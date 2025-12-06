Los seises bailarán ante la Virgen de los Reyes en toda la octava de la Inmaculada

Llega la fiesta de la Inmaculada y, con ello, el baile de los seises en la Catedral de Sevilla, que esta vez cambia de ubicación. Será en el trascoro, por lo que bailarán durante toda la octava delante de la Virgen de los ... Reyes. Esto es debido a las obras que están acometiéndose en la nave del altar mayor.

La última vez que los seises bailaron ante la patrona de la ciudad y de la diócesis fue en 2021, sobre el altar de plata, únicamente el día de la Inmaculada. En aquella ocasión, la Virgen de los Reyes se encontraba en su paso de salida tras la procesión extraordinaria celebrada el día anterior, 7 de diciembre, con motivo del 75 aniversario del patronazgo hasta el Ayuntamiento de Sevilla.

Esta vez, bailarán ante el Santísimo y la Virgen de los Reyes durante los ocho días de la octava, del 8 al 15 de diciembre, un hecho prácticamente nunca visto. El acceso, cada día, podrá realizarse por las puertas de San Miguel y del Bautismo a partir de las 16:45 horas, dando inicio la octava de la Inmaculada a partir de las 17.30 horas de la tarde.

El baile de los seises es una de las tradiciones religiosas más arraigadas de Sevilla. Sus orígenes se remontan a 1613, en el siglo XVII. Este culto se celebra en tres ocasiones a lo largo del año: Corpus Christi, la Inmaculada y el Carnaval. En la fiesta de la Inmaculada, los seises bailan vestidos con un traje de paje en color celeste y blanco, mientras que en los otros dos cultos lo hacen de rojo y blanco.