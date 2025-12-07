Chisporroteos. Radiografía del 30N

Tras la avalancha de macarenos votando en la mañana del domingo, a eso de las 13:00 la gente de Notario comienza a derrumbarse. Se dan cuenta de que su candidatura no sale. Y asumen el castigo. Los pedristas estuvieron exultantes hasta primeras horas de ... la tarde. Muchos creyeron hasta poco antes del derby que la victoria era suya. Pero por la tarde todo cambió. «Empezamos a ver venir hermanos que no conocíamos y claro, esos iban todos para Cabezuelo» Al cerrar las urnas dieron las elecciones como perdidas. En torno a las 22:30 hubo dos detalles contundentes que anticiparon el resultado: el líder de los agustinos, Bello Conde, que iba con los pedristas, llegó a la basílica con la cara descompuesta y la gente felicitaba a Antonio Santiago. Blanco y en botella.

La malla. El equipo de Cabezuelo había ideado un sistema de recepción de datos inédito. En tres momentos de la jornada, a través de una app, una red de hermanos - la malla, como el manto camaronero- fueron mandando información sobre la asistencia de personas que habían comprometido su voto. Cada uno se ocupaba de un grupo. En el cuartel general había 4 jóvenes con ordenadores registrando votos de todos los colaboradores que hasta allí se acercaban.

Estrategia. Su ideólogo fue el periodista Moisés Ruz que puso en marcha la «estrategia boda». Se necesitaban 4.000 posibles votantes sabiendo que, como en las bodas, se te cae el 30 o 40 % de los invitados. En cuanto se supo que había más de 5.000 votos tuvieron clara la victoria. Cabezuelo ganó en las 12 mesas electorales.

Besamanos en San Gil ABC

San Gil. El hecho de que la junta saliente no haya aceptado la invitación del nuevo hermano mayor a despedirse con el besamanos es un signo del estado en que se encuentra el gobierno en funciones, muy quemado por todo el tema de la Virgen y por el correctivo que le han aplicado los hermanos. Cabrero se emocionó cuando Cabezuelo le hizo esta propuesta pero al final la junta lo ha desestimado. El equipo electo del nuevo hermano mayor, que tomará posesión el viernes o el sábado, ya está funcionando para montar el besamanos en San Gil.

El lunar negro. Fue cuando el director espiritual, el cura Losada, expulsó a tres compañeros gráficos que accedieron al templo para recoger el momento de la proclamación de resultados, como han hecho siempre. Tras el episodio, la hermandad emitió un comunicado de disculpa.

Ruptura. Las palabras del hermano mayor del Museo a «El Llamador» confirman que la relación entre la hermandad y el Consejo no existe. Nadie de la institución acudió a los actos del 450 aniversario porque la cofradía no cursó una invitación formal al presidente.

Los zapatistas. A los carlistas de Carlos López Bravo le empiezan a llamar de esta manera ya que se reúnen en un local de la calle Cardenal Spínola que fue una tienda de zapatos. Allí, gente de la Soledad lo convirtió en una especie de club donde se hacen unas magníficas conspiraciones...

Guardia Judía. El jueves en Hytasa hubo una intentona de golpe de estado. La mitad de los integrantes de este grupo rechazan el relevo que ha hecho La Milagrosa del capitán y el teniente de este grupo. Están preparando un escrito para dar respuesta a esta decisión de la nueva junta.

El Papa con Paloma Saborido, José Luis Aldea y Sergio Morales ABC

El Papa y el Cachorro. León XIV lo volvió a ver este sábado en el Vaticano cuando José Luís Aldea y el hermano mayor de la Esperanza de Málaga junto con Paloma Saborido, la coordinadora de la Gran procesión fueron a la audiencia especial. Aldea le entregó una foto enmarcada del Cristo, al que Prevost conoció en Sevilla en 2002 y una copia del San Agustín de José María Leal que va en una de las esquinas del paso.

Fotograma de la transmisión de la audiencia papal del sábado ABC

El Papa con la imagen de San Agustín de José María Leal ABC

El Confesionario

Antonio Cattoni ABC

«Vaya la expectación que hay por escuchar a Antonio Cattoni este viernes en la Trinidad en el 50º Pregón de la Esperanza. Lo va a transmitir la hermandad» «Me dicen que Pepe Anca va de delegado de la Madrugada con los carlistas y Lola Olivero del Sábado»

«Vaya la belleza de la Virgen de Guadalupe en el estreno del nuevo responsable de su atavío, el joven Antonio Sanabria» «Lo que va a llamar mucho la atención es el imponente dosel de besamanos que estrenará el día 15 la Esperanza de Triana. Fíjate en las esculturas de Juan Manuel Parra» «Si tienes tiempo, ve a la función de la Sed. Le han compuesto a la Virgen unas habaneras.. habaneras de Nervión»