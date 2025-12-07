La imagen. Mañana sale el Sol

Suscríbete a
En la Resolana han desplegado esta lona
José Cretario

SEVILLA

En la Resolana han colgado una lona a manera de estandarte con la cara de la Esperanza. Lo ha hecho una hermana que, como todos, espera verla de nuevo mañana, en lo alto de los escalones de su Basílica tras esta larga ausencia. Desde las ... seis de la mañana del día de la Purísima estará para mirar con sus ojos de siempre a quienes la han extrañado tanto. El eclipse ha terminado. Ni los Alvarez Quintero soñaron en su día que aquellos cuatro versos, con el tiempo, iban a ser más certeros que nunca.

