Manuel Vicedo, candidato de Jesús Despojado: «Los hermanos decidirán los posibles proyectos de cambio del misterio»

-¿Cómo se palpa el ambiente a las puertas de las elecciones?

-Está un poco tenso. Sí tengo que reconocer que la situación es un tanto violenta desde el punto de vista de que el hermano mayor sale a los medios a través de ... los medios de comunicación de la hermandad. Y la verdad es que me siento bastante molesto porque mi hermano mayor me llame delante de todos los hermanos, me llame mentiroso, me amenace, etc., con ese comunicado que ha hecho el público. La verdad es que entiendo que a este hombre le ha tenido que pasar algo extraño para que haga eso.

Pero bueno, está hecho, el daño es irremediable y la verdad es que me encuentro bastante incómodo con este tipo de actuaciones. No me lo podía esperar de mi hermano. Ha hablado durante la campaña, ha utilizado la palabra boicot.

-¿Se mantiene en que ha habido un boicot hacia esta candidatura?

-Sí, me mantengo. Y bueno, ahora con este último comunicado me mantengo aún más porque el boicot, la palabra boicot significa para mí el poner obstáculos para que alguna persona, algún proyecto como el nuestro, siga adelante. Hemos tenido varios tipos de boicot, desde el primer momento para consultar el censo, después para la presentación de documentos, lo penúltimo para el tema donde se dice la palabra juramento, faltaba el término juramento en el texto de la vida familiar regular, y bueno, yo creo que si eso no es un boicot en una hermandad, porque todavía si estuviéramos en una empresa donde el Consejo de Administración le hace una OPA a otro, bueno vale, pero es que estamos en una hermandad.

Yo no consiento que un secretario, en este caso una hermandad y que una comisión electoral me ponga impedimentos porque el papel en vez de ser verde sea amarillo. Dímelo, lo corrijo y no tengo ningún problema. Y no estaríamos hablando ahora mismo de toda esta problemática que tenemos.

-¿Podría condensarme cuáles son las líneas maestras de este proyecto?

-Primero, revitalizar la hermandad, porque entendemos que la hermandad, por mucho que se nos quiera decir que ha tenido un crecimiento y demás, lo ha tenido, evidentemente sí, como entiendo que han tenido otras muchas hermandades de Sevilla. Quiero recordar simplemente por puntualizar, porque ya que se habla tanto de crecimiento, en el año 92 éramos 1.200 hermanos, ahora somos 1.900, es decir, en 33 años hemos crecido 700 hermanos.

Yo creo que es un crecimiento muy modesto para tirar las campanas. Pero bueno, se trata, yo soy contento de que la hermandad crezca y demás. Pero no obstante, los proyectos principales son, primero, ya que tenemos una capilla en propiedad que tanto trabajo costó, tanto esfuerzo, tanto adquirirla como restaurarla, hombre, abrir la capilla, el máximo de días posibles al año.

Que si no hay misa diaria, porque es complicado que haya una celebración eucarística por falta de cura, que es verdad, pues bueno, pero la capilla debe de estar abierta para el rezo de los hermanos y aquellos devotos que quieran ver a sus maestros.

Después, está la casa de hermandad. Mi queja es que estemos alquilando un local cercano a la hermandad y no estemos utilizando la casa de hermandad que tanto trabajo nos costó. Son dos plantas que están terminadas arriba, que lo único que hay que hacer es adecuarla. Pero no concibo tener que pagar un alquiler cuando tenemos una casa vacía. Eso ningún hermano lo puede entender, nos pongamos como nos pongamos.

Luego, están los temas de la Administración, en los que evidentemente queremos que sea limpia, transparente, con un portal al hermano en el que el hermano entre sin problemas legales, lo pueda consultar todo. En el patrimonio, pues evidentemente tenemos que firmar los acuerdos con ahora que están tan de moda las restauraciones y demás, o con las personas restauradoras y demás de prestigio, para que las imágenes cada equis tiempo sean revisadas y nos digan su estado.

