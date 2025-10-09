La Humildad de Sevilla Este propondrá a sus hermanos la apertura de una puerta para poder salir de su parroquia

La agrupación parroquial de la Humildad de Sevilla Este plantea la construcción de una nueva puerta en su sede canónica, la parroquia de parroquia de la Virgen de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, para poder salir de allí con su ... paso de misterio. La propuesta se expondrá a los hermanos en cabildo general extraordinario el próximo miércoles 22 de octubre.

El cabildo, al que están convocados todos los miembros de la corporación mayores de edad y al corriente en el pago de sus cuotas, dará comienzo a las 20.30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda. En el mismo, se procederá a la lectura del informe del presidente, se expondrán las obras que se van a realizar, es decir, la apertura de una puerta de salida en el templo, así como el estudio del plan de viabilidad económica y la propuesta de financiación para su aprobación, si así lo deciden los hermanos.

Cabe destacar que esta agrupación parroquial sale a la calle con el paso del Señor de la Humildad cada Sábado de Pasión desde una carpa en el entorno de la parroquia al no disponer de una puerta por la que quepa el mismo. Con este proyecto, la corporación, primera de su rango en Sevilla Este, que ostenta desde la Cuaresma de 2023, busca seguir dignificando su estación de penitencia dentro de las posibilidades económicas de estos jóvenes cofrades.

El Sábado de Pasión se ha convertido en la jornada por antonomasia en el distrito Este, puesto que esta cofradía se suma a las ya asentadas desde hace unas décadas de los Dolores de Torreblanca y el Divino Perdón de Alcosa. En Sevilla Este persiguen el sueño de, como las dos anteriores, salir con nazarenos más pronto que tarde.