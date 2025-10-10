Los horarios e itinerarios de la procesión extraordinaria del Museo

La hermandad del Museo conmemora en el presente año 2025 su 450 aniversario fundacional. En el mes de noviembre, la corporación llevará a cabo el acto principal de esta efeméride, consistente en la salida extraordinaria del Cristo de la Expiración y de la Virgen ... de las Aguas.

Sevilla podrá admirar al Cristo de la Expiración del Museo y a la Virgen de las Aguas en procesión en un mismo paso, formando una escena del Stabat Mater, una estampa perdida hace más de un siglo, en 1922. El paso del crucificado, en el que irán los titulares, llevarán los candelabros de la hermandad de la Cena de Jerez, que en su día pertenecieron al Cachorro.

El Museo ha dado a conocer los horarios e itinerarios del traslado a la Catedral de Sevilla para la celebración de la misa estacional del 450 aniversario y el de la procesión extraordinaria hasta su capilla.

El traslado al primer templo metropolitano tendrá lugar el viernes 7 de noviembre a partir de las 16.30 horas de la tarde por el siguiente recorrido: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Plaza de la Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada por la Puerta de Palos a las 21.30 horas de la noche.

El regreso, en la tarde del 8 de noviembre, tendrá el mismo horario de salida y entrada que la ida, de 16.30 horas a 21.30 horas de la noche. Recorrido: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Puerta Real, Alfonso XII, Plaza del Museo y entrada.

A la ida, el Museo visitará la parroquia de San Vicente y transitará por la plaza del Salvador, mientras que en el regreso pasará por el Ayuntamiento de Sevilla, como antiguamente, alcanzará la parroquia de la Magdalena para regresar a su sede canónica por la Plaza del Museo.