No podemos decir que no queramos ir a penúltima o no queramos ir a quinta. Estaremos a lo que el Consejo de Cofradías nos proponga. Y luego de todo, hay temas de caridad, en los que queremos potenciar la acción social de la hermandad, en las que queremos hacer las campañas que siempre se hacen y evidentemente consolidarlas, darle sitio a la juventud, a todos los grupos darle su sitio en la vida de la hermandad.

Las celebraciones de conferencias, de ciclos formativos, de reuniones periódicas con los distintos grupos de la hermandad, como pueden ser los católicos, el coro, la juventud. Básicamente en eso se fundamentan nuestros proyectos.

-¿Cuál es el juicio que le merece el misterio que acompaña a Jesús Despojado de sus Vestiduras?

-Para nosotros, el misterio es inmejorable siempre y cuando lo comparamos con el anterior. Yo he vivido, como muchos hermanos, el misterio que tenía la hermandad cuando estaba en San Bartolomé. Y aquí, cuando se hace el nuevo, que hace Ramos Corona, la verdad es que el cambio es sustancial y la verdad es que lo encontramos perfecto. Si se ha escuchado algo de que nosotros queremos cambiar el misterio y demás, pues la verdad es que serán los hermanos los que decidan si nos quieren hacer llegar proyectos de cambio, no ya del misterio en su totalidad, porque creo que no, pero bueno, alguna figura secundaria, como ya sabéis que tuvo problemática en su momento, como fue el sayón de la copa que está en el frontal del paso, pues bueno, si fuera motivo de cambio o de mejora, pues estamos abiertos a ello, pero la verdad es que con el misterio estamos muy satisfechos. Se ha conseguido un misterio bastante representativo de lo que es la décima estación y la verdad es que estamos muy contentos con él.

-Me ha mencionado antes el tema de que la hermandad está abierta a los cambios que haya que hacer en una jornada tan complicada como efectivamente es el Domingo de Ramos. ¿Esta candidatura tiene alguna preferencia de mantenerse como está o cambiar a otra posición o recorrido distinto?

-Yo he vivido muchos años, desde que estamos en Molviedro, los cambios que se han ido produciendo hasta llegar al recorrido actual ha sido de crecimiento, hemos crecido en el recorrido y no obstante, el Domingo de Ramos actual tiene una problemática cada vez más mayor, más problemática si cabe.

Cuando las hermandades salen de Catedral crean lo que se llaman los trenecitos, salen dos o tres hermandades con las mismas calles y nosotros, la verdad, no tenemos ninguna opción que no sea la de solucionar el Domingo de Ramos. Pero si la solución pasa porque nuestra cofradía tenga que cambiar de sitio, pues nosotros cambiaremos, no hay ningún tipo de problema, no nos cerramos en tener este o aquel puesto, no, la verdad no nos cerramos en eso.

Somos una hermandad abierta, una hermandad joven, una hermandad que todavía por su número de nazarenos puede encajar en muchos sitios del Domingo de Ramos y como se rumorea en la cuarta, la quinta o la penúltima, nos da igual, nos adaptaremos a aquel sitio donde evidentemente sirvamos más de solución.

-¿Qué mensaje daría a los hermanos de Jesús Despojado ante la cita electoral de este martes?

-Que por favor, no echen cuenta a las críticas que estamos teniendo por parte incluso de la propia hermandad y que vayan a votar libremente. La hermandad se juega mucho en estas elecciones, parece ser que los proyectos no le están llegando a los hermanos y quiero aprovechar la ocasión porque al día de hoy todavía las candidaturas de ambos candidatos no están llegando a los domicilios y entonces la verdad es que los proyectos sí se saben por redes sociales pero no han llegado a los domicilios.

No obstante, les pido a los hermanos que tengan confianza, que vayan a votar libremente, que nosotros tenemos un proyecto como ya he dicho antes donde lo principal es hacer hermandad, hacer hermandad de puertas abiertas, de verdad, ante nuestros titulares, en nuestra casa de hermandad y es lo único que os pido, que votéis en libertad y que no echéis cuenta a las críticas que nos están llegando desde distintos sectores.