Obrero en las Tres Mil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app