Luis Miguel Dasilva gana las elecciones de la Redención por 30 votos

Luis Miguel Dasilva Rodríguez gana las elecciones de la hermandad de la Redención, celebradas el 16 de septiembre en las dependencias de la corporación, frente al otro candidato presentado, Benito Ponce de León.

En total, han ejercido su derecho al voto un total de 888 hermanos, de los cuales 452 apoyaron a Luis Miguel Dasilva Rodríguez, 422 lo hicieron a favor de Benito Ponce de León, mientras que se contabilizaron12 votos en blanco y 2 nulos.

El nuevo hermano mayor electo, Luis Miguel Dasilva Rodríguez, como así ha hecho saber a Pasión en Sevilla, en su proyecto destaca «la restauración del Sagrario, realizar una túnica bordada para Nuestro Padre Jesús de la Redención, aumentar el patrimonio de la hermandad con nuevas insignias para la cofradía, completar el paso de María Santísima del Rocío Coronada después de la ejecución de la candelería, jarras y violeteros. Por supuesto, continuar la labor de los proyectos de caridad, lo más importante de la hermandad. Aumentar y continuar colaborando con el economato del Casco Antiguo, crear una bolsa de trabajo para los hermanos que están en estado de desempleo y aumentar a niveles exponenciales la colaboración con 'Autismo Sevilla' para que el proyecto siga creciendo con el mismo amor y cariño que hasta ahora existido. Asimismo, seguir reforzando los lazos históricos que nos unen con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla».

Los hermanos que conforman la nueva junta de gobierno de la Redención para los cuatro años venideros:

-Hermano mayor: Luis Miguel Dasilva Rodríguez.

-Teniente de hermano mayor: Herminia Aparcero Bernet.

-Promotor sacramental: Juan Diego Mata Morillas.

-Fiscal: Juan Ignacio Reales Espina.

-Mayordomo 1º: Pedro López Fernández.

-Secretaria 1ª: Rosalía Rodríguez Pedraza.

-Prioste 1º: Miguel Ángel Cabeza Lozano.

- Consiliario 1º: José Miguel Formigo Rodríguez.

-Consiliario 2º: Miguel Ángel Sánchez Chacón.

-Consiliario 3º: Alberto Gómez-Caminero Álvarez.

- Mayordoma 2ª: Macarena Padilla Camacho.

-Secretario 2º: Alejandro Rodríguez Balas.

-Prioste 2º: David Toro Ríos.

- Diputado mayor de gobierno: Jesús Caballero Ruiz.

-Diputado de acción social: Pablo Morilla Palomino.

-Diputada de formación: María José Herrera Fernández.

- Diputada de juventud: Marina Nieto Ingelmo.

