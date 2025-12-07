Primer golpe. Cabezuelo

Uno de los rasgos más llamativos de la forma de ser del hermano mayor electo de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo es que cuando habla de la Virgen se emociona. La Esperanza ha formado parte de su vida desde que algunos antepasados con huertas en ... el barrio empezaran a tejer una historia de amor con la hermandad. Cabezuelo no tiene nada que ver con Cabrero. Y eso es lo importante. Juan XXIII_no se parecía en nada a Pablo VI ni Ratzinger a Bergoglio. La diversidad de caracteres y no la uniformidad es lo que moldea la historia de una cofradía.

Con Cabezuelo ha ganado una respuesta a la gestión de la actual junta que fue puntera en algunos asuntos pero que falló en otros, y de manera estrepitosa en la gestión de la restauración de la Virgen. Los hermanos han votado por un cambio y han castigado a quien veían como continuador de la actual junta, José Luis Notario, solo por el hecho de pertenecer a ella. La principal tarea del nuevo hermano mayor será la de coser a la hermandad y devolverle el liderazgo que siempre ha ostentado en materia de patrimonio. Tiene una delatera muy potente (teniente y consiliarios) y cuenta con una figura como es la del veterano prioste Miguel González de la Bandera llamado a jugar un papel fundamental en la reconstrucción de una de las señas de identidad de la cofradía. La Era Cabezuelo está a punto de empezar. Mucha suerte.

