Los guiños de la Esperanza de Triana a la Macarena durante la Misión al Polígono Sur

Se han escuchado varias veces marchas dedicadas a la dolorosa del Arco detrás de la imagen durante estos fines de semana

La Esperanza de Triana, durante la Misión al Polígono Sur
La Esperanza de Triana, durante la Misión al Polígono Sur j. m. serrano
Manuel Luna

La Esperanza de Triana ha regalado miles de estampas, instantes y momentos en este mes de Misión al Polígono Sur. Algunos de ellos han sido guiños o gestos para la Macarena en forma de interpretación de marchas, invitando a miembros de la corporación a portar ... las andas con la dolorosa o la representación de la cofradía de San Gil delante del palio en el traslado de San Jacinto a la Catedral.

