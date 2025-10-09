Suscríbete a
La Humildad de Sevilla Este propondrá a sus hermanos la apertura de una puerta para poder salir de su parroquia

La agrupación parroquial realiza actualmente su salida procesional del Sábado de Pasión desde una carpa al no disponer la iglesia de una puerta por la que quepa su paso de misterio

La Humildad de Sevilla Este saliendo el Sábado de Pasión
La Humildad de Sevilla Este saliendo el Sábado de Pasión
La agrupación parroquial de la Humildad de Sevilla Este plantea la construcción de una nueva puerta en su sede canónica, la parroquia de parroquia de la Virgen de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, para poder salir de allí con su ... paso de misterio. La propuesta se expondrá a los hermanos en cabildo general extraordinario el próximo miércoles 22 de octubre.

Descarga la app