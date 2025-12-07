La imagen. Mañana sale el Sol

En la Resolana han colgado una lona a manera de estandarte con la cara de la Esperanza. Lo ha hecho una hermana que, como todos, espera verla de nuevo mañana, en lo alto de los escalones de su Basílica tras esta larga ausencia. Desde las ... seis de la mañana del día de la Purísima estará para mirar con sus ojos de siempre a quienes la han extrañado tanto. El eclipse ha terminado. Ni los Alvarez Quintero soñaron en su día que aquellos cuatro versos, con el tiempo, iban a ser más certeros que nunca.

«¡Dios te salve, María, Madre de Gracia llena; Alma de Andalucía, Sol de la Macarena!»

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Semana Santa de Sevilla