Suscríbete a
+Pasión

El Stabat Mater del Museo, dispuesto en el paso para su próxima salida extraordinaria por el 450 aniversario de la hermandad

Esta imagen histórica se vio por última vez en el año 1922

El traslado a la Catedral se realizará el próximo viernes 7 de noviembre. El sábado 8 habrá misa estacional en la Catedral y posterior procesión para volver a su capilla

Stabat Mater de la Virgen de las Aguas con el Santísimo Cristo de la Expiración de la hermandad del Museo
Stabat Mater de la Virgen de las Aguas con el Santísimo Cristo de la Expiración de la hermandad del Museo D. palacios

P. S.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad del Museo, que se encuentra inmersa en la celebración del 450 aniversario de su fundación, ya ha dispuesto en su capilla el paso con el Stabat Mater con el que saldrá en procesión el próximo sábado 8 de noviembre, previo ... traslado el viernes 7 a partir de las 17.00 horas hacia la Catedral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app