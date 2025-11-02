Suscríbete a
Y al final, la Esperanza fue de Triana

La dolorosa de la calle Pureza puso el broche a su misión en el Polígono Sur con una procesión gloriosa y multitudinaria que la devolvió a su barrio a un ritmo más acelerado por el riesgo de lluvia

Así te hemos contado en ABC de Sevilla la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana atraviesa una Avenida de la Constitución desbordada de público
Mario Daza

Sevilla replicó ayer en sus calles la «santa osadía» con la que Teresa de Jesús afirmó con templanza que no es una temeridad cualquier audacia inspirada por Dios. El caudal de emociones que la ciudad había atesorado en el último mes se desbordó definitivamente ... en el broche a la Misión de la Esperanza, esa que nos ha llamado a ser peregrinos de una virtud que es capaz de romper cualquier frontera social, también la del Polígono Sur. Y lo hizo con una procesión gloriosa y multitudinaria en el regreso definitivo de la Virgen a su casa de la calle Pureza. Más de ocho horas en las que la hermandad fue fiel a sí misma, con una autenticidad inherente a su estilo que no defraudó. Las chicotás, los pasos atrás, los vivas, los aplausos, las marchas...todo elevado a la enésima potencia según lo entiende Triana para no faltar a su verdad. Fue una tarde noche de arrojo por esa amenaza de lluvia que se hizo cierta al final, pero que tenía el sello del barrio en cada instante vivido.

