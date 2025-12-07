Suscríbete a
+Pasión
Última hora
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

GOTA A GOTA

Chisporroteos. Radiografía del 30N

Por la noche, dos detalles anticiparon el resultado: el líder de los agustinos, Bello Conde, que iba con los pedristas, llegó a la basílica con la cara descompuesta y la gente felicitaba a Antonio Santiago

Cabezuelo es felicitado tras conocerse los resultados
Cabezuelo es felicitado tras conocerse los resultados victor espinosa
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras la avalancha de macarenos votando en la mañana del domingo, a eso de las 13:00 la gente de Notario comienza a derrumbarse. Se dan cuenta de que su candidatura no sale. Y asumen el castigo. Los pedristas estuvieron exultantes hasta primeras horas de ... la tarde. Muchos creyeron hasta poco antes del derby que la victoria era suya. Pero por la tarde todo cambió. «Empezamos a ver venir hermanos que no conocíamos y claro, esos iban todos para Cabezuelo» Al cerrar las urnas dieron las elecciones como perdidas. En torno a las 22:30 hubo dos detalles contundentes que anticiparon el resultado: el líder de los agustinos, Bello Conde, que iba con los pedristas, llegó a la basílica con la cara descompuesta y la gente felicitaba a Antonio Santiago. Blanco y en botella.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app