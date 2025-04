Sábado de Pasión Sevilla, en directo: última hora del tiempo, recorrido y hermandades de la Semana Santa de Sevilla 2025

Es Sábado de Pasión, segundo día con cofradías en las calles de Sevilla. La ciudad vuelve a mirar hacia sus barrios en esta jornada que anticipa el Domingo de Ramos. Hoy realizan su estación de penitencia las hermandades de Padre Pío, Torreblanca, la Milagrosa, San José Obrero y el Divino Perdón del Parque Alcosa, así como las agrupaciones parroquiales de San Jerónimo, el Santo Ángel, la Espiga y las Maravillas. La primera cruz de guía será la de la Hermandad de Padre Pío, que abrirá la jornada, mientras que la Agrupación Parroquial de San Jerónimo será la última en recogerse, cerrando así un día en el que la Semana Santa sigue creciendo en intensidad en los barrios sevillanos.

