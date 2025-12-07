Suscríbete a
Primer golpe. Cabezuelo

Cuando habla de la Virgen se emociona. La Esperanza ha formado parte de su vida desde que algunos antepasados con huertas en el barrio empezaran a tejer una historia de amor con la hermandad

Fernando Fernández Cabezuelo en la Casa de ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Uno de los rasgos más llamativos de la forma de ser del hermano mayor electo de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo es que cuando habla de la Virgen se emociona. La Esperanza ha formado parte de su vida desde que algunos antepasados con huertas en ... el barrio empezaran a tejer una historia de amor con la hermandad. Cabezuelo no tiene nada que ver con Cabrero. Y eso es lo importante. Juan XXIII_no se parecía en nada a Pablo VI ni Ratzinger a Bergoglio. La diversidad de caracteres y no la uniformidad es lo que moldea la historia de una cofradía.

