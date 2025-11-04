Los guiños de la Esperanza de Triana a la Macarena durante la Misión al Polígono Sur

La Esperanza de Triana ha regalado miles de estampas, instantes y momentos en este mes de Misión al Polígono Sur. Algunos de ellos han sido guiños o gestos para la Macarena en forma de interpretación de marchas, invitando a miembros de la corporación a portar ... las andas con la dolorosa o la representación de la cofradía de San Gil delante del palio en el traslado de San Jacinto a la Catedral.

Desde hace años, se vienen escuchando composiciones 'macarenas' detrás de la Esperanza de Triana y al revés. Por ejemplo, aún se recuerda cómo se interpretó en la plaza de la Campana la marcha 'Macarena' de Abel Moreno a la titular de la hermandad de la calle Pureza, mientras que en la calle Sierpes, tras la dolorosa de San Gil, se tocó por parte de la banda del Carmen de Salteras 'La Esperanza de Triana' de Manuel López Farfán.

Este pasado mes de octubre, el primer gesto que tuvo la Esperanza de Triana con la Macarena fue la invitación de los cofrades de ésta última a portar a la Virgen de la calle Pureza en la calle Virgen de Luján a los sones de 'Coronación de la Macarena' de Pedro Braña. Fue un momento especial que, en días posteriores, también se repitió en diversos momentos de los traslados que se sucedieron entre las parroquias de San Pío X, Jesús Obrero o San Jacinto.

[10:37] La @Hdad_Macarena porta las andas de Nuestra Señora de la Esperanza a los

sones de “Coronación de la Macarena”#LaMisiónDeLaEsperanza #EsperanzaDeTriana pic.twitter.com/eUcVoP3vEL — Esperanza de Triana (@EspDeTriana) October 4, 2025

También, se han escuchado tras la Esperanza de Triana 'Pasa la Virgen Macarena' de Pedro Gámez Laserna o la mencionada 'Macarena' de Abel Moreno (ésta última el sábado durante la procesión extraordinaria de regreso al arrabal en Reyes Católicos). Como curiosidad, cabe recordar que el director de la banda de música de las Cigarreras, José Manuel Toscano, es hermano de ambas corporaciones.

Otra composición musical que se pudo escuchar el sábado 25 de octubre detrás del palio de la Esperanza de Triana es 'Esperanza Macarena' de Pedro Morales en la calle García de Vinuesa unos metros después del cruce de la Puerta del Arenal. En medio de una bulla que llegaba hasta la Punta del Diamante, los costaleros mecieron a la dolorosa a los sones de esta marcha compuesta en los años 60.

La Esperanza de Triana a los sones de Esperanza Macarena por García Vinuesa.@BMLasCigarreras pic.twitter.com/GinxKFHU4E — Manu Infantes (@minfantesd) October 25, 2025

Más allá de las marchas, también ha habido gestos hacia la Macarena como la participación de una representación de la hermandad de San Gil en el traslado desde la parroquia de San Jacinto hasta la Catedral. La conocida 'vara de las capillas' se pudo ver en la presidencia el pasado sábado 25 de octubre portándola el actual consiliario de la corporación, José Luis Notario, en sustitución del hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero. Y hermanos de la Macarena llevaron a la Esperanza de Triana por la calle Virgen de Luján, al compás de la marcha de Braña.

El máximo representante de la cofradía del Arco sí acompañó a la Esperanza de Triana en el traslado a la Catedral el pasado 7 de diciembre de 2024 para participar en la procesión magna por el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. En la madrugada del día de la Inmaculada, se pudo ver a Sergio Sopeña, hermano mayor de la corporación de la calle Pureza, delante de la Macarena.

Como último detalle de esta Misión y dentro de todas las 'ofrendas' musicales que se hicieron: Manuel Lombo, hermano de la Macarena y 'aguaor' del palio de la dolorosa de San Gil, interpretó junto a Argentina, Arcángel y otros artistas el 'Canto a la Esperanza' en la calle Pureza durante el tramo final de la procesión extraordinaria y justo delante del paso de la Virgen de la Esperanza.