Roberto Olmedo, candidato de Jesús Despojado: «Ser los penúltimos del Domingo de Ramos me parece excesivo»

-¿Cuál es el clima que hay en la hermandad de Jesús Despojado? ¿Cómo palpa este ambiente electoral en la cofradía?

-El clima a mí me da mucha pena, porque nuestra hermandad nunca, por lo menos en los 16 años que yo llevo en ... junta, hemos tenido problemas y no hemos salido en ningún lado. Es una hermandad que va creciendo, una hermandad abierta, una hermandad en la que tenemos más jóvenes, más hermanos. Y me da mucha pena que en un mes y medio, por motivos que no tienen nada que ver con la hermandad, ese clima se haya enrarecido. Y me da mucha pena, porque recuperar después y hablar de eso después cuesta trabajo también.

-¿Ha habido, por parte de la junta, algún tipo de trato desigual hacia las candidaturas, o boicot, como se ha hablado desde ciertos sectores? -Ninguno, pero ninguno. Al revés, la junta que está ahora mismo ha dado la posibilidad de que se puedan presentar. Porque la documentación no estaba bien presentada. Eso está reconocido también por las autoridades eclesiásticas, y se les dijo que si la Junta lo veía bien y dejaba que se rectificara el tema, la Junta lo que ha hecho es... ha permitido que se puedan presentar. -¿En qué se basa su programa? ¿Cuáles son las líneas maestras del mismo? Seguir con el legado que tenemos y también renovación. No nos podemos atar, quedar como estamos. Tenemos que ir renovando también, tenemos que ir aportando más en caridad, culto, formación, conservación y mejora del patrimonio, juventud, pero siguiendo con el legado que estamos teniendo. Porque ahí se ven los números que tiene la hermandad. Este año ha habido 300 hermanos nuevos, algo complicado y ahí lo tenemos. La hermandad ahora mismo ya llegamos a cerca de 2.000 hermanos. También, renovamos. La Junta de Gobierno se renueva en un 60%. Hay sólo seis candidatos que estaban en esta junta, y el resto hasta los 17 es nuevo. Creo que también es importante, porque tienen que entrar ya nuevas generaciones. No podemos estar siempre los mismos, porque si estamos siempre los mismos, termina esto acabándose. -¿Qué hay que cambiar en la hermandad de Jesús Despojado? -Hay que seguir mejorando cosas. Por la calidad tenemos que mejorar también. Queremos crear los martes de noches mayores, contactar con los hermanos mayores de 65 años para que vengan los martes a misa la hermandad, después tener una pequeña convivencia, apoyar más las acciones de calidad. Nosotros que trabajamos mucho con el comedor de San Juan de Dios, también con Provida, con Regina Mundi, pero también queremos atribuirnos al comedor del casco antiguo, que no estamos. Todo en caridad es mejorable, porque hay muchas necesidades también. Después, en tema de formación, queremos formar más a lo que es la juventud. Queremos, a ver si podemos dar el catequesis de confirmación, que creo que es muy importante, porque ahí hay un vacío muy importante. Más formación a lo que es los acólitos y al grupo joven. Queremos revisar el reglamento de acólitos, hay que revisarlo. Y más participación a lo mejor en los cultos y en la misa. En el tema de los cultos, gracias a Dios cada vez tenemos más hermanos en la capilla y no cabemos. Entonces queremos tanto la función principal del Señor como de la Virgen, poder localizar al Sagrario, porque cada vez tenemos más gente que viene o no pueden venir porque este no cabemos. Y eso es una idea que tenemos ahí en mente, poder localizar. También tenemos una cosa nueva que se aprobaron las nuevas reglas, el rosario vespertino, que tendríamos ahora en octubre. El sábado de octubre tendríamos ese rosario, que también es algo novedoso y nuevo. -¿Qué opinión le merece a esta candidatura el actual misterio del Señor? -Con el misterio, yo sé que hay muchos comentarios. Nosotros estamos encantados con él. Es reconocido en Sevilla y fuera de Sevilla. Cada vez tenemos más hermanos de fuera de Sevilla. No te puedes imaginar hermanos de Madrid, de Ciudad Real o de Badajoz que han jurado de Barajo. Y nuestro misterio ya está reconocido en todos los ámbitos. A algunos les puede gustar más y a otros menos. -¿Cómo se tomarían si tuviera que cambiar su posición en la jornada de la hermandad retrasándose por ejemplo a la parte final de la jornada? -La hermandad siempre ha colaborado y siempre que ha habido reunión ha colaborado con lo que ha dicho el consejo. Nosotros desde los últimos años hemos dicho que nos da igual estar la tercera hasta la cuarta. La penúltima me parece ya excesiva. Más cuando el segundo puesto nadie lo quería el Domingo de Ramos. Nunca lo ha querido nadie. Me parece excesivo. Sería un cambio muy radical también para la hermandad. Pero bueno, todas estas cosas se tendrían que hablar con el consejo. - Un mensaje final para los hermanos de Jesús Despojado. -Que vaya la gente a votar, que participen y que voten libremente lo que quieran. Por eso, creemos que es importante que la gente vaya a votar y se pueda expresar con su voto. Y no en las redes sociales. Es penoso que se vayan poniendo cosas porque al final lo que perjudica es a la hermandad. Que vaya la gente mañana a votar y que decidan lo que tengan que decidir.

